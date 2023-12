Giappone: Anime INVERNO 2024

–

30-sai made Doutei dato Mahoutsukai ni Nareru Rashii (30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい – Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!)

Studio Satelight – Regista: Okuda Yoshiko

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Boys Love, Comedy, Supernatural

tratto: dal manga “ 30 anni, vergine, mago ” (edito in Italia da Goen)

trama: Kiyoshi Adachi è un impiegato di 30 anni che non ha mai avuto una relazione a causa della timidezza, inoltre riesce a leggere la mente delle persone toccandole.

–

Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen (悪役令嬢レベル99 ~私は裏ボスですが魔王ではありません~ – Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord)

Studio Jumondo – Regista: Yamaoka Minoru

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Questo ragazzo non vuole altro che una vita tranquilla. Quindi, quando rinasce come Yumiella, la malvagia di un gioco di ruolo Otome, non è esattamente elettrizzata. Ancora desiderosa di pace, abbandona i suoi malvagi doveri per vivere una vita più discreta. Fino a quando non entra in gioco il suo lato da giocatrice e lei raggiunge accidentalmente il livello 99! Ora tutti sospettano che sia lei il famigerato Signore dei Demoni. Quale futuro la attende?

–

Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen (青の祓魔師 島根啓明結社篇 – Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga – Blue Exorcist 3)

Studio VOLN – Regista: Yoshida Daisuke

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Mythology, School

tratto: dal manga “ Blue Exorcist ” di Katou Kazue (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Terza stagione di Blue Exorcist. Rin ha iniziato a comprendere i propri poteri demoniaci, ereditati dal padre Satana. È intenzionato a continuare a combattere contro i demoni, ma è sotto il mirino del Vaticano

–

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu 2 (僕の心のヤバイやつ 第2 – The Dangers in My Heart Season 2)

Studio Shin-Ei Animation – Regista: Akagi Hiroaki

data uscita: Gennaio 2024

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: manga “ The Dangers in My Heart ” di Norio Sakurai (edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione di “The Dangers in My Heart”.

–

Bucchigiri?! (ぶっちぎり⁈)

Studio Mappa – Regista: Utsumi Hiroko

data uscita: 13 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Delinquents

tratto: storia originale

trama: La storia di BUCCHIGIRI?!! segue Aladdin Tomobishi, un giovane che viene coinvolto in una battaglia per vedere chi è il più forte dopo essersi riunito con il suo ex migliore amico, Matakara Asamine. Nel frattempo, l’ombra di un genio gigante incombe su di loro…?!

–

Cardfight!! Vanguard: Divinez (カードファイト!! ヴァンガード Divinez)

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi

data uscita: Gennaio 2024

In Italia:

temi: Action, Game

tratto: storia originale, ma che fa parte del vasto franchise di Vanguard

trama:

–

Chiyu Mahou no Machigatta Tsukaikata (治癒魔法の間違った使い方 – The Wrong Way to Use Healing Magic)

Studio Shin-Ei Animation, Studio Add- Regista: Ogata Takahide

data uscita: Gennaio 2024

In Italia:

Temi: Action, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Una normale passeggiata verso casa da scuola si trasforma in un viaggio epico per Usato. Dopo essere stato improvvisamente catapultato in un altro mondo con due compagni di studio, Usato scopre di essere stato convocato lì per sbaglio. Ma le cose cambiano quando scopre un’attitudine unica per la magia curativa! Ora si allena oltre i limiti umani, usando le sue capacità di autoguarigione per acquisire una forza assurda e una resistenza senza rivali.

–

Chou Futsuu-ken Chiba Densetsu (超普通県チバ伝説 – The Legend of Super normal Pref. CHIBA 4)

Studio Super Normal

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Quarta stagione di “Chou Futsuu-ken Chiba Densetsu”.

–

Dosanko Gal wa Namara Menkoi (道産子ギャルはなまらめんこい – Hokkaido Gals Are Super Adorable!)

Studio SILVER LINK., Blade – Regista: Hoshino Misuzu

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, School

tratto: manga “Dosanko Gal wa Namara Menkoi” di Ikada Kai

trama: Il liceale Tsubasa si trasferisce a Kitami City, nell’Hokkaido, dove incontra una ragazza alla fermata dell’autobus. La vista di lei in piedi da sola contro il bianco paesaggio innevato, a gambe nude nonostante il freddo gelido, gli cattura il cuore.

