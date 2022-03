Giappone: Anime PRIMAVERA 2022

–

Aharen-san wa Hakarenai – (Aharen Is Indecipherable – 阿波連さんははかれない)

scheda sul sito

Studio Felix Film – Regista: Makino Tomoe

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, School

tratto: manga di Mizu Asato

trama: La storia segue l'”indecifrabile” vita quotidiana della tranquilla Reina Aharen e Raidou che le si siede accanto. Aharen non riesce a misurare la distanza tra le persone e Raidou inizialmente ha avvertitouna certa distanza tra loro due. Un giorno, quando Raidou raccoglie la gomma che Aharen aveva lasciato cadere, la distanza tra loro diviene improvvisamente scomodamente ridotta.

sito ufficiale

–

Ao Ashi – (アオアシ)

scheda sul sito

Studio Production I.G – Regista: Satou Akira

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Sports

tratto: manga di Kobayashi Yuugo e Ueno Naohiko

trama: Ashito Aoi è un giovane aspirante calciatore di una città sperduta del Giappone. Le sue speranze di entrare in una scuola superiore con una buona squadra di calcio vengono deluse quando provoca un incidente durante una partita critica per la sua squadra, che si traduce nella loro sconfitta ed eliminazione dal torneo. Tuttavia, attira l’attenzione di una persona importante che è capitata in visita da Tokyo. Come andranno le cose per Ashito?

sito ufficiale

–

Birdie Wing: Golf Girls’ Story

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures – Regista: Inagaki Takayuki

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Sports

tratto: storia originale

trama: La storia è incentrata su due giovani golfiste di nome Eve e Aoi Amawashi. Le due provengono da background completamente diversi e hanno stili di gioco completamente opposti e insieme scuoteranno il mondo del golf.

sito ufficiale

–

Black Rock Shooter: Dawn Fall – (ブラック★★ロックシューター DAWN FALL)

scheda sul sito

Studio Bibury Animation Studios, Bibury Animation CG – Regista: Tenshou

data uscita: 03 Aprile

In Italia: Disney+

temi: Action, Drama

tratto: storia originale

trama: (esistono già un oav e serie tv di “ Black Rock Shooter ” ma questa serie non è collegata). È l’anno 2062, due decenni dopo il fallimento di un massiccio progetto di automazione della forza lavoro. Tuttavia, Artemis, l’intelligenza artificiale che costituiva il nucleo di quel progetto, ha deciso di attaccare l’umanità, e la guerra risultante ha devastato la Terra. Una ragazza solitaria, Empress, si sveglia nell’istituto di ricerca sotterraneo di una base. È una dei tre guardiani dell’umanità sopravvissuti. Tuttavia, non ha ricordi di ciò che è venuto prima.

sito ufficiale

–

Build Divide: Code White – (Build Divide: Code Black 2nd Season – ビルディバイド -#FFFFFF-)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Regista: Komada Yuki

data uscita: Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Game

tratto: mixed media

trama: seconda stagione di “Build Divide”. La storia è ambientata nella città di “New Kyoto”, il cui capo al comando viene scelto sulla base delle proprie abilità in un gioco di carte. L’anime, in particolare, si concentrerà su un ragazzo e un “guardiano” da lui materializzato.

sito ufficiale

–

Cap Kakumei Bottleman DX – (キャップ革命 ボトルマンDX)

scheda sul sito

Studio Gaina – Regista: Kawasaki Itsurou

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Action, Game, Kids

tratto: ispirato da una serie di giocattoli

trama: seconda stagione di “Cap Kakumei Bottleman”. Cōta Cōga è un ragazzo che si impegna per diventare il migliore “Re delle bottiglie” sconfiggendo vari rivali con l’aiuto del suo compagno bottleman Kōramaru.

