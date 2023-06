Giappone: Anime ESTATE 2023

–

AI no Idenshi – (The Gene of AI – AIの遺電子)

Studio Madhouse – Regista: Satou Yuuzou

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Drama, Sci-Fi, Suspense, Psychological

tratto: manga “AI no Idenshi” di Yamada Kyuuri

trama: Il sogno dell’umanità… Tecnologia umanoide di cristallo. Hanno “malattie” proprio come gli umani, ma le opzioni di trattamento sono molto diverse. La travagliata banda dell’IA si unisce e il nuovo medico della struttura, Sudou, ne è testimone.

Ayaka – (Ayaka: A Story of Bonds and Wounds – AYAKA ‐あやか‐)

Studio Blanc. – Regista: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: 02 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: storia originale

trama: La storia segue Yukito Yanagi, un orfano che un giorno incontra un eccentrico discepolo di suo padre. Lo strano uomo lo porta nella sua città natale ad Ayakajima, composta da sette isole dove si dice risiedano esseri misteriosi chiamati “Mitama” e draghi. Lì, Yukito incontra gli altri due discepoli di suo padre, che proteggono l’armonia di Ayakajima… che presto rischia di crollare.

BanG Dream! It’s MyGO!!!!! – (バンドリ!It’s MyGO!!!!!)

Studio SANZIGEN – Regista: Kakimoto Koudai

data uscita: 29 Giugno

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale, che fa parte del franchise di “BanG Dream!”

trama: “Staresti in una band con me per il resto della tua vita?” È la fine della primavera del primo anno di Anon alla Haneoka Girls’ Academy, e quasi tutti sembrano essere in una band. Per adattarsi al resto della classe, Anon, che ha iniziato la scuola tardi, si affretta a trovare i membri della band e scopre che “Haneoka’s Weirdo” Tomori non si è ancora unito a nessuna band. Quindi Anon decide di parlare con Tomori ad ogni costo ma…

Bastard!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka Hen – (Bastard!! Ankoku no Hakaishin Season 2 – Bastard‼ Heavy Metal, Dark Fantasy Season 2 – BASTARD!! -暗黒の破壊神- 2)

Studio LIDENFILMS – Regista: Ozaki Takaharu

data uscita: 31 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: manga “ Bastard!! ” di Hagiwara Kazushi (edito – quando esce – in Italia da Planet Manga)

trama: Seconda stagione del remake di “Bastard!!”

Bleach: Sennen Kessen Hen – Ketsubetsu Tan – (Bleach: Thousand-Year Blood War, The Separation – BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-)

Studio Pierrot – Regista: Taguchi Tomohisa

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Disney +, Dynit

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: dal manga “ Bleach ” di Tite Kubo (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Seconda stagione del remake di “Bleach”

Bungo Stray Dogs 5 – (文豪ストレイドッグス)

Studio Bones – Regista: Igarashi Takuya

data uscita: 12 Luglio

In Italia:

temi: Action, Mystery, Supernatural

tratto: dal manga “ Bungo Stray Dogs ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Gli impiegati investigativi vengono catturati uno dopo l’altro e Kamui, il leader di Tenjin Goshui, si sta avvicinando all’agenzia investigativa armata. L’Agenzia sopravvivrà?!

Cardfight!! Vanguard: Will+Dress Season 3 – (カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season3)

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi – Regista: Suzuki Ryuutarou

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Action, Game

tratto: storia originale, che fa parte del franchise “Cardfight!! Vanguard”

trama: Terza stagione di” Cardfight!! Vanguard: will+Dress”

Dark Gathering – (ダークギャザリング)

Studio OLM – Regista: Hiroshi Ikehata

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Horror, Supernatural

tratto: manga “Dark Gathering” di Kenichi Kondo

trama: Dopo un incontro devastante con uno spirito irrequieto, il sensitivo Keitarou Gentouga, timoroso dei fantasmi, è diventato un recluso per evitare ulteriori catastrofi spettrali. Ma nessun uomo è un’isola infestata, e Keitarou alla fine si reintegra nella società ottenendo un lavoro part-time come tutor del prodigio Yayoi Houzuki. Yayoi non è solo un genio accademico, però. È una talentuosa medium psichica decisa a trovare lo spirito malvagio dietro la scomparsa di sua madre, ed è seriamente determinata a trascinare Keitarou nel suo terrificante mondo di grotteschi fenomeni soprannaturali.

Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu – (The Masterful Cat Is Depressed Again Today – デキる猫は今日も憂鬱)

Studio GoHands – Regista: Yokomine Katsumasa

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural

tratto: manga “Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu” di Hitsuji Yamada

trama: Quando Saku ha accolto un gatto nero randagio, non si sarebbe mai aspettata che sarebbe diventato l’equivalente di un compagno di vita per le pulizie. Ma Yukichi, un gatto gigante che torreggia su Saku, non è il solito felino. È molto orgoglioso delle sue abilità culinarie e una buona vendita al supermercato gli fa sempre tremare i baffi. Saku potrebbe non recitare ancora insieme, ma almeno ha Yukichi!

Eiyuu Kyoushitsu – (Class Room For Heroes – Hero Classroom – 英雄教室)

Studio Actas – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Ecchi

tratto: serie di light novel “Eiyuu Kyoushitsu” di Araki Shin

trama: La storia è ambientata alla Rosewood Academy, una scuola che forma futuri eroi destinati a proteggere l’umanità. La scuola accetta solo quelli con il maggior potenziale. Arnest Flaming, una ragazza che vanta il massimo dei record nell’accademia, viene incaricata di guidare un misterioso ma allegro nuovo studente di nome Blade che rivaleggia con il suo stesso potere.

Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror – (幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-)

Studio Sunrise – Regista: Nakatani Asami

data uscita: 25 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: dal manga “Genjitsu no Yohane: Unpolarized Reflexion” di Matsuda Kouta. Fa parte del franchise di “Love Live!”

trama: La storia reimmagina Yoshiko Tsushima, l’idol della scuola affetta da chuunibyou (manie adolescenziali), come una ragazza magica. La storia è ambientata a Numazu, una pittoresca cittadina portuale circondata dal mare e dalle montagne. Fin da quando era piccola, la ragazza Yohane non si è mai adattata e si è sempre sentita separata da tutti in città. Le sue aspirazioni e il vero posto in questo mondo sono altrove. La storia segue questa ragazza che non può seguire le regole mentre viaggia nel mondo misterioso.

Hanma Baki: Son of Ogre 2 – (The Boy Fascinating the Fighting God – 範馬刃牙 SON OF OGRE)

Studio TMS Entertainment – Regista: Hirano Toshiki

data uscita: 26 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Combat Sports, Gore

tratto: manga “Hanma Baki” di Itagaki Keisuke

trama: Baki viene gettato nella prigione di stato dell’Arizona, nota anche come “Pentagono nero”, per poter combattere contro Oliva… ma ci sono un sacco di altri colossi violenti che lo aspettano! Quali feroci combattenti dovrà affrontare Baki nelle battaglie per la vita o per la morte?

Hataraku Maou-sama!! 3 – (The Devil is a Part-Timer! 3rd Season – はたらく魔王さま!!)

Studio 3Hz – Regista: Chikushi Daisuke

data uscita: 13 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: light novel “Hataraku Maou-sama!!” di Wagahara Satoshi

trama: Demon Lord Satan fugge nel mondo umano attraverso un portale dimensionale. In questo mondo, si traveste da impiegato di un fast food e cerca di nascondere la sua identità. Ma è impotente e incapace di usare la sua magia. Satan deve lavorare sodo come lavoratore part-time per sopravvivere in questo mondo e salire la scala sociale.

Helck – (ヘルク)

Studio Satelight – Regista: Satou Tatsuo

data uscita: 12 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: dal manga “ Helck ” di Nanao Nanaki (edito in Italia da Goen)

trama: Un certo paese nel mondo dei demoni. Il Re Demone fu sconfitto per mano di uno degli eroi e si tenne una competizione per il titolo di Nuovo Re Demone. L’Imperial Four Heavenly Kings Vermilio, che è responsabile del torneo, è furioso per la partecipazione dell’eroe umano Helck, che dovrebbe essere il suo nemico. Dopo aver ricevuto la notizia della caduta del castello di Urum prima della finale, Vermilio si propone di riconquistare il castello di Urum con Helck e altri finalisti. Con un sorriso, Helck dice: “Distruggiamo gli umani”. Quelle parole sono vere? La verità dietro il sorriso è…

Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. – (The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior – The Most Heretical Last Boss Queen Who Will Become the Source of Tragedy Will Devote Herself for the Sake of the People – 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。)

Studio OLM Team Yoshioka – Regista: Nitta Norio

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: ligh novel “Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu.” di Tenichi

trama: Pride Royal Ivy ha solo otto anni quando si rende conto di essersi reincarnata, destinata a diventare la futura regina cattiva e boss finale di un gioco otome. Ha tutto in questa nuova vita: arguzia tagliente, poteri da boss e influenza sul regno come principessa ereditaria. Determinata a seminare disperazione e distruzione in tutto il paese, lei… Aspetta, che razza di futuro marcio è quello?! Princess Pride decide di abbandonare il piano maniacale della malvagità e proteggere invece gli interessi amorosi maschili, barando per salvare tutti quelli che può! Questo boss finale finirà per guadagnarsi l’adorazione del suo regno?

Horimiya: Piece – (Horimiya: The Missing Pieces – ホリミヤ -piece-)

Studio CloverWorks – Regista: Ishihama Masashi

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Romance, School

tratto: dal manga “ Horimiya ” di Hagiwara Daisuke e Hero (edito in Italia da JPop)

trama: Adattamento delle storie lasciate fuori dalla precedente stagione

Hyakushou Kizoku – (Nobiltà Contadina – Noble Farmer – 百姓貴族)

Studio Pie in the sky – Regista: Sawada Yuutarou

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of life

tratto: dal manga “ Nobiltà Contadina ” di Hiromu Arakawa (edito in Italia da Planet Manga)

trama: “Se non hanno acqua, lascia che bevano il latte.” Prima di diventare autrice di manga, Hiromu Arakawa è stata una contadina per sette anni a Hokkaido. Allevava mucche, coltivava ortaggi, temeva gli orsi e veniva presa in giro dagli scoiattoli! Ha lavorato per tutto il tempo dalla mattina alla sera senza interruzioni – ed è stata dura! I contadini sono bravi!! L’autrice di Fullmetal Alchemist presenta la sua vita di sangue, sudore e risate in forma di fumetto (e ora in anime)!!

Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou – (I Was Reborn as a Vending Machine Wandering in the Dungeon – I Reincarnated Into a Vending Machine – 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う)

Studio Gokumi, AXsiZ- Regista: Akitaya Noriaki

data uscita: 05 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel “Jidouhanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu o Samayou” di Hiru Kuma

trama: Dopo essere morto in un incidente stradale, mi ritrovo vicino a un lago sconosciuto. Il mio corpo non si muove, non riesco a sentire la mia voce, e quando provo a urlare confuso, escono parole che non mi sarei mai aspettato! “Prendine uno gratis con uno vincente.” Sembra che mi sia trasformato in un distributore automatico…! Posso fare solo quello che possono fare i veri distributori automatici. È impossibile muoversi da solo e non c’è modo per me di avere una conversazione significativa: come farò a sopravvivere in una prigione di un mondo fantastico come questo ?!

Jitsu wa Ore, Saikyou Deshita? – (Am I Actually the Strongest? – 実は俺、最強でした?)

Studio Staple Entertainment – Regista: Naoya Takashi

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: light novel “Jitsu wa Ore, Saikyou Deshita?” di Sumimori Sai

trama: Dopo essere stato un recluso, Haruto si è reincarnato come un bambino. E sorprendentemente, quel bambino è un principe! Tuttavia, viene abbandonato in una foresta il giorno della sua nascita a causa del suo basso livello di magia… Quale sarà il destino di Haruto, a cui è stata inavvertitamente data 1000 volte la normale quantità di magia dalla dea della reincarnazione senza che nessuno se ne accorgesse?!

Jujutsu Kaisen 2 – (呪術廻戦)

Studio Mappa – Regista: Goshozono Shouta

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: manga “ Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight ” di Akutami Gege (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Seconda stagione di “Jujutsu Kaisen”

Kanojo, Okarishimasu 3rd Season – (Rent-a-Girlfriend Season 3 – 彼女、お借りします)

Studio TMS Entertainment – Regista: Une Shin’ya

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance

tratto: dal manga “ Rent-a-Girlfriend ” di Miyajima Reiji (edito in Italia da Jpop)

trama: Terza stagione per le “ragazze a noleggio”

Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyou Desu – (My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1 – レベル1だけどユニークスキルで最強です)

