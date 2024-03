Giappone: Anime PRIMAVERA 2024

–

Astro Note – (アストロノオト)

scheda

Studio Telecom Animation Film – Regista: Kasugamori Haruki

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: Takumi, uno chef di talento, è stato appena licenziato dal suo lavoro. Ottiene un lavoro in una vecchia pensione chiamata Astro-sou, ma esita ad accettare dopo aver appreso che dovrà vivere lì a tempo pieno. Questo finché non incontra la bella e affascinante custode, Mira. I due iniziano a lavorare insieme e la loro connessione si approfondisce. Ma Mira ha un segreto: non è di questo mondo!

sito ufficiale

–

Bartender: Kami no Glass – (バーテンダー 神のグラス – Bartender: Glass of God)

scheda

Studio Liber – Regista: Kuraya Ryouichi

data uscita: 04 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Gourmet, Adult Cast, Workplace

tratto: manga di Jou Araki

trama: Questo brillante barista può risollevare qualsiasi anima tormentata con un bicchiere di Dio.

sito ufficiale

–

Blue Archive the Animation – (ブルーアーカイブ The Animation)

scheda

Studio Yostar Pictures, Studio CANDY BOX – Regista: Yamagishi Daigo

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: videogioco di Nexon

trama: Le accademie della città sono divise nei propri distretti e sono considerate per lo più indipendenti. Il Consiglio generale degli studenti funge da consiglio di amministrazione per gestire le accademie nel loro complesso. Tuttavia, la capacità di governo del gruppo si è arrestata dopo la misteriosa scomparsa del presidente del Consiglio generale degli studenti. In tutta Kivotos, in assenza della leadership del presidente, sono emersi innumerevoli problemi. Per evitare il disastro, il Consiglio studentesco generale richiede l’assistenza del Federal Investigation Club, altrimenti noto come Schale. In effetti, lo Schale è il club più recente della città e l’ultimo ad essere approvato prima della scomparsa del presidente. Per portare a termine il suo compito, Schale si affida alla guida di un Sensei che può aiutarli a risolvere gli incidenti attorno a Kivotos. (Gli studenti sono tenuti a portare con sé armi personali e smartphone! Assapora l’azione militare, l’amore e l’amicizia che la Città Accademia ha da offrire!).

sito ufficiale

–

Boku no Hero Academia 7 – (My Hero Academia 7 – 僕のヒーローアカデミア)

scheda

Studio Bones – Regista: Nakayama Naomi

data uscita: 04 Maggio

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, School, Super Power

tratto: manga “ My Hero Academia ” di Kohei Horikoshi (in Italia edito da Star Comics)

trama:

sito ufficiale

–

Boukyaku Battery – (Oblivion Battery – 忘却バッテリー)

scheda

Studio Mappa – Regista: Nakazono Masato

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Sports, School, Team Sports

tratto: manga di Mikawa Eko

trama: Il lanciatore dalle braccia di ferro, Haruka Kiyomine, e l’astuto ricevitore, Kei Kaname, alias “Generale esperto”, erano considerati una coppia mostruosa e impareggiabile nel mondo del baseball delle scuole medie. Entrambi furono scoperti da varie potenti scuole superiori in tutta la nazione, ma in qualche modo finirono entrambi alla Tokyo Municipal Kotesashi High School, che non era affatto nota per il baseball. Oltre a ciò, anche altri fuoriclasse che avevano perso contro quella coppia in passato e si erano completamente allontanati dal baseball, per pura coincidenza si iscrissero a quella scuola, e..Il loro incontro rimette tutto in moto. La loro storia del baseball al liceo inizia ora!

sito ufficiale

–

Date A Live V – (Date A Live 5 – デート・ア・ライブV)

scheda

Studio Kai – Regista: Nakagawa Jun

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Romance, Sci-Fi, Harem, School

tratto: light novel

trama:

sito ufficiale

–

Dekisokonai to Yobareta Moto Eiyuu wa, Jikka kara Tsuihou Sareta no de Suki Katte ni Ikiru Koto ni Shita – (The Banished Former Hero Lives as He Pleases – 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした)

scheda

Studio Deen, Marvy Jack – Regista: Koga Kazuomi

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama:”Posso finalmente andare alla ricerca della vita pacifica che aspettavo dalla mia vita passata.” Allen, un ragazzo definito un fallimento perché non è stato benedetto con un “dono” da parte di Dio, è in realtà un ex eroe che conserva ancora i ricordi e i poteri della sua vita passata?! Usando l’esilio dal ducato di famiglia come scusa, Allen sta per iniziare un viaggio spensierato per fare quello che vuole quando si imbatte in un attentato alla vita della sua ex fidanzata…?! L’ex eroe questa volta vuole vivere una vita rilassante, ma la vita eroica fantasy che non ha mai desiderato sta per iniziare!

sito ufficiale

–

Girls Band Cry – (ガールズバンドクライ)

scheda

Studio Toei Animation – Regista: Sakai Kazuo

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: La protagonista abbandona la scuola superiore al secondo anno e mira a entrare all’università mentre lavora da sola a Tokyo. Una ragazza viene tradita dai suoi amici e non sa cosa fare. Un’altra ragazza viene abbandonata dai genitori e cerca di sopravvivere in città facendo lavori part-time.