sito ufficiale

–

Dance Dance Danseur – (ダンス・ダンス・ダンスール)

scheda sul sito

Studio MAPPA – Regista: Sakai Munehisa

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Dance

tratto: manga “ Dance Dance Danseur ” di George Asakura (edito in Italia da JPop)

trama: Danseur nobile – un ballerino qualificato per ballare il ruolo del principe. Lo studente del secondo anno di scuola media Murao Junpei era affascinato dal balletto da ragazzo, ma ha smesso di ballare dopo la morte di suo padre, poiché doveva diventare un uomo. Tuttavia, un giorno, una bellissima studentessa trasferita di nome Godai Miyako appare davanti a lui. Miyako nota l’amore di Junpei per il balletto e lo invita a ballare con lei. Insieme al cugino di Miyako, Mori Ruou, inizia la sua carriera come ballerino a tutti gli effetti, con l’obiettivo di diventare il miglior ballerino del mondo, il nobile Danseur! Solo coloro che hanno sacrificato tutto possono stare nel mondo bello e duro del balletto classico. Quale sarà il destino di un principiante assoluto come Junpei?!

sito ufficiale

–

Date a Live IV – (Date A Live 4 – デート・ア・ライブⅣ)

scheda sul sito

Studio GEEK TOYS – Regista: Nakagawa Jun

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Harem, Mecha, School, Comedy, Romance, Sci-Fi

tratto: light novel

trama: Quarta stagione di “ Date a Live “. Itsuka riuscirà a salvare la Terra, con l’aiuto delle sue amiche?

sito ufficiale

–

Deaimon – (であいもん)

scheda sul sito

Studio Encourage Films – Regista: Oizaki Fumitoshi

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Gourmet, Slice of Life

tratto: manga di Asano Rin

trama: Nagomu Irino torna nella sua casa di Kyoto per la prima volta in dieci anni quando suo padre è ricoverato in ospedale. Nagomu non vede l’ora di rilevare Ryokushou, il negozio di dolci giapponese di famiglia, ma gli viene invece chiesto di essere una figura paterna per Itsuka Yukihira, la ragazza che tutti chiamano il successore.

sito ufficiale

–

Duel Masters King Max

scheda sul sito

Studio Brain’s Base, Shogakukan Music & Digital Entertainment

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Kids

tratto: gioco di carte

trama: Seconda stagione di “Duel Masters King”.

sito ufficiale

–

Estab-Life: Great Escape – (Establishment in Life – エスタブライフ グレイトエスケープ)

scheda sul sito

Studio Polygon Pictures – Regista: Hashimoto Hiroyuki

data uscita: Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: Lontano futuro. Dopo aver raggiunto il suo picco, la popolazione terrestre è caduta in declino. L’IA è stata sviluppata per aiutare a preservare le specie e gestire l’ecosistema; un grande esperimento sulla diversità umana. Attraverso l’ingegneria genetica, è stata creata una vasta gamma di popoli, tra cui bestie, esseri magici e altro, per vivere in una città diversa, separata in “gruppi” murati. Ogni cluster ha sviluppato una cultura unica, adatta alle persone che vi abitavano. Le loro vite e il sistema sono continuamente mantenuti dall’IA per garantire la sopravvivenza.

sito ufficiale

–

Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekake-chuu – (Skeleton Knight going out to the parallel universe – Skeleton Knight in Another World – 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中)

scheda sul sito

Studio Studio Kai, HORNETS – Regista: Ono Katsumi

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: light novel

trama: Un giorno, un giocatore ha giocato ai videogiochi finché non si è addormentato… e quando si è svegliato, si è ritrovato nel mondo di gioco, come uno scheletro! Equipaggiato con le potenti armi e l’armatura del suo avatar ma bloccato con il suo spaventoso aspetto scheletrico, Arc deve trovare un posto per se stesso in questa nuova, fantastica terra. Tutte le sue speranze per una vita tranquilla vengono deluse quando incontra una bellissima guerriera elfa, che lo trascina in un viaggio pieno di conflitti e avventure.

sito ufficiale

–

Gunjou no Fanfare – (Fanfare of Adolescence – 群青のファンファーレ)

scheda sul sito

Studio Lay-duce – Regista: Katou Makoto

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Sports

tratto: storia originale

trama: La storia si svolge in un’accademia di corse di cavalli che addestra i ragazzi a diventare fantini. Il triennio dell’accademia è molto competitivo e chi vuole iscriversi deve superare non solo una prova accademica ma anche una prova fisica e di idoneità.

