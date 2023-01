Giappone: Anime INVERNO 2023

–

Aggretsuko 5 – ( グレッシブ烈子)

Studio Fanworks – Regista: Rareko

data uscita: Febbraio 2023

In Italia: Netflix

temi: Comedy, Work

tratto: Storia originale

trama: Insoddisfatta del suo lavoro d’ufficio, nel tempo libero il panda rosso Retsuko affronta le sfide quotidiane cantando a squarciagola canzoni death metal al karaoke.

–

Ars no Kyojuu – (Giant Beasts of Ars – アルスの巨獣)

Studio Asahi Production – Regista: Oguro Akira

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Storia originale

trama: La storia si svolge in un’epoca di spade, eroi e miti. Bestie giganti hanno creato la terra, ma poi gli umani l’hanno rubata. Questo fece arrabbiare le bestie, che poi iniziarono a mangiare gli umani. Per reagire, gli umani invocarono gli dei. Le bestie Kyojuu hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo, causando gravi danni, ma gli umani hanno reagito dando la caccia al Kyojuu. L’umanità prosperò anche usando le parti sezionate delle bestie. Jiiro è “un uomo scampato alla morte” e dà la caccia a Kyojuu per guadagnarsi da vivere. Incontra “Twenty and Second Kuumi”, che è inseguito da qualcuno. Jiiro ei suoi amici iniziano quindi a scoprire i segreti di questo mondo.

–

Ayakashi Triangle – (あやかしトライアングル)

Studio Connect – Regista: Akitaya Noriaki

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Romance, Supernatural, Ecchi

tratto: Manga “ Ayakashi Triangle ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Il Giappone potrebbe anche essere pieno di misteriosi mostri chiamati ayakashi, ma hanno una speciale forza ninja esorcista per contrastare la minaccia! Il giovane ninja esorcista Matsuri trascorre le sue giornate combattendo gli ayakashi per proteggere la sua amica d’infanzia Suzu. Ma quando si presenta un gatto ayakashi di nome Shirogane, le cose si capovolgono!

–

Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku – (Handyman Saitou in Another World – 便利屋斎藤さん、異世界に行く)

Studio C2C – Regista: Kubooka Toshiyuki

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: 4-koma manga

trama: Il tuttofare Saito non è mai stato nessuno di speciale. Per tutta la vita ha avuto voti mediocri, abilità atletiche ordinarie, un lavoro banale… Ma il suo percorso insignificante prende una svolta quando si sveglia in un altro mondo. Qui, guerrieri, maghi ed elfi lo accompagnano in missioni che scavano in profondità nei dungeon e Saito realizza per la prima volta cosa vuol dire essere necessario. Dopotutto, di chi, oltre al tuttofare, ci si poteva fidare per aprire forzieri del tesoro chiusi a chiave o per riparare l’equipaggiamento dei suoi alleati? Iniziando con un semplice “grazie”, questa è la storia della vita appagante di una persona comune.

–

Boku to Roboco – (Me & Roboco – Me and Roboco – Roboco and I – 僕とロボコ)

Studio Gallop – Regista: Daichi Akitarou

data uscita: 05 Dicembre (nota: è comunque considerato un anime invernale)

In Italia:

temi: Comedy, Sci-Fi

tratto: Manga

trama: L’anno è il 20XX… Un’epoca in cui ogni famiglia possiede simpatici robot domestici noti come OrderMaids. Bondo, uno studente medio, sogna di avere un robot tutto suo. Ma quello che ottenne fu… impossibile calcolare!!! La vita diventerà molto più strana quando Roboco, la cameriera goffa più potente mai creata, si presenterà alla sua porta!

–

Buddy Daddies

Studio P.A. Works – Regista: Asai Yoshiyuki

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy

tratto: Storia originale

trama: Due criminali a contratto professionisti sono pronti per la loro più grande missione: prendersi cura di un bambino!

–

Bungou Stray Dogs 4th Season – (文豪ストレイドッグス)

Studio Bones – Regista: Igarashi Takuya

data uscita: 04 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Mystery, Supernatural

tratto: Manga “ Bungou Stray Dogs ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Quarta stagione per l’Agenzia di Detective Armati, formata da individui con poteri sovrannaturali.