Questo mondo ci delude continuamente. Niente va come previsto. Ma vogliamo qualcosa che possa continuare ad piacerci. Crediamo che ci sia un posto a cui apparteniamo. Ecco perché cantiamo

sito ufficiale

–

Grimm Kumikyoku – (The Grimm Variations – グリム組曲)

scheda

Studio Wit Studio

data uscita: 17 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Fantasy

tratto: storia originale, ma ispirata a favole dei fratelli Grimm

trama:

sito ufficiale

–

Hananoi-kun to Koi no Yamai – (A Condition Called Love – 花野井くんと恋の病)

scheda

East Fish Studio – Regista: Makino Tomoe

data uscita: 04 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, School

tratto: manga di Morino Megumi

trama: Hotaru Hinase è una studentessa del primo anno delle superiori che ha una famiglia fantastica e amici meravigliosi, ma non molta fortuna quando si tratta di romanticismo. Un giorno, le capita di vedere il ragazzo attraente della classe accanto, Hananoi, essere scaricato. Vedendo Hananoi in piedi nel mezzo di un parco tutto solo, Hotaru decide di dargli un ombrello. Quel piccolo atto fa sì che Hananoi le chieda di uscire subito dopo. Cosa significa amore? Cosa significa essere innamorati? Hotaru è agitata quando all’improvviso Hananoi gli chiede di uscire, che nutre un amore infinito per la persona che ama e vuole fare tutto il possibile per lei. Questa è la storia del primo amore tra una ragazza che non capisce l’amore romantico e un ragazzo che potrebbe essere un po’ troppo pesante quando si tratta di amore.

sito ufficiale

–

Henjin no Salad Bowl – (Salad Bowl of Eccentrics – 変人のサラダボウル)

scheda

Studio SynergySP, Studio Comet – Regista: Satou Masafumi

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Sousuke Kaburaya, un detective povero, ha incontrato Sara, una principessa di un altro mondo con poteri magici. Sara iniziò a vivere con Sousuke e si adattò rapidamente alla vita nel Giappone moderno. Nel frattempo, Livia, una donna cavaliere proveniente dallo stesso mondo di Sara, si è ritrovata perduta e senza casa, ma sorprendentemente si è goduta i giorni trascorsi qui. Queste due persone, che vivono una vita positiva nonostante la loro situazione, iniziaro ad avere un impatto su Sousuke e sugli altri tipi stravaganti del quartiere, tra cui un diabolico avvocato, un agente divorzista e un leader di una setta.

sito ufficiale

–

Hibike! Euphonium 3 – (Sound! Euphonium 3 – 響け!ユーフォニアム3)

scheda

Studio Kyoto Animation – Regista: Ishihara Tatsuya

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Music, Performing Arts, School

tratto: romanzi

trama:

sito ufficiale

–

Highspeed Etoile

scheda

Studio A-CAT – Regista: Motonaga Keitarou

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Racing

tratto: storia originale

trama: Lo spettacolo segue il personaggio Rin Rindou. Rin una volta sognava di diventare una ballerina, ma ha dovuto rinunciare a quel sogno a causa di un infortunio. Successivamente è diventata una NEET e una giocatrice che viveva a casa di sua nonna. Ma un giorno viene improvvisamente catapultata nel mondo delle corse. L’anime è ambientato in un prossimo futuro, dove la tecnologia più recente ha permesso ai veicoli di viaggiare a 500 km/h (circa 310 mph) in modo sicuro e protetto. Nasce un evento di gara di nuova generazione chiamato NEX Race, che cambia il mondo delle corse. NEX Racing offre il supporto per il controllo dell’intelligenza artificiale e un meccanismo “Revolburst”. Una nuova arrivata di nome Rin Rindou farà il suo debutto nella NEX Race e rivoluzionerà ulteriormente lo sport.

sito ufficiale

–

Himitsu no AiPri – (ひみつのアイプリ)

scheda

Studio OLM, Dongwoo A&E – Regista: Fujisaku Junichi, Yamaguchi Kentarou

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Idols, Music

tratto: videogioco

trama:

sito ufficiale

–

Jii-san Baa-san Wakagaeru – (Grandpa and Grandma Turn Young Again – じいさんばあさん若返る)

scheda

Studio Gekkou – Regista: Nishida Masayoshi

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Supernatural

tratto: manga di Araido Kagiri

trama: Una coppia di anziani che vive una vita tranquilla in un villaggio agricolo nella prefettura di Aomori. Dopo aver mangiato una mela misteriosa che scoprono nella loro fattoria, Shozo e Ine riacquistano spontaneamente la loro giovinezza, ma anche dopo essere stati rinvigoriti continuano a vivere la vita al ritmo dei nonni.

