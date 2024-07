anime – PSEUDO HAREM – di Toshihiro Kikuchi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Giji Harem – (疑似ハーレム)

Titolo internazionale: Pseudo Harem

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 00:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Toshihiro Kikuchi

Series Composition: Yuko Kakihara

Character design: Yoshihisa Sato

Music: Takeshi Watanabe

Studios: Nomad

Titolo in Italia: Pseudo Harem

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Blouse” by GOHOBI

Ending Theme:

“Ad Lib” by Saori Hayami

Trailer



TRAMA

A Rin Nanakura piace recitare e si iscrive al club di teatro. Cercando l’aula chiede informazioni a Eiji Kitahama, che per sembrare più interessante agli occhi della ragazza si finge presidente del club. Per entrare nel club Rin sfoggia le sue abilità recitative, Eiji ne rimane sbalordito e le chiede consigli su come migliorarsi per far colpo alle ragazze.

Da qui inizia un gioco di ruolo dove Rin interpreta vari tipi di ragazze che corteggiano Eiji, nascondendo nelle battute un briciolo di verità.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Nobuhiko Okamoto – Eiji Kitahama

Saori Hayami – Rin Nanakura

OPERE RELATIVE

Manga

– Giji Harem

RECENSIONI