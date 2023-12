manga – TALES OF WEDDING RINGS – di Maybe

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kekkon Yubiwa Monogatari – (結婚指輪物語)

Titolo internazionale: Tales of Wedding Rings

Autore: Maybe

Genere: avventura, azione, ecchi, fantasy, harem, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Big Gangan

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Tales of Wedding Rings

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Traduzione: Andrea Maniscalco

Volumi: 13 (in corso)

TRAMA

Il liceale Sato è amico fin dall’infanzia di Hime, che è anche sua vicina di casa. Ma un giorno lei lo saluta perchè deve tornare nel suo paese, e non crede si rivedranno mai più. Sato, innamorato di lei, decide di seguirla… e finisce in un mondo fantasy, Hime è infatti la principessa di un regno parallelo!

Quando lo rivede la ragazza lo bacia davanti a tutti, e al dito di entrambi compare un anello. Hime spiega a Sato che il continente è minacciato dal Re dell’Abisso, ma una leggenda narra che proprio suo marito sarebbe diventato il Re dell’Anello, un potente guerriero che avrebbe sconfitto il nemico. Per poter salvare quel luogo, tuttavia, Sato dovrà convincere altre quattro principesse a sposarlo!

