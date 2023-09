Giappone: Anime AUTUNNO 2023

–

16bit Sensation: Another Layer (16bitセンセーション ANOTHER LAYER)

scheda sul sito

Studio Silver – Regista: Sakuma Takashi

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Adult Cast, Otaku Culture, Workplace

tratto: manga di Wakaki Tamiki

trama: La studentessa universitaria Meiko Uehara inizia a lavorare part-time in un negozio di pc nel 1992. Il negozio in segreto sviluppa software erotici. La giovane, non avendo mai disegnato un’illustrazione per adulti in precedenza, si sforza per contribuire alla realizzazione di un videogioco erotico.

sito ufficiale

–

Akuma-kun – 2023 (悪魔くん)

scheda sul sito

Studio Encourage Films – Regista: Oizaki Fumitoshi

data uscita: 09 Novembre

In Italia:

temi: Horror, Supernatural, Suspense

tratto: manga di Shigeru Mizuki – l’anime è in commemorazione dei cento anni di Shigeru Mizuki (1922 – 2015)

trama: Sato è un normale impiegato a cui un giorno viene affidato il compito di fare da tutor al figlio del direttore in cambio di una posizione all’interno dell’azienda. Il bambino si chiama Ichiro Matsushita, un piccolo genio con intenti misteriosi. Indagando, Sato scopre che prima di lui c’era già stato un tutor, ma non si sa che fine abbia fatto. Il ragazzo in realtà è “Akuma-kun”, esperto nella magia nera che trasforma il suo tutor in un uomo lucertola rendendolo suo servitore. Il suo obiettivo è quello di aprire un portale fra il mondo degli umani e quello dei demoni, per evocare potenti mostri che lo aiutino a conquistare il mondo.

sito ufficiale

–

Atarashii Joushi wa Do Tennen (My New Boss Is Goofy – 新しい上司はど天然)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Regista: Abe Noriyuki

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Adult Cast, Workplace

tratto: manga di Ichikawa Dan

trama: Momose è un ventiseienne che ha cambiato posto di lavoro in seguito ai propri problemi di stomaco mal tollerati dal suo precedente boss. Ma poco dopo aver iniziato a lavorare nella nuova azienda, Momose ha un altro attacco di ansia seguito da malessere allo stomaco proprio davanti al suo nuovo capo, Shirasaki! Tuttavia, questi si dimostra assai comprensivo tanto da spazzare via l’ansia di Momose.

sito ufficiale

–

B-Project: Netsuretsu Love Call (B-Project 3rd Season – B-PROJECT ~熱烈*ラブコール~)

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Male), Music

tratto: progetto multimediale

trama: Terza stagione di B-Project

sito ufficiale

–

Beyblade X

scheda sul sito

Studio OLM

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Sports, Kids

tratto: giocattoli. Fa parte del vasto franchise di Bebyblade

trama: In questa nuova serie, i professionisti di Beyblade, provenienti da ogni angolo del mondo, si riuniscono per competere nella Pro League, all’interno della celebre X Tower! Il protagonista cercherà in tutti i modi di accedere alla competizione e di sfidare i migliori giocatori.

sito ufficiale

–

Bikkurimen (Bikkuri-Men – Bikkurimanビックリメン)

scheda sul sito

Studio Lesprit

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: ispirato ad una linea di snack della Lotte, nota per gli adesivi assortiti in modo casuale inclusi all’interno di ogni confezione (su questi sticker era già stato fatto un altro vecchio anime, arrivata in Italia come “Happy Lucky Bikkuriman”)

trama: Siamo in un mondo in cui il valore degli adesivi Bikkuriman è talmente alto che devono essere trasportati in mezzi di alta sicurezza. Un anno prima, ci fu il caso della rapina chiamata “il caso dello sticker da 300 milioni”. Un giorno Yamato, studentessa e impiegata part-time come corriere, viene coinvolto nella lotta per gli stickers tra due supermercati. L’Angel Mart di proprietà di Phoenix è famoso per la sua colla per adesivi di facile uso, mentre il Devil Store, suo dirimpettaio, cerca di attrarre anch’esso fan degli stickers. Inizia la battaglia del destino quando vecchi amici si ritrovano a combattere in fazioni nemiche.

sito ufficiale

–

Bokura no Ame-iro Protocol (Our Rainy Protocol – 僕らの雨いろプロトコル)

scheda sul sito

Studio Quad – Regista: Katou Daishi

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Videogame

tratto: storia originale

trama: La storia è incentrata su Shun Tokinoya, un liceale al secondo anno che vive con la madre e la sorella minore. Dopo la morte di suo padre in un incidente e l’infortunio di sua sorella, ha abbandonato il gioco che lo appassionava e ora lavora in un bar di eSport chiamato “FOX ONE”. Trascorre tutto il suo tempo studiando e lavorando part-time mentre esce con i suoi amici di gioco d’infanzia. All’imprvviso scopre che “FOX ONE” ha un’enorme quantità di debiti. Per ripagare i debiti, Shun ei suoi amici mirano a vincere il “Campionato Xaxerion” e vincere il premio in denaro. Con un senso di colpa, Shun torna nel mondo dei giochi online e si confronta con Bakuretsu-kun, che giocava con lui.

sito ufficiale

–

Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta (My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer – 冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた)

scheda sul sito

Studio Typhoon Graphics – Regista: Murata Naoki

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light Novel

trama: La vita di un avventuriero non è sempre affascinante. Belgrieve lo scopre nel modo più duro, quando un incontro mortale lo priva della gamba e della capacità di perseguire i suoi sogni non molto tempo dopo essere partito alla ricerca di fama e fortuna. Ma il destino non ha finito con questo avventuriero in pensione! Mentre raccoglie erbe nel deserto, scopre una bambina abbandonata e la chiama Angeline dopo aver deciso di allevarla come se fosse sua. Angeline cresce fino a diventare un’avventuriera di alto livello a pieno titolo, ma dopo essersi avventurata nel mondo e essersi fatta un nome, fama, fortuna e potere non esercitano più fascino sull’esperta avventuriera di grado S: il suo desiderio più sincero è altro che rivedere suo padre.

