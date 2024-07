anime – DAYS WITH MY STEPSISTER – di Takehiro Ueno

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Gimai Seikatsu – (義妹生活)

Titolo internazionale: Days with My Stepsister

Genere: serie tv – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 21:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Takehiro Ueno

Series Composition: Mitsutaka Hirota

Character design: Manabu Nii

Music: CITOCA

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: Days with My Stepsister

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Tenshi-tachi no Uta” by fhána

Ending Theme:

“Suisō no Blanco” by Kitri

Trailer



TRAMA

Nei film e negli anime quando si riforma una famiglia si creano situazioni amorose fra i due fratellastri, come se si conoscessero da sempre. Ma nella realtà non è così.

Yuuta, dopo che il padre si risposa, si ritrova ad avere una sorella: Saki.

I due decidono di non entrare troppo in intimità, imparando a conoscersi senza fretta.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kōhei Amasaki – Yuta Asamura

Yuki Nakashima – Saki Ayase

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Gimai Seikatsu

Manga

– Gimai Seikatsu

RECENSIONI