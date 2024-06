Giappone: Anime ESTATE 2024

–

0-saiji Start Dash Monogatari – (Head Start at Birth – 歳児スタートダッシュ物語)

Studio

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Light Novel

trama: Lilia, la neonata figlia di un marchese, conserva i ricordi della sua vita precedente! Con una conoscenza da giocatore imbroglione, mira a diventare la ragazza più forte in questo nuovo “altro mondo”!

2.5 Jigen no Ririsa – (2.5 Dimensional Seduction – 2.5次元の誘惑〈りりさ〉)

Studio J.C.Staff – Regista: Okamoto Hideki

data uscita: 05 Luglio

In Italia: Yamato Video

Temi: Comedy, Ecchi, Harem, Otaku Culture, School

tratto: Manga

trama: “Non mi interessano le donne vere! Mia moglie, Lilliel, è una ragazza in 2D!” Così afferma Okumura, il presidente del club manga della scuola. È il tipico otaku, ossessionato da un personaggio manga 2D sexy (immaginario) noto come Lilliel. Poi inizia il nuovo anno scolastico e una (vera!) ragazza 3D di nome Lilysa, la cui passione è il cosplay, si unisce al club. Lilysa convince Okumura a diventare il suo fotografo e indovina chi è il suo personaggio manga preferito? Non solo, ma Lilysa adora modellare cose feticiste! I confini tra 2D e 3D iniziano a confondersi man mano che questa commedia romantica dal sangue caldo si svolge.

Atri: My Dear Moments

Studio TROYCA – Regista: Katou Makoto

data uscita: 14 Luglio

In Italia:

temi: rama, Romance, Sci-Fi

tratto: Visual novel

trama: Nel prossimo futuro, un improvviso e inspiegabile innalzamento del mare ha lasciato gran parte della civiltà umana sott’acqua. Ikaruga Natsuki, un ragazzo che ha perso la madre e una gamba in un incidente alcuni anni prima, torna disilluso da una vita dura nella grande città e trova la sua vecchia casa di campagna mezza inghiottita dal mare. Rimasto senza famiglia, tutto ciò che ha a suo nome sono la nave e il sottomarino lasciatigli dalla nonna oceanologa, e i suoi debiti. La sua unica speranza di ripristinare i sogni per il futuro che ha perso è cogliere l’opportunità offertagli dalla sospettosa esattrice Catherine. Salpano per cercare tra le rovine sommerse del laboratorio di sua nonna per trovare un tesoro che, secondo le voci, lei abbia lasciato lì. Ma ciò che trovano non sono ricchezze o gioielli; è una strana ragazza che giace addormentata in una bara sul fondo del mare. Atri. Atri è un robot, ma il suo aspetto e la sua ricchezza di emozioni ingannerebbero chiunque facendogli credere che sia un essere umano vivo e respirante. In segno di gratitudine per essere stata salvata, fa una dichiarazione a Natsuki. “Voglio eseguire l’ultimo ordine del mio padrone. Fino a quando non lo farò, sarò la tua gamba!” In una cittadina lentamente avvolta dall’oceano, un’estate indimenticabile sta per iniziare per questo ragazzo e questa misteriosa ragazza robot…

Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai – (My Wife Has No Emotion – 僕の妻は感情がない)

Studio Tezuka Productions – Regista: Yoshimura Fumihiro

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Sci-Fi

tratto: Manga

trama: Takuma è un ragazzo single che non fa altro che andare al lavoro e tornare a casa. Troppo stanco per sbrigare le faccende domestiche, decide di procurarsi un robot per cucinare e tenere la casa. “Mina-chan” è una brava governante, Takuma scherza dicendo che dovrebbe diventare sua moglie. Mina prende sul serio lo scherzo di Takuma e lentamente i due iniziano a fare più cose insieme, come fare un picnic all’aperto. Col passare del tempo, Takuma inizia a innamorarsi di Mina, ma un essere umano e un robot potranno mai avere una relazione d’amore paritaria?