–

Cardfight!! Vanguard: Will+Dress Season 2 – (カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2)

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi

data uscita: 14 Gennaio

In Italia:

temi: Action

tratto: Storia originale (che fa parte di un vasto franchise)

trama: Quattro mesi dopo la battaglia al castello di Nagoya, Yuuyu e i suoi amici ricevettero un invito a un torneo.

–

D4DJ All Mix

Studio SANZIGEN – Regista: Suzuki Daisuke

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Idols, Music, School

tratto: Mixed media

trama: Seconda stagione di “D4DJ”.

–

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka IV: Fuka Shou – Yakusai-hen – (DanMachi 4th Season Part 2 – Is It Wrong That I Want to Meet You in a Dungeon 4th Season Part 2 – ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ深章 厄災篇)

Studio J.C.Staff – Regista: Tachibana Hideki

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel “ Danmachi ” (editi in Italia da Jpop)

trama: Secondo cour della quarta stagione.

–

Eiyuu Ou, Bu o Kiwameru Tame Tenseisu: Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi – (Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire – 英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士~)

Studio Comet – Regista: Kuzuya Naoyuki

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Dopo una vita dedicata a servire il suo paese e la sua gente, l’unico desiderio di Inglis di essere libero dal fardello di un re e di allenarsi è stato effettivamente ascoltato, ma come una bella ragazza! Rinata in un lontano futuro come figlia di famosi cavalieri, Inglis può ora concentrarsi sulla padronanza delle arti marziali. Un desiderio è stato esaudito e Inglis sarà in prima linea a realizzare il sogno di diventare il cavaliere più forte.

–

Flaglia: Natsuyasumi no Monogatari – (FLAGLIA~なつやすみの物語~)

Studio Gaina – Regista: Kawasaki Itsurou

data uscita: 17 Gennaio

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: Mixed media

trama: Iko, uno studente di terza elementare, vive con i suoi quattro fratelli maggiori in una vecchia casa a Tateyama. La famiglia di Iko non ha genitori e, secondo i suoi fratelli maggiori, la loro madre lavora a Tokyo. Nonostante sia un po’ eccentrico, Iko ama i suoi fratelli, che si prendono cura di lui, ma hanno un segreto: sono maghi!

–

Gokushufudou 2 – (The Way of the Househusband Season 2 – 極主夫道)

Studio J.C.Staff – Regista: Kon Chiaki

data uscita: 01 Gennaio

In Italia: Netflix

temi: Comedy

tratto: Manga “ La Via del Grembiule – Lo yakuza casalingo ” (edito in Italia da JPop)

trama: Continua la “battaglia” dell’ex yakuza Tatsu per diventare un perfetto casalingo.

–

High Card – (ハイカード)

Studio Hibari – Regista: Wada Jun’ichi

data uscita: 19 Novembre (nota: è comunque considerato un anime invernale)

In Italia:

temi: Action

tratto: Mixed media

trama: Dopo aver scoperto che il suo orfanotrofio era sull’orlo della chiusura a causa dello stress finanziario, Finn, che viveva liberamente per strada, è partito per un casinò con l’obiettivo di fare fortuna. Tuttavia, nulla avrebbe potuto preparare Finn all’incubo che lo stava aspettando. Una volta lì, Finn è incappato in un inseguimento in auto e una sanguinosa sparatoria causata dalla carta “fortunata” di un uomo. Finn alla fine scoprirà la causa della sparatoria. L’ordine mondiale può essere controllato da un set di 52 carte X-Playing con il potere di conferire diversi poteri e abilità sovrumane a coloro che le possiedono. Con queste carte, le persone possono accedere al potere nascosto del “compagno” che si trova dentro di sé. C’è un gruppo segreto di giocatori chiamato High Card, a cui è stato ordinato direttamente dal re di Fourland di raccogliere le carte che sono state sparse in tutto il regno, mentre lavorano al chiaro di luna come dipendenti della casa automobilistica di lusso Pinochle. Scoperto per diventare il quinto membro del gruppo, Finn presto si unisce ai giocatori in una pericolosa missione per trovare queste carte. Tuttavia, Who’s Who, il produttore di automobili rivale ossessionato dalla sconfitta di Pinochle, e i Klondikes, la famigerata famiglia mafiosa, ostacolano la banda. Sta per iniziare una frenetica battaglia tra questi giocatori ossessionati dalle carte, alimentata da giustizia, desiderio e vendetta!