sito ufficiale

–

Healer Girl – (ヒーラー・ガール)

scheda sul sito

Studio Studio 3Hz – Regista: Irie Yasuhiro

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: L’anime descrive il mondo delle “Healer Girls”, ragazze delle superiori che curano le persone con il canto.

sito ufficiale

–

Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto – (To Become a Real Heroine! The Unpopular Girl and the Secret Task – ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜)

scheda sul sito

Studio Lay-duce – Regista: Hashimoto Noriko

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Music, School

tratto: storia originale

trama: Hiyori ha lasciato la sua città natale per perseguire la sua passione, l’atletica leggera, iscrivendosi alla Sakuragaoka High School di Tokyo. Alla ricerca di un lavoro part-time a Tokyo, ha finito per lavorare come apprendista manager per i suoi compagni di classe (e membri LIP×LIP) Yuujirou Someya e Aizou Shibasaki. La storia ruota attorno al raggiungimento della maggiore età di Hiyori (mentre si destreggia tra scuola, vita extrascolastica e gestione) e LIP×LIP (mentre brillano sul palco).

sito ufficiale

–

Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen – (Ascendance of a Bookworm 3rd Season – 本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~)

scheda sul sito

Studio Ajia-Do – Regista: Hongou Mitsuru

data uscita: 12 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Slice of Life

tratto: light novel

trama: Terza stagione di “ Honzuki no Gekokujou

sito ufficiale

–

Insect Land – (インセクトランド)

scheda sul sito

Studio TMS Jinni’s

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Kids

tratto: libri per bambini

trama: Le storia narra la vita degli insetti, celebrando importanti temi quali l’ecologia e la diversità.

sito ufficiale

–

Kaginado 2 – (かぎなど 2)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS KYOTO

data uscita: 13 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione di “Kaginado”. Crossover con personaggi chibi provenienti da Kanon, Air, Clannad, Little Busters!, Rewrite ed altre serie del franchise Key che saranno rivelate in seguito.

sito ufficiale

–

Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic – (Kaguya-sama: Love is War Season 3rd Season – かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Regista: Hatakeyama Mamoru

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: manga “ Kaguya-sama: Love is War ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda stagione di “ Kaguya-sama wa Kokurasetai “. Continua il duello “d’amore” del consiglio studentesco.

sito ufficiale

–

Kakkou no Iinazuke – (Cuckoo’s Fiancee – A Couple of Cuckoos – カッコウの許嫁)

scheda sul sito

Studio SynergySP, Shin-Ei Animation – Regista: Shirahata Yoshiyuki

data uscita: Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Harem

tratto: manga

trama: Scambiato con il figlio di un’altra famiglia da bambino, lo studente delle superiori Umino Nagi sta finalmente incontrando i suoi genitori biologici. Il giorno del loro incontro, incontra Amano Erika, una studentessa delle superiori di una prestigiosa e ricca scuola femminile. Su sua richiesta, è costretto a fingere di essere il suo ragazzo in modo che possa evitare di sposare il suo fidanzato… Tuttavia, non solo erano i bambini che erano stati confusi, sono anche fidanzati l’uno con l’altro! I genitori amorevoli di entrambe le famiglie riconoscono ufficialmente il loro fidanzamento e la coppia inizia a vivere insieme. Nagi è innamorato della sua compagna di classe Segawa Hiro ed Erika è determinata a ribellarsi a suo padre, quindi la coppia accetta di non farsi coinvolgere l’una dall’altra. La commedia romantica confusa e caotica inizia ora!

sito ufficiale

–

Kawaii Dake ja Nai Shikimori-san – (Shikimori’s Not Just a Cutie – That Girl Is Not Just Cute – 可愛いだけじゃない式守さん)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Itou Ryouta

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Slice of Life

tratto: manga

trama: Appare la “fidanzata rubacuori” definitiva! La ragazza di Izumi, uno studente delle superiori terribilmente sfortunato, è la sua compagna di classe Shikimori. Ha un bel sorriso e una personalità gentile e sembra sempre felice quando è con Izumi. È una ragazza carina, carina e amorevole, ma quando Izumi è nei guai… si trasforma in una fantastica “fidanzata rubacuori!” Le vite divertenti dei simpatici e simpatici Shikimori, Izumi e dei loro buoni amici non finiscono mai!