–

Dungeon Meshi (ダンジョン飯 – Delicious in Dungeon)

Studio Trigger – Regista: Miyajima Yoshihiro

data uscita: Gennaio 2024

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Gourmet

tratto: manga “ Dungeon Food ” di Kui Ryoko (edito in Italia da JPop)

trama: Quando il giovane avventuriero Laios e la sua compagnia vengono attaccati e sconfitti sonoramente da un drago nel profondo di un dungeon, il gruppo perde tutti i suoi soldi e le sue provviste… e un membro! Sono ansiosi di tornare indietro e salvarlo, ma c’è solo un problema: se partono senza cibo o monete, sicuramente moriranno di fame durante il viaggio! Ma Laios ha un’idea geniale: “Mangiamo i mostri!” Melme, basilischi e persino draghi… nessuno è al sicuro dall’appetito di questi buongustai che strisciano nei dungeon!

–

Gekai Elise (外科医エリーゼ – Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp)

Studio Maho Film – Regista: Habara Kumiko

data uscita: Gennaio 2024

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Romance, Medical, Reincarnation

tratto: Manhwa “Oegwauisa Elise – Doctor Elise: Queen with a Scalpel” di Yuin mini

trama: Rimediando ai suoi peccati in una vita passata nei panni della malvagia principessa Elise, Aoi Takamoto dedica la sua vita a salvare le persone come medico. Ma un incidente mortale interrompe la sua espiazione e improvvisamente torna alla sua vita precedente, 10 anni prima della sua morte! La sua lungimiranza e la sua abilità medica la aiuteranno a cambiare le sue abitudini passate e a guarire un impero in difficoltà, o il destino è destinato a ripetersi?

–

Gekkan Mousou Kagaku (月刊モー想科学 – Delusional Monthly Magazine)

Studio OLM – Regista: Miyawaki Chizuru

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: storia originale

trama: La storia si svolge nella città di Most City in un certo paese. Al secondo piano di un vecchio edificio c’è una casa editrice che pubblica un periodico chiamato Delusional Monthly Magazine, una rivista scientifica che pubblica articoli su eventi scioccanti e bizzarri e fenomeni inspiegabili che fanno alzare le mani anche gli scienziati in segno di sconfitta. Il suo staff è composto solo da una bellissima caporedattrice e dal suo unico redattore, Tarou J. Suzuki, a cui si uniscono l’assistente Jirou Tanaka, e il suo cane, Saburou. La redazione è sempre vuota e Tarou, Jirou e Saburou di solito si ritrovano al Rock, un bar al primo piano. Un giorno, lo scienziato Gorou Satou li visita per un consulto, e qui sta l’inizio di una nuova, stravagante storia…

–

High Card 2 (ハイカード)

Studio Hibari – Regista: Wada Jun`ichi

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Yamato Video (su Amazon Prime Video)

temi: Action, Fantasy, Crime

tratto: storia originale

trama: Seconda stagione di “HIGH CARD”

–

Hikari no Ou 2 (火狩りの王 2 – The Fire Hunter 2nd Season)

Studio Signal.MD – Regista: Nishimura Junji

data uscita: 14 Gennaio 2024

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: Light novel

trama: Seconda stagione di The Fire Hunter.

–

Hime-sama “Goumon” no Jikan Desu (姫様“拷問”の時間です – ‘Tis Time for “Torture,” Princess)

Studio PINE JAM – Regista: Kanamori Youko

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Gourmet

tratto: manga “Hime-sama “Goumon” no Jikan Desu” di Haruhara Robinson and e Hirakei

trama: È previsto che la principessa tenuta prigioniera dall’esercito del Signore dei Demoni venga giustiziata mediante l’implacabile tortura del Signore dei Demoni!