Bye Bye, Earth – (ばいばい、アース)

Studio LIDENFILMS – Regista: Nishikata Yasuhito

data uscita: 12 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light Novel

trama: In un mondo di animali antropomorfi, Belle Lablac è nata come unico essere umano. Non avendo zanne, pelliccia o scaglie, veniva chiamata “Senza Volto” e viveva una vita solitaria senza nessun altro con cui potesse identificarsi. “Voglio far parte del mondo…” Con tanto desiderio nel cuore, decide di intraprendere un viaggio alla ricerca delle sue radici, portando con sé la Runding, una grande spada alta quanto lei. Non sa quante avversità la aspettano lungo il cammino…

Cardfight!! Vanguard: Divinez Season 2 – (カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season 2)

Studio Kinema Citrus, GIFTanimation, Studio Jemi – Regista: Yamada Taku

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action

tratto: originale, ma fa parte di un franchise

trama: Settima stagione di Cardfight!! Vanguard series.

Delico’s Nursery – (デリコズ・ナーサリー)

Studio J.C.Staff – Regista: Nishikiori Hiroshi

data uscita: 24 Agosto

In Italia:

temi: Fantasy, Childcare, Vampire

tratto: storia originale

trama: In passato, la razza dei vampiri che governava il paese aveva il potere dell’immortalità. Al giorno d’oggi, questo potere è andato perduto e il mondo è stato diviso in due gruppi: la razza dei vampiri, ormai mortale, e la razza umana che coincide con la loro durata di vita limitata. Tuttavia, si dice che da qualche parte in questo mondo esista un unico vampiro che abbia ancora la vita eterna.

Dungeon no Naka no Hito – (Dungeon People – ダンジョンの中のひと)

Studio OLM – Regista: Yamai Sayaka

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: Manga

trama: Alla ricerca del padre scomparso, la maestra ladra Clay si addentra in un sotterraneo inesplorato, ma con sua grande sorpresa, il custode del sotterraneo le offre un lavoro! Finora il furto non ha funzionato per lei, quindi forse questo nuovo percorso professionale la porterà più vicina a trovare suo padre. Ma il cambiamento non è mai facile. Dall’intervista ai guardiani dei mostri al posizionamento di trappole per confondere gli aspiranti esploratori, Clay ha molto da imparare su cosa significhi essere uno degli abitanti dei sotterranei.

Elf-san wa Yaserarenai. – (Plus-Sized Elf – Elf can’t be on a diet. -エルフさんは痩せられない。)

Studio Elias – Regista: Tokoro Toshikatsu

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Ecchi

tratto: Manga

trama: Naoe-kun, un massaggiatore, sta per tornare a casa per il giorno in cui si ritrova con un paziente piuttosto strano. Questa adorabile signora ha occhi color smeraldo, orecchie a punta ed è cresciuta nella foresta: tutto in lei urla “elfo”, tranne una cosa: il suo corpo “corposo”. Si scopre che ha lasciato il suo mondo ma in questo ama il cibo spazzatura, e ora la sua ossessione l’ha raggiunta. Riuscirà Naoe-kun ad aiutare questa adorabile elfa a perdere peso e a mantenersi in forma?

Fairy Tail: 100 Years Ques – (FAIRY TAIL 100年クエスト)

Studio J.C.Staff – Regista: Tokoro Toshikatsu

data uscita: 07 Luglio

In Italia: Dynit

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Manga

trama: Natsu, Lucy, Happy, Erza e l’intera gilda Fairy Tail sono tornati in azione! E hanno deciso di affrontare la “missione dei 100 anni”, un lavoro che nessuno aveva osato intraprendere sin dalla fondazione della gilda, più di un secolo fa. Una città misteriosa, uno spirito sconcertante, un orribile finaldream, un nuovo terribile nemico… e un nuovo continente da esplorare. Quando sei con veri amici, le avventure non finiscono mai!

Giji Harem – (Pseudo Harem – 疑似ハーレム)

Studio Nomad – Regista: Kikuchi Toshihiro

data uscita: Luglio 2024

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Manga

trama: A una ragazza del primo anno delle superiori piace un ragazzo del secondo anno nel suo club di recitazione. Mette in scena vari archetipi di personaggi che potresti trovare in un tipico harem manga mentre la loro amicizia si approfondisce.