Studio Maho Film – Regista: Yanase Yuuji

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Harem, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel “Level 1 Dakedo Unique Skill de Saikyou Desu” di Miki Nazuna

trama: Satou Ryouta, un salaryman che lavora per una black company, si ritrova improvvisamente all’interno di una prigione sconosciuta in uno strano mondo in cui i mostri rilasciano ogni sorta di oggetti come bottino. Con l’aiuto di una ragazza che incontra per caso di nome Emily, riesce a controllare le proprie statistiche… e scopre che tutte, sia fisiche che magiche, sono al grado F (il più debole)! Inoltre, il suo livello è bloccato a 1 (il più basso)! Ryouta è sull’orlo della disperazione totale… ma poi scopre di avere anche “Drop Skill: All S”, l’abilità unica più potente che ci sia! Riuscirà Ryouta a sopravvivere in questo bizzarro mondo?! L’avventura più forte e più debole di tutte sta per iniziare!

Liar Liar – (ライアー・ライアー)

Studio Geek Toys – Regista: Matsuura Naoki, Oono Satoru

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: School, Strategy Game

tratto: light novel “Liar Liar” di Kuou Haruki

trama: All’Isola Accademia, tutto viene risolto attraverso “Giochi” condotti per un certo numero di stelle, con lo studente più forte che ottiene il rango di Sette Stelle. Hiroto, uno studente trasferito, batte inaspettatamente l’imperatrice più forte e diventa lo pseudo-più forte della scuola! Inizia un gioco mentale di bugie e bluff!

Link Click Season 2 – (Shiguang Dailiren II – 时光代理人 第二季)

Studio Haoliners Animation League, LAN Studio

data uscita: 14 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Supernatural, Time Travel

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione. In un angolo di una metropoli moderna, c’è un piccolo negozio chiamato “Time Photo Studio”, uno studio fotografico. I due proprietari dono Cheng Xiaoshi e Lu Guang, hanno una sorta di potere soprannaturale, che permette loro di entrare nelle foto per soddisfare le richieste dei loro clienti; ma non sempre le cose vanno per il meglio.

Lv1 Maou to One Room Yuusha – (Level 1 Demon Lord and One Room Hero – Lv1魔王とワンルーム勇者)

Studio SILVER LINK., Blade – Regista: Inoue Keisuke

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: manga “Lv1 Maou to One Room Yuusha” di Toufu

trama: Dopo la sua imbarazzante sconfitta per mano di un coraggioso eroe, il Signore dei Demoni è tornato ed è pronto per la vendetta… ma dopo dieci anni di distanza, l’eroe, Max, non è l’affascinante benefattore che il Signore dei Demoni ricorda. In effetti, Max si è trasformato in uno sciattone rinchiuso senza alcun interesse per un’epica rivincita. Riuscirà il Signore dei Demoni a rimettere in sesto la sua ex nemesi, o sarà sconfitto ancora una volta dall’eroe trasformato in pantofolaio e si unirà a lui nella sua vita pigra?

Masamune-kun no Revenge R – (Masamune-kun’s Revenge 2 R – 政宗くんのリベンジR)

Studio SILVER LINK. – Regista: Minato Mirai

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Harem, School

tratto: manga “La vendetta di Masamune” di Hazuki Takeoka e Tiv (edito in Italia da Goen)

trama: Vendetta tardiva

Mononogatari 2 – (もののがたり 第二章)

Studio BN Pictures – Regista: Kimura Ryuuichi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Supernatural

tratto: dal manga “Mononogatari” di Onigunsou (edito in Italia da Jpop)

trama: Seconda stagione. Hyoma Kunato detesta gli tsukumogami (spiriti), Botan Nagatsuki invece li tratta come membri della sua famiglia.

Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu – (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 – 無職転生 II ~異世界行ったら本気だす~)

Studio Bind – Regista: Hirano Hiroki

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Drama, Fantasy, Ecchi, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel “Mushoku Tensei” di Rifujin na Magonote

trama: Seconda stagione di “Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu”

Nanatsu no Maken ga Shihai Suru – (Reign of the Seven Spellblades – 七つの魔剣が支配する)

Studio J.C.Staff – Regista: Matsune Masato

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, School

tratto: light novel “Nanatsu no Maken ga Shihai Suru” di Uno Bokuto

trama: Primavera alla Kimberly Magic Academy, quando i nuovi studenti iniziano il loro primo anno. Un ragazzo, vestito di abiti neri con un bastone bianco e una spada legata al fianco, si avvicina alla prestigiosa scuola. Questo giovane – Oliver – deve formare un legame con una ragazza armata di katana di nome Nanao se vuole sopravvivere ai pericoli che deve affrontare in questa scuola che è tutt’altro che ciò che sembra!