–

Isekai de Mofumofu Nadenade Suru Tame ni Ganbattemasu. (異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます – I’m Doing My Best to Make Myself at Home in Another World – Fluffy Paradise)

Studio EMT Squared – Regista: Kitamura Jun`ichi

data uscita: 01 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Slice of Life, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Morta di troppo lavoro all’età di 27 anni… Midori ebbe appena il tempo di lamentarsi di dover morire in quel modo quando un dio le apparve davanti e le disse: “Ti reincarnerai in un altro mondo e dimmi se pensi che gli esseri umani meritino di continuare ad esistere lì. In cambio, ti concederò un potere speciale”. .” Poi Midori, sperando di alleviare la stanchezza della dura vita che aveva vissuto, si ritrovò a chiedere… di coccolare teneri e soffici animali. Così Midori si reincarnò nel suo nuovo mondo come una giovane ragazza di nome Nefertima, con un potere che la fece amare da tutti gli esseri viventi diversi dagli umani. Ciò include non solo animali, ma bestie sacre come tigri bianche e draghi e persino mostri come goblin e ragni congelati! Ma c’era anche un destino crudele che l’attendeva… Nefertima è determinata a fare del suo meglio per convivere con gli esseri umani e tutte le creature viventi nella sua nuova vita di coccole e accarezzamenti di adorabili animali!

–

Ishura (異修羅)

Studio Passione – Regista: Ogawa Yuuki

data uscita: 03 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Gore, Isekai

tratto: Light novel

trama: In un mondo in cui il Re Demone è morto, una schiera di semidei capaci di abbatterlo ha ereditato il mondo: un maestro schermidore che può capire come eliminare l’avversario con un solo sguardo; un lanciere così veloce da rompere la barriera del suono; un ladro viverna che combatte con tre armi leggendarie contemporaneamente; un mago onnipotente che può esprimere i pensieri in essere; e un assassino angelico che provoca la morte istantanea. Desiderosi di ottenere il titolo di “Un Vero Eroe”, questi campioni perseguono sfide contro nemici formidabili e scatenano essi stessi conflitti. Inizia la battaglia per determinare il più potente dei potenti.

–

Jaku Chara Tomozaki-kun 2nd Stage (弱キャラ友崎くん 2nd STAGE – Bottom-Tier Character Tomozaki 2nd Stage)

Studio Project No.9 – Regista: Yanagi Shinsuke

data uscita: 03 Gennaio

In Italia:

temi: Drama, Romance

tratto: Light novel

trama: Seconda stagione di “Bottom-Tier Character Tomozaki 2nd Stage”.

–

Kekkon Yubiwa Monogatari (結婚指輪物語 – Tales of Wedding Rings)

Studio Staple Entertainment – Regista: Naoya Takashi

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Romance, Ecchi, Harem, Isekai

tratto: manga “ Tales of Wedding Rings ” di Maybe (edito in Italia da Star Comics)

trama: Satou e la sua migliore amica, Hime, sono sempre insieme da quando ha memoria. Quindi, quando lei gli dice che tornerà nel suo mondo natale per sposarsi, il suo primo pensiero è seguirla e rovinare il suo matrimonio. Tutto va secondo i piani e con un bacio della stessa Hime, Satou diventa il nuovo sposo! Ma all’insaputa di Sato, l’uomo che sposa Hime è destinato a diventare un eroe dall’immenso potere e a salvare il mondo! Satou è pronto per la sfida, o è semplicemente troppa responsabilità da gestire per un liceale?!

–

Kingdom 5th Season (キングダム 第5シリーズ – Kingdom Season 5)

Studio Pierrot, Studio Signpost – Regista: Kenichi Imaizumi

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Historical, Military

tratto: manga “ Kingdom ” (edito in Italia da JPop)

trama: Quinta stagione della saga dei Stati Combattenti.

–

Kyuujitsu no Warumono-san ( 休日のわるものさん – Mr. Villain’s Day Off)

Studio SynergySP, Shin-Ei Animation – Regista: Odaka Yoshinori

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: manga “Kyuujitsu no Warumono-san” di Yu Morikawa

trama: Un’organizzazione malvagia proveniente da un altro pianeta sta cercando di conquistare la Terra. Un extraterrestre di quell’organizzazione chiamata il “Generale” combatte instancabilmente ogni giorno contro i difensori della Terra in una battaglia tra la vita e la morte! Tuttavia oggi è il suo giorno libero.

–

Loop 7-kaime no Akuyaku Reijou wa, Moto Tekikoku de Jiyuukimama na Hanayome Seikatsu o Mankitsu Suru ( ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する – 7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy!)