Gimai Seikatsu – (Days with My Stepsister – 義妹生活)

Studio Deen

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Romance

tratto: Light novel

trama: Da compagni di classe a fratello e sorella, che vivono sotto lo stesso tetto. Dopo il nuovo matrimonio di suo padre, Asamura Yuuta finisce per avere una nuova sorellastra, guarda caso la bellezza numero uno della scuola, Ayase Saki. Avendo imparato valori importanti nel rapporto uomo-donna dai precedenti genitori, si promettono di non essere troppo vicini, di non essere troppo opposti e di mantenere solo una vaga e confortevole distanza. Da un lato, Saki, che ha lavorato in solitudine per il bene della sua famiglia, non sa come fare adeguatamente affidamento sugli altri, mentre Yuta non è sicura di come trattarla veramente. Trovandosi su un terreno simile, questi due imparano lentamente la confortevole sensazione di vivere insieme. La loro relazione evolve lentamente dall’essere estranei man mano che passano i giorni. Alla fine, questo potrebbe finire in una storia sull’amore per quanto ne sappiamo.

Grendizer U – (グレンダイザーU)

Studio Gaina – Regista: Kudou Shun

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi

tratto: storia originale, ma remake di “Ufo Robot Goldrake”

trama: In seguito ad un devastante attacco da parte delle forze di Vega sul pianeta Fleed, Duke Fleed e Goldrake fuggirono sulla Terra. Quando arrivò lì, il dottor Amon, il capo del Centro di ricerca spaziale, lo adottò e gli diede il nome Actarus. Mentre lavoravano fianco a fianco nel centro alla ricerca di quali strani oggetti apparissero nel cielo della città! Sono stati sorpresi da un attacco che ha scosso la memoria di Actarus.

Hazure Waku no – (Hazurewaku no “Joutai Ijou Skill” de Saikyou ni Natta Ore ga Subete wo Juurin suru made – Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level Spells – ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで)

Studio Seven Arcs – Regista: Fukuda Michio

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light Novel

trama: Touka Mimori e i suoi compagni di classe vengono improvvisamente catapultati in un mondo fantastico, evocati dalla dea residente per fungere da eroi. Le buone notizie? La maggior parte degli studenti mostra abilità straordinarie all’arrivo! Il cattivo? Mimori è il peggiore di tutti, toccando il fondo con un misero grado E. Infuriata, la dea lo getta in una prigione per morire, ma si scopre che le abilità di Mimori non sono tanto inutili quanto anormali. Eccezionalmente potente, forse!

Isekai Shikkaku – (No Longer Allowed In Another World – 異世界失格)

Studio AtelierPontdarc – Regista: Kawai Shigeki

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai, Parody

tratto: Manga

trama: Trascinato in un’avventura ultraterrena con adorabili aiutanti e superpoteri, penseresti che Osamu abbia vinto il jackpot. No! Da un’epoca precedente ai pixel, il cupo autore dell’inizio del XX secolo vuole solo trovare un posto tranquillo dove incontrare il suo creatore, non accumulare XP. Purtroppo, la sua vena poetica è costantemente ostacolata da scomodi atti eroici. Immergiti nella vita esilarante e tragica dell’eroe più riluttante!

Isekai Yururi Kikou: Kosodate Shinagara Boukensha Shimasu – (A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring – 異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します~)

Studio EMT Squared – Regista: Nigorikawa Atsushi

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Slice of Life, Childcare, Isekai

tratto: Light novel

trama: Takumi viene ucciso accidentalmente dal dio del vento Syl e rinasce ed è evocato in un altro mondo. Dopo aver rivolto a Takumi le sue più sincere scuse, Syl concede a Takumi le abilità e lo manda nel mondo Etelldia su cui Syl presiede. Tuttavia, questo nuovo mondo è una vasta foresta piena di mostri pericolosi… Nella foresta, Takumi trova un ragazzo e una ragazza che sembrano gemelli. È preoccupato per la loro sicurezza e li chiama Alan ed Elena, e decide di prendersi cura di loro. Presto scopre con sorpresa che sono in grado di sconfiggere un mostro a mani nude. I tre raggiungono una città e Takumi decide di iscriversi a una gilda per guadagnarsi da vivere. Inizia la sua vita da avventuriero prendendosi cura dei due bambini. Una fantasia isekai su un avventuriero con due bambini!

Kami no Tou: Ouji no Kikan – (Tower of God 2: Return of the Prince – 神之塔 -Tower of God)

Studio The Answer – Regista: Kei Suzuki

data uscita: 07 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mystery

tratto: Manhwa

trama: Seconda stagione di “Tower of God”. Per i regolari che hanno superato tutte le prove è il momento di salire al piano successivo della torre.

