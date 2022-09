Giappone: Anime AUTUNNO 2022

–

4-nin wa Sorezore Uso o Tsuku – (Four People and Their Respective Lies – The Little Lies We All Tell – 4人はそれぞれウソをつく)

scheda sul sito

Studio Flad – Regista: Hoshino Makoto

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga

trama: Ogni ragazza ha almeno un segreto. Rikka, Chiyo, Sekine e Tsubasa sono quattro buone amiche nella stessa classe. Ma ognuno ha segreti bizzarri…!?

sito ufficiale

–

Akiba Maid Sensou – (Akiba Maid War – アキバ冥途戦争)

scheda sul sito

Studio P.A. Works – Regista: Masui Souichi

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Maid

tratto: storia originale

trama: Primavera 1999. Ammirando e volendo essere una cameriera carina, una giovane ragazza arriva ad Akihabara. La serie sarà un vero e proprio diario del lavoro quotidiano di una maid, dove al suo interno compariranno tutte le famose “creature” del quartiere più otaku di Tokyo.

sito ufficiale

–

Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita – (I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss – 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました)

scheda sul sito

Studio Maho Film – Regista: Habara Kumiko

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: Quando Aileen, la figlia del Duca, riacquista i ricordi della sua vita passata, si rende conto che sta andando verso la rovina a tutta velocità. Alla ricerca di una via d’uscita dalla sua situazione disperata, il metodo che sceglie è catturare il cuore dell’ultimo boss: il Signore dei Demoni Claude!

sito ufficiale

–

Aru Asa Dummy Head Mike ni Natte Ita Ore-kun no Jinsei – (My Life After I Became a Dummy Head Mic One Morning – ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺クンの人生)

scheda sul sito

Studio EKACHI EPILKA, Indivision – Regista:

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Girls Love, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: La commedia ruota attorno a un protagonista che si è reincarnato in un finto microfono a testa (un microfono incorporato in una finta testa umana per registrare fedelmente l’atmosfera uditiva). Quel finto microfono a testa viene utilizzato da Yuri e da altre ragazze delle scuole superiori in un club ASMR, che hanno gli occhi puntati sui campionati delle scuole superiori “ASMR Koushien”. (ASMR o Autonomous Sensory Meridian Response è la sensazione di formicolio o di rilassamento che si ottiene in risposta a stimoli come determinati suoni o viste.)

sito ufficiale

–

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition – ( ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION)

scheda sul sito

Studio 4°C

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Horror, Supernatural

tratto: dal manga “ Berserk

trama: Si tratta della trilogia di film “ Berserk – L’epoca d’oro

sito ufficiale

–

Bleach: Sennen Kessen-hen – (Bleach: Thousand-Year Blood War Arc – Bleach: La Guerra dei Mille Anni – BLEACH 千年血戦篇)

scheda sul sito

Studio Pierrot – Regista: Taguchi Tomohisa

data uscita: 10 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: dal manga “ Bleach

trama: Sequel della vecchia serie tv di “ Bleach

sito ufficiale

–

Blue Lock – (ブルーロック)

scheda sul sito

Studio 8bit – Regista: Watanabe Tetsuaki

data uscita: 09 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Sports

tratto: dal manga “ Blue Lock

trama: Dopo una disastrosa sconfitta ai Mondiali del 2018, la squadra giapponese fatica a riorganizzarsi. Ma cosa manca? Un attaccante fenomenale, che può guidarli alla vittoria. La Japan Football Union è determinata a creare l’attaccante migliore e più egoista del mondo, e che può essere lo strumento decisivo per ribaltare una partita persa… e per farlo, ha raccolto 300 dei migliori giovani giocatori del Giappone. Chi emergerà per guidare la squadra… e sarà in grado di superare i muscoli e superare tutti coloro che si frapporranno sulla sua strada?

sito ufficiale

–

Bocchi the Rock! – (ぼっち・ざ・ろっく!)

