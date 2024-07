manhwa – NOBODY KNOWS – di Hyeon-Sook Lee

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Amudo Moleunda – (아무도 모른다)

Titolo internazionale: Nobody Knows

Autrice: Hyeon-Sook Lee

Genere: manhwa – drammatico, mistero, scolastico, sentimentale, soprannaturale, tragico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Corea: 2011

Casa Editrice: Daiwon C.I.

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Nobody Knows

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – 2022

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovraccoperta, a 6,95 €

Traduzione: Angelica Cionini, Piera Iuliano

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Ban è una ragazzina che vive solo con la madre Eun Jo, insegnante di scuola superiore, dopo il divorzio dei genitori. La sua vita viene sconvolta dall’arrivo di un ragazzo misterioso, Jin Hwa, spacciato dalla mamma per un lontano parente che per un po’ vivrà con loro, e che andrà pure nella stessa scuola di Ban. Fino a quel momento Eun Jo non aveva mai parlato della sua famiglia di origine alla figlia, anzi aveva sempre evitato l’argomento.

Ma Ban capisce subito che c’è qualcosa di strano e inquietante…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hyeon-Sook Lee presenti sul sito:

RECENSIONI