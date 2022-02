anime – BLUE PERIOD – di Katsuya Asano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Blue Period – (ブルーピリオド)

Titolo internazionale: Blue Period

Genere: serie tv – drammatico, scolastico, arte, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre – Dicembre 2021

Rete tv giapponese: Netflix, che ha trasmesso (in Giappone) ogni episodio una settimana prima della trasmissione televisiva

Trasmissione: sabato alle 01:25 (JST)

Tratto: dal manga “Blue Period” di Tsubasa Yamaguchi.

Director: Katsuya Asano

Chief Director: Koji Masunari

Series Composition: Reiko Yoshida

Script: Reiko Yoshida

Character design: Tomoyuki Shitaya

Music: Ippei Inoue

Studios: Seven Arcs

Titolo in Italia: Blue Period

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 (sub ita) 2022 (doppiato in italiano)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“EVERBLUE” by Omoinotake

Ending

“Replica” by Mol-74

Trailer



TRAMA

Yaguchi Yatora si trova all’ultimo anno delle superiori senza sapere che strada prendere dopo, dato che non c’è niente che lo appassiona veramente. Finché un giorno dipinge a scuola un paesaggio blu che rappresenta Shibuya, che poi espone ad una mostra. L’entusiasmo e la gioia che gli ha dato dipingere, assieme ai complimenti che riceve, lo convincono di aver trovato la sua strada: l’arte.

Deciso ad affrontare i difficili esami di ammissione per l’Università delle Belle Arti di Tokyo, Yatora dovrà vedersela con la sua mancanza di preparazione e i genitori che non approvano la sua scelta, dato che volevano che lui scegliesse una carriera più certa. Dalla sua parte ha però i compagni del club d’ arte, e una professoressa.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: VSI Rome

Dialoghi italiani: Mauro Pelliccioni

Traduzione: Matteo Rencricca

Direzione del doppiaggio: Maura Cenciarelli

Assistente al doppiaggio: Francesco Monachesi

Fonico di doppiaggio: Milo Moriconi

Sincronizzazione: Dario Morelli

Fonico di Mix: Alessandro Nardoni

Project Manager: Emanuela Rubano

Doppiatori italiani

Marco Briglione – Yatora Yaguchi

Serena Sigismondo – Ryuji Ayukawa

Simona D’angelo – Marie Yaguchi

Roberta Greganti – Masako Saeki

Roberta De Roberto – Mayu Ōba

Jessica Bologna – Maki Kuwana

Federico Campaiola – Yotasuke Takahashi

Sara Labidi – Maru Mori

Niccolo Guidi – Sumida

Stefano Broccoletti – Haruka Hashida

Alberto Franco – Utashima

Francesco Falco – Koigakubo

Giorgia Locuratolo – Umino

Doppiatori originali giapponesi

Hiromu Mineta – Yatora Yaguchi

Aoi Koga – Yamamoto

Daiki Yamashita – Yotasuke Takahashi

Fumi Hirano – Masako Saeki

Ikumi Hasegawa – Shirai

Kengo Kawanishi – Haruka Hashida

Masaya Fukunishi -s Sumida

Mayu Aoyagi – Maru Mori

Miku Hiratsuka – Umino

Shin’ichirō Kamio – Koigakubo

Taishi Murata – Takuro Ishii

Tatsumaru Tachibana – Utashima

Yume Miyamoto – Maki Kuwana

Yumiri Hanamori – Ryuji Ayukawa

Yuna Nemoto – Shirota

RECENSIONI