–

Hikari no Ou – (The Fire Hunter – 火狩りの王)

Studio Signal.MD – Regista: Nishimura Junji

data uscita: 14 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: Romanzo

trama: Al di fuori delle barriere magiche si trova un mondo invaso da bestie infuocate conosciute come Flame Demons, e gli unici che possono proteggere l’umanità sono i Fire Hunters. Nei boschi oscuri dove vagano le bestie è dove Touko, una giovane abitante del villaggio, viene salvata dall’attacco da uno di questi abili inseguitori, Koushi. Ma il loro incontro non è stato casuale e inizia un nuovo destino.

–

Hyouken no Majutsushi ga Sekai o Suberu – (The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World – 冰剣の魔術師が世界を統べる)

Studio Cloud Hearts – Regista: Takata Masahiro

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: L’Arnold Academy of Magic è una scuola per l’élite… e Ray White è solo un ragazzo normale. In effetti, non sembra particolarmente abile con la magia, ed è un po’ goffo. Ecco perché non ha nulla a che fare con la voce secondo cui uno dei grandi maghi, lo Stregone Lama di Ghiaccio, è un membro della classe in arrivo… giusto?

–

Ijiranaide, Nagatoro-san 2nd Attack – (Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro 2nd Attack – イジらないで, 長瀞さん)

Studio OLM – Regista: Ushiro Shinji

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy

tratto: Manga “ Non tormentarmi, Nagatoro! ” (edito in Italia da JPop)

trama: Un timido senpai incontra in biblioteca l’esuberante Nagatoro, una ragazza del primo anno che lo nota e ne fa immediatamente la sua “vittima”.

–

Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. – (Inuhiro – My Life as Inukai-san’s Dog. – 犬になったら好きな人に拾われた.)

Studio Quad – Regista: Yasudou Takashi

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi

tratto: Manga

trama: Dicono che ogni cane ha la sua giornata. Questo è particolarmente vero per il nostro protagonista, che è stato appena trasformato in un cane e ora vive ogni giorno sotto le cure della sua cotta, Inukai-san! Lei stravede felicemente per il suo nuovo compagno, e mentre lui vuole tornare alla forma umana un giorno, c’è qualcosa di meraviglioso nell’essere curato dalla persona che ama. Goditi la vita attraverso gli occhi di un cane in My Life as Inukai-san’s Dog!

–

Isekai Nonbiri Nouka – (Farming Life in Another World – 異世界のんびり農家)

Studio Zero-G – Regista: Kuraya Ryouichi

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Fantasy, Harem

tratto: Light novel

trama: Vita stroncata dalla malattia a soli 39 anni, Machio Hiraku sa di non dover dare per scontate le semplici benedizioni. Quando una figura divina gli dà la possibilità di vivere di nuovo, Hiraku ha solo il più semplice dei desideri per la sua nuova vita: essere in salute, vivere in pace, parlare la lingua locale e trascorrere le sue giornate in una fattoria idilliaca. Aria fresca, sole, lavoro onesto e buona compagnia si uniscono per formare l’esistenza felice e pacifica che Hiraku ha sempre sognato.

–

Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 – (BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense 2nd Season – 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2)

Studio SILVER LINK. – Regista: Oonuma Shin

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Sci-Fi

tratto: Light Novel

trama: Il miglior attacco è una grande difesa, e per la giocatrice di VRMMO Kaede Honjo, la sua difesa è la migliore. Sotto il suo alias Maple, lei e la sua gilda viaggiano attraverso NewWorld Online guadagnando amici e nemici attraverso nuove missioni piene di battaglie. Tutti quei punti abilità, nuove tecniche difensive e nessun dolore: Maple non può essere fermata!

–

Itou Junji: Maniac – (Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – 伊藤潤二『マニアック』)

Studio Deen – Regista: Tagashira Shinobu

data uscita: 19 Gennaio

In Italia: Netflix

temi: Horror, Supernatural

tratto: vari Manga di Junji Ito (editi in Italia da diversi editori)

trama: Una serie anime prodotta da Netflix che adatta 20 storie scelte da Junji Ito.