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Regista: Saitou Keiichirou

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga

trama: Gotou Hitori è una liceale che inizia a imparare a suonare la chitarra perché sogna di far parte di una band, ma è così timida che non si è fatta un’amica. Tuttavia, il suo sogno potrebbe diventare realtà dopo aver incontrato Ijichi Nijika, una ragazza che suona la batteria e sta cercando un nuovo chitarrista per la sua band.

sito ufficiale

–

Boku no Hero Academia 6 – (My Hero Academia 6 – 僕のヒーローアカデミア 6th Season)

scheda sul sito

Studio Bones – Regista: Mukai Masahiro

data uscita: 01 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: School, Super Power

tratto: dal Manga “ My Hero Academia

trama: Sesta stagione di “My Hero Academia”.

sito ufficiale

–

C Danchi – (Housing Complex C – C団地)

scheda sul sito

Studio Akatsuki

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Horror

tratto: storia originale

trama: La storia ruota attorno a Kimi, che vive in un piccolo complesso residenziale a basso costo situato nella località balneare di Kurosaki, dove i guai sembrano seguirla ovunque vada e iniziano a verificarsi incidenti orribili. Un antico male sta perseguitando i residenti del complesso residenziale C?

sito ufficiale

–

Chainsaw Man – (チェンソーマン)

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Nakayama Ryuu

data uscita: 11 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Gore

tratto: dal manga “ Chainsaw Man

trama: Denji è un ragazzo che vive con un Diavolo Motosega di nome Pochita. A causa del debito che suo padre ha lasciato, ha vissuto una vita misera nel tentativo di ripagare il suo debito raccogliendo i cadaveri di diavoli con Pochita. Un giorno, Denji viene tradito e ucciso. Prima che la sua coscienza svanisca, stringe un contratto con Pochita e rinasce come “Chainsaw-man”, un uomo con il cuore di un diavolo.

sito ufficiale

–

Cool Doji Danshi – (Play It Cool, Guys – クールドジ男子)

scheda sul sito

Studio Pierrot – Regista: Kon Chiaki

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: Sono dei bei ragazzi, ma un po’ difficili da avvicinare. Tuttavia, sono… goffi!!! Perché sono goffi, sono anche adorabili. Sicuramente imparerai ad amarli anche tu! Una commedia slice of life su dei ragazzi che riescono a essere cool nonostante la loro goffaggine.

sito ufficiale

–

Do It Yourself!! – (-どぅー・いっと・ゆあせるふ-)

scheda sul sito

Studio Pine Jam – Regista: Yoneda Kazuhiro

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: Costruire mobili e amicizie ha molto in comune. Intenzione, impegno e duro lavoro sono necessari per entrambi i mestieri. Questa è la storia di ragazze nell’edificio di un club fai-da-te mentre si ritagliano il loro futuro. Niente di tutto ciò è facile, ma questo non le ferma. Mobili, amicizie e futuro: li stanno costruendo tutto con le proprie mani!

sito ufficiale

–

Duel Masters Win – (デュエル・マスターズWIN)

scheda sul sito

Studio Brain’s Base

data uscita: 04 Settembre (nota: nonostante la data, viene considerata come serie autunnale)

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Kids

tratto: storia originale, ma che fa parte del franchise “Duel Masters”

trama:

sito ufficiale

–

Eternal Boys – ( 永久少年)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS

data uscita: 11 Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Male), Music

tratto: storia originale

trama: Gli Eternal Boys sono un gruppo di uomini attorno la quarantina che si sforzano per diventare idol, superando le barriere dell’età e della condizione fisica.

sito ufficiale

–

Fumetsu no Anata e Season 2 – (To Your Eternity 2 – 不滅のあなたへ2)

scheda sul sito

Studio Drive – Regista: Sayama Kiyoko

data uscita: 23 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Drama, Supernatural

tratto: dal Manga “ To Your Eternity

trama: seconda stagione di “To Your Eternity”.