sito ufficiale

–

Kaii to Otome to Kamigakushi – (Mysteries, Maidens, and Mysterious Disappearances – 怪異と乙女と神隠し)

scheda

Studio Zero-G – Regista: Mochizuki Tomomi

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, Supernatural

tratto: manga di Nujima

trama: Un aspirante romanziere fa squadra con un enigmatico collega per risolvere misteri urbani soprannaturali! Ogawa Sumireko è una procace commessa di libreria che vuole diventare una scrittrice dopo aver avuto successo nella scrittura in gioventù. Quando strani eventi iniziano a verificarsi in giro per la città, lei si allea con il suo civettuolo collega Adashino Ren per indagare su di essi. Ma anche Ren nasconde un segreto! Con le loro abilità combinate di conoscenza occulta, cosa scopriranno mentre indagano?

sito ufficiale

–

Kaijuu 8 Gou – (Kaiju No. 8 – 怪獣8号)

scheda

Studio Production I.G – Regista: Kamiya Tomomi, Miya Shigeyuki

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Sci-Fi

tratto: manga “ Kaiju No. 8 ” di Matsumoto Naoya (in Italia edito da Star Comics)

trama: Con il tasso di emergenza kaiju più alto al mondo, il Giappone non è estraneo agli attacchi di mostri mortali. Entra nella Japan Defence Force, un’organizzazione militare incaricata della neutralizzazione dei kaiju. Kafka Hibino, un uomo che pulisce cadaveri kaiju, ha sempre sognato di unirsi all’organizzazione. Ma quando ha un’altra possibilità di realizzare il suo sogno d’infanzia, subisce una trasformazione inaspettata. Come può combattere i kaiju ora che è lui stesso ad esserlo diventato?!

sito ufficiale

–

Kami wa Game ni Uete Iru. – (Gods’ Game We Play – 神は遊戯に飢えている。)

scheda

Studio LIDENFILMS – Regista: Shiraishi Tatsuya

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Suspense, Ecchi

tratto: Light novel

trama: Nel loro (sovrabbondanza di) tempo libero, gli dei si annoiarono e decisero di creare avvincenti battaglie di ingegno per rendere le cose più vivaci! Il loro avversario? L’Umanità! Alcuni giocatori selezionati chiamati “apostoli” incontrano gli dei sul campo da gioco del regno spirituale per sconfiggere le divinità nei loro stessi giochi. Un’ex divinità di nome Leshea si è svegliata dopo aver dormito per migliaia di anni e la sua prima richiesta è quella di incontrare “il miglior giocatore di quest’epoca!” Viene presentata a Fay, un’acclamata apostola esordiente. Insieme, progettano di sfidare gli dei e vincere il premio finale, ma nessuno nella storia umana è riuscito a completare dieci partite, perché gli dei possono essere capricciosi, oltraggiosi e talvolta addirittura incomprensibili! Di fronte all’assurdità, cosa possono fare gli apostoli se non godersi appieno la competizione?

sito ufficiale

–

Karasu wa Aruji o Erabanai – (The Crow Does Not Choose the Lord – 烏は主を選ばない)

scheda

Studio Pierrot – Regista: Kyougoku Yoshiaki

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Historical

tratto: romanzo

trama: YUKIYA è il secondo figlio poco brillante di un boss regionale nel territorio della Casa Nord. Suo fratello minore lo ha superato negli studi accademici. Non è nemmeno bravo nel combattimento con la spada. Non che questo lo infastidisca mai. Quindi è uno shock quando questo ragazzo, che afferma di non avere alcuna ambizione, viene scelto per assistere il Principe Imperiale a Corte…. Ciò che attende YUKIYA e il suo nuovo padrone sono intrighi, omicidi, una droga misteriosa e l’invasione di un nemico inaspettato. Riusciranno a salvare il mondo di Yatagarasu (i corvi a tre zampe del mito giapponese)?

sito ufficiale

–

Kenka Dokugaku – (Viral Hit – 喧嘩独学)

scheda

Studio Okuruto Noboru – Regista: Masakazu Hishida

data uscita: 11 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action

tratto: manhwa di Taejun Pak e Kim Junghyun

trama: Il magro studente delle superiori Hobin Yu è probabilmente l’ultimo ragazzo che ti aspetteresti di recitare in un canale NewTube incentrato sul combattimento. Ma dopo aver seguito alcuni consigli di un misterioso canale NewTube, Hobin presto metterà KO ragazzi più forti di lui e raccoglierà più soldi di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Riuscirà Hobin a continuare così o alla fine incontrerà il suo pari?

sito ufficiale

–

Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko Hen – (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc – 鬼滅の刃 柱稽古編)

scheda

Studio ufotable – Regista: Sotozaki Haruo

data uscita: 12 Maggio

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Fantasy, Historical

tratto: manga “ Demon Slayer ” di Gotouge Koyoharu (in Italia edito da Star Comics)

trama: I Pilastri, gli spadaccini e i membri di grado più alto del Corpo degli cacciatori di Demoni. È iniziato l’addestramento con i Pilastri per affrontare l’imminente battaglia contro Muzan Kibutsuji. Ognuno con i propri pensieri e le proprie speranze custoditi nel cuore, inizia una nuova storia per Tanjiro e i Pilastri.