–

Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life – (Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army – 解雇された暗黒兵士(30代)のスローなセカンドライフ)

Studio Encourage Films – Regista: Oizaki Fumitoshi

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: Light novel

trama: La storia è incentrata su Dariel, un soldato dell’esercito del Signore Oscuro che non può usare la magia. Invece, esercita il suo intelletto e la sua iniziativa come assistente di uno dei capitani più fidati del Signore Oscuro. Ma quando il capitano viene sommariamente sostituito, anche Dariel perde la sua posizione privilegiata e viene licenziato. Deluso, si ritira in un villaggio di umani, iniziando una nuova vita usando le sue capacità per accettare richieste di aiuto.

–

Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2 – (By the Grace of the Gods Season 2 – 神達に拾われた男)

Studio Maho Film – Regista: Yanase Yuuji

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Slice of Life

tratto: Light novel

trama: La storia sarà ambientata tre anni dopo la fine della prima stagione, quando Ryouma ed Eliaria hanno promesso di riunirsi.

–

KJ File (Zoku-hen) – (KJ File Sequel)

Studio ILCA, yell

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi

tratto: Storia originale

trama: 2° stagione. La storia è ambientata dopo che i Kaiju, a seguito della caduta di un meteorite, si sono risvegliati in massa e hanno distrutto la maggior parte della civiltà umana. Al momento le speranze di sopravvivenza dell’umanità risiedono nei membri della KWLON, un’organizzazione delle Nazioni Unite..

–

Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi – (The Ice Guy and His Cool Female Colleague – 氷属性男子とクールな同僚女子)

Studio Zero-G, Liber – Regista: Mankyuu

data uscita: 04 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance

tratto: Manga

trama: Himuro è un discendente di yuki-onnas che vivono nei tempi moderni e un impiegato principiante. Quando viene sopraffatto emotivamente, finisce per provocare bufere di neve o inizia a costruire pupazzi di neve e igloo. Ogni volta che i suoi segreti sentimenti romantici per la sua unica ma gentile collega Fuyutsuki si intensificano, a volte finisce per congelare coloro che lo circondano. Poi c’è Fuyutsuki. Tutti la vedono sempre come un tipo figo, ma Fuyutsuki è in realtà anche piuttosto curiosa riguardo al suo misterioso collega, Himuro. La loro relazione continua ad evolversi gradualmente ogni giorno attraverso il lavoro e gli eventi di lavoro. Alla fine, iniziano a passare del tempo insieme al di fuori del lavoro, ma sono entrambi un po’ goffi quando si tratta di amore, quindi sembra che non riescano ad avvicinarsi…

–

Kubo-san wa Boku o Yurusanai – (Kubo Won’t Let Me Be Invisible – 久保さんは僕を許さない)

Studio Pine Jam – Regista: Koga Kazuomi

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Junta Shiraishi ha un solo obiettivo: vivere al meglio la giovinezza! È piu facile a dirsi che a farsi. Junta è così socialmente invisibile che le persone a scuola giurerebbero che ha saltato le lezioni anche quando è seduto proprio dietro di loro. Tutto cambia quando Junta incontra Nagisa Kubo. È l’unica persona che presta attenzione a Junta, e le sue continue prese in giro sicuramente capovolgeranno la vita tranquilla di Junta perché Kubo non gli permetterà di essere invisibile!

–

Kyokou Suiri Season 2 – (In/Spectre Season 2)

Studio Brain’s Base – Regista: Gotou Keiji

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Romance, Supernatural

tratto: Light novel “ In/Spectre ” (edito in Italia da Dokusho Edizioni)

trama: La seconda stagione di Kyokou Suiri. Kotoko e Kuro si alleano per risolvere un mistero tra un essere umano e una yuki-onna!

–

Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 – (The Vampire Dies in No Time Season 2 – 吸血鬼すぐ死ぬ2)

Studio Madhouse

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Supernatural

tratto: Manga

trama: 2° stagione. Un cacciatore di vampiri, venuto a conoscenza di un pericoloso rapitore di bambini, decide di recarsi alla sua abitazione con l’intento di ucciderlo… ma mai si sarebbe aspettato di trovare un essere debole, pronto a trasformarsi in cenere al minimo sussulto!

–

Lookism – (Oemojisangjuui)

Studio Mir – Regista: Il Han Kwang

data uscita: 08 Dicembre (nota: è comunque considerato un anime invernale)

In Italia: Netflix

temi: Action, Drama, Supernatural

tratto: Manhwa “ Lookism ”

trama: Uno studente sovrappeso e bullizzato, acquista il potere di trasformarsi in un ragazzo snello e molto attraente.