sito ufficiale

–

Futoku no Guild – (Guild of Depravity – 不徳のギルド)

scheda sul sito

Studio TNK – Regista: Asaoka Takuya

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Ecchi

tratto: Manga

trama: Kikuru Madan, è un cacciatore di mostri con prestazioni eccellenti, per via del suo particolare lavoro nella foresta, ma ha deciso di abbandonarlo per paura di sprecare la sua giovinezza…

sito ufficiale

–

Fuufu Ijou, Koibito Miman. – (More than a married couple, but not lovers. – 夫婦以上、恋人未満。)

scheda sul sito

Studio MOTHER – Regista: Yamamoto Jun`ichi

data uscita: 09 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Romance

tratto: Manga

trama: Lo studente delle superiori Jirou Yakuin del terzo anno sperava di collaborare con Shiori Sakurazaka della stessa classe nel corso obbligatorio “Pratico di coppia”. In questa pratica, gli studenti devono dimostrare di possedere le competenze necessarie per vivere con un partner del sesso opposto, pur presentando un certo livello di armonia alla videosorveglianza che li classifica. Sfortunatamente, il caso ha messo il suo sé leggermente sottomesso nella pratica con la persona agli antipodi, la gyaru Akari Watanabe. Akari d’altra parte sperava di essere accoppiata con la sua cotta Minami Tenjin. Le loro speranze vengono doppiamente deluse quando scoprono che Shiori e Minami vengono assegnati insieme. Pertanto, decidono con riluttanza di collaborare per raggiungere la top ten, il che darebbe loro il diritto di scambiarsi partner se entrambe le coppie sono d’accordo. A tal fine, Jirou ruba il primo bacio di Akari senza rendersi conto di cosa aveva fatto, mentre dà un frettoloso bacio d’addio…

sito ufficiale

–

Harem Camp! – ( ハーレムきゃんぷっ!)

scheda sul sito

Studio Mausu

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Hentai, Harem

tratto: Manga

trama: Kensuke, un insegnante e veterano del campeggio in solitaria, decide di formare un gruppo con quattro ragazze dividendo con loro una piccola tenda…

sito ufficiale

–

Golden Kamui 4 – (Golden Kamuy 4th Season – ゴールデンカムイ)

scheda sul sito

Studio Brain’s Base

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Historical

tratto: Manga “ Golden Kamui

trama: quarta stagione

sito ufficiale

–

IDOLiSH7: Third Beat! Part 2 – (IDOLiSH7 3 Part 2 – アイドリッシュセブン)

scheda sul sito

Studio TROYCA

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Male), Music

tratto: Videogioco della Bandai Namco Online.

trama: Seconda parte della terza stagione di IDOLiSH7.

sito ufficiale

–

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! – (The Eminence in Shadow – 陰の実力者になりたくて!)

scheda sul sito

Studio Nexus – Regista: Nakanishi Kazuya

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy

tratto: Light Novel (nota: il manga è pubblicato in Italia come “The Eminence in Shadow” dalla Magic Press)

trama: Una grossa bugia e alcune verità contorte. Anche nella sua vita precedente, il sogno di Cid non era quello di diventare un protagonista o un boss finale. Preferirebbe rimanere nascosto come personaggio minore fino a quando non è il momento migliore per rivelare che è una mente superiore… o almeno: fingere di esserlo! E ora che è rinato in un altro mondo, è pronto a creare le condizioni perfette per vivere i suoi sogni al massimo. Armato della sua immaginazione iperattiva, Cid recluta scherzosamente membri della sua organizzazione e inventa un intero retroscena su un culto malvagio che devono sconfiggere. Ebbene, per fortuna, questi avversari immaginari si rivelano reali e tutti conoscono la verità, tranne lui!

sito ufficiale

–

KanColle: Itsuka Ano Umi de – (KanColle: Someday in that Sea – Kantai Collection: KanColle 2 – 艦これ いつかあの海で)

scheda sul sito

Studio Engi – Regista: Miura Kazuya

data uscita: 22 Novembre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Slice of Life

tratto: Videogioco

trama: Seconda stagione di “Kantai Collection: KanColle”.

sito ufficiale

–

Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo – (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury – 機動戦士ガンダム 水星の魔女)

scheda sul sito

Studio Sunrise

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Mecha

tratto: storia originale, ma che fa parte del franchise “Gundam”

trama: A.S. 122. Un’era in cui una moltitudine di corporazioni è entrata nello spazio e ha costruito un enorme sistema economico. Una ragazza del remoto pianeta Mercurio si trasferisce all’Asticassia School of Technology, gestita dal Gruppo Beneritt che domina l’industria dei mobile suit. Il suo nome è Suletta Mercury. Con una luce scarlatta che arde nel suo cuore puro, questa ragazza cammina passo dopo passo attraverso un nuovo mondo.

sito ufficiale

–

Koukyuu no Karasu – (Raven of the Inner Palace – 後宮の烏)

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures – Regista: Miyawaki Chizuru

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Fantasy, Historical

tratto: Romanzo

trama: Nel profondo del palazzo interno vive una consorte speciale che non serve l’imperatore nonostante la sua posizione di consorte. È conosciuta come la Consorte Raven. Le persone che l’hanno vista dicono che sembra una donna anziana, mentre altri dicono che sembra una ragazza. Le storie raccontano del suo uso di arti misteriose e di come può accettare qualsiasi richiesta, che si tratti di maledizioni di morte o di ritrovare oggetti perduti. Koushun, l’attuale imperatore, va a visitare la Consorte Raven con quell’intenzione. Senza sapere che il loro incontro predestinato diventerà un tabù che capovolgerà la storia.

sito ufficiale

–

Mairimashita! Iruma-kun 3rd Season – (Welcome to Demon School! Iruma-kun 3rd Season – 魔入りました!入間くん)

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures – Regista: Moriwaki Makoto

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Supernatural

tratto: Manga

trama: Suzuki Iruma diventa “nipote” del grande demone Sullivan e inizia a frequentare la scuola di demoni dove “nonno” funge da presidente. Avere amicizie e anche salire al rango di demone- Iruma prospera nel suo nuovo ambiente, superando le terribili prove che gli vengono presentate! Nella nuova stagione, attendono ulteriori sfide… è la stagione del raccolto, e il momento del test annuale in cui gli studenti si tuffano nella giungla estremamente pericolosa (!) per competere per il cibo!! I compagni di classe diventano rivali e ciò che scoppia è una gigantesca battaglia di muscoli e ingegno?

sito ufficiale

–

Megaton-kyuu Musashi Season 2 – (Megaton Musashi 2022 – メガトン級ムサシ)

scheda sul sito

Studio OLM – Regista: Takahashi Shigeharu

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha, School

tratto: Progetto multimediale

trama: Seconda stagione di “Megaton-kyuu Musashi”.

sito ufficiale

–

Meitantei Conan: Hannin no Hanzawa-san – (Detective Conan: Hanzawa the Criminal – 名探偵コナン 犯人の犯沢さん)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Daichi Akitarou

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Mystery

tratto: Manga comico di Kanba Mayuko, a sua volta spinoff di “ Detective Conan

trama: Serie comica che si concentra sulle “silhouette nere” che appaiono in Detective Conan come i misteriosi criminali.

sito ufficiale

–

Mob Psycho 100 III – (Mob Psycho 100 3rd Season -モブサイコ100 III)

scheda sul sito

Studio Bones – Regista: Hasui Takahiro

data uscita: 06 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Supernatural

tratto: Manga “ Mob Psycho 100

trama: Terza stagione di “Mob Psycho 100”.

sito ufficiale

–

Mushikaburi Hime – (Princess of the Bibliophile – 虫かぶり姫)

scheda sul sito

Studio Madhouse – Regista: Iwasaki Tarou

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Romance, Historical

tratto: Light novel

trama: Quando Lady Elianna, amante dei libri, vede il principe Cristoforo, il suo fidanzato solo di nome, che frequenta un’altra nobile dama, si rende conto che le recenti voci devono essere vere. Il principe ha qualcuno che ama veramente, il che significa che l’annullamento del loro fidanzamento è sia inevitabile che imminente. Quello che non si rende conto è che questa è solo un’increspatura superficiale, una delle tante in cui la verità scorre in profondità, in una cospirazione che supera la sua immaginazione!

sito ufficiale

–

Muv-Luv Alternative 2 – (マブラヴ オルタネイティヴ)

scheda sul sito

Studio Yumeta Company, Graphinica, FLAGSHIP LINE

data uscita: 06 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Drama, Sci-Fi, Mecha, Military

tratto: Visual Novel

trama: Secona stagione di “Muv-Luv”. Una storia di legami tra chi combatte, in un mondo spinto al limite.

sito ufficiale

–

Noumin Kanren no Skill Bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta. – (I Somehow Became Stronger by Raising Farming-Related Skills – 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。)

scheda sul sito

Studio A-CAT – Regista: Nagahama Norihiko

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Al Wayne adora l’agricoltura e non intendiamo la simulazione di videogiochi. Vuole essere un vero agricoltore, ma nel processo di miglioramento delle sue abilità agricole, in qualche modo finisce per massimizzare le sue statistiche generali del personaggio! È dotato di superpoteri nei modi più inaspettati con abilità che anche il più forte degli eroi invidierebbe. Ahimè, tutto ciò che vuole è una vita da contadino idilliaco, ma con demoni e mostri che invadono il regno, Al potrebbe dover assumere il ruolo di eroe solo per evitare che i suoi sogni svaniscano!

sito ufficiale

–

Peter Grill to Kenja no Jikan: Super Extra – (Peter Grill and the Philosopher’s Time: Super Extra – ピーター・グリルと賢者の時間 Super Extra)

scheda sul sito

Studio Seven, Wolfsbane – Regista: Tatsumi

data uscita: 10 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Ecchi, Harem

tratto: Manga

trama: Peter Grill è tornato ed è pronto per l’azione! Tra il reprimere un’incursione dei goblin, il miglioramento dei negoziati commerciali con i nani e il placare una sorella vigile che potrebbe semplicemente impazzire per tenerlo in riga, Peter ha il suo da fare. È l’eroe più ricercato della Terra… e questo prima di contare la miriade di donne interessate ai suoi “altri” talenti. Ci vorrà fino all’ultimo briciolo della forza di volontà di Peter per mantenere la sua concentrazione sull’eroismo in un’altra stagione volgare di Peter Grill e The Philosopher’s Time – Super Extra!

sito ufficiale

–

Pop Team Epic 2 – (ポプテピピック)

scheda sul sito

Studio Kamikaze Douga, Space Neko Company – Regista: Aoki Jun

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Gag Humor, Parody

tratto: Manga

trama: Seconda stagione di “ Pop Team Epic

sito ufficiale

–

Reiwa no Di Gi Charat – (令和のデ・ジ・キャラット)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: Mini anime per il 24° anniversario.

sito ufficiale

–

Ren`ai Flops – (Love Flops – 恋愛フロップス)

scheda sul sito

Studio Passione – Regista: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: storia originale

trama: La storia è incentrata su Asahi Kashiwagi, uno studente che una mattina si imbatte in una serie di incidenti insoliti mentre va a scuola, il tutto in accordo con un vago oroscopo televisivo che ha visto quella mattina, e il tutto culminato con uno sfortunato incontro con una ragazza. Per coincidenza, tutte le ragazze che incontra sono nuove studentesse o insegnanti della sua scuola. La precedente conoscenza di Asahi delle ragazze gli fa guadagnare il sospetto di Yoshio, un autoproclamato “amico di Asahi”. Dopo la scuola, trova una lettera d’amore nell’armadietto delle scarpe, che gli dice di venire all’albero di ciliegio dietro la scuola, sempre secondo il suo oroscopo mattutino. Asahi si dirige verso l’albero in fiore di ciliegio per vedere cosa lo aspetta.

sito ufficiale

–

Romantic Killer – (ロマンティック・キラー)

scheda sul sito

Studio Domerica

data uscita: 27 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Quando la videogiocatrice Anzu viene trasportata in un mondo di ragazzi sexy, è come se fosse in un sogno… il sogno di qualcun altro! Anzu aveva una vita per lei fantastica. Ogni giorno giocava ai videogiochi, mangiava snack e accarezzava il suo amato gatto. Ma questa esistenza beata si trasforma in un pasticcio confuso quando una creatura magica la trasporta in una realtà alterata, priva delle sue cose preferite!

sito ufficiale

–

Seiken Densetsu: Legend of Mana – The Teardrop Crystal – (聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal)

scheda sul sito

Studio Graphinica, Yokohama Animation Lab – Regista: Jinbou Masato

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Videogioco

trama:

sito ufficiale

–

Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei – (Management of Novice Alchemist: Get My Shop! – 新米錬金術師の店舗経営)

scheda sul sito

Studio Engi – Regista: Hiroshi Ikehata

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy, Slice of Life

tratto: Light novel

trama: Per un orfano solitario, c’è quasi un solo percorso professionale verso il successo. Cioè ottenere una qualifica nazionale come alchimista. Dopo essersi diplomata alla Royal Alchemist Training Academy, che non richiede altro che abilità, Sarasa riceve i diritti di un negozio dal suo maestro. Dopo essere stata espulsa dal suo generoso mentore, Sarasa parte per il suo viaggio, sognando una vita un po’ elegante da alchimista, ma all’arrivo è scioccata nello scoprire che la campagna è ancora più rurale di quanto avesse immaginato. Tuttavia, anche in un posto del genere, deve gestire un negozio in qualche modo per guadagnarsi da vivere.

sito ufficiale

–

Shinobi no Ittoki – (忍の一時)

scheda sul sito

Studio TROYCA – Regista: Watanabe Shuu

data uscita: 04 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action

tratto: storia originale

trama: Ittoki Sakuraba era uno studente normale, finché la sua vita non è stata sconvolta! Scopre di essere il 19° erede dei famosi Iga Ninja. Gli Iga devono cercare di difendere ciò che è loro dai Koga, un clan rivale che cerca di porre fine alla vita di Ittoki. Ittoki non ha altra scelta che diventare uno shinobi abbastanza forte da proteggere non solo se stesso, ma anche il suo villaggio. Ora studente alla Kokuten Ninja Academy, una scuola superiore specializzata in tecniche shinobi, Ittoki impara la via dei ninja moderni, equipaggiati con tute e gadget high-tech. Insieme a studenti di altri villaggi, Ittoki si scontra con i Koga nel tentativo di porre fine alla rivalità una volta per tutte.

sito ufficiale

–

Spy x Family 2

scheda sul sito

Studio Wit Studio, CloverWorks – Regista: Furuhashi Kazuhiro

data uscita: 01 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy

tratto: Manga “ Spy x Family

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Tensei Shitara Ken Deshita – (Tenken – Reincarnated as a Sword – 転生したら剣でした)

scheda sul sito

Studio C2C – Regista: Ishihira Shinji

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Light Novel (il manga è pubblicato in Italia come “Tenken – Reincarnato in una spada” da Planet Manga)

trama: Alcuni protagonisti isekai si reincarnano come potenti guerrieri o abili maghi, ma il nostro protagonista è rinato in un’altra vita come una spada senziente! Viene accolto da Fran, una ragazza disperata in fuga da malfattori intenti a venderla come schiava. Con l’aiuto e la guida della sua nuova arma dell’aoty, è in grado di abbattere i suoi rapitori e assicurarsi la sua libertà. Insieme, questo duo maestro-allieva non convenzionale intraprende un viaggio epico per liberare i bisognosi ed esigere giustizia dai malvagi.

