Giappone: Anime ESTATE 2022

Bastard!! Ankoku no Hakaishin – (BASTARD!! Heavy Metal, Dark Fantasy – BASTARD!! -暗黒の破壊神-)

Studio LIDENFILMS – Regista: Ozaki Takaharu

data uscita: 01 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Ecchi

tratto: Manga “ Bastard ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: In un mondo post-apocalittico fantasy heavy metal, l’unica cosa in grado di salvare gli umani da orchi, uomini lucertola e altri mostri è qualcosa di ancora PIÙ malvagio. Sigillato all’interno di un ragazzo di 14 anni, il caotico mago Dark Schneider si scatena per combattere quattro potenti generali e il loro complotto per resuscitare il dio malvagio Anslasax.

Bucchigire! – (Shine On! Bakumatsu Bad Boys – ブッチギレ!)

Studio Geno Studio – Regista: Hirakawa Tetsuo

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Samurai

tratto: storia originale

trama: Nell’era in cui i samurai controllavano il Giappone… I Demoni Mascherati annientarono tutti i membri degli Shinsengumi tranne uno, che aveva lavorato per mantenere la pace e l’ordine pubblico a Kyoto. Sette criminali vengono scelti come sostituti dei membri defunti Shinsengumi guidati da Ichibanboshi, i cui genitori sono stati uccisi dai Demoni Mascherati. Diventa un sostituto del comandante Isami Kondo e insegue i Demoni mascherati con gli altri sostituti per vendicare la morte dei suoi genitori. Gli ex criminali insorgono per riportare la pace e l’ordine all’inizio della loro folle storia! Ora è il momento di brillare di più!

Cardfight!! Vanguard: will+Dress – (Cardfight!! Vanguard: Over Dress 3 – カードファイト!! ヴァンガード will+Dress)

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi – Regista: Suzuki Ryuutarou

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Strategy Game

tratto: storia originale (ispirata a un gioco di carte)

trama: Terza stagione. Sedici combattenti sono stati selezionati per fronteggiarsi in un grandioso torneo di carte.

Chimimo – (ちみも)

Studio Shin-Ei Animation – Regista: Mai Tsutsumi

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Mythology

tratto: storia originale

trama: La “commedia commovente” è incentrata su Chimimo, un messaggero dell’inferno e un demone malvagio mutaforma. Chimimo è uno dei 12 demoni malvagi la cui missione è trasformare il mondo umano in un inferno. I 12 demoni insieme a “Hell-san” vanno nel mondo umano, ma Hell-san e Chimimo diventano scrocconi di una famiglia di tre sorelle di nome Mutsumi, Hazuki e Mei.

Cyberpunk: Edgerunners

Studio Trigger – Regista: Imaishi Hiroyuki

data uscita: ? Settembre

In Italia: Netflix

temi: Sci-Fi

tratto: Videogames “Cyberpunk”

trama: Una serie anime originale ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077. CYBERPUNK: EDGERUNNERS racconta una storia a sé stante di 10 episodi su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalla modifica del corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk.

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Shin Shou – Meikyuu-hen – (DanMachi 4th Season – Is It Wrong That I Want to Meet You in a Dungeon 4th Season – ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ 新章 迷宮篇)

Studio J.C.Staff

data uscita: 23 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Romance

tratto: Light novel “ Danmachi ”

trama: L’intrepido avventuriero Bell Cranel è salito di livello, ma non può ancora riposare sugli allori. La Familia Hestia ha ancora molta strada da fare prima di poter affrontare le altre Familia di Orario, ma prima che Bell possa intraprendere la prossima missione, le notizie di un brutale omicidio sconvolgono la comunità! Uno dei fidati alleati di Bell è accusato dell’orribile crimine, e tocca a lui e ai suoi amici riabilitare il suo nome e scoprire un complotto nefasto nelle oscure profondità del dungeon.