sito ufficiale

–

Boushoku no Berserk (Berserk of Gluttony – 暴食のベルセルク)

scheda sul sito

Studio A.C.G.T. – Regista: Yanagisawa Tetsuya

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Fate Barbatos non ha mai assaporato il vero potere. Nato con l’abilità magica Gola, ha costantemente una fame in un modo che non può essere saziato, e come Finaldream è stato evitato e disprezzato per tutta la sua vita. Un giorno, mentre lavora come guardiano per una famiglia nobile e combatte un ladro in violazione di domicilio, scopre il vero potere di Gola: quando uccide qualcuno, divora le sue abilità e finalmente sazia la sua fame divorante. In quella macabra realizzazione, il Destino si risveglia al suo vero potenziale. Di quante vite si nutrirà per soddisfare questa fame, e il mondo è pronto per lo spaventoso guerriero che diventerà?

sito ufficiale

–

Bullbuster (ブルバスター)

scheda sul sito

Studio Nut – Regista: Aoki Hiroyasu

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: progetto multimediale

trama: Tetsuro Okino, un giovane ingegnere che ha sviluppato il nuovo robot Bullbuster, viene trasferito alla Hato Industries, una compagnia che elimina animali pericolosi, e che si oppone a una misteriosa forma di vita chiamata “Kyojū”. La società, però, non si trova in rosee condizioni finanziarie, e chi la gestisce deve perciò ottimizzare il più possibile le spese, cercando di non mettere da parte i propri ideali.

sito ufficiale

–

Buta no Liver wa Kanetsu Shiro (Heat the Pig Liver: The Story of a Man Turned Into a Pig – 豚のレバーは加熱しろ)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regista: Takahashi Masayuki

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Un otaku si risveglia nel corpo di un maiale, dopo essere svenuto mentre mangiava fegato di maiale crudo. Pig si ritrova in compagnia di Jess, una ragazza innocente che può leggere nella mente delle persone, e lei lo accetta nonostante i suoi pensieri rozzi… anche se ha intenzione di mangiarlo. Quando Jess rischia di soccombere a un destino oscuro, riuscirà Pig a salvarla usando solo il suo ingegno, la sua saggezza e il suo raffinato senso dell’olfatto?

sito ufficiale

–

Captain Tsubasa Season 2: Junior Youth Hen (キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編)

scheda sul sito

Studio Kai – Regista: Ono Katsumi

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Team Sports

tratto: manga “ Capitan Tsubasa – Holly e Benji ” di Takahashi Youichi

trama: Il Torneo Internazionale Giovanile Juniores a Parigi, in Francia, sta per iniziare e Tsubasa, Misaki, Wakabayashi, Hyuga e Wakashimazu sono pronti. La squadra giapponese dovrà affrontare il meglio che il mondo del calcio ha da offrire. Il tedesco Schneider, il francese Pierre, l’argentino Diaz e l’italiano Hernandez attendono, insieme a una serie di altri nuovi rivali. Che la battaglia abbia inizio!

sito ufficiale

–

Dead Mount Death Play 2 (デッドマウント・デスプレイ)

scheda sul sito

Studio Geek Toys – Regista: Satsuma Yoshihiro

data uscita: 10 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Supernatural, Reincarnation

tratto: manga di “Dead Mount Death Play” di Narita Ryohgo e Fujimoto Shinta (edito in Italia da Goen)

trama: Secondo cour della prima stagione.

sito ufficiale

–

Dekoboko Majo no Oyako Jijou (The Family Circumstances of the Mismatched Witches -でこぼこ魔女の親子事情)

scheda sul sito

Studio A-Real

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: manga di Piroya

trama: La storia è incentrata su Alissa, una strega che vive sola in una foresta. Un giorno trova una bambina umana e la chiama Viola. Alissa alleva Viola per 16 anni, ma Viola cresce oltre ogni immaginazione di Alissa. La serie comica si concentra sulla relazione genitore-figlio in cui le apparenze ingannano su chi sia il genitore e chi sia il figlio.

sito ufficiale

–

Dog Signal (ドッグシグナル)

scheda sul sito

Studio – Regista: Furuhashi Kazuhiro

data uscita: 22 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Pets

tratto: manga di Miyauchi Saya

trama: Un addestratore di cani è un lavoro che mette in contatto Finaldream e persone. Un giovane indeciso, Miyu Samura, ha incontrato Shinichiro Niwa, un addestratore di cani miracoloso, mentre portava a spasso il cane della sua ex ragazza. L’incontro accidentale cambierà notevolmente la vita di Miyu! Questa è la storia della crescita di un nuovo addestratore di cani!

sito ufficiale

–

Dr. Stone: New World 3 part 2 (Dr. Stone 3rd Season Part 2)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Matsushita Shuuhei

data uscita: 12 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Sci-Fi

tratto: manga “ Dr. Stone ” di Inagaki Riichirou e Boichi (edito in Italia da Star Comics)

trama: Secondo cour

sito ufficiale

–

Ensemble Stars!! Tsuioku Selection Crossroad (あんさんぶるスターズ!!追憶セレクション「クロスロード」)

scheda sul sito

Studio DandeLion Animation – Regista: Yamasaki Osamu

data uscita: Novembre

In Italia:

temi: Idols (Male)

tratto: videogames

trama: Nuovo progetto animato del franchise di “Ensemble Stars”, che si concentrerà sui fatti avvenuti nella storia “Element”.

sito ufficiale

–

FLCL: Grunge

scheda sul sito

Studio MontBlanc Pictures – Regista: Takekiyo Hitoshi

data uscita: 10 Settembre (nota: viene comunque catalogato come anime autunnale)

