anime – I QUATTRO FRATELLI YUZUKI – di Mitsuru Hongo

Titolo originale: Yuzuki-san Chi no Yonkyoudai. – (柚木さんちの四兄弟。)

Titolo internazionale: The Yuzuki Family’s Four Sons

Genere: serie tv – slice of life

Target: shoujo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 8 in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023

Rete tv giapponese: giovedì alle 23:30 (JST)

Trasmissione: Tokyo MX

Tratto: dal manga “I quattro fratelli Yuzuki” di Shizuki Fujisawa.

Director: Mitsuru Hongo

Character design: Orie Tanaka

Music: Yoshikazu Suo

Studios: Shuka

Titolo in Italia: I quattro fratelli Yuzuki

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Naite Iinda” by flumpool

Ending Theme:

“Sasakure” by Aoi Kubo

TRAMA

Dopo la morte dei genitori in un incidente, i quattro fratelli Yuzuki fanno del loro meglio per portare avanti la famiglia e tenerla unita. Soprattutto il maggiore, Hayato (23 anni), che sente il peso delle responsabilità. Poi ci sono Mikoto di 13 anni, Minato di 12, e Yuzuki di 6.

Nonostante qualche piccolo litigio e incomprensione, i fratelli si vogliono molto bene, e la serie racconta del loro quotidiano.

DOPPIATORI

Kikunosuke Toya – Mikoto Yuzuki

Miyuki Sakurai – Minato Yuzuki

Momoka Terasawa – Gakuto Yuzuki

Ryōta Iwasaki – Hayato Yuzuki