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shite Ita. – (The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies – かつて魔法少女と悪は敵対していた。)

Studio Bones – Regista: Oohashi Akiyo

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance, Mahou Shoujo

tratto: Manga

trama: La storia è incentrata su Mira, la mente intelligente dietro un’organizzazione malvagia che invade e distrugge tutto sul suo cammino. Un giorno, una ragazza magica di nome Byakuya Mimori decide di opporsi all’organizzazione e Mira si innamora di lei a prima vista.

Kengan Ashura Season 2 Part 2 – (Kengan Ashura 2nd Season Part 2 -ケンガンアシュラ part 2)

Studio Larx Entertainment

data uscita: Agosto 2024

In Italia: Netflix

temi: Action

tratto: Manga

Kimi ni Todoke 3rd Season – (From Me to You Season 3 – Arrivare a te 3 – 君に届け3RD SEASON)

Studio Production I.G

data uscita: Agosto 2024

In Italia: Netflix

temi: Drama, Romance, School

tratto: Manga

trama: Terza e ultima stagione

Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen Season II – (Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2 – キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season II)

Studio SILVER LINK., Studio Palette – Regista: Inaba Yuki

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

Kinnikuman: Perfect Origin Hen – (Kinnikuman: Perfect Origin Arc – Muscleman -キン肉マン 完璧超人始祖編)

Studio Production I.G – Regista: Satou Akira

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Sports

tratto: Manga

trama: Nuovo progetto animato per festeggiare il quarantennale di Kinnikuman che adatterà il “Perfect Origin Arc” del manga.

Koi wa Futago de Warikirenai – (Love Is Indivisible by Twins – 恋は双子で割り切れない)

Studio ROLL2 – Regista: Nakanishi Motoki

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Light novel

trama: Jun si innamora delle gemelle che sono sue amiche d’infanzia e vivono nella porta accanto; entrambe non potrebbero essere più diversi l’una dall’altra. Rumi, la sorella maggiore, che ha un aspetto da ragazzo ma una personalità da fanciulla mentre Naori è super femminile e anche una super otaku.

Kono Sekai wa Fukanzen Sugiru – (Quality Assurance in Another World – この世界は不完全すぎる)

Studio Palette, 100studio – Regista: Umabiki Kei

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Videogame

trama: Nonostante la sua posizione in una remota regione a sud del continente di Felnarc, l’isola di Clayborne è composta da cinque piccoli paesi ammassati insieme e in costante conflitto. Nelle zone più remote del paese più piccolo e pacifico dell’isola, il Regno di Bayle, si trova il piccolo villaggio dove una ragazza di nome Nikola vive una vita umile. Un giorno, mentre è fuori a raccogliere legna da ardere come fa ogni giorno, un enorme drago, una creatura che dovrebbe vivere solo nelle profondità delle montagne, appare davanti a lei. Proprio mentre sta per attaccare il villaggio, un uomo di nome Haga si precipita sulla scena. Haga è un membro dei King’s Seekers, una squadra investigativa top secret. Nikola non si è mai annoiata della sua vita tranquilla, anche quando ogni singolo giorno è praticamente uguale, ma dopo aver incontrato Haga, è così incuriosita da Haga e dai suoi viaggi che decide di viaggiare lei stessa per il mondo… e poi apprendere la sua vera natura.

Madougushi Dahlia wa Utsumukanai – (Dahliya in Bloom – 魔導具師ダリヤはうつむかない)

Studio Typhoon Graphics – Regista: Kubo Yousuke

data uscita: Luglio 2024

In Italia:

temi: Fantasy, Slice of Life, Isekai, Reincarnation

tratto: Light novel

trama: Dopo essere morta di troppo lavoro in Giappone, Dahlia rinasce in un mondo pieno di magia. Cresciuta da un maestro nella creazione di strumenti magici, sviluppa una passione per il mestiere e si fidanza con l’apprendista di suo padre. Prima che suo padre possa vederla sposata, però, muore improvvisamente. Come se ciò non bastasse, il giorno prima del loro matrimonio, il fidanzato di lei annuncia di essere innamorato, ma non di lei! Dahlia finalmente si rende conto che ha bisogno di vivere per se stessa. Giura di essere la donna che vuole da ora in poi e di dedicarsi al suo mestiere, anche se non è proprio la vita tranquilla che sperava! Dall’incontro casuale con un cavaliere alla creazione di una propria compagnia, ci sono molte sfide all’orizzonte. Ma questa giovane artigiana non è più una viola che si rimpicciolisce: è Dahlia ed è pronta a sbocciare.