In Italia:

temi: Action, Avant Garde, Comedy, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: terza serie tv di FLCL. La quarta stagione di FLCL e il seguito di FLCL Alternative. È incentrato su tre adolescenti che si sono laureati e hanno iniziato a lavorare. L’anime in CGI avrà come tema la sensazione di essere adulti.

sito ufficiale

–

Good Night World

scheda sul sito

Studio NAZ – Regista: Kikuchi Katsuya

data uscita: 12 Ottobre

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: manga di Okabe Uru

trama: “La famiglia Akabane” è un potente team formato da quattro giocatori presenti nel gioco online “Planet” dove si comportano fra loro come fossero una famiglia. Sebbene non ne siano consapevoli lo sono pure nella realtà ma un tragico evento ha spezzato i loro legami. Un fratello maggiore che vive da recluso, un fratello minore che punta sempre al massimo, un padre che non viene rispettato dai figli e una madre che trascura la propria casa. Con l’avanzare della storia iniziano ad essere rivelati segreti riguardo ogni membro portando pian piano il mondo virtuale e quello reale ad influenzarsi a vicenda.

sito ufficiale

–

Goblin Slayer II (ゴブリンスレイヤー II)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Regista: Takada Misato

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Prime Video (Dynit)

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel di Kumo Kagyu (invece il manga di “Goblin Slayer” è edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione.

sito ufficiale

–

Hametsu no Oukoku (The Kingdoms of Ruin – はめつのおうこく)

scheda sul sito

Studio Yokohama Animation Lab – Regista: Motonaga Keitarou

data uscita: 07 ottobre

In Italia:

temi: Action, Drama, Fantasy, Gore

tratto: manga di Yoruhashi

trama: Le streghe una volta benedivano la razza umana con saggezza e pace. Ma l'”espansione dell’equipaggiamento” dell’Impero Redia portò con sé una cultura della scienza che superò di gran lunga la magia, e le streghe furono viste come nemiche che ostacolavano il progresso della civiltà. Inizia così la caccia alle streghe. Un essere umano di nome Adonis, cresciuto da una strega di nome Chloe, giura vendetta contro la razza umana che gli ha portato via il suo amato mentore. Quale salvezza si può trovare alla fine di un bagno di sangue alimentato dalla disperazione più totale?

sito ufficiale

–

Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon (The Shut-In Vampire Princess’ Worries – The Vexations of a Shut-In Vampire Princess -ひきこまり吸血姫の悶々)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regista: Minamikawa Tatsuma

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Vampire

tratto: Light novel

trama: Dopo tre anni di vita da reclusa, la vampira Terakomari Gandesblood (Komari in breve), si risveglia e scopre di essere stata nominata comandante dell’esercito imperiale Mulnita! Il fatto è che la sua nuova unità è composta esclusivamente da ruffiani belligeranti che si ribellano contro i loro superiori al minimo accenno di debolezza. Sebbene Komari provenga da una stirpe di vampiri tanto potente quanto prestigiosa, il suo rifiuto di bere sangue l’ha resa l’immagine della mediocrità: magra, scoordinata e incapace nella magia. Con tutte le probabilità contro di lei, l’aiuto della sua fidata (e un po’ infatuata) cameriera Vill sarà sufficiente per far sì che questa reclusa raggiunga il successo? O Komari rimpiangerà il giorno in cui ha lasciato la sicurezza della sua stanza?

sito ufficiale

–

Hoshikuzu Telepath (Stardust Telepath – 星屑テレパス)

scheda sul sito

Studio Gokumi – Regista: Kaori

data uscita: 09 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Girls Love, Supernatural, School

tratto: manga di Ookuma Rasuko

trama: Konohoshi Umika è una liceale che non riesce a comunicare con gli altri. Sentendosi quasi come un alieno intrappolato sulla Terra senza un posto a cui appartenere, un giorno incontra una ragazza che afferma di essere un vero alieno!

sito ufficiale

–

Houkago Shounen Hanako-kun (After-School Hanako-kun – 放課後少年花子くん)

scheda sul sito

Studio Lerche

data uscita: 12 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural, Parody

tratto: manga “Hanako kun; Il doposcuola dell’Accademia Kamome” di Aida Iro (edito in Italia da Jpop), a sua volta parodia del manga “ Hanako kun: I sette misteri dell’Accademia Kamome ”

trama: Lo spettrale Hanako-kun e il suo assistente mortale, Nene Yashiro, di solito sono impegnati a risolvere vari incidenti soprannaturali all’Accademia Kamome, ma come trascorrono il loro tempo quando si prendono una pausa da tutto ciò?

sito ufficiale

–

Hypnosis Mic 2: Division Rap Battle – Rhyme Anima + (ヒプノシスマイク – Division Rap Battle- Rhyme Anima +)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Regista: Ono Katsumi

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi, Adult Cast, Music

tratto: opera multimediale

trama: Seconda stagione di “Hypnosis Mic: Division Rap Battle – Rhyme Anima”. A differenza della prima stagione, che rappresentava la battaglia rap della prima divisione, sarà ambientata dopo la battaglia rap della seconda divisione.

sito ufficiale

–

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season (The Eminence in Shadow Season 2 – Shadow Garden 2nd Season – 陰の実力者になりたくて! 2nd Season)

scheda sul sito

Studio Nexus – Regista: Nakanishi Kazuya

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel (il manga è pubblicato in Italia come “The Eminence in Shadow” da Magic Press)

trama: Tutto è andato secondo i piani, ma l’ora del risveglio si avvicina. Cid Kagenou e Shadow Garden indagano su Lawless City, un pozzo nero dove la luna rossa è bassa nel cielo e tre potenti monarchi governano le strade. La vera attrazione per Cid, tuttavia, è colei che può prelevare sangue: la Regina del Sangue, un vampiro che ha dormito nella sua bara per eoni. Il suo risveglio si avvicina e Cid potrebbe finalmente affrontare il giorno della resa dei conti.

