anime – VIOLET EVERGARDEN: IL FILM – di Taichi Ishidate

SCHEDA

Titolo originale: Gekijouban Violet Evergarden – Violet Evergarden Movie – (劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン )

Titolo internazionale: Violet Evergarden Movie

Genere: film d’animazione – drammatico, fantascienza, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 140 minuti

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2020

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dalla serie di Light Novel “Violet Evergarden” scritto da Kana Akatsuki e disegnato da Akiko Takase, e sequel della serie tv Violet Evergarden.

Director: Taichi Ishidate

Series Composition: Reiko Yoshida

Character design: Akiko Takase

Music: Evan Call

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Violet Evergarden: Il film

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 (streaming) 2022 (home video)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix Italia (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video, in dvd o bluray, dalla Anime Fanctory

Sigle:

Ending

“WILL” by TRUE

Trailer (giapponese)



TRAMA

Sequel della serie tv, con il vero finale della vicenda. TRAMA PRIVA DI SPOILER.

Violet non riesce ancora a dimenticare una persona importante ed andare avanti, soprattutto da quando ha iniziato a capire meglio i sentimenti umani. Il lavoro però non le manca, data che è diventata una delle bambole di scrittura automatiche più famose.

Due eventi però le cambieranno la vita. L’arrivo di Yuris, un bambino malato che vuole lasciare delle lettere ai suoi famigliari come testamento; e il ritrovamento di una misteriosa missiva nei magazzini della compagnia per cui lavora.

DOPPIATORI

Dubbing: SDI Media

Dubbing Director: Monica Bertolotti

Dialogues: Nicoletta Landi

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica – Violet Evergarden

Germana Savo – Yuris

Daniele Raffaeli – Gilbert Bougainvillea

Alessandra Korompay – Clara Magnolia

Alessio De Filippis – Benedict Blue

Chiara Oliviero – Iris Cannary

Daniele Valenti – Padre di Daisy

Eva Padoan – Cattleya Baudelaire

Lucrezia Marricchi – Daisy

Marco Bassetti – Dietfried Bougainvillea

Melissa Maccari – Lucas

Michela Alborghetti – Madre di Daisy

Monica Vulcano – Erica Brown

Niccolò Guidi – Claudia Hodgins

Doppiatori originali

Yui Ishikawa – Violet Evergarden

Daisuke Namikawa – Gilbert Bougainvillea

Aya Endo – Catteleya Baudelaire

Haruka Tomatsu – Iris Cannary

Hidenobu Kiuchi – Dietfried Bougainvillea

Kaori Mizuhashi – Yuris

Kouki Uchiyama – Benedict Blue

Minori Chihara – Erica Brown

Sumire Morohoshi – Daisy Magnolia

Takehito Koyasu – Claudia Hodgins

Light Novel

– Violet Evergarden – serie capostipite

Anime

– Violet Evergarden – serie tv – prequel

LINK relativi all’opera

Materiale su “Violet Evergarden” presente sul sito:

