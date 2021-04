anime – BERSERK – L’EPOCA D’ORO CAPITOLO I: L’Uovo del re dominatore – di Toshiyuki Kubooka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Berserk: Ougon Jidai-hen I – Haou no Tamago – (ベルセルク 黄金時代篇Ⅰ 覇王の卵)

Titolo internazionale: Berserk: The Golden Age Arc I – The Egg of the King

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantasy, horror

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non troppo impressionabile (molta violenza)

Durata: 1 hr. 16 min.

Anno di uscita in Giappone: 2012

Tratto: tratto dal manga “Berserk”, e primo di una trilogia di film.

Chief Director: Toshiyuki Kubooka

Director: Koichi Hatsumi, Kotori Shiotsuki, Kou Matsuo, Shingo Uchida, Takuma Sakamoto, Toshiyuki Kanno, Yasuyuki Shimizu

Character design: Naoyuki Onda

Music: Shiro Sagisu

Studios: Studio 4°C

Titolo in Italia: Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo I: L’uovo del re dominatore

Anno di pubblicazione in Italia: 2012, al cinema

Trasmissione tv: su Man-ga (Sky)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray, anche in edizione speciale, dalla casa editrice Yamato Video

Sigle:

Opening

“Aria” by Susumu Hirasawa

Ending

“Utsukushikimono” by Ai

TRAMA

In un mondo horror Guts è un giovane mercenario solitario, che gira con un letale spadone enorme. Sulla sua strada incontra all’Armata dei Falchi, ovvero un gruppo di guerrieri temuti da tutti, e il loro capo Griffit insiste perchè si unisca a loro.

Griffit, che porta al collo un ciondolo chiamato “l’uovo del re dominatore”, ha degli obiettivi molto ambiziosi ed è disposto a tutto.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Alessandro Budroni – Guts

Riccardo Onorato – Griffith

Federica De Bortoli – Caska

Sacha De Toni – Gaston

Flavia Faloppa – Charlotte

Giorgio Bassanelli Bisbal – Zodd

Tito Marteddu – Rickert

Daniele Raffaeli – Judeau

Franco Mannella – Corkus

Giorgia G-peroni Muller – Adonis

Luca Biagini – Conte Julius

Roberto Stocchi – Bazooso

Romano Mal-pina – Re di Midland

Wladimiro Grana – Hassan