sito ufficiale

–

Kamierabi (GOD.app – カミエラビ)

scheda sul sito

Studio Unend – Regista: Seshita Hiroyuki

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Action

tratto: storia originale

trama: Goro è uno studente del primo anno di una scuola superiore privata a Tokyo. Il mondo gli è indifferente e prova un vago desiderio per Honoka, una compagna di classe della stessa scuola. Lui e il suo migliore amico Akitsu vivono una vita noiosa, finché un giorno Goro riceve una strana notifica sul suo smartphone: “Sei stato scelto. Esprimi il tuo desiderio.”

sito ufficiale

–

Kamonohashi Ron no Kindan Suiri (Ron Kamonohashi: Deranged Detective – 鴨乃橋ロンの禁断推理)

scheda sul sito

Studio Diomedéa – Regista: Ibata Shouta

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Mystery, Detective

tratto: manga ” Il mistero di Ron Kamonohashi” di Amano Akira (edito in Italia da Jpop)

trama: Questo insolito duo porta alla luce la verità nascosta! Ron Kamonohashi, un investigatore privato con seri problemi, e Totomaru Ishiki, un detective della polizia dal cuore puro ma ottuso, si uniscono per risolvere i misteri più sconcertanti! Un’avvincente storia poliziesca per una nuova generazione di Akira Amano, creatore di “Reborn!” e “Ēldlive”!

sito ufficiale

–

Kanojo mo Kanojo 2 (Girlfriend, Girlfriend Season 2 – カノジョも彼女 第2期)

scheda sul sito

Studio SynergySP – Regista: Suzuki Takaaki

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Harem, School

tratto: manga di Hiroyuki

trama: Dopo il viaggio alle sorgenti termali, Naoya continua la sua relazione sia con Saki che con Nagisa. Portando con sé Milika (che ha baciato Naoya) e Shino (che segretamente prova sentimenti romantici per Naoya), si imbarcano in una vacanza estiva piena di romanticismo con un festival di fuochi d’artificio, un campeggio e Okinawa. Appare anche la sorella minore di Milika, Risa, rendendo la storia d’amore in questa commedia romantica neo-standard ancora più accesa. Sta per iniziare una seconda stagione piena di estate e costumi da bagno!

sito ufficiale

–

Kawagoe Boys Sing (川越ボーイズ・シング)

scheda sul sito

Studio Evg – Regista: Matsumoto Jun

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Music, School

tratto: storia originale

trama: Una commedia scolastica che racconta delle crescita dei membri del club di coro maschile della Kawagoe e del loro istruttore, un ex direttore d’orchestra chiamato Haruo Hibiki. Le personalità dei membri del club spesso si scontrano ma Haruo li aiuta a crescere insieme cantando mentre mirano ai nazionali del concorso canoro maschile.

sito ufficiale

–

Keiken Zumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai Suru Hanashi. (Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me – 経験済みなキミと、 経験ゼロなオレが、 お付き合いする話)

scheda sul sito

Studio ENGI – Regista: Ooba Hideaki

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Romance, School

tratto: light novel

trama: La storia è incentrata sulla relazione tra Ryuuto Kashima, un cupo emarginato sociale, e Runa Shirakawa, una ragazza popolare a scuola. La loro relazione inizia quando Ryuuto deve chiedere a Runa di uscire come parte della sconfitta di una partita, e lei finisce per uscire con lui dopo aver detto “Beh, dopotutto sono libera in questo momento”. Hanno appartenenze sociali e hobby completamente diversi, ma quando escono insieme iniziano a riconoscere e persino ad accettare quelle differenze come qualcosa su cui legarsi.

sito ufficiale

–

Kibou no Chikara: Otona Precure `23 (Pretty Cure 23 – Power of Hope: Grown-Up Precure ’23~ – キボウノチカラ~オトナプリキュア‘23~)

scheda sul sito

Studio Toei Animation, Studio Deen – Regista: Hamana Takayuki

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Adult Cast, Mahou Shoujo

tratto: storia originale, ma seguito di alcune serie delle Pretty Cure

trama: Uno dei progetti anime per commemorare il 20° anniversario del franchise Precure, questo sequel mostrerà Nozomi Yumehara e altri personaggi di Yes! Precure 5, sì! Precura 5 GoGo! e Futari wa Precure: Splash Star da adulti.

sito ufficiale

–

Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Desu (A Returner’s Magic Should Be Special – 帰還者の魔法は特別です)

scheda sul sito

Studio Arvo Animation – Regista: Kawaguchi Taishi

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: light novel

trama: I Regni dell’Ombra hanno devastato la terra e decimato quasi tutti sulla loro strada. La sopravvivenza dell’umanità dipende dal successo di soli sei maghi, incluso il combattente analitico Desir Herrman. Gli eroi rimasti tentano un’ultima resistenza per porre fine allo spargimento di sangue… ma senza alcun risultato. Desir chiude gli occhi su quella che dovrebbe essere la fine della sua vita, solo per aprirli e vedere l’inizio dei suoi giorni di scuola?! Desir è tornato tredici anni indietro nel passato, dove gli è stata data un’altra possibilità. Un’opportunità per rivedere le persone care che ha perso, un’opportunità per incontrare di nuovo i suoi compagni guerrieri e un’opportunità per salvare il mondo…!

