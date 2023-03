Giappone: Anime PRIMAVERA 2023

–

Alice Gear Aegis Expansion – (アリス・ギア・アイギス Expansion)

scheda sul sito

Studio Nomad – Regista: Hanai Hirokazu

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi

tratto: gioco mobile mecha “Alice Gear Aegis”

trama: Secoli fa, l’umanità abbandonò il pianeta Terra dopo che i Vice, una razza di alieni meccanici, li spinse dalla loro casa a una vita alla deriva nello spazio. Ormai rassegnate alle astronavi forgiate con pezzi della luna frantumata della Terra, l’ultima speranza per l’umanità è nelle mani delle Attrici, giovani donne nate con la capacità di maneggiare le uniche armi che possono danneggiare i Vice: Alice Gears, tute meccaniche che possono finalmente trasformarsi nella marea contro l’incursione aliena.

sito ufficiale

–

Ao no Orchestra – (The Blue Orchestra – 青のオーケストラ)

scheda sul sito

Studio Nippon Animation – Regista: Kishi Seiji

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Music, Performing Arts, School

tratto: dal manga “Ao no Orchestra” di Akui Makoto.

trama: Hajime Aono era un violinista prodigio, fino a quando non si è stancato di suonare il violino per motivi personali. Ora al suo terzo anno di scuola media fatica a decidere il suo percorso accademico. Un giorno a scuola incontra Ritsuko Akine, una violinista alle prime armi dalla testa calda che vuole iscriversi a una scuola superiore con un illustre club d’orchestra. Quando si ritrova ad avvicinarsi a Ritsuko e ad essere riportato nel mondo dei violinisti, il tempo ricomincia a scorrere per lui.

sito ufficiale

–

Birdie Wing 2: Golf Girls` Story

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures – Regista Inagaki Takayuki

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Sport

tratto: Storia originale

trama: Sequel di “ Birdie Wing: Golf Girls` Story “. Continuano le avventure delle due golfiste Eve ed Aoi.

sito ufficiale

–

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu – (The Dangers in My Heart – 僕の心のヤバイやつ – Bokuyaba)

scheda sul sito

Studio Shin-Ei Animation – Regista: Akagi Hiroaki

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romantic, School

tratto: dal Manga “Boku no Kokoro no Yabai Yatsu” di Sakurai Norio.

trama: Affascinato da omicidi e da tutte le cose macabre, Kyotaro sogna ad occhi aperti di mettere in atto le sue fantasie contorte sui suoi ignari compagni di classe; ma l’incontro con Anna Yamada, la splendida idol della classe, accende una scintilla nell’oscurità del suo cuore. È la classica storia di un ragazzo asociale che si innamora di una ragazza popolare, ma nessuno dei due è quello che sembra essere a prima vista. Riusciranno Kyotaro e Anna a sfidare le loro aspettative l’una dell’altra e di se stessi?

sito ufficiale

–

Dead Mount Death Play – (デッドマウント・デスプレイ)

scheda sul sito

Studio Geek Toys – Regista: Ono Manabu

data uscita: 11 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Supernatural, Isekai, Reincarnation

tratto: dal manga “Dead Mount Death Play” di Narita Ryougo e Fujimoto Shinta (edito in Italia da Goen)

trama: È una resa dei conti attraverso i secoli. Mentre il leggendario eroe affronta il dio cadavere negromante, qualcosa non va bene… Negli ultimi istanti del loro epico confronto, il colpo finale del dio cadavere è stato del tutto inaspettato… magia della reincarnazione! Attraverso lo spazio e il tempo, un ragazzo di nome Polka Shinoyama si risveglia sentendosi… non proprio se stesso… Chi avrebbe potuto aspettarsi che la battaglia finale tra il bene e il male sarebbe andata così?

sito ufficiale

–

Dr. Stone 3: New World

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Matsushita Shuuhei

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

temi: Adventure, Comedy, Sci-Fi

tratto: dal manga “ Dr. Stone

trama: Terza stagione.

sito ufficiale

–

Edens Zero 2 – (エデンズ ゼロ 2)

scheda sul sito

Studio J.C. Staff – Regista: Watanabe Toshinori

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Sci-Fi

tratto: dal manga “ Edens Zero ” di Hiro Mashima (edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Edomae Elf – (Otaku Elf – A Sloven Elf Who Have Been from the Edo Period – Shut-In Elf – 江戸前エルフ)

scheda sul sito

Studio C2C

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural

tratto: dal manga “Edomae Elf” di Higuchi Akihiko.