Okashi na Tensei – (Sweet Reincarnation – Treat of Reincarnation – おかしな転生)

Studio SynergySP – Regista: Kuzuya Naoyuki

data uscita: 04 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Gourmet, Slice of Life, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel “Okashi na Tensei” di Koryuu Nozomu

trama: Un ragazzo di nome Pastry è destinato a diventare il prossimo signore del dominio indigente di Morteln. È noto per avere un talento straordinario per la sua età… e si dà il caso che fosse un geniale pasticcere con un futuro promettente nella sua vita precedente! Conserva ancora la sua determinazione nel fare dolci che faranno sorridere tutti, anche dopo essersi reincarnato in Pastry. Ma davanti a lui ci sono molte sfide, inclusi banditi che attaccano il suo dominio, nobili malvagi ed eccentrici, una situazione finanziaria sfortunata e una terra così arida che persino l’acqua scarseggia. Le uniche armi con cui ha per combatterli sono la sua stessa ingegnosità e l’amore per i dolci. Riuscirà la Pasticceria a portare felicità alla terra?!

Ooku – (Le stanze proibite – Ooku: The Inner Chambers – 大奥)

Studio Deen – Regista: Abe Noriyuki

data uscita: 29 Giugno

In Italia: Netflix

temi: Drama, Historical

tratto: manga “ Ooku: le stanze proibite ” di Yoshinaga Fumi (edito in Italia da Planet Manga)

trama: In un Giappone feudale alternativo, una strana malattia che colpisce soltanto gli uomini ha causato una massiccia riduzione della popolazione maschile, modificando del tutto la struttura sociale. Dopo ottant’anni dall’insorgenza del morbo, il Giappone è diventato un impero completamente matriarcale. Solo la donna più potente e influente, a capo dello shogunato Tokugawa, può detenere un intero harem di bellissimi uomini, conosciuto come “Ooku”, dove si consumano lotte per il potere.

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – 2023 – ( るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚)

Studio LIDENFILMS – Regista: Yamamoto Hideyo

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Action, Romance, Historical, Martial Arts

tratto: manga “ Kenshin Samurai Vagabondo ” di Nobuhiro Watsuki (edito in Italia da Star Comics)

trama: Periodo Meeiji. Il samurai vagabondo Kenshin Himura approda nella nuova capitale Tokyo: l’uomo apprende immediatamente che nella nuova era pacifica a nessuno è più consentito portare la spada, nemmeno ai samurai. La katana di Kenshin, tuttavia, reca una lama invertita quale emblema del giuramento dell’uomo di non uccidere più, e proteggere nondimeno quante più persone possibile dalle ingiustizie subite.

Ryza no Atelier: Tokoyami no Joou to Himitsu no Kakurega – (Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~)

Studio LIDENFILMS – Regista: Yuzuriha Ema

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: videogioco “Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout” di Koei Tecmo

trama: La storia di Ryza, un’alchimista aoty alle prime armi, che è sfuggita alla noiosa vita quotidiana con i suoi amici per inseguire i suoi sogni.

Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi – (The Great Cleric – The Great Cleric: White-Collar Survival in Another World – 聖者無双)

Studio Yokohama Animation Lab, Cloud Hearts – Regista: Tamagawa Masato

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel “Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi” di Broccoli Lion

trama: Può un ex salaryman diventare impareggiabile in un altro mondo?!

Un salaryman è stato ucciso a colpi di arma da fuoco poco prima di ottenere una promozione e un dio ha deciso di reincarnarlo in un altro mondo come un guaritore di quindici anni di nome Luciel. Inoltre, il paese in cui è nato sembra odiare i guaritori. Sentendosi in pericolo, Luciel visita la gilda degli avventurieri nella speranza di tenersi al sicuro. Ma l’allenamento è molto più duro di quanto si aspettasse, e ogni giorno è costretto a bere una misteriosa bevanda chiamata “Sostanza X”. Aspetta, questa vita non sembra avere niente a che fare con l’essere un guaritore…

Inizia la vita quotidiana di un guaritore super-masochista, tornato dai morti, con la sua stessa sopravvivenza in pericolo!