sito ufficiale

–

Tiger & Bunny 2 Part 2

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Action, Comedy, Mystery

tratto: storia originale

trama: Seconda metà della seconda stagione di “Tiger & Bunny”.

sito ufficiale

–

Uchi no Shishou wa Shippo ga Nai – (My Master Has No Tail – うちの師匠はしっぽがない)

scheda sul sito

Studio : LIDENFILMS – Regista: Yamamoto Hideyo

data uscita: 30 Settembre (nota: nonostante la data, viene considerata come serie autunnale)

In Italia:

temi: Supernatural, Historical, Performing Arts

tratto: Manga

trama: Nell’era Taishou in Giappone (1912-1926), Mameda è una ragazza tanuki mutaforma che sogna di diventare umana. Mame trasforma il suo aspetto esteriore in una graziosa ragazza umana dai capelli corvini e si dirige verso la vivace città di Osaka. Tuttavia, le persone vedono immediatamente attraverso le sembianze di Mameda e una bella donna dice spietatamente alla sconsolata Mameda: “Torna da dove sei venuta”. A quanto pare, quella donna di nome Bunko è essa stessa una creatura soprannaturale che si è trasformata in una narratrice rakugo (narrazione comica). Mameda implora Bunko di diventare il suo maestro e di insegnarle i modi di interpretare un essere umano.

sito ufficiale

–

Urusei Yatsura (2022) – Lamù – (うる星やつら)

scheda sul sito

Studio David Production – Registi: Kamei Takahiro, Kimura Yasuhiro, Takahashi Hideya

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Sci-Fi

tratto: Manga “ Lamù

trama: Lum (Lamù), la splendida figlia di una razza invasiva di Alieni Oni, è innamorata dello studente delle superiori Ataru Moroboshi. Un convinto donnaiolo, Ataru non è turbato dai feroci attacchi di scosse elettriche di Lum e continua la sua caccia quotidiana alle belle ragazze. Con una miriade di altri personaggi unici, tra cui il compagno di classe Shinobu, l’elegante sacerdotessa Sakura, Oyuki, il migliore amico di Lum, Benten e Ran, il monaco buddista Cherry, Ten, il piccolo monello, erede di una ricca famiglia Shuutaro Mendo e la bellezza segretamente femminile Ryunosuke… Una classica commedia d’amore dove tutto è permesso!

sito ufficiale

–

Uzaki-chan wa Asobitai! 2 – (Uzaki-chan Wants to Hang Out! Double – 宇崎ちゃんは遊びたい!ω(だぶる))

scheda sul sito

Studio Engi – Regista: Miura Kazuya

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi, Romance

tratto: Manga “ Uzaki-chan Wants to Hang Out!

trama: Seconda stagione di Uzaki-chan wa Asobitai!

sito ufficiale

–

Vazzrock the Animation

scheda sul sito

Studio PRA

data uscita: ? Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Male), Music

tratto: storia originale, ma che fa parte del franchise “Tsukipro”.

trama: L’anime seguirà due unità della serie Vazzrock: Vazzy e Rock Down.

sito ufficiale

–

Yama no Susume: Next Summit – (Encouragement of Climb: Next Summit – ヤマノススメ Next Summit)

scheda sul sito

Studio 8bit – Regista: Yamamoto Yuusuke

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Slice of Life

tratto: Manga

trama: Quarta stagione di “Yama no Susume”.

sito ufficiale

–

Yowamushi Pedal: Limit Break – (Yowamushi Pedal 5th Season – 弱虫ペダル LIMIT BREAK)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Nabeshima Osamu

data uscita: 09 Ottobre

In Italia:

temi: Sport

tratto: Manga

trama: Quinta stagione.

sito ufficiale