trama: Il santuario di Takamimi ha un residente insolito: Elda, un’antica elfa ossessionata dai videogiochi! L’assistente adolescente del santuario, Koito Koganei, mantiene questo otaku solitario ben rifornito di bevande energetiche e cibo spazzatura. Anche se ama i suoi giochi al 100%, Elda ha dei doveri da svolgere e Koganei è vincolato e determinato a far sì che questo elfo otaku li adempia! Ci vorranno solo un’offerta o due per corrompere… ehm, intendiamo convincere Elda a mettere da parte il suo nuovo gioco…

sito ufficiale

–

Isekai de Cheat Skill o Te ni Shita Ore wa, Genjitsu Sekai o mo Musou Suru: Level Up wa Jinsei o Kaeta – (I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World, Too – I Got a Cheat Skill in Another World – 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ~レベルアップは人生を変えた~ – Iseleve)

scheda sul sito

Studio Millepensee – Regista: Tanabe Shingo

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai, School

tratto: serie di Light novel

trama: Una misteriosa porta si apre, invitando un ragazzo che è stato brutalmente vittima di bullismo per tutta la vita a fare un coraggioso passo avanti verso l’ignoto. Dall’altro lato, trova un tesoro di artefatti inestimabili e un mondo pieno di magia quanto di mostri. La rivelazione più scioccante, tuttavia, è che può portare con sé tutto ciò che vuole quando torna sulla Terra. Non passerà molto tempo prima che questa doppia vita lo cambi per sempre…

sito ufficiale

–

Isekai One Turn Kill Neesan: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita – (My One-Hit Kill Sister – 異世界ワンターンキル姉さん ~姉同伴の異世界生活はじめました~)

scheda sul sito

Studio Gekkou – Regista: Takagi Hiroaki

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Isekai

tratto: serie di Light novel

trama: “Non ero io il più forte in un altro mondo, ma mia sorella?!” A seguito di un incidente nel mondo reale, Asahi Ikusaba viene trasportato in un altro mondo. Cerca di godersi il mondo diverso che ha immaginato, ma le sue capacità si dimostrano le più deboli. Proprio mentre sta per essere attaccato da un mostro feroce, l’adorabile sorella maggiore di Asahi, Mayu, arriva in suo soccorso e lo salva. Inseguendo l’amore di Asahi, anche Mayu è finita nel suo stesso mondo, con le più forti abilità e mosse da cheater. Inizia il racconto fantasy della sorella maggiore più forte con un complesso del fratello e del fratello minore con le abilità più deboli.

sito ufficiale

–

Isekai Shoukan wa Nidome Desu – (Summoned to Another World for a Second Time – Summoned to Another World… Again?! – 異世界召喚は二度目です – Isenido)

scheda sul sito

Studio Elle – Regista: Nakanishi Motoki

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Romance, Harem, Isekai

tratto: serie di Light novel

trama: C’era una volta un eroe che fu evocato in un altro mondo e lo salvò. Tuttavia, l’uomo è finito in una “trappola” ed è stato riportato con la forza nel suo mondo originale. Inoltre, ha dovuto ricominciare da capo da bambino… Questa è la storia di un folle viaggio in un altro mondo in cui un ex eroe che si è reincarnato in uno studente liceale leggermente cupo viene “richiamato” in quello stesso mondo!

sito ufficiale

–

Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 – (In Another World With My Smartphone 2nd Season, In a Different World with a Smartphone. – 異世界はスマートフォンとともに。)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Iwasaki Yoshiaki

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Romance, Harem, Isekai, Reincarnation

tratto: serie di Light novel

trama: seconda stagione di “ Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 “.

sito ufficiale

–

Jigokuraku – Hell’s Paradise – (地獄楽)

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Makita Kaori

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

temi: Action, Fantasy, Gore, Historical

tratto: dal manga “Jigokuraku – Hell’s Paradise” di Kaku Yuuji (edito in Italia da JPop)

trama: Il periodo Edo si avvia al termine. A Gabimaru, uno shinobi precedentemente noto come il più forte di Iwagakure e che ora è un condannato a morte, viene detto che sarà assolto e liberato se riuscirà a riportare l’elisir di lunga vita da un’isola che si dice sia la terra pura buddista Sukhavati. Nella speranza di ricongiungersi con la sua amata moglie, Gabimaru si dirige sull’isola insieme al carnefice Yamada Asaemon Sagiri. Al loro arrivo, incontrano altri condannati a morte in cerca dell’elisir di lunga vita… così come una miriade di creature sconosciute, inquietanti statue artificiali e gli eremiti che governano l’isola. Riuscirà Gabimaru a trovare l’elisir di lunga vita su quest’isola misteriosa e tornare a casa vivo?