Make Heroine ga Oosugiru! – (Too Many Losing Heroines! – 負けヒロインが多すぎる!)

Studio A-1 Pictures – Regista: Kitamura Shoutarou

data uscita: 14 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Light novel

trama: Kazuhiko Nukumizu è un liceale contento di confondersi con la folla di sottofondo, finché non ha visto la sua compagna di classe più popolare Anna Yanami essere scaricata dalla sua amica d’infanzia. Sentiva di dover cercare di confortare Yanami, ma questo lo ha portato a rimanere invischiato con altre ragazze che hanno incontrato la sconfitta in amore?

Maou Gun Saikyou no Majutsushi wa Ningen datta – (The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army Was a Human – 魔王軍最強の魔術師は人間だった)

Studio A-CAT – Regista: Nagahama Norihiko

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: Manga

trama: Ike è conosciuto come “il mago più forte nell’esercito del re demone” ed è un conquistatore di fortezze solitario. Il modo in cui ha falciato i nemici con la sua immensa magia è davvero una “mostruosità” che lo rende temuto sia dagli alleati che dai nemici. Tuttavia, aveva un segreto che non poteva rivelare agli altri demoni. “–In realtà sono umano.” Mirare ad una convivenza tra demoni e umani mentre il leader dell’esercito dei demoni nasconde il fatto di essere in realtà un umano!?

Mayonaka Punch – (Midnight Punch – 真夜中ぱんチ)

Studio P.A. Works – Regista: Honma Shuu

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Storia originale

trama: Mayonaka Punch è incentrato su Masaki, un membro del gruppo NewTuber “Harakiri Sisters”, che viene licenziato a causa di un certo incidente. Puntando al ritorno, Masaki incontra Live. Le due ragazze hanno obiettivi diversi, ma insieme fanno un ritorno ad alta tensione e puntano a raggiungere 1 milione di abbonati su NewTube.

Megami no Cafe Terrace 2 – (Goddess Café Terrace 2nd Season – 女神のカフェテラス 第2期)

Studio Tezuka Productions – Regista: Kuwabara Satoshi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: : Comedy, Romance, Ecchi, Harem

tratto: Manga

Mob kara Hajimaru Tansaku Eiyuutan – (A Nobody’s Way Up to an Exploration Hero LV – モブから始まる探索英雄譚)

Studio Gekkou – Regista: Kobayashi Tomoki

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Kaito Takagi è un liceale di basso rango. Un personaggio mob di sottofondo, si potrebbe dire. Lui è solo un esploratore di basso livello che ogni giorno va a caccia di slime nei sotterranei apparsi in tutto il Giappone, guadagnandosi una paghetta mentre ammira da lontano la sua amica d’infanzia, la regina della classe. Un giorno, davanti a lui appare uno slime dorato che non aveva mai visto. Dopo averlo sconfitto, lascia cadere un oggetto estremamente raro, del valore di centinaia di milioni, una carta che può evocare esseri mitici!! Dopo aver deciso di attivare l’evocazione, appare una fanciulla guerriera dalla bellezza senza pari. Elevati al di sopra della folla, Kaito! Una moderna storia fantasy di battaglia è iniziata!

Monogatari Series: Off & Monster Season – (〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン)

Studio Shaft

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Mystery, Supernatural

tratto: Light novel

trama: Adattamento delle novel comprese nella Off Season e Monster Season della Monogatari Series.

Nanare Hananare – (Na Nare Hana Nare – Narenare Cheer for You! – 菜なれ花なれ)

Studio P.A. Works – Regista: Kakimoto Koudai

data uscita: 07 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy

tratto: Storia originale

trama: Misora ​​Kanata è una studentessa del primo anno della squadra di cheerleader della Takanosaki High School. Ha vinto un campionato nazionale alle scuole medie, ma non riesce a saltare dopo un errore in una gara. Fa amicizia con Suzuha, Shion, Anna, Onka e Megumi per formare i PoMPoM. La loro nuova squadra va oltre il cheerleader per raggiungere il cuore delle persone per cui tifano. Potrebbero semplicemente cambiare il mondo!