sito ufficiale

–

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3 – (KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World! 3 – この素晴らしい世界に祝福を!3)

scheda

Studio Drive – Regista: Abe Yuujirou

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai, Parody

tratto: Light novel

trama: Il party disfunzionale è tornato, ma presto potrebbe perdere un membro perché Kazuma ne ha abbastanza. Disilluso dall’avventura, vuole ritirarsi, ma Aqua, Megumin e Darkness cercano di scuoterlo. Tuttavia, la disputa viene sospesa quando una principessa chiede di ascoltare tutto sulle loro storie. Il gusto della fama al castello reale li terrà uniti o questo segnerà il loro tour d’addio?

sito ufficiale

–

Kuroshitsuji: Kishuku Gakkou Hen – (Black Butler: Public School Edition – 黒執事 寄宿学校編)

scheda

Studio CloverWorks – Regista: Okada Kenjirou

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Mystery

tratto: dal manga “ Black Butler ” di Toboso Yana (in Italia edito da Planet Manga)

trama:

sito ufficiale

–

Lv2 kara Cheat datta Motoyuusha Kouho no Mattari Isekai Life – (Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers – Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ)

scheda

Studio J.C.Staff – Regista: Iwasaki Yoshiaki

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance, Isekai

tratto: light novel

trama: Il magico regno di Klyrode evoca ogni anno centinaia di eroi provenienti da altri mondi per combattere la guerra contro l’Oscuro e il suo esercito di potenti demoni. Banaza è uno di quegli eroi, evocato dalla capitale reale Paluma, ma qualcosa non va: Banaza è solo un commerciante medio. Non ha magia, né abilità di combattimento e le sue statistiche sono spaventose. Quel che è peggio, un incidente gli impedisce di tornare a casa! Rifiutato come eroe e bloccato in un altro mondo, abbandonato ai confini del regno da un re crudele che vuole solo che se ne vada, il destino di Banaza sembra piuttosto cupo. Ma cosa accadrà una volta che il candidato eroe fallito si ritroverà con poteri super cheat una volta raggiunto il livello due?

sito ufficiale

–

Mahouka Koukou no Rettousei 3rd Season – (The Irregular at Magic High School Season 3 – 魔法科高校の劣等生 第3シーズン)

scheda

Studio 8bit – Regista: Jimmy Stone

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Romance, Sci-Fi

tratto: light novel

trama:

sito ufficiale

–

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou II Part 2 – (The Misfit of Demon King Academy II Part 2 – 魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~ II)

scheda

Studio SILVER LINK. – Regista: Tamura Masafumi

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Mythology, Reincarnation, School

tratto: light novel

trama:

sito ufficiale

–

Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii? – (An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride – 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい?)

scheda

Studio Brain’s Base – Regista: Ishiodori Hiroshi

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Romance

tratto: light novel

trama: Zagan potrebbe essere lo stregone malvagio più temuto, ma quando si tratta di interazioni sociali, è il più inetto. Tutti quei giorni trascorsi a studiare le arti oscure non lo aiuteranno quando si innamora a prima vista di Nephelia, la bellissima schiava elfa, e spende tutta la sua fortuna per acquistarla. Senza la minima idea di come parlare tra loro, inizia l’imbarazzante accordo tra un maldestro stregone e un timido elfo.

sito ufficiale

–

Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu Part 2 – (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2 – 無職転生 II ~異世界行ったら本気だす~)

scheda

Studio Bind – Regista: Shibuya Ryousuke

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Adventure, Drama, Fantasy, Ecchi, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel

trama: Secondo cour

sito ufficiale

–

Nijiyon Animation 2 – ( にじよん あにめーしょん 2)

scheda

Studio Sunrise – Regista: Horiuchi Yuuya

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Idols

tratto: manga, spinoff di Love Live!

trama:

sito ufficiale

–

Ooi! Tonbo – (Hey! Tonbo – オーイ! とんぼ)

scheda

Studio OLM – Regista: Oh Jin Gu

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Sports

tratto: manga di Furusawa Yuu e Kawasaki Ken

trama: La storia inizia con Igarashi, che è stato squalificato come giocatore di golf professionista dopo un certo “incidente” e quindi si trasferisce nelle isole Tokara della prefettura di Kagoshima per allontanarsi dalle luci della ribalta. Su queste isole conosciute come “l’ultima regione selvaggia inesplorata del Giappone”, incontra una ragazza ingenua di nome Tonbo. A quanto pare, queste isole apparentemente inesplorate hanno un campo da golf fatto in casa, dove Tonbo gioca ogni giorno. Dimostra un’abilità di livello geniale, giocando ogni tipo di colpo con una sola mazza da golf, un ferro 3. Igarashi è stupito dal talento di Tonbo, anche se nutre dubbi sul fatto che usi solo il ferro 3. Eppure, nascosto nel profondo del cuore di Tonbo si trova un passato doloroso e triste….