sito ufficiale

–

Jijou o Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru. – (My Clueless First Friend – 事情を知らない転校生がグイグイくる。)

scheda sul sito

Studio Signpost – Regista: Kageyama Shigenori

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romantic, School

tratto: dal manga “Jijou wo Shiranai Tenkousei ga Guigui Kuru.” di Kawamura Taku.

trama: Nishimura Akane è la pecora nera della sua classe e non passa giorno senza che i suoi compagni se la prendano con lei. Ma Takada Taiyou è nuova e non ha idea del perché la trattino in quel modo. La sua natura schietta diventerà un raggio di sole nei giorni cupi di Nishimura? Lascia che la loro sana storia ti riporti ai tempi spensierati della tua giovinezza!

sito ufficiale

–

Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou – (What God Does in a World Without Gods – 神無き世界のカミサマ活動 – Kamikatsu)

scheda sul sito

Studio Palette – Regista: Inaba Yuki

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

temi: Action, Comedy, Fantasy, Ecchi, Isekai, Reincarnation

tratto: dal manga “Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudou” di Akashiro Aoi e Hangetsuban Sonshou.

trama: I genitori di Yukito sono i capi di una setta. Dopo essere stato sacrificato, si reincarna in un altro mondo in cui la religione non esiste e i libri porno sono simili agli scarabocchi di un bambino. Scopre che è anche un mondo in cui la tua vita e la tua morte sono decise dal paese. Mentre ostacolano l’esecuzione della sua amica, entrambi perdono la vita. Proprio in quel momento, il dio della sua religione arriva nel loro mondo e li fa rivivere.

sito ufficiale

–

Kanojo ga Koushaku-tei ni Itta Riyuu – (The Reason Why Raeliana Ended up at the Duke’s Mansion – 彼女が公爵邸に行った理由)

scheda sul sito

Studio Typhoon Graphics – Regista: Yamamoto Junichi

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Romance, Isekai, Reincarnation

tratto: dal manhwa “Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion” di Milcha e Gorae

trama: Dopo una morte misteriosa, Park Eunha entra nel mondo di un romanzo. Rinasce come un personaggio minore, Raeliana McMillan, che deve essere avvelenata a morte dal suo stesso promesso sposo. Per rompere con il suo pericoloso fidanzato, offre un patto al protagonista maschile del romanzo, Noah Wynknight, ma finisce sentimentalmente con altri uomini che non fanno parte del piano. Noah Wynknight dal fascino inevitabile ma sospetto; l’onesto Justin Shamal che ama solo una persona; o Adam Taylor per il quale hai un debole senza motivo ogni volta che lo vedi. Raeliana uscirà con successo da questa crisi e creerà un nuovo finale per se stessa? Chi sarà colui che si unirà a Raeliana nel suo nuovo finale?

sito ufficiale

–

Kawaisugi Crisis – (Too Cute Crisis – カワイスギクライシス)

scheda sul sito

Studio SynergySP – Regista: Hatori Jun

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Sci-Fi, Pets

tratto: dal manga “Kawaisugi Crisis” di Kido Mitsuru.

trama: L’aliena invasiva Liza Luna non vuole altro che distruggere il pianeta Terra… dopo aver fatto un giro turistico, prima. Ma i suoi viaggi la portano presto in un cat café, dove i felini pelosi all’interno invadono il suo cuore proprio come Liza ha invaso la Terra! Distruggere il mondo non sarà così facile ora che ha scoperto le gioie dei gattini…

sito ufficiale

–

Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo Season 2 – (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2 – 機動戦士ガンダム 水星の魔女)

scheda sul sito

Studio Sunrise

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi, Mecha, School, Space

tratto: Storia originale

trama: La seconda stagione di Mobile Suit Gundam: la strega di Mercury. AS122… Un’era in cui una moltitudine di corporazioni è entrata nello spazio e ha costruito un enorme sistema economico. Dopo essersi trasferita alla Scuola di Tecnologia di Asticassia dal pianeta Mercurio, Suletta Mercury ha vissuto una vita scolastica piena di incontri ed emozioni, sia come sposa di Miorine Rembran che come membro di GUNDAM-ARM, Inc. Sono passate due settimane dall’incidente a Plant Quetta. Suletta trascorre le sue giornate a scuola, attendendo il suo ricongiungimento con Miorine. Miorine, nel frattempo, si è posizionata presso la sede centrale del Gruppo Benerit, monitorando le condizioni del padre. Le due stanno per affrontare nuove difficoltà e decisioni urgenti. Ognuna con i propri sentimenti nel cuore, le ragazze affronteranno la potente maledizione portata dal Gundam.