Naze Boku no Sekai o Dare mo Oboeteinai no ka? – (Why Nobody Remembers My World? – なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか?)

Studio Project No.9 – Regista: Minamikawa Tatsuma

data uscita: 13 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi

tratto: Light novel

trama: “Perché nessuno ricorda il mondo vero…!” L’era in cui la grande gara delle cinque tribù in competizione per l’egemonia sul territorio si concluse con la vittoria dell’umanità guidata dall’eroe Sid. Tuttavia, quel mondo venne improvvisamente “sovrascritto” davanti a Kai. Nel mondo riscritto, Kai ha visto la scena in cui gli umani hanno perso nelle cinque guerre tribali a causa dell’assenza dell’eroe Sid: qui draghi e demoni dominano il terreno e Kai è un’esistenza dimenticata da tutti gli esseri umani. Tuttavia, dopo aver incontrato la misteriosa ragazza Rinne, Kai decide di rompere questo destino riscritto. In un mondo senza eroi, eredita la spada e l’arte marziale dell’eroe e sfida le potenti razze nemiche che regnano.

NieR:Automata Ver1.1a Part 2 – (NieR:Automata Ver1.1a 第2クール)

Studio A-1 Pictures – Regista: Masuyama Ryouji

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi

tratto: Videogame

Nige Jouzu no Wakagimi – (The Elusive Samurai – 逃げ上手の若君)

Studio CloverWorks – Regista: Yamazaki Yuuta

data uscita: 23 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Historical, Samurai

tratto: Manga

trama: Ambientato nel Giappone feudale tra i periodi Kamakura e Muromachi, il nostro eroe Hojo Takatoki è un ragazzo in fuga che la storia ha quasi dimenticato! Quando lo shogunato Kamakura viene rovesciato da Ashikaga Takauji, la famiglia e la posizione di Takatoki gli vengono brutalmente portate via, e lui deve fuggire fino ai confini più remoti del paese per sopravvivere e cercare la sua vendetta!

Ore wa Subete o “Parry” Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai – (I Parry Everything – I Parry Everything: What Do You Mean I’m the Strongest? I’m Not Even an Adventurer Yet! – 俺は全てをパリイする ~逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい~)

Studio OLM – Regista: Fukuyama Hiroshi

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Il Regno delle Argille si trova ad affrontare una crisi terribile: è stato appena compiuto un tentativo di omicidio contro la principessa Lynneburg, e i paesi vicini guardano alle conseguenze come avvoltoi affamati, complottando la caduta del Regno. Il conflitto che ne seguirà modellerà il volto del continente per i secoli a venire… ma Noor non ne ha la minima idea! Appena arrivato nella capitale reale dopo oltre un decennio di rigoroso e isolato addestramento nella sua casa di montagna, è determinato a realizzare il suo sogno d’infanzia di diventare un avventuriero, anche se le uniche abilità che possiede sono inutili. Certo, può [parare] migliaia di spade nell’arco di un solo respiro, ma tutti sanno che ti serve qualcosa di più se vuoi essere un avventuriero! La strada del nostro eroe per realizzare il suo sogno sarà lunga (?) e ardua (?), ma se c’è una cosa di cui Noor non ha paura, è un duro lavoro vecchio stile!

Oshi no Ko 2nd Season – (My Star Season 2 – 推しの子第2期)

Studio Doga Kobo – Regista: Hiramaki Daisuke

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Drama, Supernatural

tratto: Manga

Ramen Aka Neko – (Red Cat Ramen -ラーメン赤猫)

Studio E&H Production – Regista: Shimizu Hisatoshi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Anthropomorphic, Workplace

tratto: Manga

trama: Incontra Tamako, che è riuscita a partecipare a un colloquio in un negozio di ramen gestito esclusivamente da gatti. Quando il manager felino le chiede se le piacciono i gatti, Tamako ammette che in realtà è più una persona che ama i cani… solo per essere assunta sul posto! Ma il suo lavoro non è proprio quello che si aspetta: invece di servire ramen, ora è un’appassionata custode di gatti…?!

