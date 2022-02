anime – SABIKUI BISCO – di Atsushi Ikariya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sabikui Bisco – (錆喰いビスコ)

Titolo internazionale: Rust-Eater Bisco

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza, urban fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: martedì alle 00:30 (JST)

Tratto: da una serie di Light novel Sabikui Bisco.

Director: Atsushi Ikariya

Series Composition: Sadayuki Murai

Script: Sadayuki Murai

Character design: Ai Asari, Atsushi Ikariya

Music: Hinako Tsubakiyama

Studios: OZ

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Sabikui Bisco

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Kaze no Oto Sae Kikoenai” by JUNNA

Ending

“Houkou” by Ryouta Suzuki & Natsuki Hanae

Trailer



TRAMA

Dopo una terribile esplosione che ha distrutto Tokyo, il Giappone si è trasformato in un deserto, dove impazza anche una malattia infettiva chiamata “ruggine” che si dice derivi dalle spore dei funghi.

A Imihama, il giovane dottore Nekoyanagi Milo sta lavorando per sviluppare una cura per questo morbo che affligge gran parte della popolazione, inclusa sua sorella maggiore. Le cose si complicano quando arriva in città il “mangiatore di ruggine” Akaboshi Bisco, un arciere criminale e ricercato, che fa parte dei “Custodi Dei Funghi”.

DOPPIATORI

Ryōta Suzuki – Bisco Akaboshi

Natsuki Hanae – Milo Nekoyanagi

Kenjiro Tsuda- Kurokawa

Miyu Tomita – Chiroru Ōchagama

Reina Kondo – Paū Nekoyanagi

Shiro Saito – Jabi

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Sabikui Bisco

Manga

– Sabikui Bisco

– Sabikui Bisco 2

RECENSIONI