sito ufficiale

–

Kingdom 4 – (Kingdom Season 4 – キングダム 第4シリーズ)

scheda sul sito

Studio Pierrot, St.Signpost – Regista: Imaizumi Ken’ichi

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Action, Historical, Military

tratto: manga “Kingdom” (edito in Italia da JPop)

trama: Quarta stagione di “Kingdom”. Milioni di anni sono passati dai tempi delle leggende, quando era il desiderio dell’uomo a muovere il mondo. È l’era della guerra dei 500 anni: il periodo degli stati combattenti. Kingdom è la storia di un giovane ragazzo di nome Xin, che si trasformò in un grande generale. La storia di un ragazzo e tutte le prove e gli spargimenti di sangue che sarà costretto ad affrontare per raggiungere il suo grandioso obbiettivo.

sito ufficiale

–

Koi wa Sekai Seifuku no Ato de – (Love After World Domination – Koiseka – 恋は世界征服のあとで)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regista: Iwata Kazuya

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: manga

trama: Ci sono due facce di ogni medaglia… luce contro oscurità, bene contro male, amore contro odio. A volte il confine tra i due si assottiglia… ed è così, così facile da attraversare. Quindi non sorprende che Fudo Aikawa, A.K.A. Red Gelato dei Gelato Five ed eroe per tutte le persone, potrebbe essersi innamorato del malvagio e membro dell’organizzazione ombra Gekko, Desumi Magahara! Ma quando gli opposti come questi si attraggono, ci sono più di qualche ostacolo al loro amore…! Che cosa deve fare una coppia come questa?

sito ufficiale

–

Komi-san wa, Komyushou Desu. – (Komi Can’t Communicate 2 – 古見さんは、コミュ症です。2)

scheda sul sito

Studio OLM – Regista: Kawagoe Kazuki

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Comedy, Drama, Slice of Life

tratto: manga “ Komi Can’t Communicate ” (edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione di “ Komi Can’t Communicate “. Komi e i suoi amici sono tornati! Con chi altro Komi farà amicizia? Come evolverà il suo rapporto con Tadano?

sito ufficiale

–

Kono Healer, Mendokusai – (This Healer’s a Handful – Don’t Hurt Me, My Healer! – このヒーラー、めんどくさい)

scheda sul sito

Studio Jumondo – Regista: Nakanishi Nobuaki

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: manga

trama: La storia della serie segue Alvin, un cavaliere con una pazienza da santo per le persone fastidiose, e Karla, una elfa oscura guaritrice, con una lingua tagliente e una personalità marcia, che parla sempre senza pensare prima. Insieme, formano un party e intraprendono avventure fantastiche.

sito ufficiale

–

Kotarou wa Hitorigurashi – (Kotaro Lives Alone – コタローは1人暮らし)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS

data uscita: 10 Marzo

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: manga

trama: Shin Karino è un mangaka single e di scarso successo che vive in un complesso di appartamenti presso i quali è proibito tenere bambini. Un giorno, il campanello dell’appartamento di Karino suona, e alla porta l’uomo trova un bimbo di cinque anni: Kotaro Sato, che afferma di essersi appena trasferito, e di vivere da solo.

sito ufficiale

–

Koukaku Kidoutai: SAC_2045 Season 2 – (Ghost in the Shell: SAC_2045 Season 2 – 攻殻機動隊 SAC_2045 シーズン2)

scheda sul sito

Studio Production I.G, Sola Digital Arts

data uscita: Maggio

In Italia: Netflix

temi: Mecha, Military, Police

tratto: manga, che fa parte del franchise “ Ghost in the Shell “.

trama: In un futuro non molto lontano, i crimini informatici sono diventati una vera e propria piaga. Ad occuparsi di questi casi è Kusanagi Motoko, un cyborg a capo della Sezione 9 del reparto di Pubblica Sicurezza.

sito ufficiale

–

Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi – (Inside Tsubaki Kunoichi’s Heart – In the Heart of Kunoichi Tsubaki -くノ一ツバキの胸の内)