Engage Kiss

Studio A-1 Pictures – Regista: Tanaka Tomoya

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: storia originale

trama: Baylong City, una città insulare artificiale fondata, al di fuori della giurisdizione di qualsiasi paese, nell’Oceano Pacifico per sfruttare le risorse naturali locali. In particolare, l’estrazione della nuova risorsa energetica orgonium ha provocato lo scoppio di “D disasters” da parte dei demoni nella città. Le società militari private (PMC) hanno il compito di affrontare questi incidenti. Il protagonista Shuu gestisce un piccolo PMC, anche se le sue abitudini di spesa lo hanno lasciato costantemente senza un soldo. Una ragazza demone di nome Kisara lavora a contratto nell’ufficio di Shuu ed è costantemente preoccupata per lui. Kisara frequenta una scuola superiore a Baylong City e fa di tutto, dal lavoro d’ufficio alle faccende domestiche. Nel frattempo, Ayano è l’ex ragazza di Shuu, un agente d’élite ed un ex collega di lavoro in un importante PMC per cui Shuu lavorava.

Extreme Hearts – (エクストリームハーツ)

Studio Seven Arcs – Regista: Nishimura Junji

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Sport, Music

tratto: storia originale

trama: La storia di Extreme Hearts è ambientata in un prossimo futuro, quando l’hobby degli “Hyper Sports” (che sono arricchiti con equipaggiamento speciale e oggetti potenziati) è diventato popolare sia tra i bambini che tra gli adulti. La storia si concentra su Hiyori Hayama, una studentessa del secondo anno delle superiori che inizialmente non ha alcun legame con “Hyper Sports”, ma dopo un incontro casuale, le cose iniziano a cambiare mentre Hiyori e le sue amiche si avvicinano e perseguono i loro sogni atletici.

Fuuto Tantei – (Kamen Rider W: Fuuto Tantei – 風都探偵 )

Studio Kai – Regista: Kabashima Yousuke

data uscita: 01 Agosto

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Drama, Mystery, Supernatural, Detective

tratto: Manga

trama: Nella città ecologica di Fuuto, misteriosi dispositivi simili a unità flash USB chiamate Gaia Memories vengono utilizzati da criminali e altre parti interessate per diventare mostri chiamati Dopants, commettendo crimini con le forze di polizia impotenti. A peggiorare le cose, i Gaia Memories trasportano una pericolosa tossina che fa impazzire i loro utilizzatori al punto da condurli alla morte. Dopo la morte del suo capo, l’autoproclamato detective Shoutaro Hidari lavora con il misterioso Philip per indagare sui crimini che coinvolgono Dopants. Usando i propri Gaia Memories, Shoutaro e Philip usano le cinture Double Driver per trasformarsi e combinarsi in Kamen Rider Double per combattere la minaccia Dopant e mantenere Fuuto al sicuro.

Hanabi-chan wa Okuregachi – (ハナビちゃんは遅れがち)

Studio Gaina – Regista: Kanazawa Hiromichi

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: L’opera vede come protagoniste un gruppo di slot machine (per la precisione dei pachinko) con sembianze antropomorfe.

Hataraku Maou-sama!! – (The Devil is a Part-Timer! Season 2 – はたらく魔王さま!!)

Studio 3Hz – Regista: Tsukushi Daisuke

data uscita: 14 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance, Supernatural

tratto: Light novel

trama: seconda stagione. Nella storia, il re demone Satana è solo ad un passo dalla conquista del suo mondo alternativo, quando viene trasportato nella Tokyo che tutti conosciamo. Per riuscire a sopravvivere finisce per lavorare part-time ad un ristorante.

