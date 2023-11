anime – SHANGRI-LA FRONTIER – di Toshiyuki Kubooka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su – (シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~)

Titolo internazionale: Shangri-La Frontier

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, videogioco online

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: in corso (previsti 25)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 17:00 (JST)

Tratto: dal manga “Shangri-La Frontier”.

Director: Toshiyuki Kubooka

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Ayumi Kurashima

Music: monaca

Studios: C2C

Titolo in Italia: Shangri-La Frontier

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll

Sigle:

Opening Theme:

“Broken Games” by FZMZ

Ending Theme:

“Ace” by CHiCO

Trailer



TRAMA

Rakuro Hizutome è un appassionato di videogiochi che cerca apposta i titoli più scadenti, nessun gioco è infatti troppo brutto per lui, anzi ne ha fatto una competizione! Ma un giorno decide di provare invece un titolo molto popolare e con ottime recensioni, in VR (realtà virtuale), chiamato “Shangri-La Frontier”.

Con il nome di Sunraku e con una enorme testa di uccello azzurra a posto del volto, è pronto per iniziare la sua esplorazione e avventura in questo nuovo mondo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Massimo Di Benedetto

Dialoghi: Elena Rovati

Doppiatori italiani

Mosè Singh – Rakuro Hizutome/Sunraku

Giada Sabellico – Rei Saiga/Saiga-0

Debora Magnaghi – Mana Iwamaki

Giulia Bersani – Emul

Marco Balzarotti – Weiss Ash

Emanuela Cardani – Aritomo

Massimo Di Benedetto – Voce del gioco ‘Shangri-La Frontier’

Tania de Domenico – Voce narrante

LINK relativi all’opera

Altre opere di Toshiyuki Kubooka presenti sul sito:

RECENSIONI