sito ufficiale

–

Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100 Nin no Kanojo (The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You – 君のことが大大大大大好きな100人の彼女)

scheda sul sito

Studio Bibury Animation Studios – Regista: Satou Hikaru

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Harem, Parody, School

tratto: manga di Nozawa Yukiko e Nakamura, Rikito

trama: Aijou Rentaro ci ha provato e riprovato, ma dopo aver chiesto un appuntamento a un centinaio di ragazze, è stato rifiutato ogni volta. In preda alla disperazione, prega per avere una guida… solo per sentirsi dire da un dio che i suoi rifiuti erano dovuti a qualche errore cosmico! Ora il dio sistemerà le cose assicurandosi che Aijou ottenga cento appuntamenti. Solo che, come spesso accade con gli dei, gli appuntamenti hanno un problema: cento ragazze sono destinate a diventare l’anima gemella di Aijou e, a meno che lui non ricambia i loro sentimenti ogni volta, moriranno in orribili incidenti! Ovviamente, le ragazze iniziano a confessare il loro amore ad Aijou a destra e a manca. Ma come dovrebbe scegliere?! Non vuole uccidere nessuno! Quando guarda ogni potenziale anima gemella, sembra un fulmine. Può davvero qualcuno amare cento altre persone? Questa esilarante commedia romantica porta il concetto di harem agli estremi!

sito ufficiale

–

Kizuna no Allele 2 (絆のアリル)

scheda sul sito

Studio Wit Studio, Signal.MD – Regista: Komaya Ken`ichirou

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Music, School

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione

sito ufficiale

–

Konyaku Haki sareta Reijou wo Hirotta Ore ga, Ikenai Koto wo Oshiekomu (I’m Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness: I’ll Spoil Her with Delicacies and Style to Make Her the Happiest Woman in the World! – 婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む)

scheda sul sito

Studio Zero-G, Digital Network Animation – Regista: Asami Takashi

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: Nel profondo della foresta vive Allen, un mago misantropo. È chiamato “Signore dei Demoni” ed è temuto da coloro che lo circondano. Un giorno, mentre vive la sua vita da eremita, trova una giovane ragazza di nome Charlotte che è finita nella foresta. Sebbene innocente, fu accusata di aver commesso atti malvagi, il suo fidanzamento fu annullato e fu costretta a fuggire dal suo paese. Dopo aver sentito ciò, Allen ha ricordato l’amara esperienza di essere stato tradito da un gruppo che una volta credeva fosse suo compagno. Sentendo la storia dello sfruttamento della diciassettenne, Allen decide: “La lascerò vivere nella mia villa e le insegnerò ogni sorta di cose brutte…”

sito ufficiale

–

Kusuriya no Hitorigoto (The Apothecary Diaries -薬屋のひとりごと)

scheda sul sito

Studio OLM, TOHO animation STUDIO – Regista: Naganuma Norihiro

data uscita: 22 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Mystery, Historical, Medical

tratto: light novel “ Il monologo della speziale ” di Hyuuga Natsu, edito in Italia da Dokusho Edizioni (il manga è invece pubblicato come “ I diari della speziale ” da Jpop)

trama: Maomao ha vissuto una vita pacifica con il padre farmacista. Finché un giorno viene venduta come umile servitrice al palazzo dell’imperatore. Ma non era destinata a una vita compiacente tra i reali. Quindi, quando gli eredi imperiali si ammalano, lei decide di intervenire e trovare una cura! Questo attira l’attenzione di Jinshi, un affascinante funzionario di palazzo che la promuove. Ora si sta facendo un nome risolvendo misteri medici!

sito ufficiale

–

Mahou Tsukai no Yome Season 2 part 2 (The Ancient Magus’ Bride Season 2 Part 2 – 魔法使いの嫁 SEASON2)

scheda sul sito

Studio Kafka – Regista: Terasawa Kazuaki

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Fantasy, Romance

tratto: manga “ The Ancient Magus’ Bride ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Altre avventure magiche attendono Elias, Chise e tutti i suoi nuovi amici al College. Quanto sarà forte la magia di Chise?

sito ufficiale

–

Megumi no Daigo: Kyuukoku no Orange (Firefighter Daigo: Rescuer in Orange – め組の大吾 救国のオレンジ)

scheda sul sito

Studio Brain’s Base – Regista: Murata Masahiko

data uscita: 30 Settembre (nota: viene comunque catalogato come anime autunnale)

In Italia:

temi: Action, Drama, Adult Cast

tratto: manga di Soda Masahito

trama: Toake Daigo arde con un talento straordinario e una determinazione senza precedenti. Onoda Shun lotta contro i muri che gli bloccano la strada. Nakamura Yuki spera di diventare una delle poche donne membri del corpo di soccorso speciale noto come “Orange”. Quando questi tre giovani vigili del fuoco che condividono l’obiettivo di diventare membri dell’Orange si uniscono, inizia la storia di come un giorno il Giappone verrà salvato… e ciò che incombe davanti a loro è una crisi che mette in pericolo l’intero paese!

sito ufficiale

–

MF Ghost (MFゴースト)

scheda sul sito

Studio Felix Film – Regista: Naka Tomohito

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Racing

tratto: manga di Shigeno Shuuichi

trama: Le auto a guida autonoma sono ampiamente utilizzate in Giappone e le strade pubbliche vengono utilizzate per le corse automobilistiche. In un’epoca del genere, una razza chiamata MFG è diventata popolare in tutto il mondo. Porsche, Ferrari, Lamborghini… I partecipanti sono invitati a gareggiare con le loro auto più veloci. Uno di questi partecipanti, un diplomato della scuola di corse britannica, Kanata Rivington, torna in Giappone per raggiungere il suo obiettivo.

sito ufficiale

–

Migi to Dali (Migi & Dali -ミギとダリ)

scheda sul sito

Studio Geek Toys, CompTown – Regista: Mankyuu

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Suspense

tratto: manga di Sano Nami

trama: Il nome del ragazzo era Hitori. Una cicogna portò l’angelo nella vita di una coppia di mezza età che non aveva la fortuna di avere figli. I suoi genitori erano gentili, la sua casa spaziosa e i suoi pasti caldi. Ma per proteggere la felicità che aveva ricevuto, Hitori continuò a nascondere un importante segreto ai suoi genitori…

sito ufficiale

–

Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse – 黙示録の四騎士)

scheda sul sito

Studio Telecom Animation Film – Regista: Kodaira Maki

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: manga “ Four Knights of the Apocalypse ” (edito in Italia da Star Comics) e seguito di “ The Seven Deadly Sins ”

trama: Percival è un ragazzo gentile che vive alla frontiera chiamata “Dito di Dio” insieme a suo nonno. Tuttavia, il mondo non è stato così gentile da lasciare che la pace e la tranquillità durassero a lungo. L’incontro con un misterioso cavaliere cambia il loro destino e una verità scioccante viene alla luce. Il ragazzo parte quindi per un viaggio senza fine.