sito ufficiale

–

One Room, Hiatari Futsuu, Tenshi-tsuki. – (Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included – ワンルーム、日当たり普通、天使つき。)

scheda

Studio Okuruto Noboru – Regista: Oonishi Kenta

data uscita: 30 Marzo

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Supernatural, Harem, Mythology

tratto: manga di Matoba

trama: Shintarou Tokumitsu è un liceale che vive da solo, ma le cose prendono una svolta inaspettata quando una ragazza di nome Towa si presenta sul suo balcone! Non solo è incredibilmente pura e dolce, ma c’è qualcosa di diverso in lei, qualcosa di… divino. Chi è il nuovo compagno di stanza di Shintarou e quali adorabili sciocchezze ci sono in serbo?!

sito ufficiale

–

Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf – (Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf – 狼と香辛料)

scheda

Studio Passione – Regista: Sanpei Hijiri

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Drama, Fantasy, Romance

tratto: light novel

trama: Lawrence è un mercante itinerante che vende varie merci da un carro trainato da cavalli. Un giorno arriva in un villaggio e incontra una bellissima ragazza con le orecchie e la coda di un animale! Il suo nome è Holo, il lupo saggio che porta raccolti abbondanti. Desidera tornare in patria e Lawrence si offre di portarla con sé. Ora, il mercante un tempo solitario e il lupo saggio, un tempo solitario, iniziano il loro viaggio verso nord.

sito ufficiale

–

Re:Monster

scheda

Studio Deen – Regista: Inagaki Takayuki

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel “ Re:Monster ”

trama: Dopo una morte prematura, Tomokui Kanata si reincarna in un umile goblin, ma ha sviluppato un appetito mostruoso. Grazie alla sua nuova abilità che gli permette di diventare più forte man mano che si nutre, il suo debole status cambia rapidamente e lui diventa il leader dei goblin. Con un mix di ricordi passati, un nuovo corpo e uno stomaco forte, sta dando un boccone a questo nuovo mondo fantastico!.

sito ufficiale

–

Rinkai! – (リンカイ!)

scheda

Studio TMS Entertainment – Regista: Ishiyama Takaaki

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Sports, Racing

tratto: storia originale

trama: La storia è incentrata sullo sport del ciclismo femminile, che ha debuttato in Giappone poco dopo la seconda guerra mondiale. Tuttavia, le competizioni organizzate si sono ritirate dopo soli 15 anni e sono rimaste inattive per diversi decenni. Allora il Rinkai! Lega lanciata per rilanciare lo sport.

sito ufficiale

–

Rising Impact

scheda

Studio Lay-duce – Regista: Nanba Hitoshi

data uscita: 22 Giugno

In Italia: Netflix

temi: Sports

tratto: manga di Suzuki Nakaba

trama:

sito ufficiale

–

Saint Seiya: Knights of the Zodiac 3 – Battle Sanctuary Part 2 – (聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ Part2)

scheda

Studio Toei Animation

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi, Mythology

tratto: manga “ I Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya ” di Kurumada Masami (in Italia edito da Star Comics)

trama:

sito ufficiale

–

Sand Land: The Series

scheda

Studio Sunrise, Anima, Kamikaze Douga – Regista: Yokoshima Toshihisa

data uscita: 20 Marzo (viene comunque contato come anime primaverile)

In Italia: Disney+

temi: Action, Adventure, Fantasy, Supernatural

tratto: manga “Sand Land” di Akira Toriyama (edito da Star Comics)

trama: In un lontano futuro, la guerra ha distrutto l’intera Terra, lasciando solo una terra desolata e arida dove la fornitura d’acqua è controllata dall’avido re. Alla ricerca di un lago perduto da tempo, lo sceriffo Rao ha chiesto aiuto al re dei demoni… e ha trovato il figlio del re, Belzebù, e il suo assistente, Thief. Insieme, l’improbabile trio parte attraverso il deserto, affrontando draghi, banditi e il nemico più mortale di tutti… l’esercito del re stesso! La prima metà dell’anime di SAND LAND: THE SERIES, episodi da uno a sei, si intitola “Akuma no Ooji” ed è basata sull’adattamento cinematografico con alcune nuove riprese. Sarà presentato in anteprima insieme all’episodio sette, che è il primo episodio di una serie nuovo arco narrativo intitolato “Tenshi no Yuusha”.

