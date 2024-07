anime – SENPAI IS AN OTOKONOKO – Shinsuke Yanagi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Senpai wa Otokonoko – (先輩はおとこのこ)

Titolo internazionale: Senpai is an Otokonoko – My Crossdressing Senpai – Painoko

Genere: serie tv – sentimentale, scolastico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: venerdì alle 00:55 (JST)

Tratto: Manga

Director: Shinsuke Yanagi

Series Composition: Yoriko Tomita

Character design: Shōto Shinkai

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Project No.9

Titolo in Italia: Senpai is an Otokonoko

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Wagamama” by Kujira

Ending Theme:

“Are ga Koi Datta no kana feat. Nishina” by Kujira

Trailer



TRAMA

Aoi, una ragazza del primo anno, si è innamorata di Makoto, una bella ragazza alta e dalla voce profonda. Però Makoto non è una lei ma un lui, che adora vestirsi da donna. Makoto rivelando chi è in realtà si aspetta una brutta reazione dalla ragazza che si è appena dichiarata, che invece ne rimane entusiasta.

Mentre Makoto prova a far desistere la ragazza dal continuo corteggiamento, per paura che venga additata anche lei come una “strana”, Aoi insiste sempre più seguendo Makoto ovunque. Ryuugi, un amico di infanzia di Makoto, per proteggere il suo amico da possibili atti di bullismo già avvenuti anche in passato, prova a spaventare Aoi, ma fa trapelare i veri sentimenti che Ryuugi ha nei confronti del suo amico.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Akira Sekine – Saki Aoi

Shūichirō Umeda – Makoto Hanaoka

Yūma Uchida – Ryūji Taiga

OPERE RELATIVE

Manga

– Senpai is an Otokonoko

– Senpai wa Otokonoko: Deai-hen