Rick and Morty The Anime

Studio Telecom Animation Film – Regista: Sano Takashi

data uscita: Luglio 2024

In Italia:

temi: Sci-Fi

tratto: spinoff del cartoon americano “Rick and Morty”

trama: Composta da 10 episodi, la serie seguirà una trama a se stante e sarà scollegata dalla continuity di Rick and Morty.

Sengoku Youko 2: Senma Konton-hen – (戦国妖狐 千魔混沌編 2)

Studio White Fox – Regista: Aizawa Kagetsu

data uscita: 18 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Manga

Senpai wa Otokonoko – (Senpai Is an Otokonoko – 先輩はおとこのこ)

Studio Project No.9 – Regista: Yanagi Shinsuke

data uscita: 05 Luglio

In Italia:

temi: Romance, Crossdressing, School

tratto: Manga

trama: Il vero amore può davvero superare ogni ostacolo? Saki, una studentessa delle superiori, confessa i suoi sentimenti a Makoto. Colto alla sprovvista, Makoto rivela il suo segreto, ma l’improvvisa scoperta non sembra disturbare Saki che è già perduta per lui. Dopo essere stato rifiutato, Saki chiede a Ryuji, l’amico d’infanzia di Makoto, qualche consiglio su come conquistare il suo cuore. Un triangolo amoroso si sviluppa quando Ryuji si rende conto che potrebbe anche provare dei sentimenti per il suo vecchio amico.

Shikanoko Nokonoko Koshitantan – (My Deer Friend Nokotan – しかのこのこのここしたんたん)

Studio Wit Studio – Regista: Oota Masahiko

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, School

tratto: Manga

trama: Nessuno sa che Torako era una delinquente. Tutti i suoi compagni di classe la conoscono solo come la studentessa perfetta. Ma tutto cambia quando Nokotan, una studentessa trasferita con le corna, entra nella sua vita. Le corna non sono l’unica cosa strana di Nokotan. Il suo naso da cervo può fiutare il passato segreto di Torako! Che sia a scuola o allo zoo, il caos segue ogni passo di questa ragazza dagli occhi da cerbiatta. Torako ha così tante domande! Nokotan è un cervo, una ragazza o, come dedalus, qualcosa di intermedio?

Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu Hodo Kitaerarete Muteki ni Naru – (The Rookie Middle-Aged Adventurer Was Trained to Death by the Most Powerful Party to Become Invincible – 新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。)

Studio Yumeta Company – Regista: Katagai Shin

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: È risaputo che è meglio diventare un avventuriero quando si è il più giovani possibile perché il potere magico che è alla base della forza di un avventuriero difficilmente crescerà se non lo alleni da giovane. Ma quest’uomo, Rick Gladiator, che divenne un avventuriero quando aveva più di trent’anni, aveva la potenza di combattimento di un avventuriero di grado S, il grado più alto del mondo. In effetti, Rick ha vissuto una vita inimmaginabile con i membri del leggendario Orihalcon Fist, un gruppo formato dai più forti avventurieri del continente. Dai draghi ai vampiri, l’abilità combattiva di Rick, addestrata dai suoi mentori letteralmente “mostri”, gli permette di sconfiggere uno dopo l’altro gli avventurieri d’élite che cercano di sottovalutarlo.

Shoushimin Series – (How to Become Ordinary – 小市民シリーズ)

Studio Lapin Track – Regista: Kanbe Mamoru

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Mystery, School

tratto: Novel

trama: La storia è incentrata su Jougorou Kobato, che desidera vivere una vita tranquilla e ordinaria dopo un’esperienza dolorosa. Lui e Yuki Osanai formano una “relazione reciprocamente vantaggiosa” poiché anche Yuki vuole la stessa cosa. Iniziano la scuola superiore come compagni di classe con l’intenzione di trascorrere i loro giorni tranquilli come persone comuni, ma sfortunatamente continuano a rimanere coinvolti in misteri e disastri che si susseguono uno dopo l’altro.

Shy 2 – (Shy Season 2 -シャイ 第2期)

Studio 8bit – Regista: Andou Masaomi

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Action, Drama, Super Power

tratto: Manga

Suicide Squad Isekai – (異世界スーサイド・スクワッド)

Studio Wit Studio

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Isekai

tratto: Storia originale, ma ispirata alla Suicide Squad della DC

trama: Il folle gruppo dei cattivi più cattivi finisce in un ISEKAI!!! Harley Quinn e The Joker della DC sono stati Isekaizzati!? La Suicide Squad si scatena sul palco dell’ISEKAI! Un nuovo anime originale dal Giappone! I mondi più esasperanti si scontrano in una fantasia epica e violenta con la più forte schiera di creatori!