Studio Kai, HORNETS – Regista: Iwata Kazuya

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Romance, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Rishe Irmgard Weitzner, la figlia di un duca, ha un segreto: è morta all’età di 20 anni ed è tornata a un momento di cinque anni prima quando il suo fidanzamento era stato annullato. Ha già sperimentato questo ciclo temporale sei volte e ha vissuto quei cinque anni ogni volta in modo diverso, come commerciante, medico, cameriera, cavaliere e altro ancora. Ora, al suo settimo giro, è determinata a vivere fino a tarda età e trascorrere la vita rilassandosi. Ma nel momento in cui fugge dal castello con questa decisione nel cuore, si imbatte nel famigerato e crudele principe ereditario di un regno rivale, Arnold Hein. Sembra che sia stato lui ad ucciderla durante la sua vita da cavaliere, ma ora sembra aver preso una strana simpatia per lei… e la implora di diventare sua moglie. Pertanto, per sopravvivere e prevenire una guerra, Rishe utilizza le sue precedenti esperienze per dare il via alla sua settima vita come sposa del principe ereditario di una nazione nemica.

–

Mahou Shoujo ni Akogarete (魔法少女にあこがれて- Gushing over Magical Girls)

Studio Asahi Production – Regista: Ootsuki Atsushi, Suzuki Masato

data uscita: 03 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy, Ecchi, Mahou Shoujo

tratto: manga “Le mie adorate maghette” di Ononaka Akihiro (edito in Italia da Goen)

trama: “Ciao, sono Hiiragi Utena. Sono una normale studentessa delle medie che ama le ragazze magiche, o almeno lo ero, ma poi una mascotte parlante è arrivata all’improvviso e mi ha lanciato un incantesimo! Adesso ho la possibilità di unirmi alle mie amate ragazze magiche come… un cattivo? Aspetta, c’è qualcosa che non va nel mio vestito! Non può succedere!”

–

Majo to Yajuu (魔女と野獣 – The Witch and the Beast)

Studio Yokohama Animation Lab – Regista: Hamana Takayuki

data uscita: Gennaio 2024

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: manga “The Witch and the Beast” di Satake Kousuke (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Tutto ebbe inizio con le 17 “Origini”, i cui poteri furono tramandati a individui che esistono ancora oggi in tutto il mondo. In una città compaiono un uomo che trasporta una bara e una ragazza con gli occhi di una bestia. La ragazza è stata maledetta da una strega e ora la cerca per annullare la maledizione. La strega che appare davanti a loro è la preda che stavano cercando? E come si può annullare la maledizione? Questa ricerca di vendetta contro una strega malvagia inizia quando la bestia cattura la strega.

–

Mashle 2

Studio A-1 Pictures – Regista: Tanaka Tomoya

data uscita: Gennaio 2024

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Fantasy, Gag Humor, Parody, School

tratto: manga “ Mashle ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda Stagione del “mago” più forte (fisicamente) al mondo.

–

Mato Seihei no Slave ( 魔都精兵のスレイブ – Chained Soldier – Slave of the Magic Capital’s Elite Troops – Demon Slave)

Studio Seven Arcs – Regista: Kuji Gorou

data uscita: 04 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Ecchi, Harem

tratto: manga “Demon Slave” di Takahiro e Youhei Takemura (edito in Italia da Planet Manga)

trama: La dimensione alternativa piena di demoni conosciuta come “Mato” si è aperta per minacciare l’umanità, e un tipo di albero che cresce lì produce frutti che conferiscono poteri speciali a coloro che lo mangiano, dando all’umanità una possibilità di combattere, ma questo vale solo per donne. In quanto tali, in quanto protettrici dell’umanità, le donne aumentano di status sociale mentre gli uomini sono relegati a cittadini di seconda classe che lottano per occupazioni di basso livello o quello che fa Final. Yuuki Wakura, un liceale e laborioso e portato per le mansioni domestiche,la cui sorella maggiore è stata rapita durante un evento Mato 5 anni prima; mentre si lamenta delle difficoltà della vita che lo aspetta, un evento Mato si apre davanti a lui e, quando viene salvato dai demoni dal Capitano Kyouka del Corpo Anti-Demone, gli conferisce i poteri come suo “schiavo” e lo trasforma in una potente cavalcatura bestiale che falcia i demoni. C’è però un prezzo sorprendente da pagare per essere il suo “schiavo”… e non è lui a doverlo pagare.