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Regista: Kakuchi Takudai

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Comedy

tratto: manga

trama: La storia è incentrata sulla kunoichi Tsubaki, la migliore studentessa della sua scuola. Vive in un villaggio di sole donne con la regola di non potere avere contatti con gli uomini. Tuttavia, ha una curiosità per gli uomini che non può rivelare.

sito ufficiale

–

Kyoukai Senki 2 – (境界戦機)

scheda sul sito

Studio Sunrise Beyond

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione di “Kyoukai Senki”. La storia è ambientata nel 2061, il Giappone è occupato da diversi stati. Il mondo, incluso lo stesso Giappone, è suddiviso in quattro blocchi economici ben distinti e l’intero arcipelago è in prima linea nei conflitti internazionali. Il popolo giapponese è in uno stato di continua oppressione, le strade del paese vengono pattugliate da macchinari umanoidi di guerra chiamati AMAIM.

sito ufficiale

–

Love All Play – (ラブオールプレー)

scheda sul sito

Studio Nippon Animation, OLM – Regista: Takeuchi Hiroshi

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Sports

tratto: romanzo

trama: La storia segue Ryou Mizushima, che una volta era un oscuro giocatore di badminton alle medie. Ora si sforza di diventare un atleta di alto livello e portare la sua squadra del liceo al torneo inter-liceo.

sito ufficiale

–

Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai 2 – (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 2nd Season – ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会)

scheda sul sito

Studio Sunrise – Regista: Kawamura Tomoyuki

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Music, School, Slice of Life

tratto: storia originale, ma che fa parte del vasto franchise “ Love Live!

trama: Seconda stagione di “Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai”.

sito ufficiale

–

Machikado Mazoku 2-Choume – (The Demon Girl Next Door 2nd Season – まちカドまぞく 2丁目)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Sakurai Hiroaki

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: manga

trama: Seconda stagione di “ Machikado Mazoku

sito ufficiale

–

Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Final Season – Asaki Yume no Akatsuki – (Magia Record 3: Puella Magi Madoka Magica Side Story Final Season – マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON -浅き夢の暁-)

scheda sul sito

Studio Shaft – Regista: Miyamoto Yukihiro

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Suspense, Psychological

tratto: videogioco, a sua volta spinoff di “ Puella Magi Madoka Magica “.

trama: Terza stagione di “ Magia Record ” e finale.

sito ufficiale

–

Mahou Tsukai Reimeiki – (The Dawn of the Witch – 魔法使い黎明期)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions – Regista: Kuwabara Satoshi

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: light novel

trama: “Non riesco a ricordare. Chi sono? Cosa sono?” Cervil è uno studente di un’accademia di magia che non ha ricordi di nulla di prima di entrare a far parte della scuola. Non capendo perché è lì, il tempo che trascorre all’accademia sembra vuoto e vuoto. E poiché non sa lavorare sodo, i suoi voti sono sempre i più bassi del suo anno. Poi, un giorno, il preside della scuola, Albus, ordina a Cervil di partecipare a un pericoloso addestramento speciale. “Voglio che tu diffonda l’uso della magia in un’area dove si tengono cacce alle streghe.” Sono passati solo pochi anni dalla fine della guerra tra la chiesa e le streghe: il mondo non ha ancora pienamente accettato le streghe e la loro magia. Questa è l’alba dell’era della strega. Questa è la storia di come un giovane, un ragazzo che non è niente di speciale, e i suoi compagni, che hanno tutti delle ferite nel cuore, si sono messi in cammino e finiscono per ritrovare se stessi.

sito ufficiale

–

Meitantei Conan: Zero no Tea Time – (Detective Conan: Zero’s Tea Time – 名探偵コナン ゼロの日常(ティータイム))

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Kosaka Tomochi

data uscita: Aprile

In Italia: Netflix

temi: Mistery, Police

tratto: manga “Detective Conan: Zero’s Tea Time” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Spinoff di Detective Conan con protagonista Tooru Amuro, un uomo con tre facce: Bourbon, un agente degli Uomini in Nero, Tooru Amuro, detective privato e lavoratore al Café Poirot, e Rei Furuya, agente della NPA. La sua vita quotidiana come nessuno l’ha mai vista prima!

sito ufficiale

–

Onipan! – (おにぱん!)