sito ufficiale

–

Ojou to Banken-kun (A Girl & Her Guard Dog – お嬢と番犬くん)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regista: Takamoto Yoshihiro

data uscita: 29 Settembre (nota: è comunque catalogato come anime autunnale)

In Italia:

temi: Romance, School

tratto: manga “Lei e il suo cane da guardia” di Hatsuharu (edito in Italia da Jpop)

trama: La quindicenne Isaku Senagaki, nipote del terzo boss del sindacato criminale Senagaki, vuole solo avere amici normali e una normale storia d’amore al liceo. Si iscrive a una scuola superiore lontana dalla sua città natale, ma il giovane leader iperprotettivo, il ventiseienne Keiya Uto, mente sulla sua età e si fa strada con la corruzione nella stessa scuola di Isaku! Dicendo a Isaku che è troppo giovane per innamorarsi, Keiya è pronto a spaventare tutti i ragazzi. Ma in realtà, Isaku ha provato sentimenti non corrisposti per Keiya per tutto questo tempo?!

sito ufficiale

–

Overtake! (オーバーテイク!)

scheda sul sito

Studio TROYCA – Regista: Aoki Ei

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Sport, Racing

tratto: storia originale

trama: Il fotografo freelance Kouya Madoka si ritrova in crisi per un certo motivo. Va al Fuji International Speedway per lavorare su una storia e incontra il pilota di F4 del liceo Haruka Asahina. All’improvviso si ritrova il cuore che batte forte dopo non aver sentito molto per molto tempo. Con ciò, inizia a supportare Haruka e la squadra giovanile “Komaki Motors” per aiutare Haruka a realizzare i suoi sogni.

sito ufficiale

–

Paradox Live the Animation

scheda sul sito

Studio PINE JAM – Regista: Andou Naoya

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Music

tratto: progetto multimediale

trama: La storia si svolge in un prossimo futuro, dove i rapper indossano accessori che contengono una sostanza metallica chiamata Phantom Metal. Attraverso la reazione chimica del Phantom Metal con il DNA dei rapper, l’artista può creare illusioni legate alle loro emozioni durante la loro esibizione. Il risultato è un nuovo tipo di concerto spettacolare. Il primo evento Paradox Live al Club Paradox ha visto la partecipazione di quattro squadre hip-hop: BAE, The Cat’s Whiskers, Cozmez e Akanyatsura. La loro battaglia all’evento ha ispirato il leggendario team Buraikan, che sta organizzando un nuovo concorso intitolato Phantom Live, questa volta con otto squadre.

sito ufficiale

–

Pluto ( プルートウ)

scheda sul sito

Studio M2 – Regista: Kawaguchi Toshio

data uscita: 26 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Action, Mystery, Sci-Fi, Suspense

tratto: manga “Pluto” di Naoki Urasawa (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Un omicidio avviene in un mondo ordinato in cui i robot non sono in grado di uccidere gli esseri umani. Gesicht, l’investigatore robotico dell’Europol, si occupa del caso, ma il mistero si infittisce quando non trova traccia di un essere umano sulla scena del crimine. Mentre persegue la verità, Gesicht scopre la manifestazione di odio più malvagia che la storia abbia mai visto, una manifestazione intenzionata a portare la distruzione nel mondo…

sito ufficiale

–

Potion-danomi de Ikinobimasu (I Shall Survive Using Potions! – ポーション頼みで生き延びます!)

scheda sul sito

Studio Jumondo – Regista: Nakanishi Nobuaki

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Nagase Kaoru, una impiegata di 22 anni, si ritrova improvvisamente reincarnata in un altro mondo. Per aiutarla a sopravvivere in questo nuovo mondo, un essere che equivale al suo dio dà a Kaoru un corpo più giovane e… la capacità di creare pozioni incredibilmente potenti?! La reincarnata Kaoru deve usare la sua conoscenza e l’inganno per sopravvivere!

sito ufficiale

–

Ragna Crimson (ラグナクリムゾン)

scheda sul sito

Studio SILVER LINK. – Regista: Takahashi Ken

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: manga “ Ragna Crimson ” di Daiki Kobayashi (edito in Italia da Planet Manga)

trama: I draghi regnano con il terrore sulla terra, sul mare e sul cielo. Se i cacciatori di draghi giurati come Ragna vogliono avere qualche speranza di infliggere la morte a queste bestie sputafuoco apparentemente invincibili, devono trovare un modo per livellare le probabilità. Ragna si allea con un uomo misterioso di nome Crimson che ha giurato di opporsi ai draghi che minacciano il mondo. Ma sebbene le motivazioni di Crimson possano essere misteriose, il suo obiettivo e quello di Ragna sono perfettamente allineati, e insieme combatteranno per sconfiggere i draghi una volta per tutte.