–

Meiji Gekken: 1874 (明治撃剣-1874)

Studio Tsumugi Akita Animation Lab

data uscita: 14 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Historical, Samurai

tratto: storia originale

trama: È il 1874, l’era Meiji è iniziata da sette anni ed il governo giapponese sta attuando una politica per mettersi al passo con le potenze occidentali. Shizuma Origasa ha gettato via la sua spada e si è sbarazzato del chonmage diventando un conducente di risciò a Tokyo ma le sue abilità apprese durante la guerra Boshin sono ancora vive e vegete. Shizuma sta cercando la moglie Sumie Kanomata che è scomparsa dalla fine della guerra ed un giorno, durante le ricerche, finisce per essere reclutato nelle forze di polizia dopo aver sventato un tentativo di omicidio ai danni di un funzionario governativo. Allo stesso tempo Kyōshirō Shuragami è un talentuoso spadaccino con un occhio solo che è membro di una banda di yakuza, i Moriya-gumi, in lotta per i territori di Tokyo. I Moriya-gumi collaborano con i ricchi mercanti d’oppio e tutti i profitti vengono usati dalla mente del gruppo che punta a rovesciare il governo per riportare il Giappone a un luogo per i samurai. Il destino porterà ad incrociare le strade di queste due persone che hanno punti di vista totalmente differenti e per Shizuma c’è un incontro tanto triste quanto ironico ad attenderlo.

–

Meitou “Isekai no Yu” Kaitaku-ki: Arafou Onsen Mania no Tensei Saki wa, Nonbiri Onsen Tengoku Deshita (名湯『異世界の湯』開拓記 ~アラフォー温泉マニアの転生先は、のんびり温泉天国でした~ -)

Studio – Regista: Mine Tomonori

data uscita: Gennaio 2024

In Italia:

temi: Fantasy, Ecchi, Isekai

tratto: Light novel

trama: Yoshizou Yukawa è un appassionato delle sorgenti termali, un cacciatore di sorgenti termali che è stato in grado di fiutarne la fonte. Un giorno, mentre cerca una sorgente termale nascosta per rivitalizzare una città, scivola da un dirupo e muore. Viene quindi reincarnato in un altro mondo da una divinità Inari di un piccolo santuario nascosto tra le rocce. Yoshizou è raggiunto dalla principessa messaggera di Inari, Mayudama. Il cacciatore di sorgenti termali dentro Yoshizou si emoziona subito, mentre fa un bagno con Mayudama nella sorgente termale che ha appena scoperto. Poi appare una ragazza elfa…

–

Metallic Rouge

Studio Bones – Regista: Hori Motonobu

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: Metallic Rouge è ambientato in un mondo in cui convivono umani e androidi. La storia segue Rouge, una ragazza androide, che è in missione su Marte con la sua compagna Naomi. La missione è uccidere nove esseri umani artificiali ostili al governo.

–

Momochi-san Chi no Ayakashi Ouji (百千さん家のあやかし王子 – The Demon Prince of Momochi House)

Studio Drive – Regista: Bob Shirahata

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Fantasy, Romance

tratto: manga “ Gli spiriti di casa Momochi ” di Aya Shoto (edito in Italia da JPop)

trama: Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, l’orfana Himari Momochi eredita la sua proprietà ancestrale che non ha mai visto. La Casa Momochi esiste sulla barriera tra il regno umano e quello spirituale e Himari è destinata a fungere da guardiano tra i due mondi. Ma il giorno in cui si trasferisce, trova tre bellissimi squatter che vivono già nella casa, e uno sembra aver già preso il suo ruolo!

–

Nozomanu Fushi no Boukensha ( 望まぬ不死の冒険者 – The Unwanted Undead Adventurer)

Studio Connect – Regista: Akitaya Noriaki

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Rentt Faina ha dato la caccia ai mostri negli ultimi 10 anni. Purtroppo non è bravo nel suo lavoro, costretto a cacciare slime e goblin per poche monete ogni giorno. La sua fortuna cambia quando trova un percorso sconosciuto. Alla fine del percorso, incontra la sua morte tra le fauci di un drago leggendario. Ma si sveglia come un sacco di ossa di non morti! Si propone di raggiungere l’evoluzione esistenziale e ricongiungersi alla terra dei vivi.