sito ufficiale

–

Kimetsu no Yaiba 3: Katanakaji no Sato Hen – (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc – 鬼滅の刃 刀鍛冶の里編)

scheda sul sito

Studio Ufotable – Regista: Sotozaki Haruo

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Historical

tratto: dal manga “ Demon Slayer ” di Gotouge Koyoharu (edito in Italia da Star Comics)

trama: Adattamento dell’arco del villaggio dei fabbricanti di katana.

sito ufficiale

–

Kimi wa Houkago Insomnia – (Insomniacs After School – 君は放課後インソムニア – Kimisomu)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Regista: Ikeda Yuuki

data uscita: 11 Aprile

In Italia:

temi: Romance, School

tratto: dal manga “Insomniacs After School” di Ojiro Makoto (edito in Italia da JPop)

trama: Ganta Nakami è uno studente delle superiori che soffre di insonnia. Un giorno incontra Isaki Magari, una ragazza nella sua stessa situazione. Una strana, ma speciale relazione si forma mentre condividono un segreto e recuperano il sonno nell’osservatorio abbandonato della loro scuola…

sito ufficiale

–

Kizuna no Allele – (絆のアリル)

scheda sul sito

Wit Studio, Signal.MD – Regista: Komaya Ken`ichirou

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Music

tratto: Storia originale

trama: Questa è una storia sui legami tra ragazze. Kizuna AI è apparsa come una cometa nel mondo virtuale, diventando molto popolare in un batter d’occhio. Dopo aver vinto il Lapin d’Or, il più alto riconoscimento dei Virtual Grid Awards, per cinque anni consecutivi, è scomparsa velocemente come è arrivata. Sono passati diversi mesi da allora… ADEN Academy è una scuola specializzata nella formazione di nuovi talenti che faranno il loro debutto nel mondo virtuale. Lì, gli studenti, ciascuno con le proprie speranze e i propri sogni, lavorano duramente ogni giorno. “Voglio essere un artista virtuale proprio come AI!” Una giovane ragazza di nome Miracle si iscrive all’ADEN Academy con questa convinzione nel cuore. Lì incontrerà tutti i tipi di persone e creerà nuovi meravigliosi ricordi con loro mentre inseguono i propri sogni.

sito ufficiale

–

Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o! – Konosuba – (KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World! – この素晴らしい世界に爆焔を!)

scheda sul sito

Studio Drive – Regista: Abe Yuujirou

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy

tratto: serie di Light novel

trama: I membri del clan dei demoni cremisi Megumin e Yunyun sono i migliori della loro classe, ma hanno ancora molto da imparare. Yunyun ha iniziato a imparare la magia avanzata, ma Megumin ha intrapreso un percorso diverso: il percorso della magia dell’esplosione! Nonostante sia stata avvertita della sua limitata utilità, Megumin crede che la magia dell’esplosione sia il modo per lei di diventare un grande mago, e non sarà convinta del contrario!

sito ufficiale

–

Kuma Kuma Kuma Bear Punch! – (Kuma Kuma Kuma Bear 2nd Season – くまクマ熊ベアーぱーんち!)

scheda sul sito

Studio EMT Squared – Regista: Ishii Hisashi, Nobuta Yuu

data uscita: 03 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai

tratto: serie di Light novel

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Mahou Shoujo Magical Destroyers – (Magical Girl Magical Destroyers – 魔法少女マジカルデストロイヤーズ)

scheda sul sito

Studio Bibury Animation – Regista: Hiroshi Ikehata

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Mahou Shoujo

tratto: Storia originale

trama: Ambientato in un prossimo futuro distopico in cui la cultura otaku in Giappone è stata cancellata da una misteriosa organizzazione nota come “SSC”, Magical Girl Destroyers segue le disavventure di Otaku Hero, un giovane rivoluzionario che ama la cultura otaku, e di Anarchy, Blue e Pink, un trio di ragazze magiche che lo ammirano. Insieme lottano per creare “un mondo in cui puoi dire quello che ti piace di quello che ti piace quanto vuoi”.