sito ufficiale

–

Sasayaku You ni Koi wo Utau – (Whisper Me a Love Song – ささやくように恋を唄う)

scheda

Studio Yokohama Animation Lab, Cloud Hearts – Regista: Mano Akira

data uscita: 14 Aprile

In Italia:

temi: Girls Love, School

tratto: manga “ Whisper Me a Love Song ” di Takeshima Eku (in Italia edito da Star Comics)

trama: Dopo aver suonato una canzone alla cerimonia di apertura della sua scuola, la musicista Yori Asanagi riceve un’apparente confessione d’amore dalla matricola Himari Kino. Ma proprio mentre Yori decide di voler ricambiare i sentimenti di Himari, Himari rivela che non la “amava”, ma la “ammira”! Ma Yori è determinata a far innamorare Himari di lei, non solo della sua musica. I loro cuori batteranno mai all’unisono o il loro amore stonerà?

sito ufficiale

–

Seiyuu Radio no Uraomote – (The Many Sides of Voice Actor Radio – 声優ラジオのウラオモテ)

scheda

Studio Connect – Regista: Tachibana Hideki

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Girls Love, School

tratto: light novel

trama: Yuuhi Yugure e Yasumi Utatane, compagne di liceo e co-conduttrici di un programma radiofonico settimanale, dipingono un’amicizia perfetta per i loro ascoltatori. Eppure, in realtà, non potrebbero essere più diverse. La loro dinamica off-air è un vortice di caos e insulti. Mentre la loro relazione tumultuosa si sviluppa, navigano nelle acque turbolente dell’amicizia e della rivalità nello spietato regno dello spettacolo.

sito ufficiale

–

Sentai Daishikkaku – (Ranger Reject – Go! Go! Loser Ranger! – 戦隊大失格)

scheda

Studio Yostar Pictures – Regista: Satou Keiichi

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi

tratto: manga “Squalificati – Ranger Reject” di Haruba Negi (in Italia edito da JPop)

trama: Quando l’Esercito dei Mostri invase la Terra tredici anni fa, i Divine Dragon Rangers si sollevarono per fermarli! Con la guerra in corso, questi grandi eroi sono l’ultima speranza dell’umanità! …lo sono davvero? In verità, gli invasori furono soggiogati nel giro di un anno, costretti a continuare a sfornare un mostro a settimana affinché i Rangers lo schiacciassero davanti ai loro fan adoranti! Ma un mostro ne ha avuto abbastanza. Qualcosa deve cambiare! Si ribellerà alla potenza dei Dragon Rangers e li distruggerà tutti… dall’interno!

sito ufficiale

–

Shadowverse Flame: Arc-hen – (シャドウバースF アーク編)

scheda

Studio Zexcs

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Strategy Game

tratto: gioco di carte

trama: Arc Ruler ha dichiarato che rifarà il mondo e ha fatto impazzire tutti gli amici digitali del mondo come “Ombre”. La missione affidata a Light e ai suoi amici è neutralizzare le tre torri che stanno portando il mondo alla distruzione. Dopo aver ottenuto il “Sistema Negza” da utilizzare contro l’Ombra, Light ei suoi amici mirano a ciascuna torre mentre sconfiggono l’Ombra. Ora inizia la battaglia per il destino del mondo!

sito ufficiale

–

Shinigami Bocchan to Kuro Maid 3 – (The Duke of Death and His Maid Season 3 – 死神坊ちゃんと黒メイド 3期が)

scheda

Studio J.C.Staff – Regista: Yamakawa, Yoshiki

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Supernatural

tratto: manga “Il duca della morte e la domestica oscura” di Inoue (edito in Italia da Goen)

trama: Il Duca e Alice vedranno i loro destini scontrarsi mentre la loro relazione intoccabile giunge alla conclusione!

sito ufficiale

–

Shinkansen Henkei Robo Shinkalion: Change the World – (シンカリオン チェンジ ザ ワールド)

scheda

Studio Production I.G, Signal.MD – Regista: Umehara Eiji

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi, Mecha, School

tratto: storia originale, ma ispirata da una linea di giocattoli

trama: “L’ignoto” è un misterioso nemico apparso all’improvviso molto tempo fa. Come contromisura, la “Evolutionary Railway Development Agency” (ERDA) ha sviluppato il robot “Shinkalion” che si trasforma in treni ad alta velocità, per prepararsi alla minaccia. “Voglio essere una persona simpatica che può proteggere qualcosa…” Taisei Oonari, uno studente del secondo anno delle scuole medie, si trasferisce alla scuola media Shinkai Gakuen in cerca di indizi su sua sorella maggiore scomparsa due anni fa. Proprio in quel momento, l’Ignoto appare per la prima volta dopo 10 anni. Taisei sembra avere un alto valore attitudine come pilota di Shinkalion ed è costretto a prendere la decisione di combatterlo. Qual è la vera natura dell’Ignoto e qual è il suo scopo? Qual è la verità che viene alla luce alla fine dello scontro? La storia della determinazione e della crescita dei ragazzi inizia adesso

sito ufficiale

–

Shuumatsu Train Doko e Iku? – (Train to the End of the World – 終末トレインどこへいく?)