Hoshi no Samidare – (Lucifer and the Biscuit Hammer – 惑星のさみだれ)

Studio NAZ – Regista: Nakanishi Nobuaki

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Drama, Psychological

tratto: dal Manga “ Samidare: Lucifer and the Biscuit Hammer ” (edito in Italia da Flashbook)

trama: Un giorno, lo studente universitario Yuuhi Amamiya viene avvicinato dalla lucertola parlante Sir Noi Crezant. Crezant si lancia immediatamente in una storia fantastica: il potente mago Animus intende distruggere la terra con il suo martello da biscotti, un enorme aggeggio che incombe in alto nell’orbita terrestre. L’unica speranza della Terra risiede nella principessa e nei suoi Cavalieri Bestia, il cui compito è proteggere la principessa e sconfiggere Animus. Yuuhi viene scelto come Cavaliere della Bestia Lucertola e, nonostante i suoi timori, è rapidamente costretto a difendersi da un golem creato dal mago. Viene salvato dalla sua vicina, la principessa Asahina Samidare, e le giura fedeltà. Tuttavia, la principessa non intende affatto salvare la terra. Lascia che Yuuhi conosca le sue vere motivazioni: impedire ad Animus di distruggere la terra, solo per poi annientare il pianeta con le sue stesse mani. La coppia continua a combattere gli attacchi dei golem di Animus mentre i restanti Cavalieri Bestia vengono lentamente radunati e imparano a usare i loro poteri. Ma Yuuhi dovrà decidere da solo se seguire i piani di Asahina, a cui si sta avvicinando, o salvare la terra. Nel processo, deve anche confrontarsi con il suo vero sé e determinare dove si trova veramente la sua lealtà.

Isekai Meikyuu de Harem o – (A Harem in a Fantasy World Labyrinth – 異世界迷宮でハーレムを)

Studio Passione – Regista: Tatsuwa Naoyuki

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy, Romance, Ecchi, Harem, Isekai

tratto: Light novel

trama: Affrontando la vita e la società, lo studente delle superiori Michio Kaga vaga per Internet e arriva su uno strano sito web. Il sito, caratterizzato da una serie di domande e un sistema basato su punti, consente di creare abilità per un personaggio. Dopo aver completato il suo personaggio, Kaga viene trasportato in un mondo fantasy simile a un gioco, rinato come un uomo forte che può rivendicare ragazze di livello idol. Inizia così la leggenda cheat e harem di un uomo rinato!

Isekai Ojisan – (Isekai Uncle – Uncle from Another World – 異世界おじさん)

Studio AtelierPontdarc – Regista: Kawai Shigeki

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Comedy, Fantasy, Isekai

tratto: Manga

trama: Diciassette anni fa, lo zio di Takafumi cadde in coma, ma ora è tornato come un uomo risorto dalla tomba. Presto, Takafumi scopre due cose bizzarre: suo zio ama i videogiochi sopra ogni altra cosa e, mentre era in coma, è stato effettivamente trasportato in un altro mondo come un eroico guardiano! Ora, non solo Takafumi deve condividere una stanza con uno zio che è letteralmente magico, ma deve anche aggiornarlo su due decenni di storia: smartphone, Internet ad alta velocità, moderni anime… e l’esito traumatico della console war degli anni ’90!

Isekai Yakkyoku – (Parallel World Pharmacy – 異世界薬局)

Studio Diomedéa – Regista: Kusakawa Keizou

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy. Medical

tratto: Light novel

trama: Un giovane farmacologo e ricercatore in Giappone morì per il superlavoro e si reincarnò in un’Europa parallela medievale. Si è reincarnato come apprendista di 10 anni presso un famoso farmacista della corte reale, aveva acquisito capacità disumane di capacità di vedere attraverso la malattia, la creazione materiale e la distruzione materiale. In una società in cui la pratica medica dubbia è dilagante, la svendita dei prezzi attraverso il monopolio della corporazione dei farmacisti e la buona medicina non sono disponibili per la gente comune. Spazzerà via la frode che ha travolto il mondo e consegnerà alla gente comune una medicina veramente efficace che è stata sviluppata utilizzando la farmacologia odierna. Così il giovane farmacista imbroglierà usando le sue precedenti conoscenze per creare farmaci innovativi aiutando al contempo le persone del mondo parallelo, una storia sul vivere la sua nuova vita al massimo questa volta.