Shadowverse Flame: Seven Shadows-hen – (Shadowverse F 2 -シャドウバースF セブンシャドウズ編)

Studio Zexcs

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Strategy Game

tratto: storia originale, 5° serie tv del franchise “Shadowverse”

trama: Seguito di “Shadowverse Flame”

Shinigami Bocchan to Kuro Maid 2nd Season – (Il duca della morte e la domestica oscura – The Duke of Death and His Maid Season 2 – 死神坊ちゃんと黒メイド)

Studio J.C.Staff – Regista: Yamakawa Yoshiki

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural

tratto: manga “Il duca della morte e la domestica oscura” di Inoue (edito in Italia da Goen)

trama: Seconda stagione di “Shinigami Bocchan to Kuro Maid”.

Shiro Seijo to Kuro Bokushi – (White Saint and Black Pastor – 白聖女と黒牧師)

Studio Doga Kobo – Regista: Noro Sumie

data uscita: 13 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Romance

tratto: manga “Shiro Seijo to Kuro Bokushi” di Kazutake Hazano

trama: La santa Cecilia è amata dai cittadini: non solo è elegante e composta, ma condivide benevolmente la sua saggezza con tutti coloro che la cercano. Cioè, fino a quando l’ultima persona se ne è andata, a quel punto diventa totalmente senza speranza! Solo il pastore Lawrence sta tenendo in riga la Santa abbastanza per svolgere i suoi doveri… e anche se lei può metterlo alla prova, è tutto in una giornata di lavoro!

Spy Kyoushitsu 2 – (Spy Classroom Season 2 – スパイ教室 2)

Studio feel. – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Mystery

tratto: light novel “ Spy Kyoushitsu ” di Takemachi

trama: Seconda stagione per le aspiranti spie.

Sugar Apple Fairy Tale 2 – (シュガーアップル・フェアリーテイル 2)

Studio J.C.Staff – Regista: Suzuki Youhei

data uscita: 07 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance

tratto: light novel “Sugar Apple Fairy Tale” di Mikawa Miri

trama: Seconda stagione di “Sugar Apple Fairy Tale”

Suki na Ko ga Megane o Wasureta – (The Girl I Like Forgot Her Glasses – 好きな子がめがねを忘れた)

Studio GoHands – Regista: Yokomine Katsumasa

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romantic, School

tratto: manga “Suki na Ko ga Megane o Wasureta” di Fujichika Koume

trama: Con il nuovo anno scolastico arriva una nuova aula, nuovi compagni di classe e un nuovo banco per il timido Komura. Ma ogni trepidazione che avrebbe potuto provare svanisce rapidamente quando vede Mie, la sua nuova vicina di posto. Atta a spifferare silenziosamente le cose più casuali, l’eccentrica Mie indossa occhiali spessi che accentuano i suoi begli occhi, facendo battere forte il cuore di Komura! Sfortunatamente, Mie è patologicamente smemorata e sembra che non riesca mai a ricordarsi di portare i suoi occhiali in classe. Non è tutto male, però! La sua faccia strabica e cattiva che ne risulta fa impazzire anche il cuore di Komura! Mentre Komura è desideroso di aiutare e condividere i suoi libri di testo con Mie, il suo cuore cederà per lo sforzo quasi quotidiano di essere vicino alla sua cotta?

Synduality Noir

Studio 8bit – Regista: Yamamoto Yuusuke

data uscita: 11 Luglio

In Italia: Disney +

temi: Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: L’anno è il 2222. Sono passati anni da quando le lacrime della luna nuova, una pioggia misteriosa, si sono riversate e hanno spazzato via quasi l’intera razza umana. La pioggia velenosa ha dato vita a creature deformi che divoravano gli umani e l’umanità è fuggita. Come mezzo per la sopravvivenza, gli umani costruiscono quindi un rifugio sotterraneo; Amasia. In questa città distopica di nuova costruzione, nel tentativo di mantenere la loro esistenza, si imbattono in un’Intelligenza Artificiale di nome Magus. Non sapendo come funzioneranno le cose tra loro, inizia la storia di come Umani e IA coincidono e cercano di trovare le loro verità.