scheda

Studio EMT Squared – Regista: Mizushima Tsutomu

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Train

tratto: storia originale

trama: La storia dell’anime è ambientata in una città di campagna non così ordinaria, dove ai suoi abitanti sta accadendo un evento grande e strano. Ma una giovane ragazza di nome Shizuru Chikura ha un forte desiderio di rivedere la sua amica scomparsa. Shizuru e altre tre ragazze salgono su un treno abbandonato e partono verso il mondo esterno, dove la sopravvivenza non è certa. Cosa li attende all’ultima fermata del “Treno dell’Apocalisse?”

sito ufficiale

–

T.P BON – (Time-Patrol Bon – TPぼん)

scheda

Studio Bones

data uscita: 02 Maggio

In Italia: Netflix

temi: Action, Adventure, Time Travel

tratto: storia originale

trama:

sito ufficiale

–

Tadaima, Okaeri – (I’m Home, Welcome Back -ただいま、おかえり)

scheda

Studio Deen – Regista: Ishihira Shinji

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Boys Love, Slice of Life

tratto: manga di Ichi Ichikawa

trama:

sito ufficiale

–

Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru – (As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World – 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる)

scheda

Studio MOTHER – Regista: Kato Takao

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Ars Louvent si è reincarnato in un altro mondo come il giovane figlio di un nobile minore che possiede un piccolo dominio. Ars non era particolarmente forte o intelligente, ma è nato con l’abilità di valutazione che gli consente di vedere le abilità e lo status degli altri. Usa la sua abilità per trovare i migliori talenti nascosti al mondo per trasformare il loro piccolo e debole dominio nel migliore. Sta per iniziare una storia isekai sull’unificazione, con protagonista il generoso Ars e i talenti unici che riesce a trovare!

sito ufficiale

–

Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimamani Majutsu o Kiwamemasu – (I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability – 転生したら第七王子だったので, 気ままに魔術を極めます)

scheda

Studio Tsumugi Akita Animation Lab – Regista: Tamamura Jin

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Le qualità più apprezzate nello studio della magia sono la stirpe, l’attitudine e l’impegno. C’era uno stregone che, nonostante il suo profondo amore per la magia, era nato cittadino comune e quindi non aveva la linea di sangue e l’attitudine per essa. Poiché morì di morte innaturale, desiderò aver studiato di più la magia finché ne aveva la possibilità. Quindi, si reincarnò come Lloyd, il settimo principe del Regno di Saloum e uno benedetto da una forte linea di sangue magica. Rinato con tutti i suoi ricordi intatti, insieme alla linea di sangue perfetta e all’immenso talento, era determinato a godersi la sua nuova vita, usando le sue straordinarie capacità magiche per padroneggiare lo studio della magia che era fuori dalla sua portata nella sua vita precedente!

sito ufficiale

–

Tensei shitara Slime Datta Ken 3rd Season – (That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3 – 転生したらスライムだった件)

scheda

Studio 8bit – Regista: Nakayama Atsushi

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Prime Video

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel “ Mi sono Reincarnato in uno Slime ” di Fuse e Mitz Vah (in Italia edito da Dokusho Edizioni)

trama:

sito ufficiale

–

The Fable – ( ザ・ファブル)

scheda

Studio Tezuka Productions – Regista: Takahashi Ryousuke

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Adult Cast, Organized Crime

tratto: manga “The Fable” di Minami Katsuhisa (in Italia edito da Goen)

trama: Quando sei il famigerato sicario prodigio conosciuto solo come “Fable”, molte cose diventano facili. Essere una persona normale, tuttavia, non è una di queste. In effetti, sentirsi dire che non potrà uccidere nessuno per un po’ potrebbe essere il lavoro più difficile che Fable abbia mai intrapreso…

sito ufficiale

–

The Idolmaster Shiny Colors – (アイドルマスター シャイニーカラーズ)

scheda

Studio Polygon Pictures – Regista: Mankyuu

data uscita: 06 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Idols, Music

tratto: videogames, e fa parte del vasto franchise di “The Idolmaster”

trama:

sito ufficiale

–

The New Gate

scheda

Studio Yokohama Animation Lab, Cloud Hearts – Regista: Nakatsu Tamaki

data uscita: 14 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: THE NEW GATE un gioco online trasformato in una lotta all’ultimo sangue per i suoi giocatori. Grazie ai valorosi sforzi di Shin, il più potente di tutti, la fine del gioco e la libertà per tutti sembravano a portata di mano. Ma pochi istanti dopo aver sconfitto il boss finale del gioco, Shin si ritrova immerso in una luce sconosciuta e trasportato circa 500 anni nel futuro del mondo di gioco. Lanciato da un semplice gioco andato storto in una strana nuova terra, un giovane spadaccino dalla forza senza rivali sta per intraprendere un viaggio leggendario!