Tasogare Out Focus – (Twilight Out of Focus – 黄昏アウトフォーカス)

Studio Deen – Regista: Watanabe Toshinori

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Boys Love, School

tratto: Manga

trama: Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo sono compagni di dormitorio. Hisashi è gay, così i due hanno stabilito alcune regole di convivenza: per prima cosa, Mao non dovrà svelare a nessuno il segreto di Hisashi; come seconda regola, Hisashi non dovrà interessarsi a Mao; inoltre nessuno dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali dell’altro. Tutto sembra procedere tranquillamente finché il club di cinema, di cui anche Mao fa parte, decide di produrre un film…

Tasuu Ketsu – (多数欠)

Studio Satelight – Regista: Satou Tatsuo

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Action, Drama, Suspense, Psychological, Super Power

tratto: Manga

trama: Una notte, tutti gli abitanti di un villaggio muoiono misteriosamente. Solo un piccolo gruppo di adolescenti sembra essere sopravvissuto, quando ecco accadere un altro fatto strano: tutti i ragazzi ricevono un messaggio sul loro computer. Nel crudele gioco di sopravvivenza che ne consegue, un ragazzo e una ragazza decidono di unire le proprie forze per combattere la misteriosa entità che tira le redini dei loro destini.

Tensui no Sakuna-hime – (Sakuna: Of Rice and Ruin – 天穂のサクナヒメ)

Studio P.A. Works – Regista: Yoshihara Masayuki

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Mythology

tratto: Videogame

trama: Molto tempo fa, la viziata principessa Sakuna viveva una vita di svago nella capitale Mihashira, tra gli dei e gli spiriti di Yanato. Sul ponte galleggiante del paradiso che separa l’immortale Regno Elevato dal Regno Infimo dei mortali, un incontro casuale con i figli degli uomini portò a una serie di disavventure. Purtroppo, ciò culminò con il loro esilio sull’Isola Hinoe, la cosiddetta Isola dei Demoni. Sakuna doma l’isola sconfiggendo i demoni usando gli attrezzi agricoli come armi e la sua “sciarpa celeste”, un oggetto magico che le permette di afferrare nemici e piattaforme distanti.

Terminator Zero

Studio Production I.G

data uscita: 29 Agosto

In Italia: Netflix

temi: Action, Sci-Fi

tratto: film americani “Terminator”

trama: 2022: Da decenni infuria una guerra futura tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine. 1997: L’intelligenza artificiale conosciuta come Skynet acquisisce consapevolezza di sé e inizia la sua guerra contro l’umanità. Intrappolato tra il futuro e il passato, un soldato viene inviato indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, viene braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro, che altera per sempre il destino dei suoi tre figli.

Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san – (Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian – 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん)

Studio Doga Kobo – Regista: Itou Ryouta

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, School

tratto: Light novel

trama: Alya è una studentessa trasferita che gode di popolarità nella sua nuova scuola superiore, spesso mostrandosi fredda mentre ottiene voti alti. Ignora il suo compagno di classe nerd, Kuze Masachika, tranne quando gli fa una battuta civettuola in russo. Non sa che Kuze capisce il russo, anche se finge il contrario. Vediamo dove li porta questa stravagante storia d’amore!

Tsue to Tsurugi no Wistoria – (Wistoria: Wand and Sword – 杖と剣のウィストリア)

Studio Actas, Bandai Namco Pictures – Regista: Yoshihara Tatsuya

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, School

tratto: Manga

trama: Un ragazzo laborioso di nome Will entra in un’accademia di magia nella speranza di diventare un grande stregone. Sfortunatamente, c’è un difetto fatale nel suo piano: non ha la capacità di usare la magia. Tra gli sguardi freddi dei suoi compagni di classe e dei suoi istruttori, Will a volte si sente scoraggiato, ma va avanti con incrollabile determinazione. Non può usare una bacchetta, ma può impugnare una spada nella sua battaglia per raggiungere la cima di un mondo dominato dalla magia. Ha solo bisogno di credere nei propri punti di forza e di ricordare la promessa fatta a qualcuno per lui prezioso…