–

Ore dake Level Up na Ken – Solo Leveling (俺だけレベルアップな件)

Studio A-1 Pictures – Regista: Nakashige Shunsuke

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: manhwa “ Solo Leveling ” di Chugong, Dubu (edito in Italia da Star Comics)

trama: È passato più di un decennio dall’apparizione improvvisa dei “portali”, i percorsi che collegano il nostro mondo con una dimensione diversa. Da allora, in alcuni esseri umani si sono risvegliati poteri soprannaturali. questi individui vengono chiamati “cacciatori”. I cacciatori si guadagnano da vivere usando i loro poteri per conquistare i dungeon all’interno dei portali. In questo mondo di clienti difficili, il cacciatore di basso rango Shun Mizushino è conosciuto come “il cacciatore più debole di tutta l’umanità”. Un giorno, Shun viene ferito a morte quando si imbatte in un doppio dungeon di alto rango nascosto all’interno di un dungeon di basso rango. Proprio in quel momento, davanti a lui appare una misteriosa finestra. In punto di morte, Shun decide di accettare la missione e inizia a salire di livello… mentre gli altri no.

–

Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru (愚かな天使は悪魔と踊る – The Foolish Angel Dances with the Devil)

Studio Children’s Playground Entertainment – Regista: Kawasaki Itsurou

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural

tratto: manga “Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru” di Azuma Sawayoshi

trama: Masatora Akutsu, un demone in missione di reclutamento in un liceo umano, sta reclutando alleati per l’Inferno contro gli angeli celesti. Ma quando è seduto accanto all’affascinante Lily Amane, lo aspetta una sorpresa celestiale diabolicamente esilarante!

–

Pon no Michi (ぽんのみち)

Studio OLM – Regista: Minamikawa Tatsuma

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: comedy

tratto: storia originale

trama: città di Onomichi nella prefettura di Hiroshima, dove una studentessa delle superiori Nashiko Jippensha è stata cacciata di casa. Senza un posto dove giocare con i suoi amici, scopre che la sala di mahjong che suo padre gestiva è ora vuota. Ripara la sala del mahjong e la trasforma in un luogo dove lei e i suoi amici possono divertirsi, cucinare, prendere il tè e talvolta giocare a mahjong.

–

Saijaku Tamer wa Gomi Hiroi no Tabi o Hajimemashita. (最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました – The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash)

Studio Massket – Regista: Horiuchi Naoki

data uscita: 12 Gennaio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama :La giovane Ivy non riesce a prendersi una pausa. Sebbene abbia alcuni ricordi della sua vita passata, è rinata in un mondo simile a un gioco di ruolo nella classe più debole e, peggio ancora, nel rango più debole. Essendo una Domatrice senza stelle, anche i suoi genitori non vogliono avere niente a che fare con lei, e presto si rende conto che deve sopravvivere da sola. Impara a vivere dei frutti della terra e a recuperare ciò che può dagli avanzi degli altri. Ma quando Ivy riesce a domare Sora, un umile slime, tutto cambia per entrambi. C’è qualcosa di speciale in questo fragile piccolo mostro e le cure di Ivy tireranno fuori il meglio da entrambi!

–

Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill Mochi Tank, Yuusha Party o Tsuihou Sareru (最強タンクの迷宮攻略 ~体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放される~ – The Strongest Tank’s Labyrinth Raids: A Tank with a Rare 9999 Resistance Skill Got Kicked from the Hero’s Party)

Studio Polon – Regista: Noshitani Mitsutaka

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: manga “Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku” di Kisaragi Makoto, Kijima Ryuuta

trama: Rud è un tank del Gruppo dell’Eroe e si dice che abbia la difesa più alta mai vista nella storia. Il gruppo fa spesso incursioni nei labirinti, ma per Rud significa molto più di una semplice incursione. Per curare la malattia della sua amata sorella, è alla ricerca del tesoro che esaudisce i desideri che potrebbe essere nascosto in quei labirinti. Ma un giorno, l’arrogante eroe lo caccia dal gruppo dopo un tentativo fallito di raid, attribuendo la colpa alle sue abilità di cui non è ancora a conoscenza degli effetti. Senza nessun altro posto dove andare e niente da fare, decide di tornare nella sua città natale, dove lo aspetta sua sorella. Durante il viaggio salva una ragazza che era stata attaccata da un mostro. Inaspettatamente, questa ragazza possiede un’abilità estremamente rara chiamata “Valutazione”. Grazie alla sua abilità, Rud riesce a scoprire la verità dietro le sue abilità sconosciute, che si rivelano abilità molto potenti. Con una difesa di 9999 e potenti abilità, inizia così l’avventura del tank più forte, Rud!