sito ufficiale

–

Rail Romanesque 2 (レヱル・ロマネスク)

scheda sul sito

Studio Yokohama Animation Lab, Cloud Hearts

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Visual novel

trama:

sito ufficiale

–

Saihate no Paladin 2: Tetsusabi no Yama no Ou (The Faraway Paladin Season 2 – 最果てのパラディン 鉄錆の山の王)

scheda sul sito

Studio OLM, Sunrise Beyond – Regista: Iwanaga Akira

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Sono passati due anni da quando ha lasciato la Città dei Morti, e Will ne aveva diciassette. Come signore, sviluppò “Torch Port, un porto fluviale di luce”, e gradualmente le attività e i sorrisi della gente tornarono a “Beast Woods”. Tuttavia, i fiori fuori stagione sbocciano abbondantemente e nella foresta viene scoperta un’anomalia. Will e i suoi amici si addentrano nelle profondità della foresta per risolvere questo problema e ricevono una profezia minacciosa dal re della foresta. “Nelle Montagne della Ruggine di Ferro si verificherà il ‘Fuoco della Calamità Nera’. Il fuoco si diffonderà o brucerà ogni cosa in questa terra.” Qual è la calamità che dorme nella città nanica in rovina di Tetsusabi Sanmyaku…!?

sito ufficiale

–

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu 2 (The Saint’s Magic Power is Omnipotent Season 2 – 聖女の魔力は万能です Season2)

scheda sul sito

Studio Diomedéa – Regista: Ibata Shouta

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Fantasy, Romance, Adult Cast, Isekai, Medical

tratto: Light novel

trama: Sei, un’impiegata ventenne, viene improvvisamente evocata in un altro mondo come “Santa”. Approfittando del suo amore naturale per le piante, ha iniziato a lavorare presso un istituto di ricerca sulle piante medicinali. Inoltre, la valutazione di Sei esplode quando attiva una magia di purificazione tremendamente potente per sottomettere i mostri! Essendo ufficialmente riconosciuta come “santa”, si guadagna il rispetto della gente come salvatrice del Regno di Saluntania. Coloro che la sorvegliano e la sostengono sono Johann e Jude dell’istituto di ricerca, Yuri della divisione dei maghi della corte imperiale e Albert Hawke, il “cavaliere di ghiaccio” che è attratto l’uno dall’altro ma è ancora meno di un amante. Anche dopo essere diventata la persona più importante del regno, Sei rimane ossessionata dalla ricerca, ma il suo rapporto con Albert si approfondisce gradualmente e c’è un nuovo sviluppo nella loro storia d’amore!?

sito ufficiale

–

Seiken Gakuin no Maken Tsukai (The Demon Sword Master of Excalibur Academy – Magic Sword Master of Holy Sword School – 聖剣学院の魔剣使い)

scheda sul sito

Studio Passione – Regista: Morita Hiroyuki

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Harem, Reincarnation, School

tratto: Light novel

trama: Uno dei signori dei demoni più potenti della storia è stato sigillato per mille anni. Quando finalmente si risveglia, si reincarna in… un bambino di 10 anni?! Ora, sotto la tutela della ragazza che lo ha liberato, il signore dei demoni Leonis deve affrontare i pericoli dell’Accademia Excalibur!

sito ufficiale

–

Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (Shangri-La Frontier: Crappy Game Hunter Challenges God-Tier Game -シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~)

scheda sul sito

Studio C2C – Regista: Kubooka Toshiyuki

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: manga “Shangri-La Frontier” di Fuji Ryousuke e Katarina (edito in Italia da Planet Manga)

trama: “Quando è stata l’ultima volta che ho giocato a un gioco che non fosse una merda?” Questo è un mondo nel prossimo futuro in cui i giochi che utilizzano schermi sono classificati come retrò. Tutto ciò che non riesce a tenere il passo con la tecnologia VR all’avanguardia viene chiamato “gioco di merda” e vedi uscire un gran numero di giochi di merda. Coloro che dedicano la propria vita a risolvere questi giochi sono chiamati “cacciatori di giochi di merda” e Rakuro Hizutome è uno di questi. Il prossimo gioco che ha scelto di affrontare è Shangri-La Frontier, un “gioco di livello divino” che conta un totale di trenta milioni di giocatori. Amici online… Un mondo vasto… Incontri con rivali… Questi stanno cambiando il destino di Rakuro e di tutti gli altri giocatori! La migliore avventura di gioco del più forte giocatore di “giochi di merda” inizia ora!

sito ufficiale

–

Shy (シャイ)

scheda sul sito

Studio 8bit – Regista: Andou Masaomi

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Drama, Super Power

tratto: manga “ Shy ” di Miki Bukimi (edito in Italia da Planet Manga)

trama: L’improvvisa e diffusa apparizione degli “Eroi”, persone dotate di poteri soprannaturali che desiderano solo la pace, ha trasformato drasticamente il mondo. In un mondo in cui gli eroi di ogni paese lavorano per mantenere questa pace ritrovata, a proteggere il Giappone è una giovane ragazza di nome Shy che è… terribilmente timida.

sito ufficiale

–

Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey’s End – 葬送のフリーレン)

scheda sul sito

Studio Madhouse – Regista: Saitou Keiichirou

data uscita: 29 Settembre (nota: viene comunque catalogato come anime autunnale)

In Italia:

temi: Adventure, Drama, Fantasy

tratto: manga “ Frieren Oltre La Fine Del Viaggio

trama: L’avventura è finita, ma la vita continua per un’elfa maga che sta iniziando a imparare cosa significa vivere. Frieren e i suoi coraggiosi compagni avventurieri hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace nella terra. Ma Frieren sopravvivrà a lungo al resto del suo ex gruppo. Come riuscirà a capire cosa significa la vita per le persone che la circondano? Decenni dopo la loro vittoria, il funerale di uno dei suoi amici mette Frieren di fronte alla sua quasi immortalità. Frieren si propone di esaudire gli ultimi desideri dei suoi compagni e si ritrova a iniziare una nuova avventura…

sito ufficiale

–

Spy x Family Season 2

scheda sul sito

Studio Wit Studio, CloverWorks – Regista: Furuhashi Kazuhiro, Harada Takahiro

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy

tratto: manga “ Spy x Family

trama:

sito ufficiale

–

Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 (The Rising of the Shield Hero Season 3 – 盾の勇者の成り上がり)

scheda sul sito

Studio Kinema Citrus – Regista: Haga Hitoshi

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Dopo aver sconfitto lo Spirito Tartaruga, Naofumi non ha tempo per riposarsi. Un attacco da parte della prossima Bestia Guardiana è imminente, ma gli altri tre Eroi Cardinali sono scomparsi. Quindi, Naofumi e il suo gruppo si mettono alla ricerca del leggendario trio.