sito ufficiale

–

Tonari no Youkai-san – (となりの妖怪さん)

scheda

Studio LIDENFILMS – Regista: Yamauchi Ami

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Supernatural, Mythology

tratto: manga di Noho

trama:

sito ufficiale

–

Touken Ranbu Kai: Kyoden Moyuru Honnouji – ( 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-)

scheda

Studio domerica – Regista: Ichikawa Kazuya

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Historical, Samurai

tratto: videogioco

trama: Fudou Yukimitsu: una spada indossata da un comandante dell’era Sengoku, Oda Nobunaga, che fu concessa a uno dei suoi servitori, Mori Ranmaru. Fudou Yukimitsu fa sapere di essere orgoglioso di essere l’amata spada di Oda Nobunaga, ma si scontra con le altre spade che chiamano Nobunaga il loro ex maestro: Souza Samonji, Heshikiri Hasebe e Yagen Toushirou. Il capitano della squadra nominato, Yamanbagiri Kunihiro, deve radunare una cittadella caduta in disordine all’arrivo di Fudou Yukimitsu. Nel mezzo di tutto questo, il saniwa ha ricevuto l’ordine di partire per l’anno 1582 – l’evento di Honnouji, dove Oda Nobunaga incontrò la sua morte…

sito ufficiale

–

Unnamed Memory

scheda

Studio Engi – Regista: Miura Kazuya

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: “Il mio desiderio come campione è che tu scenda dalla torre e diventi mia moglie.” Salendo su una torre mortale, Oscar cerca il potere del suo padrone, la Strega della Luna Azzurra. Spera che la sua incredibile magia possa spezzare una maledizione che ucciderà qualsiasi donna che prenderà per moglie. Quando il principe vede quanto è bella Tinasha, però, gli viene un’idea migliore: dato che è sicuramente abbastanza forte da sopravvivere alla sua maledizione, dovrebbe invece sposarlo! Tinasha non è entusiasta dell’idea, ma accetta di vivere con Oscar nel castello reale per un anno mentre fa ricerche sull’incantesimo lanciato sul principe. Il bel viso della strega nasconde diverse vite di oscuri segreti, segreti che tuttavia iniziano a riaffiorare…

sito ufficiale

–

Vampire Dormitory – (A Vampire Lives in the Dormitory – ヴァンパイア男子寮)

scheda

Studio Blanc – Regista: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, Supernatural, Crossdressing, Vampire

tratto: manga di Tooyama Ema

trama: “Voglio diventare il tuo schiavo…!” La pericolosa convivenza tra una ragazza travestita e un vampiro affettuoso sta per iniziare! Dopo aver perso i genitori ed essere stata abbandonata dai parenti, Mito è rimasta sola al mondo. Quando viene cacciata dal ristorante dove lavora, senza soldi e senza un posto dove vivere, viene accolta da Ruka, una vampira. In cambio di averle donato il suo sangue come “cibo”, lei finisce per vivere con lui in un dormitorio maschile pieno di bellissimi ragazzi con personalità uniche…?!

sito ufficiale

–

Wind Breaker

scheda

Studio CloverWorks – Regista: Akai Toshifumi

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Delinquents, School

tratto: manga “Wind Breaker” di Nii Satoru (in Italia edito da Planet Manga)

trama: Dove i risultati scolastici sono i più bassi, ma i combattenti sono i più forti. La Furin High School è rinomata come una super scuola di delinquenti. Haruka Sakura, uno studente del primo anno, è venuto da fuori città per conquistare per la vetta. Tuttavia, la Furin High School è in realtà un gruppo che protegge la città da finaldream, chiamato Bofurin. L’eroica leggenda del delinquente liceale Sakura inizia qui!

sito ufficiale

–

Yoru no Kurage wa Oyogenai – (Jellyfish Can’t Swim in the Night – 夜のクラゲは泳げない)

scheda

Studio Doga Kobo – Regista: Takeshita Ryouhei

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi:

tratto: storia originale

trama: “Voglio trovare ciò che mi piace.” Shibuya è una città piena di identità. È qui, nelle strade notturne di Shibuya, che l’illustratrice Mahiru Kozuki, l’ex idol Kano Yamanouchi, la Vtuber Kiui Watase e la compositrice Mei Kim Anouk Takanashi – quattro giovani donne leggermente fuori dal mondo – si uniscono e formano un gruppo di artisti anonimi chiamato JELEE. Anche “io” voglio brillare come qualcun altro. Se non sono io ma “noi”, allora potremmo essere in grado di brillare.

sito ufficiale

–

Yozakura-san Chi no Daisakusen – (Mission: Yozakura Family – 夜桜さんちの大作戦)

scheda

Studio SILVER LINK. – Regista: Minato Mirai

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Action, Comedy

tratto: manga “ Mission: Yozakura Family ” di Gondaira Hitsuji (in Italia edito da JPop)

trama: Taiyou Asano è uno studente liceale super timido e l’unica persona con cui può parlare è la sua amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura. Si scopre che Mutsumi è la figlia della famiglia di spie per eccellenza! Ancora peggio, Mutsumi è molestata dal suo fratello iperprotettivo e da incubo, Kyouichirou. Quali misure drastiche dovrà intraprendere Taiyou per salvare Mutsumi?! Una commedia di spionaggio: la missione ha inizio!

sito ufficiale