–

Sasaki to Pii-chan (佐々木とピーちゃん – Sasaki and Peeps)

Studio SILVER LINK. – Regista: Minato Mirai

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Sasaki è un impiegato di mezza età che vive in Giappone. Sentendosi prosciugato dall’insulso mondo aziendale, si dirige al negozio di animali in cerca di un nuovo compagno. Lì trova un adorabile uccellino di nome Pi-chan e lo porta a casa. Ma Sasaki scopre presto che Pi-chan non è il solito uccello… è un potente mago proveniente da un altro mondo! Insieme, si imbarcano in un’avventura magica piena di spade e stregoneria.

–

Sengoku Youko (戦国妖狐 – Warring States Youko)

Studio White Fox – Regista: Aizawa Kagetsu

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: manga “Sengoku Youko” di Mizukami Satoshi

trama: Il mondo è diviso in due fazioni: umani e mostri chiamati katawara. Nonostante sia una katawara, Tama ama gli umani e giura di proteggerli dal male, anche se ciò significa combattere la sua stessa specie. Suo fratello Jinka, tuttavia, odia gli umani, nonostante lo sia per lo più. Ai fratelli si unisce uno spadaccino codardo di nome Shinsuke, che vuole imparare a diventare forte. Quando il gruppo scopre un complotto per sperimentare sugli umani e trasformarli in mostri, giurano di sconfiggere chiunque ci sia dietro… Anche se ciò significa combattere un intero esercito di guerrieri.

–

Shaman King: Flowers

Studio Bridge – Regista: Furuta Jouji

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Supernatural

tratto: manga “Shaman King: Flowers” di Takei Hiroyuki (edito in Italia da Star Comics)

trama: Hana Asakura scopre che essere il figlio di Yoh e Anna Asakura non è tutto ciò che sembra, e la sua noia gli fa desiderare qualsiasi tipo di eccitazione. Ma quando una rissa arriva direttamente alla sua porta, viene dal posto che meno si aspetta: la sua stessa famiglia?

–

Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita 2nd (真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 第2期 – Banished From The Hero’s Party, I Decided To Live A Quiet Life In The Countryside Season 2)

Studio Flad – Regista: Takafuji Satoshi

data uscita: 07 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: Un tempo un grande eroe ora vive una vita tranquilla. Red, evitato dal suo gruppo di avventurieri, trascorre le sue giornate gestendo una farmacia. Vive con il suo amore di una vita, la principessa Rit, e sua sorella, Ruti. Si concedono momenti di felicità, come immergersi in serene sorgenti termali e gustare deliziosi pasti con vista. Qualunque cosa accada al mondo che li circonda, questi momenti felici rimarranno invariati.

–

Snack Basue (スナックバス江)

Studio PuYUKAI – Regista: Ashina Minoru

data uscita: 13 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: manga “Snack Basue” di Shibukawa Forbidden

trama: Un bar nel quartiere North 24th di Sapporo, a cinque fermate dal quartiere degli affari di Susukino. Lì, il proprietario del bar, gli strani clienti abituali raccontano le loro strane vite.

–

Sokushi Cheat ga Saikyou Sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranaindesu ga (即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが – My Instant Death Ability is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!)