Jashin-chan Dropkick X – (Dropkick On My Devil!! X – Jashin-chan Dropkick 3rd Season – 邪神ちゃんドロップキックX)

Studio Nomad – Regista: Yamada Taku

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural

tratto: Manga

trama: Terza stagione della serie “Dropkick on My Devil!!”

Kakegurui Twin – (Compulsive Gambler Twin – 賭ケグルイ双)

Studio Mappa – Regista: Makita Kaori

data uscita: 04 Agosto

In Italia: Netflix

temi: Drama, Mystery, Psychological, School

tratto: Manga “Kakegurui” (edito in Italia da JPop)

trama: Come studentessa del primo anno della rinomata Hyakkaou Private Academy, Mary Saotome sa che il suo futuro è impostato per una crociera di sola andata verso la vetta… Cioè, fino a quando un incontro con un vecchio compagno di classe trasformato in animale domestico non getta la principessa principiante nel mondo del gioco d’azzardo! Può una ragazza normale come Mary fare amicizia e sopravvivere senza debiti solo grazie all’arguzia e alla fortuna? Scoprilo in questo prequel del popolare Kakegurui!

Kami Kuzu Idol – (Phantom of the Idol – 神クズ☆アイドル)

Studio Gokumi – Regista: Fukuoka Daiki

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural, Idols, Music

tratto: Manga

trama: Yuuya, metà del duo boy pop ZINGS, potrebbe essere l’artista più pigro nell’industria musicale giapponese. Il suo partner è là fuori a dare il 110% ogni sera (e, per fortuna, è piuttosto popolare), ma la danza sciatta e sciocca di Yuuya e il suo atteggiamento francamente ostile nei confronti del pubblico, fa sì che i fan odiano lui e il suo agente in cerca di qualsiasi scusa per liberarlo. La carriera di un idol pop non è il percorso di facile svago e adulazione che Yuuya si aspettava…Dopo un’apparizione in un concerto particolarmente spento, Yuuya incontra una ragazza nel backstage. È vestita a festa con un abito colorato, è piena di vigore e tutto ciò che vuole dalla vita è esibirsi. C’è solo un problema: è morta da un anno. Questo è il fantasma di Asahi Mogami, l’amata cantante il cui tempo sul palco è stato tragicamente abbreviato, a meno che… Se i fantasmi sono reali, la possessione spirituale è davvero così lunga?

Kanojo, Okarishimasu 2 – (Rent-a-Girlfriend 2nd Season – 彼女、お借りします)

Studio TMS Entertainment – Regista: Koga Kazuomi

data uscita: 02 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga “ Rent-a-Girlfriend ” (edito in Italia da JPop)

trama: Uno studente universitario senza speranza, Kinoshita Kazuya, incontra una graziosa fidanzata a noleggio, Mizuhara Chizuru, e finisce per presentarla come la sua ragazza alla sua famiglia e ai suoi amici. Il tempo passa con Kazuya incapace di dire la verità, circondato dalla diabolica ex fidanzata Nanami Mami, che continua a tornare per qualche motivo, la fidanzata provvisoria iper-aggressiva Sarashina Ruk, e la giovane fidanzata a noleggio super timida ma best girl diligente e laboriosa, Sakurasawa Sumi… bellissime fidanzate di tutti i tipi! Il pub, la spiaggia, le sorgenti termali, Natale e Capodanno… Dopo aver attraversato questi eventi impegnativi, i sentimenti di Kazuya per Chizuru continuano a rafforzarsi. Ma una scioccante verità minaccia di scuotere la loro “relazione” fino al midollo!

Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu – (金装のヴェルメイユ ~崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む~)

Studio Staple Entertainment – Regista: Naoya Takashi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, School

tratto: Manga

trama: Reale Accademia di Magia di Ortigia. Alto, sul punto di fallire la lezione di magia dell’evocazione e dover ripetere l’anno, si imbatte in un grimorio e disegna un cerchio magico, evocando il demone sigillato Vermeil e facendo di lei il suo famiglio. È stata un temuto “diavolo” sin dai tempi antichi e possiede un enorme potere di causare disastri. Vermeil, in quanto famiglio, necessita quotidianamente di energia magica, che ottiene da Alto tramite baci appassionati. Lilia, l’amica d’infanzia di Alto, diventa invidiosa della loro relazione, mentre gli studenti sono anche presi alla sprovvista dall’inedita situazione. Inizia lastoria di un mago sull’orlo del fallimento e di una malsana sorella diabolica!

KJ File

Studio ILCA, yell

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: La storia è ambientata in un mondo in cui kaijuu unici iniziano improvvisamente ad apparire in vari luoghi del mondo. I membri dell’Osservatorio dei mostri delle Nazioni Unite esploreranno un mondo in cui i kaijuu con grandi poteri e l’umanità vivono insieme.

Kumichou Musume to Sewagakari – (The Yakuza’s Guide to Babysitting – 組長娘と世話係)

Studio feel., Gaina – Regista: Kawasaki Itsurou

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga

trama: Kirishima Tooru è il braccio destro della famiglia criminale Sakuragi. Per lui, il lavoro è una scusa perfetta per scatenare i suoi istinti violenti, guadagnandosi il soprannome de “il Demone di Sakuragi”. Sembra che nulla ostacolerà la sua natura malvagia. Ma poi un giorno, riceve un incarico come mai prima d’ora dal capo: fare da babysitter a sua figlia! Questa è la commovente (o raccapricciante?) storia di una bambina e del suo custode della yakuza!

Kuro no Shoukanshi – (Black Summoner – The Berserker Rises to Greatness – 黒の召喚士)

Studio Satelight – Regista: Hiraike Yoshimasa

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Svegliandosi in uno strano posto nuovo senza alcun ricordo della sua vita passata, Kelvin scopre di aver barattato quei ricordi in cambio di nuove potenti abilità durante la sua recente trasmigrazione. Entra in un mondo completamente nuovo come Evocatore, con il suo primo Seguace che è la stessa dea che lo ha portato qui! — Kelvin inizia la sua nuova vita da avventuriero e non passa molto tempo prima che scopra la sua indole nascosta di drogato di battaglie. Dal Cavaliere Nero dell’Antico Castello degli Spiriti Malvagi al demone all’interno della Caverna Nascosta del Saggio, si diletta nella lotta contro un formidabile nemico dopo l’altro. Unisciti a questo avventuriero OP in una saga esilarante ed epica mentre lui e i suoi alleati si fanno strada negli annali della storia!

Love Live! Superstar!! 2 – (ラブライブ!スーパースター!!)

Studio Sunrise – Regista: Kyougoku Takahiko

data uscita: 17 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Idols, Music, School

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione della serie “Love Live! Superstar!!”.

Luminous Witches – (連盟空軍航空魔法音楽隊 ルミナスウィッチーズ)

Studio Shaft – Regista: Saeki Shouji

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Sci-Fi, Ecchi, Idols, Military, Music

tratto: storia originale

trama: L’anime è incentrato su uno squadrone unico di “streghe che non combattono”. Invece, lo squadrone canta ed esegue musica per proteggere i sorrisi di coloro che sono stati cacciati dalle loro città natale dai Neuroi.