sito ufficiale

–

Mahou Tsukai no Yome Season 2 – (The Ancient Magus Bride 2 – 魔法使いの嫁 SEASON2)

scheda sul sito

Studio Kafka – Regista: Terasawa Kazuaki

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Fantasy, Romance

tratto: dal manga “ The Ancient Magus Bride ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Seiiki Hen – (Sorcerous Stabber Orphen 4th Season: Doom of Dragon`s Sanctuary – Orphen Lo Stregone 4 – 魔術士オーフェンはぐれ旅 聖域編)

scheda sul sito

Studio Deen

data uscita: 12 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: serie di Light novel

trama: Quarta Stagione.

sito ufficiale

–

Mashle – (Mashle: Magic and Muscles – マッシュル-MASHLE-)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Regista: Tanaka Tomoya

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

temi: Action, Comedy, Fantasy, Parody

tratto: dal manga “ Mashle ” di Hajime Koumoto (edito in Italia da Star Comics)

trama: Questo è un mondo in cui la magia è usata casualmente da tutti. In una foresta profonda e oscura, c’è un ragazzo che si sta allenando con determinazione. Si chiama Mash Burnedead e ha un segreto. Non può usare la magia. Tutto quello che voleva era vivere una vita tranquilla con la sua famiglia, ma un giorno improvvisamente le persone iniziano a tentare di ucciderlo, e in qualche modo si ritrova iscritto alla Scuola di Magia. Lì, punta a diventare un “Divino Visionario”, l’élite dell’élite. I suoi muscoli lavoreranno contro i migliori e i più brillanti del mondo magico? Il sipario si alza su questa fantasia magica fuori posto in cui il potere dei muscoli schiaccia qualsiasi incantesimo!

sito ufficiale

–

Megami no Cafe Terrace – (The Café Terrace and Its Goddesses – 女神のカフェテラス)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions – Regista: Kuwabara Satoshi

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Ecchi, Harem

tratto: dal manga “Megami no Cafe Terrace” di Seo Kouji.

trama: Hayato Kasukabe è stato accettato alla Tokyo U al suo primo tentativo. Ricevuta la notizia della morte di sua nonna, torna nella sua casa d’infanzia, il Café Terrace Familia, per la prima volta in tre anni e trova lì cinque strane ragazze che affermano di essere la “famiglia della nonna”! La vita inaspettata di Hayato in una città di mare con queste cinque ragazze del destino inizia qui!

sito ufficiale

–

Mix: Meisei Story – Nidome no Natsu, Sora no Mukou e – (MIX Season 2 – MIX MEISEI STORY ~二度目の夏、空の向こうへ~)

scheda sul sito

Studio OLM – Regista: Kamitani Tomohiro

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Yamato Video (su Prime Video)

temi: Sports, School, Team Sports

tratto: dal manga “Mix” di Adachi Mitsuru (edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

My Home Hero – (マイホームヒーロー)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions – Regista: Kamei Takashi

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Suspense, Organized Crime

tratto: dal manga “My Home Hero” di Naoki Yamakawa e Masashi Asaki (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Tetsuo Tosu, un normale impiegato, scopre che sua figlia, Reika, è stata abusata fisicamente dal suo ragazzo, Matori Nobuto. Indagando di più su di lui, Tetsuo scopre il piano di Matori per estorcere denaro ai ricchi nonni di Reika e scopre che è un membro di un sindacato criminale, con una storia di omicidi delle sue ex fidanzate. Pieno di rabbia e paura al pensiero che Reika sia in pericolo, Tetsuo finisce per uccidere Nobuto e, con l’aiuto di sua moglie, Kasen, si sbarazza con successo del corpo. Ora, mentre i membri del sindacato iniziano a mettere in discussione l’improvvisa scomparsa di Nobuto, Tetsuo e Kasen devono lavorare insieme per garantire la sicurezza della loro figlia e impedirle di essere ulteriormente coinvolta nella situazione.

sito ufficiale

–

Niehime to Kemono no Ou – (La principessa sacrificale e il re delle bestie – Sacrificial Princess and the King of Beasts – 贄姫と獣の王)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Kon Chiaki

data uscita: 20 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Romance

tratto: dal manga “La principessa sacrificale e il re delle bestie” di Tomofuji Yuu (edito in Italia da Magic Press)

trama: Il Re delle Bestie e dei Demoni riceve regolarmente sacrifici umani femminili da mangiare per affermare il dominio del suo popolo sulla razza umana. Tuttavia, per il 99esimo sacrificio, la ragazza umana portata nella capitale, Finaldream, incuriosisce il Re Bestia. Infatti non ha paura né di lui né di nessun’altra bestia e accetta persino la sua morte senza mendicare o piangere poiché non ha né casa né famiglia a cui tornare se fosse liberata. Il re la trova intrigante e la lascia stare al suo fianco come sua consorte nonostante sia umana. Questa è la storia di come Sariphinaldream diventerà la regina dei demoni e delle bestie.