scheda sul sito

Studio Wit Studio – Regista: Oota Masahiko

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Demons

tratto: storia originale

trama: Nel corso dei secoli, gli oni (alias i demoni del folklore giapponese) hanno avuto una pessima reputazione. Ora tocca a tre coraggiosi bambini oni – il solare Tsutsuji, il simpatico Tsuyukusa e il chiassoso Himawari – per migliorare le relazioni umano-oni attraverso l’amore, l’amicizia e le mutande superpotenti!

sito ufficiale

–

Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu – (Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs – Mobseka -乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です)

scheda sul sito

Studio ENGI – Regista: Fukumoto Shin’ichi, Miura Kazuya

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Romance, Harem, School

tratto: Light novel

trama: L’impiegato Leon si reincarna in un videogioco di simulazione di appuntamenti particolarmente punitivo, in cui le donne regnano sovrane e solo gli uomini belli hanno un posto a tavola. Ma Leon ha un’arma segreta: ricorda tutto della sua vita passata, che include una riproduzione completa del gioco stesso in cui è ora intrappolato. Guarda Leon dare il via a una rivoluzione per cambiare questo nuovo mondo al fine di soddisfare il suo ultimo desiderio… vivere una vita tranquilla e facile in campagna!

sito ufficiale

–

Paripi Koumei – (Party People Koumei -パリピ孔明)

scheda sul sito

Studio P.A. Works

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Comedy

tratto: manga

trama: Zhuge Liang, un noto guerriero cinese morto in battaglia nelle pianure di Wuzhang, è ritornato giovane e si è reincarnato nel Giappone odierno! Dopo essere stato invitato da dei turisti in un club di Shibuya, Zhuge Liang fa la conoscenza Eiko Tsukimi, una ragazza che mira a diventare una cantante, e la nuova vita di Zhuge Liang prende una nuova piega inaspettata!

sito ufficiale

–

Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita 2. Heart – (Science Fell in Love, So I Tried to Prove It 2nd Season – 理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ(ハート))

scheda sul sito

Studio ZERO-G – Regista: Kitahata Tooru

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: manga

trama: Seconda stagione di “ Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita “. Yukimura Shinya e Himuro Ayame sono due scienziati che vogliono scoprire se l’amore può essere spiegato attraverso una teoria scientifica. I due provano dei sentimenti l’uno per l’altra ma vogliono venirne a capo spiegandoli razionalmente come si farebbe per molte altre cose.

sito ufficiale

–

RPG Fudousan – (RPG Real Estate – RPG不動産)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Koshida Tomoaki

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Slice of Life

tratto: manga

trama: La storia inizia 15 anni dopo che il re dei demoni è stato sconfitto e il mondo è diventato pacifico. Kotone, che si è diplomato a scuola ed è diventato un mago, ha chiesto all’RPG Real Estate affiliato al regno di trovare una nuova casa. In realtà, RPG Real Estate era il luogo di lavoro di Kotone, e insieme a Fa, un semiumano, al sacerdote Rufuria, e al soldato Rakira, aiutano a sostenere le ricerche di nuove case per i clienti in varie circostanze.

sito ufficiale

–

Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai. – (Ms. Corporate Slave Wants to be Healed by a Loli Spirit – Shachisaretai – 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regista: Nanbara Kyuu

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life, Supernatural

tratto: manga

trama: Una ragazzina fantasma si preoccupa quando la signora Fushihara, una schiava aziendale, lavora fino a mezzanotte e cerca di farla tornare a casa. Mentre dice “Vattene ora~”, la ragazza fantasma aiuta e porta i suoi rinfreschi, guarendo il cuore della signora Fushihara con la sua preziosità. Fatti curare dalla commovente vita quotidiana del simpatico fantasma e della schiava aziendale, la signora Fushihara.

sito ufficiale

–

Shadowverse Flame – (シャドウバースF(フレイム))

scheda sul sito

Studio Zexcs – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Game

tratto: videogioco

trama: Il franchise Shadowverse si ripresenta con un nuovo protagonista Light Tenryu e una storia ambientata allo Shadovar College, una struttura che forma i giocatori professionisti del gioco Shadowverse. Light Tenryu, uno studente trasferito, decide di unirsi a “Seventh Flame”, uno dei sette club Shadovar. Il club, tuttavia, è sull’orlo della chiusura per mancanza di membri!