Lycoris Recoil – (リコリス・リコイル)

Studio A-1 Pictures – Regista: Adachi Shingo

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Supernatural

tratto: storia originale

trama: “LycoReco” è un caffè con un tocco tradizionale giapponese situato nel centro di Tokyo. Ma il delizioso caffè e i dolci zuccherati non sono gli unici ordini che questa caffetteria prende! Dalla consegna di pacchi a brevi distanze, al ritiro e alla riconsegna per le strade solitarie di notte, agli zombi e allo sterminio di mostri giganti…?! Qualunque sia il tuo problema, siamo qui per aiutarti! Risolveremo qualsiasi tipo di “problema” tu possa avere! Ad aspettarti ci sono la ragazza-immagine sempre sorridente e la nuova arrivata fresca e seria. Una ragazza minuta che non vuole mai lavorare e una giovane donna che si avvicina ai trent’anni che vuole sposarsi. E il manager è un bravo ragazzo ossessionato dal Giappone! Qualunque sia il tuo ordine, lascia tutto a noi!

Made in Abyss: Retsujitsu no Ougonkyou – (Made in Abyss 2: The Golden City of the Scorching Sun – メイドインアビス 烈日の黄金郷)

Studio Kinema Citrus – Regista: Kojima Masayuki

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Dynit

temi: Adventure, Drama, Fantasy, Mystery, Sci-Fi

tratto: Manga “ Made in Abyss ” (edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione della serie “Made in Abyss” che si pone cronologicamente dopo gli avvenimenti narrati nel film “Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul”.

Mamahaha no Tsurego ga Motokano Datta – (My Stepsister is My Ex-Girlfriend – 継母の連れ子が元カノだった)

Studio Project No.9 – Regista: Yanagi Shinsuke

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Light novel

temi: Comedy, Romance

tratto: Light novel

trama: Ah, il liceo. C’è un posto migliore per ricominciare da capo dopo un’orribile relazione con la scuola media? No! No, a meno che la tua ex non finisca nella tua stessa scuola e ora sia la tua sorellastra. Quello che doveva essere un santuario di pace dove potevo evitare di rivederla è diventato un incubo vivente! Ovunque guardi, la vedo: a casa mia, a scuola, nella mia classe. Non c’è via di fuga! Afferma persino di essere la sorella maggiore. E’ come l’inferno! Ma non perderò contro di lei. Dopotutto, sono il fratello maggiore in questa nuova situazione familiare. Esatto, ora siamo una famiglia. Non importa quanto pensavamo di amarci prima, abbiamo visto il vero Io l’uno dell’altra e abbiamo capito che non eravamo fatti l’uno per l’altra. Ecco perché, anche se possiamo continuare a recitare come fratelli e amici per il bene dei nostri genitori, le cose non torneranno mai più come erano una volta.

Musashino! – (むさしの!)

Studio A-Real – Regista: Ishibashi Mitsuyuki

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life, School

tratto: storia originale

trama: Sequel della serie anime “Urawa no Usagi-chan”

Orient 2 – (Orient: Awajishima Gekitou-hen – オリエント 淡路島激闘編)

Studio A.C.G.T. – Regista: Yanagisawa Tetsuya

data uscita: 12 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Manga

trama: Seconda stagione di “Orient”.

Overlord IV – (Overlord 4)

Studio Madhouse – Regista: Itou Naoyuki

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Supernatural

tratto: Light novel

trama: Quarta stagione di “Overlord”.

Prima Doll – (プリマドール)

Studio Bibury Animation Studios – Regista: Tenshou

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Sci-Fi, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: Il Café “Kuronekotei” vanta un insolito elenco di dipendenti. Un gruppo di automi, o bambole meccaniche autonome, servono i loro avventori con un sorriso, ma non sono sempre stati così adatti alla vita domestica. Solo pochi anni prima, gli automi servirono come armi nella grande guerra, soddisfacendo lo scopo sanguinoso per cui erano stati creati. Ora che la guerra è finita, queste macchine dal cuore umano cercano il loro posto in un mondo pacifico e sconosciuto, e la loro ricerca inizia al caffè Kuronekotei.