sito ufficiale

–

Opus Colors – (オーパスカラーズ)

scheda sul sito

Studio C-Station – Regista: Tada Shunsuke

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi

tratto: Storia originale

trama: Da circa 10 anni è nata “l’arte della percezione”. Al giorno d’oggi, ha completamente permeato il mondo dell’arte digitale ed è una parte colorata della vita delle persone. Kazuya Yamanashi, figlio del signor e signora Yamanashi, creatori dell’arte della percezione e anche famosi “artisti”, è appena entrato alla Eisen High School, una prestigiosa scuola d’arte, con il suo amico d’infanzia Jun Tsuzuki, il cui sogno è diventare un artista della percezione.

sito ufficiale

–

Oshi no Ko – (推しの子)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Hiramaki Daisuke

data uscita: 12 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Supernatural, Reincarnation, Showbiz

tratto: dal manga “ Oshi no Ko: My Star ” di Akasaka Aka e Yokoyari Mengo (edito in Italia da JPop)

trama: Quando una giovane idol incinta, appare nella clinica medica di campagna di Goro Amemiya, e il dottore si assume la responsabilità di partorire in sicurezza (e segretamente) il figlio di Ai Hoshino in modo che possa tornare sul palco senza scandali. Ma nessuna buona azione rimane impunita e, alla vigilia del parto, si ritrova ucciso per mano dello stalker di Ai e successivamente rinasce come figlio di Ai, Aquamarine Hoshino! Lo sfarzo e il glamour del mondo dello spettacolo nascondono il ventre oscuro dell’industria dell’intrattenimento, minacciando di offuscare lo splendore della sua star preferita. Può aiutare la sua nuova madre a salire in cima alle classifiche? E cosa farà quando si verificherà un disastro impensabile?

sito ufficiale

–

Otonari ni Ginga – (A Galaxy Next Door – おとなりに銀河)

scheda sul sito

Studio Asahi Production – Regista: Kimura Ryuuichi

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Supernatural

tratto: dal manga “Otonari ni Ginga” di Gido Amagakure

trama: Da quando il padre è morto, Ichiro Kuga ha lottato per mantenere i suoi due fratelli più piccoli con nient’altro che una piccola eredità e la sua passione per il disegno di manga. Ma sta diventando sempre più difficile tenere il passo con le sue crescenti responsabilità e scadenze, soprattutto dopo che i suoi ultimi due assistenti hanno smesso di seguire i loro sogni. Proprio mentre si avvicina al punto di rottura, la bellissima e spaventosamente competente Shiori Goshiki fa domanda per diventare la sua nuova assistente. Ma c’è qualcosa di quasi ultraterreno in Goshiki, e presto Kuga scopre che la sua realtà viene capovolta quando lei improvvisamente definisce loro come fidanzati!

sito ufficiale

–

Ousama Ranking: Yuuki no Takarabako – (Ranking of Kings 2: Treasure Chest of Courage – 王様ランキング 勇気の宝箱)

scheda sul sito

Studio Wit Studio – Regista: Maiko Okada

data uscita: 14 Aprile

In Italia: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio italiano

temi: Adventure, Fantasy

tratto: dal manga “Ranking of Kings” di Tooka Sousuke (edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Pocket Monsters (2023) – (ポケットモンスター 新シリーズ)

scheda sul sito

Studio OLM – Regista: Den Saori

data uscita: 14 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: serie di videogiochi

trama: Un nuovo sogno e un’avventura ambientati nell’intero mondo dei Pokémon si svolgono in una nuovissima serie di Pokémon che segue una ragazza di nome Riko e un ragazzo di nome Roy.

sito ufficiale

–

Rokudou no Onna-tachi – (Rokudo’s Bad Girls – 六道の悪女〈おんな〉たち)

scheda sul sito

Studio Satelight – Regista: Saitou Hiroya

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Delinquents, Harem, School

tratto: dal manga “Rokudou no Onna-tachi” di Nakamura Yuuji.