Temple – (Tenpuru – TenPuru: No One Can Live on Loneliness -てんぷる)

Studio GEKKOU – Regista: Koga Kazuomi

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Ecchi, Harem

tratto: manga “Tenpuru” di Yoshioka Kimitake

trama: “Lo so! Diventerò monaco!” Akagami Akemitsu ha trascorso i suoi giorni e le sue notti assorbito dallo studio e dal lavoro part-time nel tentativo di prendere le distanze dalla sua famiglia, che è nota come famiglia di donnaioli. Un giorno, si innamora a prima vista di una ragazza di nome Aoba Yuzuki, e all’improvviso è costantemente annegato nei desideri mondani. Sperando di combattere contro i suoi geni e vivere una vita più stoica, entra in un tempio… solo per scoprire che è un convento pieno di bellissime ragazze! Così inizia una nuova commedia romantica sulla vita al tempio.

Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi – (My Tiny Senpai – My Company’s Small Senpai, Story of a Small Senior in My Company -うちの会社の小さい先輩の話)

Studio Project No.9 – Regista: Satou Mitsutoshi

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: manga “Uchi no Kaisha no Chiisai Senpai no Hanashi” di Saisou

trama: Shinozaki è un impiegato che viene accudito e coccolato dalla sua senpai Shiori Katase, che è una donna meravigliosa, profondamente gentile, amorevole e minuta. Shinozaki spera certamente che non lo stia facendo per dovere… ma la sua gioia di farlo espone sempre più i suoi sentimenti!

Undead Girl Murder Farce – (アンデッドガール・マーダーファルス)

Studio Lapin Track – Regista: Hatakeyama Mamoru

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Mystery, Supernatural, Historical, Vampire

tratto: romanzo di Aosaki Yuugo

trama: Il XIX secolo: un mondo abitato da vampiri, golem, lupi mannari e altre creature paranormali. La bellezza immortale e la testa disincarnata Aya Rindo, insieme a “Demon Killer” Tsugaru Shunichi, metà umano e metà demone, e la sua fedele cameriera Shizuku Hasei, viaggiano attraverso l’Europa come detective soprannaturali “The Cage User”, risolvendo misteri soprannaturali mentre cerca il suo corpo perduto.

Watashi no Shiawase na Kekkon – (My Happy Marriage – My Blissful Marriage – わたしの幸せな結婚)

Studio Kinema Citrus – Regista: Kubota Takehiro

data uscita: 05 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Fantasy, Romance, Historical

tratto: light novel “Watashi no Shiawase na Kekkon” di Agitogi Akumi – (dai romanzi è tratto anche un manga, pubblicato in Italia da Jpop come “Il mio matrimonio felice”)

trama: Nata in una famiglia nobile, Miyo è sposata con Kiyoka, un soldato così spietato che le sue precedenti fidanzate sono fuggite. Senza un posto dove andare, Miyo inizia lentamente ad aprire il suo cuore al suo freddo futuro marito… Potrebbe essere amore?

Yami Shibai 11 – (Yamishibai: Japanese Ghost Stories Eleventh Season – Yamishibai: Japanese Ghost Stories 11 – 闇芝居 十一期)

Studio ILCA

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Avant Garde, Horror, Supernatural

tratto: storia originale

trama: Raccolta di brevi racconti horror, che prendono spunto dalla mitologia giapponese.

Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha – (The Dreaming Boy is a Realist – 夢見る男子は現実主義者)

Studio Gokumi, AXsiZ – Regista: Koga Kazuomi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: light novel “Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha” di Saba Mizore

trama: Sajou Wataru, profondamente innamorato della sua bellissima compagna di classe Natsukawa Aika, continua ad avvicinarsi a lei senza scoraggiarsi mentre sogna il loro reciproco amore. Tuttavia un giorno si svegliò pensando “Non sono davvero adatto a stare insieme a qualcuno bravo come lei, eh…” Dopo aver realizzato ciò, Wataru iniziò a mantenere una distanza adeguata da lei, con grande sorpresa di Aika. “Potrebbe essere che ora mi odia…?” Le sue intenzioni le sono sfuggite perché stava diventando impaziente dopo essere arrivata alla conclusione sbagliata!? Questo è l’inizio di una commedia romantica che ruota attorno a due persone che non riescono a esprimere i propri sentimenti ed entrambi pensano che il loro amore non sia corrisposto!