RWBY: Hyousetsu Teikoku – (RWBY: Ice Queendom – RWBY 氷雪帝国)

Studio Shaft – Regista: Suzuki Toshimasa

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Magic

tratto: dalla serie tv americana “RWBY”

trama: In un mondo pieno di orribili mostri inclini alla morte e alla distruzione, l’unica speranza dell’umanità dipende da potenti Cacciatori e Cacciatrici. Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long sono quattro di queste Cacciatrici in addestramento i cui viaggi le porteranno ben oltre i terreni della loro scuola, la Beacon Academy. Sebbene ognuna possa essere potente da sola, queste quattro ragazze devono superare le forze oscure e lavorare come una squadra se sperano davvero di diventare la prossima generazione di protettori di Remnant.

Saikin Yatotta Maid ga Ayashii – (The Maid I Hired Recently Is Mysterious – 最近雇ったメイドが怪しい)

Studio SILVER LINK., Blade – Regista: Hoshino Misuzu

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: C’è qualcosa di veramente strano nella cameriera che ho appena assunto! Nessuna persona normale potrebbe essere così bella, o cucinare cibo così incredibilmente delizioso, o sapere esattamente cosa voglio prima ancora di chiederlo. Deve usare la magia, giusto, un incantesimo è l’unica cosa che può spiegare perché il mio petto si stringe ogni volta che la guardo. Lo giuro, andrò a fondo di ciò che rende questa cameriera così… misteriosa!

Shadows House 2nd Season – (シャドーハウス 2nd Season)

Studio CloverWorks – Regista: Oohashi Kazuki

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Supernatural

tratto: Manga “ Shadows House ” (edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione.

Shine Post – (シャインポスト)

Studio Kai – Regista: Oikawa Kei

data uscita: 13 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Idols, Music

tratto: Light novel

trama: L’unità idol “TINGS” ha grandi sogni, ma solo piccoli risultati e non è molto popolare. Il miglior manager del mondo doveva essere il loro salvatore, ma… “Non mi interessa essere il tuo manager”. L’uomo che si presenta è Naose Hinaki, un uomo senza motivazione. Tuttavia, ha un potere speciale…? Questa è la storia delle ragazze che splendono brillantemente per diventare “idol assolute”. Il miglior intrattenimento per gli idoli inizia qui!

Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 World Cup – (Il principe del tennis – The Prince of Tennis II: U-17 World Cup – 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP)

Studio M.S.C, Studio Kai – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Sport, School

tratto: Manga “Il principe del tennis” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Sequel dei due film di “Shin Tennis no Ōji-sama: Hyōtei vs Rikkai – Game of Future”.

Shoot! Goal to the Future – ( – シュート! Goal to the Future)

Studio EMT Squared – Regista: Nakamura Noriyuki

data uscita: 02 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Sport

tratto: Manga – remake della serie tv “Aoki Densetsu Shoot!” arrivato in Italia come “ Ale Ale Oh Oh Oh ”

trama: Atsushi Kamiya, ex capitano della Kakegawa High School e “capitano coraggioso” di fama mondiale per una famosa squadra di calcio italiana… E Hideto Tsuji, uno studente della Kakegawa High School, che sembra disinteressato alla squadra di calcio ormai indebolita…Il loro incontro è l’inizio di una nuova leggenda.

Soredemo Ayumu wa Yosetekuru – (When Will Ayumu Make His Move? – それでも歩は寄せてくる)

Studio SILVER LINK. – Regista: Minato Mirai

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga

trama: La storia di un club dello shogi composto da due membri: la senpai è ossessionata dallo shogi e fa confessare il suo kouhai inespressivo.

Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashit – (My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World – 転生賢者の異世界ライフ ~第二の職業を得て、世界最強になりました~)

Studio Revoroot – Regista: Kojima Keisuke

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Sano Yuji, un impiegato di una black company, viene evocato in un altro mondo mentre lavora da casa. La sua classe nell’altro mondo, domatore di mostri, è considerata un lavoro che rende difficile diventare un avventuriero. Tuttavia, grazie ad alcuni slime incontrati, ottiene poteri magici e la seconda classe Saggio. Yuji ha acquisito un potere schiacciante, ma è consapevole della sua forza?