trama: Rokudou è un perdente, e lo sanno tutti. Viene eletto a scuola, riceve sguardi maligni dai passanti e non può che trovare il coraggio di lamentarsi in segreto con i suoi amici altrettanto infelici. Cercando di cambiare vita, usa disperatamente un artefatto ancestrale trasmesso nella sua famiglia da generazioni: una pergamena che è in grado di sottomettere tutti i demoni. Tuttavia, nell’età moderna ha un effetto diverso: fa innamorare tutte le ragazze cattive. …E poi, le cose si fanno drammatiche quando incontra il delinquente bestia sul corpo di una ragazza, Himawari Ranna, che si innamora irrimediabilmente di lui.

sito ufficiale

–

Skip to Loafer – (Skip and Loafer – スキップとローファー)

scheda sul sito

Studio P.A. Works – Regista: Deai Kotomi

data uscita: 04 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, School

tratto: dal manga “Skip to Loafer” di Takamatsu Misaki.

trama: L’eccellente studentessa Iwakura Mitsumi ha sempre sognato di lasciare la sua piccola città, andare in un’università prestigiosa e apportare cambiamenti positivi nel mondo. Ma è così concentrata sul raggiungimento dei suoi obiettivi che non è preparata per la vita di città molto diversa (e travolgente) che la attende in un liceo di Tokyo. Fortunatamente, fa subito amicizia con Shima Sousuke, un affascinante compagno di classe tanto rilassato quanto troppo preparato. Riuscirà questa ingenua ragazza di campagna a sfondare a Tokyo con Sousuke al suo fianco?

sito ufficiale

–

Tengoku Daimakyou – (Heavenly Delusion – 天国大魔境)

scheda sul sito

Studio Production I.G – Regista: Mori Hirotaka

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Sci-Fi

tratto: dal manga “ Heavenly Delusion ” di Ishiguro Masakazu (edito in Italia da Star Comics)

trama: All’interno della sicurezza delle mura, i giovani vengono cresciuti in un ambiente in stile asilo nido da robot. Mentre la vita lì può sembrare stantia in superficie, i bambini sono pieni di potenziale e curiosità. Per molti versi è come un angolo di paradiso. Il mondo esterno è un inferno. È quasi del tutto privo di qualsiasi cosa meccanica ed è ora abitato da esseri soprannaturali bizzarri ma potenti. Maru, con l’aiuto di Kiruko, è là fuori attraversando quella che una volta era Tokyo. Ma dopo aver cercato così a lungo, forse il paradiso è più un sogno insostenibile che una potenziale realtà.

sito ufficiale

–

Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku: Jichou o Shiranai Kamigami no Shito – (The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Servings Gods Who Go Too Far – Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World: The Apostle of the Gods Who Know No Self-Restraint – 転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~)

scheda sul sito

Studio Magic Bus, EMT Squared – Regista: Nakamura Noriyuki

data uscita: 03 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Romance, Harem, Isekai, Reincarnation

tratto: serie di light novel

trama: Shiina Kazuya viene ucciso proteggendo una giovane ragazza in un minimarket dove si trovava per caso nel momento sbagliato. La prossima cosa che sa, è che si è ritrovato nel tipo di mondo che ha solo sognato: un mondo di magia e spade! Si è reincarnato come Cain von Silford, il terzo figlio di una famiglia aristocratica, e si interessa rapidamente a molte cose che vede. Poi, al suo quinto compleanno, viene battezzato in una chiesa secondo la tradizione… e gli dei gli concedono diverse benedizioni divine, insieme a statistiche che potrebbero essere descritte solo come insolite e straordinarie! Nella sua vita reincarnata, quando si tratta di cose come battaglie, storie d’amore e studio, a quanto pare un po’ eccessivo è giusto?! Quando si sforza di fare le cose puntualmente e correttamente, si mette solo nei guai… Inizia così la vita caotica di Cain in un altro mondo!

sito ufficiale

–

The Idolmaster: Cinderella Girls – U149 – (アイドルマスター シンデレラガールズ U149)

scheda sul sito

Studio CygamesPictures – Regista: Okamoto Manabu

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Idols, Music

tratto: dal manga “The iDOLM@STER Cinderella Girls: U149” di Kyowno (che fa parte del grande franchise “The Idolmaster”)

trama: L’U149 nel titolo si riferisce alle aspiranti idol al centro di tutto: alte meno di 149 centimetri. Insieme all’aiuto del loro produttore Dedalus alle prime armi altrettanto tozzo, queste idol mirano ad arrivare in cima! Come recita la scheda annuncio: “Questa storia parla della crescita di piccole idol e del loro piccolo produttore”.