sito ufficiale

–

Tearmoon Teikoku Monogatari: Dantoudai kara Hajimaru, Hime no Tensei Gyakuten Story (Tearmoon Empire Story – ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~)

scheda sul sito

Studio SILVER LINK. – Regista: Ibe Yuushi

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: La ventenne principessa Mia dell’Impero Tearmoon, spesso disprezzata come la “principessa egoista”, fu giustiziata con ghigliottina durante una ribellione. Poi si svegliò nel suo corpo di dodicenne, con il suo diario macchiato di sangue che teneva prima di essere decapitata seduta accanto al suo cuscino. Data una seconda possibilità di vita, Mia decide di ricostruire l’impero. Per il bene del futuro di Tearmoon? Per salvare la gente dalla fame? Per tutti i soldati che hanno perso la vita nella guerra civile? NO! Tutto ciò che fa in questa vita è per evitare la ghigliottina! “P-Per me dovrebbe essere un gioco da ragazzi!” Così la principessa inutile, codarda ed egoista compie un miracolo dopo l’altro nella sua grande lotta per salvarsi in questa storia alterata.

sito ufficiale

–

The Idolmaster Million Live!

scheda sul sito

Studio Shirogumi – Regista: Watada Shin`ya

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Female), Music

tratto: videogames, fa parte del vasto franchise di “The Idolmaster”

trama: Mirai Kasuga, che vuole portare avanti un sogno che deve ancora realizzare. Shizuka Mogami, che desidera diventare un idol ed è scosso. Tsubasa Ibuki, che non sa cosa può fare davvero. Alla 765 Production si riuniscono nuove idol e i “sogni” di tutti verranno portati in splendore a teatro! Il tanto atteso anime di “The IDOLM@STER Million Live!!

sito ufficiale

–

Toaru Ossan no VRMMO Katsudou Ki (A Playthrough of a Certain Dude’s VRMMO Life – A Certain Middle-Aged Man’s VRMMO Activity Log – とあるおっさんのVRMMO活動記)

scheda sul sito

Studio Maho Film – Regista: Nakazawa Yuuichi

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: È uscito un nuovo tipo di VRMMO chiamato “One More Free Life Online”. Accede come avatar di un giovane chiamato “Terra”. Taichi Tanaka (38, single) ha un lavoro d’ufficio regolare e gli piace giocare ai videogiochi nel tempo libero. In un mondo in cui il giocatore è libero di fare ciò che desidera, decide di padroneggiare un’abilità ritenuta inutile! Prepara pozioni troppo complicate da preparare, cucina cibi eccessivamente buoni e usa bizzarre armi originali per dare la caccia ai mostri…

sito ufficiale

–

Tokyo Revengers: Tenjiku Hen (Tokyo Revengers 3 – 東京リベンジャーズ 天竺編)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Regista: Hatsumi Kouichi

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Drama, Supernatural

tratto: manga “ Tokyo Revengers ” di Wakui Ken (edito in Italia da JPop)

trama:

sito ufficiale

–

Uma Musume: Pretty Derby Season 3 (ウマ娘 プリティーダービー Season 3)

scheda sul sito

Studio Kai – Regista: Oikawa Kei

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Sports

tratto: videogames

trama: Terza Stagione

sito ufficiale

–

Undead Unluck (アンデッドアンラック)

scheda sul sito

Studio David Production – Regista: Yase Yuuki

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Comedy, Supernatural

tratto: manga “Undead Unluck” di Tozuka Yoshifumi (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Tutto ciò che Fuuko desidera è una storia d’amore appassionata come quella del suo manga shoujo preferito. Sfortunatamente, la sua abilità “Sfortuna” lo rende impossibile. Ma proprio mentre Fuuko tocca il fondo, Andy la fa letteralmente cadere a terra! Ora è diventata la riluttante cavia di Andy mentre lavora per trovare un modo per innescare un colpo di sfortuna abbastanza grande da ucciderlo per sempre. Tuttavia, quando i due scoprono che un’organizzazione segreta sta dando loro la caccia, i piani di sepoltura di Andy vengono sospesi.

sito ufficiale

–

Under Ninja (アンダーニンジャ)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions – Regista: Kuwabara Satoshi

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Action

tratto: manga “ Under Ninja ” di Kengo Hanazawa (edito in Italia da JPop)

trama: Anche al giorno d’oggi, i Ninja camminano tra noi, si nascondono in bella vista, ancora in attesa degli ordini di missione. Tuttavia, per alcuni, rispetto ad altri, occorre molto più tempo per ricevere gli ordini! Incontra Kumogakure Kurou, un NEET e un Ninja. Dopo essere stato a lungo senza lavoro, finalmente riceve ordini dai superiori!

sito ufficiale

–

Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou. (I’m in Love with the Villainess – 私の推しは悪役令嬢)

scheda sul sito

Studio Platinum Vision – Regista: Ooba Hideaki

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Girls Love, Isekai, School

tratto: Light novel

trama: L’ordinaria impiegata Oohashi Rei si è appena svegliata nel corpo della protagonista del suo gioco otome preferito per ragazze, Revolution. Con sua grande gioia, la prima persona a salutarla è il suo personaggio preferito, Claire Francois, che guarda caso è la principale antagonista della storia. Ora, Rei è determinata a fare ciò che il gioco non ha mai permesso: innamorarsi di Claire invece di uno dei protagonisti maschili. Ma come reagirà la sua malvagia amata a tutto ciò?!

sito ufficiale