sito ufficiale

–

Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru – (The Greatest Maou is Reborned to Get Friends – The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody – 史上最強の大魔王、村人Aに転生する)

scheda sul sito

Studio SILVER LINK., Blade – Regista: Minato Mirai

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, School

tratto: light novel

trama: Essendo l’entità più potente di tutti i tempi, il Signore dei Demoni Varvatos pensa che la vita sia una gran noia. Quando prende in mano la situazione e decide di reincarnarsi, calibra la sua forza magica per essere perfettamente nella media. Ma in nessun modo avrebbe potuto prevedere che tutti nel mondo moderno sarebbero stati deboli da morire, il che significa che è completamente superiore ancora una volta! Rinato sotto il nome di Ard, ha delle donne che lo adorano, la famiglia reale che lo implora di diventare il prossimo re e un ex servitore che insiste per ucciderlo?! Ma Ard viaggia a senso unico e non si fermerà davanti a nulla per raggiungere il suo obiettivo finale!

sito ufficiale

–

Shin Ikkitousen – (New Battle Vixens – Dragon Girls – 真・一騎当千)

scheda sul sito

Studio Arms – Regista: Kujou Rion

data uscita: 27 Marzo

In Italia:

temi: Action, Ecchi, Martial Arts, Super Power

tratto: manga (edito in Italia da JPop)

trama: Sequel di “Ikkitousen”. Per ben 1800 anni schiere di guerrieri hanno combattuto tra loro per la supremazia sulla regione del Kanto. Oggi, la guerra continua, il testimone è passato ad un gruppo di giovani studenti liceali, pronti a scendere in campo per stabilire l’egemonia della propria scuola sulle altre.

sito ufficiale

–

Shokei Shoujo no Virgin Road – (Shokei Shoujo no Ikiru Michi, The Executioner and Her Way of Life – 処刑少女の生きる道〈バージンロード〉)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Kawasaki Yoshiki

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: Quando appaiono i viaggiatori interdimensionali provenienti da una terra ultraterrena conosciuta come “Giappone”, spesso portano morte e distruzione. Spetta a carnefici come Menou rintracciare e sterminare i Perduti prima che causino il caos. Quando Menou incontra un’affascinante Lost One di nome Akari, è una faccenda sanguinosa come al solito… finché Menou scopre che Akari può ingannare la morte. Ciononostante, Menou ha un lavoro da fare e si impegna nella missione del suo carnefice che venga l’inferno o l’acqua alta, a condizione che i suoi sentimenti non si mettano di mezzo.

sito ufficiale

–

Spy x Family

scheda sul sito

Studio Wit Studio, CloverWorks – Regista: Furuhashi Kazuhiro

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy

tratto: dal manga “ Spy x Family ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Ognuno ha una parte di sé che non può mostrare a nessun altro. In un momento in cui tutte le nazioni del mondo erano coinvolte in una feroce guerra di informazioni che avveniva a porte chiuse, Ostania e Westalis erano in uno stato di guerra fredda l’una contro l’altra da decenni. La Westalis Intelligence Services’ Eastern-Focused Division (WISE) invia la sua spia più talentuosa, “Twilight”, in una missione top-secret per indagare sui movimenti di Donovan Desmond, il presidente del National Unity Party di Ostania, che sta minacciando gli sforzi di pace tra le due nazioni. Questa missione è nota come “Operazione Strix”. Consiste nel “mettere insieme una famiglia in una settimana per infiltrarsi negli incontri sociali organizzati dalla scuola d’élite frequentata dal figlio di Desmond”. “Twilight” assume l’identità dello psichiatra Loid Forger e inizia a cercare i membri della famiglia. Ma Anya, la figlia che adotta, ha la capacità di leggere la mente delle persone, mentre sua moglie, Yor, è un’assassina! Iniziano a vivere insieme nascondendo le loro vere identità l’uno all’altra.