Studio Okuruto Noboru – Regista: Hishida Masakazu

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Risvegliandosi nel caos assoluto e nella carneficina durante una gita scolastica, Yogiri Takatou scopre che tutti i suoi compagni di classe sono stati trasportati in un altro mondo! In qualche modo era riuscito a dormire durante l’intera dura prova, perdendo il Dono: i poteri conferiti agli altri da un misterioso Saggio. Ancora peggio, lui e un altro compagno di classe vengono spietatamente abbandonati dai loro amici, usati come esca per distrarre un drago vicino. Sebbene non sia particolarmente infastidito dal pensiero di morire, decide con riluttanza di proteggere il suo compagno solitario. Dopotutto, un umile mostro di livello 1000 non ha alcuna possibilità contro il suo potere segreto di invocare la morte istantanea con un solo pensiero! Se riesce a restare sveglio abbastanza a lungo da prendersi la briga di usarlo, cioè…

–

Synduality: Noir Part 2 (SYNDUALITY Noir 第2クール)

Studio 8bit – Regista: Yamamoto Yuusuke

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Disney +

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: storia originale

trama: 2222. Sono passati anni da quando le “Lacrime della Nuova Luna”, una misteriosa pioggia, hanno spazzato via quasi tutta l’umanità. Questa pioggia velenosa ha dato alla luce delle creature deformi che si cibano di carne umana, costringendo i sopravvissuti a fuggire nel sottosuolo creando una città chiamata Amasia. In questo luogo distopico conosceranno un’intelligenza artificiale chiamata Magus che sembra avere degli obiettivi comuni con gli umani nella ricerca della verità.

–

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Dai Ni Maku (月が導く異世界道中 – Tsukimichi -Moonlit Fantasy- Season 2)

Studio J.C.Staff – Regista: Ishihira Shinji

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Dopo che Makoto Misumi ha sconfitto Mitsurugi e Sofia Bulga, l’umanità viene salvata dall’attacco dell’esercito dei demoni, per il momento. La dea è consapevole del crescente potere di Makoto e lo vede meno come un fastidio e più come un rivale. Makoto continua il suo viaggio per espandere ulteriormente la sua comunità di emarginati e connettersi con più hyuman. Ma sarà abbastanza forte da affrontare la tempesta in arrivo?

–

Urusei Yatsura 2 (うる星やつら第2期 – Lamù 2)

Studio David Production – Regista: Kamei Takahiro, Kimura Yasuhiro, Takahashi Hideya

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Yamato Video (su Amazon Prime Video)

temi: Comedy, Romance, Sci-Fi

tratto: manga “ Lamù

trama: Lamù, la splendida figlia di una razza invasore di alieni Oni, è innamorata dello studente del liceo Ataru Moroboshi. Donnaiolo incallito, Ataru non si lascia turbare dai feroci attacchi elettroshock di Lamù e continua la sua caccia quotidiana a belle ragazze. Con una serie di altri personaggi unici, tra cui il compagno di classe Shinobu, l’elegante fanciulla Sakura, Oyuki, il migliore amico di Lum, Benten e Ran, il monaco buddista Cherry, Ten, il piccolo monello, l’erede di una ricca famiglia Shuutaro Medou e la bellezza segretamente femminile Ryunosuke… Una classica commedia d’amore dove tutto va bene!

–

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 3rd Season (ようこそ実力至上主義の教室へ – Classroom of the Elite III)

Studio Lerche – Regista: Nishouji Yoshihito

data uscita: 03 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Suspense, Psychological, School

tratto: Light Novel “ Classroom of the Elite ” (edito in Italia da Dokusho Edizioni)

trama: Il terzo semestre inizia alla grande con uno speciale campo di addestramento nel cuore delle montagne. Separati in gruppi in base al grado e al sesso, gli studenti del primo, del secondo e del terzo anno devono lavorare insieme per sopravvivere sul terreno accidentato. Cosa c’è di peggio? Il leader del gruppo che arriverà per ultimo verrà espulso. Riuscirà la Classe D a tornare intatta al campus, o è qui che saluteranno uno di loro?

–

Yubisaki to Renren (ゆびさきと恋々 – A Sign of Affection)

Studio Ajia-do – Regista: Murano Yuuta

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance

tratto: manga “A Sign of Affection” di Morishita Suu (edito in Italia da Star Comics)

trama: “Con queste mani voglio dirti che ti amo…” Yuki, una studentessa universitaria sorda, un giorno si trova in difficoltà quando un studente della sua scuola, Itsuomi, la aiuta. Itsuomi non è affatto scoraggiata dalla sua mancanza di udito e interagisce con lei in modo naturale. Man mano che le apre gradualmente un nuovo mondo, Yuki inizia a sviluppare sentimenti per Itsuomi… Inizia così la pura storia d’amore tra Yuki, una studentessa universitaria sorda, e Itsuomi, il suo senpai che viaggia per il mondo.