sito ufficiale

–

The Marginal Service

scheda sul sito

Studio 3Hz – Regista: Sakoi Masayuki

data uscita: 12 Aprile

In Italia:

temi: Action

tratto: Storia originale

trama:

sito ufficiale

–

Tokyo Mew Mew New 2 – (東京ミュウミュウ にゅ~♡)

scheda sul sito

Studio Yumeta Company, Graphinica – Regista: Yamada Yuka

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Yamato Video (su Prime Video)

temi: Fantasy, Romance, Sci-Fi, Mahou Shoujo

tratto: dal manga “ Tokyo Mew Mew ” di Yoshida Reiko e Ikumi Mia (edita in Italia da Play Press)

trama: Gli scienziati del progetto μ(Mew) usano il DNA di specie in via di estinzione per creare una squadra di eroine dotate di incredibili abilità. Armato delle abilità di un gatto Iriomote, Ichigo deve unirsi ad altre ragazze Mew Mew per respingere un’incursione aliena.

sito ufficiale

–

Tonikaku Kawaii 2 – (Così carina: Fly me to the Moon – Tonikawa: Over the Moon for You Season 2 -トニカクカワイイ)

scheda sul sito

Studio Seven Arcs – Regista: Hiroshi Ikehata

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: dal manga “Così carina: Fly me to the Moon” di Kenjiro Hata (edito in Italia da Goen)

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Tousouchuu: Great Mission – (Run for Money: The Great Mission – 逃走中 グレートミッション)

scheda sul sito

Studio Toei Animation – Regista: Kaizawa Yukio, Kureta Kouhei

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Suspense

tratto: Storia originale

trama: Un futuro in cui gli umani hanno spostato la loro residenza sulla luna…. Nella colonia lunare, un gioco è diventato molto popolare. Il nome del gioco è “Run for the Money”. È un gioco di sopravvivenza di intrattenimento in cui i fuggitivi vengono rilasciati in un’area limitata e se riescono a sfuggire ai “cacciatori” di androidi che li inseguono fino a quando il limite di tempo non arriva a zero, possono vincere un grande premio. Alcuni sognano di diventare ricchi, mentre altri si sfidano per mettere alla prova la propria forza in “Run for the Money”.

sito ufficiale

–

Ultraman Final

scheda sul sito

Studio Production I.G, Sola Digital Arts

data uscita: 11 Maggio

In Italia: Netflix

temi: Action, Sci-Fi

tratto: dal manga “Ultraman” di Shimizu Eiichi e Shimoguchi Tomohiro (edito in Italia da Star Comics)

trama: Terza stagione e finale di “Ultraman”.

sito ufficiale

–

Watashi no Yuri wa Oshigoto Desu! – (Yuri is My Job! – 私の百合はお仕事です!)

scheda sul sito

Studio Passione, Studio Lings – Regista: Sanpei Hijiri

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Girls Love, Work

tratto: dal manga “Yuri is My Job!” di Miman (edito in Italia da Star Comics)

trama: Hime viene costretta a lavorare in uno strano caffè dove le cameriere fingono di essere studentesse in un collegio femminile. È stranamente presa dalla sua compagna Mitsuki, che è così gentile con lei di fronte ai clienti. C’è solo un problema…Mitsuki non la sopporta davvero!

sito ufficiale

–

World Dai Star – (ワールドダイスター)

scheda sul sito

Studio Lerche – Regista: Kinome Yuu

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Performing Arts

tratto: Storia originale

trama: La storia è ambientata in un mondo dove gli artisti teatrali Dai Star sono esplosi in popolarità in tutto il mondo nel 20 ° secolo. La sedicenne Kokona Ootori segue il suo sogno di diventare una World Dai Star facendo un’audizione per la compagnia teatrale Sirius.

sito ufficiale

–

Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru – (My Love Story with Yamada-kun at Lv999 – Loving Yamada at Lv999 – 山田くんとLv999の恋をする)

scheda sul sito

Studio Madhouse – Regista: Asaka Morio

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Romance, Video Game

tratto: dal manga “Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru” di Mashiro.

trama: Recentemente scaricata, Akane sta per abbandonare il videogioco che faceva con il suo ragazzo, quando incontra Yamada nello stesso gioco di ruolo. Yamada nella vita reale risulta essere una specie di leggenda. L’unico problema è che è SOLO interessato al gioco. Man mano che i sentimenti di Akane crescono, l’attenzione di Yamada rimarrà sul gioco?

sito ufficiale