sito ufficiale

–

Summer Time Render – (サマータイムレンダ)

scheda sul sito

Studio OLM – Regista: Watanabe Ayumu

data uscita: 15 Aprile

In Italia: Disney +

temi: Mystery, Supernatural

tratto: manga “Summer Time Render” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Un tragico incidente richiama un giovane di nome Shinpei nella sua città natale sulla remota isola di Higotoshima, in Giappone. Ma qualcosa di sinistro attende il suo ritorno e si svolge un’agghiacciante sequenza di eventi che avrà conseguenze disastrose per Shinpei, per il Giappone e per il mondo intero!

sito ufficiale

–

Tate no Yuusha no Nariagari Season 2 – (The Rising of the Shield Hero Season 2 – 盾の勇者の成り上がり Season2)

scheda sul sito

Studio Kinema Citrus, DR Movie – Regista: Jinbou Masato

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: light novel (il manga è edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione di “ Tate no Yuusha no Nariagari “.

sito ufficiale

–

Thermae Romae Novae – (テルマエ・ロマエ ノヴァエ)

scheda sul sito

Studio Naz

data uscita: 28 Marzo

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life, Historical

tratto: dal manga “ Thermae Romae ” (edito in Italia da Star Comics).

trama: La storia narra le avventure dell’architetto Lucius che, nella Roma di Adriano, si occupa della progettazione di terme. Questi un giorno si ritroverà in un bagno pubblico del Giappone odierno dopo essere stato aspirato da un buco sul fondo di una grossa vasca.

sito ufficiale

–

Tiger & Bunny 2

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures – Regista: Kase Mitsuko

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Action, Comedy, Mystery, Super Power

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione di “ Tiger & Bunny “. In lotta per la pace – e i loro sponsor – la strana coppia di Wild Tiger e Barnaby continua a lavorare come supereroi. Ma con il numero di supereroi in aumento in tutto il mondo, come se la caveranno questi due veterani!?

sito ufficiale

–

Tomodachi Game – (Friends Game – トモダチゲーム)

scheda sul sito

Studio Okuruto Noboru – Regista: Ogura Hirofumi

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Game, Psychological

tratto: manga

trama: Lo studente delle superiori Katagiri Yuuichi, che apprezza l’amicizia sopra ogni altra cosa, gode di una vita appagante con i suoi amici più cari Sawagiri Shiho, Mikasa Tenji, Shibe Makoto e Kokorogi Yutori. Tuttavia, dopo un particolare incidente, vengono trascinati in un gioco di rimborso-debiti. L’unico modo per battere il “Gioco Tomodachi” è non dubitare dei loro amici. Legato insieme da solide amicizie, il gioco avrebbe dovuto essere facile, ma…

sito ufficiale

–

Ultraman Season 2

scheda sul sito

Studio Production I.G, Sola Digital Arts

data uscita: 14 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Action, Sci-Fi, Super Power

tratto: manga

trama: Sono passati diversi anni dagli avvenimenti con protagonista Ultraman e il leggendario Gigante di Luce, sparito dopo aver combattuto gli alieni giganti che invasero la Terra. Il figlio di Shin Hayata, Shinjiro, sembra possedere una strana abilità, e sarà proprio questa, insieme all’incredibile scoperta di essere il figlio di Ultraman, a guidarlo, fino a farlo a diventare il nuovo Ultraman!

sito ufficiale

–

Yatogame-chan Kansatsu Nikki Yonsatsume 4 – ( 八十亀ちゃんかんさつにっき)

scheda sul sito

Studio Creators in Pack, Hayabusa Film

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life, School

tratto: manga

trama: 4 stagione di “Yatogame-chan Kansatsu Nikki Yonsatsume”. Kaito Jin è uno studente delle superiori che, da Tokyo, si è trasferito ad Aichi. Qui incontra Monaka Yatogami, che possiede un forte accento di Nagoya, e grazie a lei inizia a conoscere Nagoya iscrivendosi al club di fotografia.

sito ufficiale

–

Yu Gi Oh: Go Rush!! – (遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!)

scheda sul sito

Studio Bridge – Regista: Kondou Nobuhiro

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Game

tratto: storia originale, ma che fa parte di un vasto franchise.

trama: La storia segue le vicende di Yudias, un alieno del pianeta Belgar.

sito ufficiale