anime – TIGER & BUNNY 2 – di Mitsuko Kase

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Tiger & Bunny 2

Titolo internazionale: Tiger & Bunny 2

Genere: serie tv web – avventura, azione, mistero, soprannaturale, supereroi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 25 (concluso) – diviso in due stagioni, la prima di 13 puntate, la seconda di 12

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2022 (prima stagione), Ottobre 2022 (seconda stagione)

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Mitsuko Kase

Series Composition: Masafumi Nishida

Script: Erika Yoshida, Masafumi Nishida, Minato Takano, Norikatsu Kodama, Takeshi Miyamoto

Character design: Masakazu Katsura

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Bandai Namco Pictures

Titolo in Italia: Tiger & Bunny 2

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2022 (prima stagione), Ottobre 2022 (seconda stagione)

Trasmissione tv: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle

Opening:

“kaleido proud fiesta” by UNISON SQUARE GARDEN

Ending:

1: “AIDA” by ano

2: “Pilot” by Taichi Mukai

Trailer giapponese



TRAMA

Seguito della prima serie animata.

Il Buddy System è stato esteso per tutto il territorio, e ritornano i nostri eroi preferiti Wild Tiger e Barnaby. Ma altri eroi sono pronti a mettersi in mostra su Hero Tv, e la Horobos sta per colpire di nuovo…

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Renato Novara – Kotetsu T. Kaburagi/Wild Tiger

Alessio Puccio – Barnaby Brooks Jr.

Emanuela Ionica – Karina Lyle/Blue Rose

Gaia Bolognesi – Agnes Joubert

Leonardo Graziano – Nathan Seymour/Fire Emblem

Davide Perino – Keith Goodman/Sky High

Carlo Scipioni – Antonio Lopez/Rock Bison

Sara Labidi – Pao-Lin Huang/Dragon Kid

Manuel Meli – Ivan Karelin/Origami Cyclone

Ambrogio Colombo – Albert Maverick

Daniele Giuliani – Mario

Chiara Fabiano – Kaede Kaburagi

Andrea Lavagnino – Alexander Lloyds

Doppiatori originali

Hiroaki Hirata – Kotetsu T. Kaburagi/Wild Tiger

Masakazu Morita – Barnaby Brooks Jr.

Go Inoue – Keith Goodman/Sky High

Minako Kotobuki – Karina Lyle/Blue Rose

Kenjiro Tsuda – Nathan Seymour/Fire Emblem

Nobuhiko Okamoto – Ivan Karelin/Origami Cyclone

Mariya Ise – Pao-Lin Huang/Dragon Kid

Taiten Kusunoki – Antonio Lopez/Rock Bison

Koji Yusa – Yuri Petrov/Lunatic

Nobuaki Fukuda – Albert Maverick

Rina Hidaka – Kaede Kaburagi

Wataru Yokojima – Alexander Lloyds