–

Lupin Zero

Studio TMS Entertainment – Regista: Sakou Daisuke

data uscita: 16 Dicembre (nota: è considerato comunque un anime invernale)

In Italia: Yamato Video

temi: Action, Comedy

tratto: Storia originale, ma che fa parte del franchise di Lupin

trama: Prequel, che narra il primo incontro tra Lupin III e il suo futuro partner Daisuke Jigen a scuola.

–

Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Urbanrama Hen – (Sorcerous Stabber Orphen 3: Chaos in Urbanrama – 魔術士オーフェンはぐれ旅 アーバンラマ編)

Studio Deen – Regista: Hamana Takayuki

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Terza stagione del remake di “Lo stregone Orphen”.

–

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou II – (The Misfit of Demon King Academy II – 魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~ II)

Studio SILVER LINK. – Regista: Tamura Masafumi

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: 2° stagione.

–

Mononogatari – (Malevolent Spirits – もののがたり)

Studio Bandai Namco Pictures – Regista: Kimura Ryuuichi

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Supernatural

tratto: Manga

trama: Pieno di rabbia contro gli spiriti noti come tsukumogami, Kunato Hyoma viene mandato a vivere con Nagatsuki Botan per aiutarlo a vedere un lato diverso. Sebbene entrambi facciano parte di un clan che riporta gli spiriti nel loro mondo con poteri divini, le loro esperienze con i vasi ultraterreni sono molto diverse. Kunato, derubato di una persona cara, e Nagatsuki, salvata da loro. Riuscirà a mettersi in contatto con lui?

–

Mou Ippon! – (“Ippon” again! – もういっぽん!)

Studio Pony Canyon – Regista: Ogiwara Takeru

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Slice of Life, Sports

tratto: Manga

trama: Dopo un ultimo torneo e un’imbarazzante sconfitta nella fase finale, Michi decide di abbandonare lo sport del judo. Tra le attività sociali del liceo e gli esami di ammissione, non avrà tempo per competere nell’arte marziale che ama di più, ma mettere da parte i vecchi hobby è una parte normale della crescita. Tuttavia, l’amore per il judo persiste e torna a pieno regime quando incontra la sua nuova compagna di classe Towa, la ragazza che ha battuto Michi nel suo incontro finale! Towa vuole fondare un club di judo nella loro scuola, ma avrà bisogno di nuovi membri per farlo funzionare. Uniti dal loro amore per il judo, metteranno insieme le loro passioni sul ring e segneranno di nuovo ippon!

–

NieR:Automata Ver1.1a

Studio A-1 Pictures – Regista: Masuyama Ryouji

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi

tratto: Videogames “NieR:Automata” (edito anche in italiano)

trama: “Tutto ciò che vive è destinato a finire. Siamo perennemente intrappolati in una spirale senza fine di vita e morte.”

–

Nijiyon Animation – (にじよんあにめーしょん)

Studio Sunrise – Regista: Horiuchi Yuuya

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: Adattamento anime del manga spin-off “Nijigasaki High School Idol Club 4-koma Nijiyon”.

–

Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai o Sukuu You Desu – (Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World – 人間不信の冒険者たちが世界を救うようです)

Studio Geek Toys – Regista: Imazaki Itsuki

data uscita: 03 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Nick era un membro di un gruppo di avventurieri veterani, aiutando i suoi amici indisciplinati con i conti ogni volta che poteva. Ma qual è stata la sua ricompensa? Essere accusato di appropriazione indebita e cacciato dal leader che rispettava. In poco tempo, trova alcuni altri avventurieri stanchi e spiriti affini, e insieme formano il loro party inarrestabile!

–

Nokemono-tachi no Yoru – (The Tale of Outcasts – ノケモノたちの夜)

Studio Ashi Productions – Regista: Yamamoto Yasutaka

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: Manga

trama: Wisteria è una ragazza orfana che vive in un angolo dell’Impero Britannico alla fine del XIX secolo. La sua vita è desolata e desolata, finché non incontra Malbus, un essere immortale potente ma altrettanto solitario dall’aspetto peloso, perseguitato dai cacciatori. Insieme, Wisteria e Malbus vagano per l’Impero, popolato da umani e bestie simili agli umani, alla ricerca di un luogo dove vivere insieme in pace.

