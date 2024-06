anime – VIOLET EVERGARDEN: ETERNITY AND THE AUTO MEMORY DOLL – di Haruka Fujita

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou – (ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-)

Titolo internazionale: Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

Genere: film d’animazione – drammatico, fantascienza, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 31 min.

Anno di uscita in Giappone: 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: riadattamento di una delle storie brevi presenti nella di Light Novel “Violet Evergarden” scritto da Kana Akatsuki e disegnato da Akiko Takase. Film che fa da special alla serie tv.

Director: Haruka Fujita

Series Composition: Reiko Yoshida

Character design: Akiko Takase

Music: Evan Call

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video, in dvd o bluray, dalla Anime Fanctory

Sigle

Ending Theme:

“Amy” by Minori Chihara

TRAMA

Due storie complementari. La prima vede un incarico in cui Violet dovrò occuparsi della figlia della famiglia reale, Isabelle York.

Nella seconda parte, Violet comincerà a prendersi cura di una bambina, Taylor.

Il filo conduttore tra queste due storie è…

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica – Violet

Emanuela Damasio – Isabella

Giorgia Lepore – Taylor

Alessio De Filippis – Benedict

Chiara Oliviero – Iris

Eva Padoan – Cattleya

Monica Vulcano – Erica

Niccolò Guidi – Claudia

Alessandra Bellini – Luculia

Barbara Sacchelli – Grandma

Sara Ferranti – Miss Lancaster

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Violet Evergarden – opera capostipite

Anime

– Violet Evergarden – serie tv

– Violet Evergarden: il film – film d’animazione (con il finale della serie tv)

RECENSIONI