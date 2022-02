anime – OUSAMA RANKING (Ranking of Kings) – di Yousuke Hatta

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ousama Ranking – (王様ランキング )

Titolo internazionale: Ranking of Kings

Genere: avventura, drammatico, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 18 – in corso (previsti 23)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2021 – in corso

Rete tv giapponese: venerdì alle 00:55 (JST)

Trasmissione: Fuji TV

Tratto: dal manga “Ousama Ranking” di Sōsuke Tōka.

Director: Yousuke Hatta

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Taku Kishimoto (eps 1-14) Tomomi Kawaguchi (eps 15-16)

Character design: Atsuko Nozaki

Music: MAYUKO

Studios: Wit Studio

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Ranking of Kings

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

1: “BOY” by King Gnu

2: “Hadaka no Yuusha” by Vaundy

Ending

1: “Oz.” by yama

2: “Flare” by milet

Trailer



TRAMA

Il principe Boiji è il primogenito dello spaventoso re Bosse; ma è nato sordo, basso di statura, e ha difficoltà a comunicare, perciò non viene capito da chi ha attorno. Il bambino sogna di diventare il più grande re che il mondo abbia mai visto, ma tutti lo trattano come un idiota, e pensano non erediterà mai la corona.

Ma Boiji è tutt’altro che stupido e, anche se ha un corpo debole, ha un grande cuore e non ha rinunciato ai suoi sogni. Un giorno incontra Kage, un’ombra che riesce a capire, e che diventa il suo primo amico. Inizia con lui un faticoso percorso di crescita, anche per essere riconosciuto come prossimo re.

P.S. Nonostante la grafica da fiaba, non è una serie per bambini, anzi ha una storia a tratti piuttosto cruda.

DOPPIATORI

Ayumu Murase – Kage

Minami Hinata – Bojji

Daiki Yamashita – Hokuro

Hinata Tadokoro – Drusi

Hiroki Yasumoto – Apeas

Kenta Miyake – Bosse

Maaya Sakamoto – The Magic Mirror

Rina Satou – Hilling

Takahiro Sakurai a- Despa

Takako Honda – Shiina

Takuya Eguchi – Domas

Yōji Ueda – Bebin