–

Onii-chan wa Oshimai! – (Onimai: I’m Now Your Sister! – お兄ちゃんはおしまい!)

Studio Bind – Regista: Fujii Shingo

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Manga

trama: Mahiro Oyama era solo un normale ragazzo amante dei giochi erotici… finché non si è svegliato una mattina come una donna! Si scopre che la sua sorellina scienziata pazza, Mihari, ha provato uno dei suoi nuovi esperimenti su di lui… con un risultato disastroso, per quanto riguarda Mahiro! Ma Mihari è tanto determinata a studiarlo quanto lui è determinato a tornare alla sua vita da giocatore recluso, e una cosa è certa… la vita diventerà molto più strana da qui in avanti!

–

Ooyuki Umi no Kaina – (Kaina of the Great Snow Sea – 大雪海のカイナ)

Studio Polygon Pictures – Regista: Andou Hiroaki

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: Mixed media

trama: Un mondo ricoperto da un oceano di neve infinito e in continua crescita. Le persone si guadagnano da vivere, rannicchiate attorno alle radici di enormi alberi che ne punteggiano la superficie, o in alto nella chioma che si estende sull’atmosfera del pianeta. Un incontro casuale tra Kaina, una giovane del baldacchino, e Liliha, una giovane donna della superficie, scatena una catena di eventi che cambierà il destino del mondo.

–

Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken – (The Angel Next Door Spoils Me Rotten – お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件)

Studio Project No.9 – Regista: Wang Lihua

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Light novel

trama: Amane vive da solo in un appartamento e la ragazza più bella della scuola, Mahiru, vive proprio accanto. Non si sono quasi mai parlati, fino al giorno in cui lui la vede in difficoltà in un giorno di pioggia e le presta il suo ombrello. Per ricambiare il favore, lei gli offre aiuto in casa, e una relazione inizia lentamente a sbocciare man mano che la distanza tra loro si riduce…

–

Pokemon: Mezase Pokemon Master – (Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master – ポケットモンスター めざせポケモンマスター)

Studio Olm – Regista: Tomiyasu Daiki

data uscita: 13 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: saga di Videogames (editi anche in italiano)

trama: Aim to be a Pokémon Master celebra il capitolo finale della storia di Ash e Pikachu, con il ritorno dei loro primi compagni e di molti Pokémon che hanno incontrato durante i loro viaggi.

–

Revenger – (リベンジャー)

Studio Ajia-Do – Regista: Fujimori Masaya

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Historical, Samurai

tratto: Storia originale

trama: Mentre il maestro assassino Usui Yuen esamina una serie di omicidi perpetrati contro il clan dei grandi samurai, i Satsuma, incontra Kurima Raizo, membro e sopravvissuto a uno degli attacchi. Insieme, scoprono che la vera natura di questi omicidi è più grande delle risorse rubate. Man mano che si avvicinano alla verità, ne usciranno vivi per vendicarsi?

–

Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka o Tamemasu – (Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement – Roukin – 老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます)

Studio Felix Film – Regista: Tamada Hiroshi

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: Light novel

trama: Mitsuha è una diciottenne che viene spesso scambiata per una liceale a causa del suo viso infantile e della bassa statura. La storia inizia quando perde contemporaneamente i suoi genitori e suo fratello maggiore in un incidente e finisce tutta sola al mondo. Non supera gli esami di ammissione all’università a causa dello shock di aver perso la sua famiglia. Ci sono persone che cercano i soldi dell’assicurazione dei suoi genitori. Non sa se dovrebbe andare al college o iniziare a lavorare. Ci sono anche molte spese di cui preoccuparsi, comprese le spese di soggiorno e il costo della manutenzione della casa. Un giorno, mentre si preoccupa di come sopravviverà, riceve l’abilità “Salto del mondo” da un essere misterioso che le permette di andare avanti e indietro tra “questo mondo” e un “isekai”! Ora che ha questa capacità, escogita un piano per il futuro in cui risparmia 1 miliardo di yen in ogni mondo per un totale di 2 miliardi di yen (80.000 monete d’oro)!