Teppen!!!!!!!!!!!!!!! – (てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!)

Studio Drive – Regista: Watanabe Toshinori

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga

trama: Yayoi Sakamoto, una fan sfegatata di comici e spettacoli comici, si iscrive alla scuola privata Kazuki High School di Nanba (il quartiere dei divertimenti di Osaka famoso come punto di partenza per molti comici). Si riunisce con Yomogi Takahashi, un’amica d’infanzia che una volta ha formato il duo comico “Konamonzu” con lei da piccole. In poco tempo, si ritrovano a mettere insieme una routine in un parco come facevano prima, per partecipare al concorso di una zona commerciale locale. In quel momento, una misteriosa ragazza le chiama.

Tokyo Mew Mew New – ( 東京ミュウミュウ にゅ~♡)

Studio Yumeta Company, Graphinica – Regista: Natori Takahiro

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance, Sci-Fi, Magic

tratto: Manga “ Tokyo Mew Me w ” – remake della serie tv arrivata in Italia con il titolo “ Mew Me w amiche vincenti ”

trama: Gli scienziati del progetto Mew utilizzano il DNA di specie in via di estinzione per creare una squadra di eroine intrise di incredibili abilità sovrumane. Uno di loro, Ichigo Momomiya, si sveglia e scopre di essere armata con tutte le abilità di un gatto Iriomote. Ichigo deve unirsi ad altre ragazze Mew Mew per respingere un’incursione aliena, nascondendo per tutto il tempo le loro elettrizzanti doppie vite ad amici e familiari.

Utawarerumono: Futari no Hakuoro – (Utawarerumono: Mask of Truth -うたわれるもの 二人の白皇)

Studio White Fox – Regista: Kawamura Ken`ichi

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Drama, Fantasy

tratto: Visual novel

trama: terza stagione. Il caos si è impadronito della terra mentre un generale connivente si è impadronito illegalmente del trono del potente impero Yamato. Gli unici che si frappongono sulla sua strada sono un paio di volti familiari che devono radunare diversi regni e combattere contro il potente esercito imperiale.

Warau Arsnotoria Sun! – (Smile of the Arsnotoria the Animation – 咲う アルスノトリア すんっ!)

Studio LIDENFILMS

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action

tratto: Videogioco

trama: Questa è la storia della “vita quotidiana” piena di divertimento di ragazze che si sforzano di essere vere donne, mentre vengono istruite e addestrate nella magia e imparano le buone maniere nella città dell’accademia magica con sede nel dormitorio di Ashram.

Yofukashi no Uta – (Call of the Night – よふかしのうた)

Studio LIDENFILMS – Regista: Itamura Tomoyuki

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Romance, Supernatural

tratto: Manga “Call of the Night” (edito in Italia da JPop)

trama: Tormentato dall’insonnia e dalla voglia di viaggiare, Kou Yamori passeggia ogni notte per le strade illuminate dalla luna alla ricerca di qualcosa che non riesce a nominare. Il suo rituale notturno è caratterizzato da un’introspezione senza scopo, finché non incontra Nazuna, che potrebbe essere un vampiro! La nuova amica di Kou potrebbe offrirgli doni oscuri e l’immortalità di un vampiro. Ma ci sono condizioni che devono essere soddisfatte prima che Kou possa affondare le zanne nel vampirismo, e dovrà scoprire fino a che punto è disposto a spingersi per soddisfare i suoi desideri prima di poter ascoltare il Richiamo della Notte!

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season – (Classroom of the Elite 2nd Season – ようこそ実力至上主義の教室へ 2期)

Studio Lerche – Regista: Nishouji Yoshihito

data uscita: 04 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Suspense, Psychological, School

tratto: Light novel “ Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e “

trama: Seconda stagione.