–

Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki – (The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World – 最強陰陽師の異世界転生記)

Studio Blanc – Regista: Nagayama Nobuyoshi, Shibuya Ryousuke

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Non puoi essere felice se sei solo forte, anche se sei l’esorcista più forte del mondo. L’esorcista Haruyoshi Kuga, definito un genio senza rivali, viene tradito dalla corte imperiale e sta per morire. Deciso a essere felice nella sua prossima vita, usa una tecnica di reincarnazione segreta che ha creato e si reincarna in un altro mondo. E così riceve un nuovo nome, Seika, e una nuova vita. “Quello che mi mancava nella mia vita precedente era l’astuzia. In questa vita sarò più calcolatore e troverò la felicità.” Con le più potenti tecniche di esorcismo e potenti demoni che lavorano con lui, cosa lo aspetta? La vita tranquilla che vuole, o… Questo è l’inizio di una storia che nessuno ha mai visto prima: la storia del più forte esorcista in un mondo fantastico.

–

Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei – (The Fruit of Evolution 2: Before I Knew It, My Life Had It Made – Shinka no Mi 2nd Season – 真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~)

Studio Hotline – Regista: Fukase Shigeru

data uscita: 14 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: 2° stagione

–

Shuumatsu no Walkure – (Record of Ragnarok 2 – 終末のワルキューレII)

Studio Yumeta Company, Graphinica – Regista: Ookubo Masao

data uscita: 26 Gennaio

In Italia: Netflix

temi: Action, Drama, Fantasy

tratto: Manga “ Record of Ragnarok ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: 2° stagione della battaglia tra Dei ed Eroi umani.

–

Spy Kyoushitsu – (Spy Classroom – Spy Room – スパイ教室)

Studio Feel. – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Mystery, Romance

tratto: Light novel “ Spy Kyoushitsu ”

trama: Le nazioni devastate dal conflitto ora dispiegano agenti segreti invece dei missili. Lily viene reclutata come spia… ma le sue capacità pratiche sono assolutamente pessime. Nel disperato tentativo di passare, coglie al volo l’opportunità di unirsi al misterioso team “Tomoshibi”. Peccato che la squadra sia piena di spie ancora più senza speranza. Insieme devono conquistare la Missione Impassibile e sconfiggere il loro geniale istruttore, ma il vero scopo dietro la loro classe è più tragico di quanto possano immaginare…

–

Sugar Apple Fairy Tale – ( シュガーアップル・フェアリーテイル)

Studio J.C.Staff – Regista: Suzuki Youhei

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: In un mondo in cui le fate vengono comprate e vendute al miglior offerente, gli umani non sono esattamente in rapporti amichevoli con il popolo fae. Ma l’amicizia è esattamente ciò che Anne Halford cerca con Challe, la sua nuova guardia del corpo fatata, anche se non è così entusiasta dell’idea. In qualità di suo nuovo padrone, Anne lo incarica di scortarla attraverso un’area particolarmente pericolosa, ma con una guardia del corpo riluttante desiderosa di sfuggire a una vita di servitù, dovrà fare i conti con molto più di quanto si aspettasse…

–

Technoroid: Overmind – (テクノロイド OVERMIND)

Studio Doga Kobo – Regista: Im Ga-Hee

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Sci-Fi, Music

tratto: Mixed media

trama: Dopo che il cambiamento climatico ha sommerso il mondo sott’acqua, la Torre di Intrattenimento Babel rappresenta la nuova speranza per l’umanità. Vari androidi musicali competono per scalare la torre, cercando di raggiungere il cuore del pubblico attraverso le proprie performance.

–

Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei – (The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady – Tenten Kakumei – 転生王女と天才令嬢の魔法革命)

Studio Diomedéa – Regista: Tamaki Shingo

data uscita: 10 Dicembre (nota: è comunque considerato un anime invernale)

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Girls Love

tratto: Light novel

trama: Nonostante la sua presunta inettitudine con la magia regolare, la principessa Anisphia sfida le aspettative dell’aristocrazia sviluppando la “magicologia”, una teoria magica unica basata sui ricordi della sua vita passata. Un giorno, assiste la brillante nobildonna Euphyllia ingiustamente privata del suo titolo di prossimo monarca del regno. È allora che Anisphia escogita un piano per aiutare Euphyllia a riconquistare il suo buon nome, che in qualche modo li coinvolge vivendo insieme e ricercando la magia! Queste due signore non sanno, tuttavia, che il loro incontro casuale cambierà non solo il loro futuro, ma anche quello del regno… e del mondo intero!

–

The Legend of Heroes: Sen no Kiseki – Northern War – (The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War – The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War)

Studio Tatsunoko Production – Regista: Satou Hidekazu

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action

tratto: Videogames

trama: Calendario Septian, Anno 1205. Lavi è nata nell’Ambria settentrionale, la regione più povera della Zemuria nordoccidentale. Si arruola negli Jaeger del Nord, i più grandi del continente, per proteggere la sua città natale e distinguersi da suo nonno Vlad, che una volta era un eroe ma ha tradito l’Ambria settentrionale. La sua devozione alle sue missioni spesso le è valsa violazioni dei regolamenti e un giorno le viene ordinato di riunire un plotone con Martin, Iseria e Talion per un’impossibile missione di spionaggio a Erebonia per raccogliere informazioni sull ‘”Eroe Imperiale”, una misteriosa minaccia per Ambria Settentrionale.

–

Tokyo Revengers: Seiya Kessen Hen – (Tokyo Revengers: Christmas Showdown – 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編)

Studio LIDENFILMS – Regista: Hatsumi Kouichi

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Drama, Supernatural

tratto: Manga “ Tokyo Revengers ” (edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione di “Tokyo Revengers”.

–

Tomo-chan wa Onnanoko! – (Tomo-chan Is a Girl! -トモちゃんは女の子!)

Studio Lay-duce – Regista: Nanba Hitoshi

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Il maschiaccio Tomo Aizawa riesce finalmente a dire al suo amico d’infanzia Jun che ha una cotta per lui. Sfortunatamente, la sua confessione gli scivola via: non si è nemmeno reso conto che fosse una ragazza fino alle medie, e anche adesso Jun la considera ancora un fratello! Come può Tomo-chan convincerlo del contrario e conquistare il suo cuore?

–

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi – (Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill – Regarding the Display of an Outrageous Skill Which Has Incredible Powers – とんでもスキルで異世界放浪メシ)

Studio Mappa – Regista: Matsuda Kiyoshi

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Gourmet

tratto: Light novel

trama: Mukoda Tsuyoshi, un normale impiegato, un giorno viene improvvisamente trasportato in un altro mondo. L’abilità unica che acquisisce all’arrivo in questo mondo è l’apparentemente inutile “Drogheria online”. Mukoda all’inizio è scoraggiato, ma i cibi moderni che è in grado di portare nel suo nuovo mondo usando questa abilità dimostrano di avere degli effetti incredibili!

–

Trigun Stampede

Studio Orange – Regista: Mutou Kenji

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Sci-Fi

tratto: Manga “ Trigun ” (edito in Italia da JPop e Planet Manga)

trama: Il fatidico viaggio di Vash the Stampede, un leggendario pistolero e pacifista con una taglia sulla testa. E ora rinascerà come una nuovissima serie anime originale, TRIGUN STAMPEDE, nel 2023.

–

Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san – (Tsunlise – Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte – ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん)

Studio Tezuka Productions – Regista: Yoshimura Fumihiro

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: Endou e Kobayashi hanno appena deciso di giocare a A Magical Romance, un otome game con un’antagonista subdola di nome Lieselotte. Kobayashi pensa che Lieselotte sia un cattivo tradizionale, ma Endou insiste che Lieselotte è solo fraintesa. La coppia litiga e discute sul carattere e le motivazioni di Lieselotte. Ma non sanno che il fidanzato di Lieselotte nel gioco può sentire ogni loro parola, e le loro chiacchiere colorate lo condurranno su un percorso completamente diverso da quello che il suo personaggio dovrebbe percorrere!

–

Tsurune: Tsunagari no Issha – (Tsurune 2 – The Linking Shot – ツルネ ―つながりの一射―)

Studio Kyoto Animation – Regista: Yamamura Takuya

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Sports

tratto: Light novel

trama: 2° stagione di “Tsurune”

–

UniteUp!

Studio CloverWorks – Regista: Ushijima Shinichirou

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Music, Idol

tratto: gruppo musicale

trama: Akira Kiyose canta su un sito di streaming video con il nome del cantante “KIKUNOYU”. Un giorno l’agenzia di talenti sMiLea Production lo scova. sMiLea è un’agenzia fondata dalla leggendaria coppia di idol in pensione AneLa per addestrare nuovi idol in erba.

