manhwa – I FIORI DEL MALE (Flowers of Evil) – di Hyeon-Sook Lee

Titolo originale: Flowers of Evil – (악의 꽃)

Titolo internazionale: Flowers of Evil – The Evil Flower

Autrice: Hyeon-Sook Lee

Genere: manhwa – drammatico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Daiwon

Rivista: Issue

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: I fiori del male

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, 6,00 €

Volumi: 7 (concluso)

Due gemelli, Sejoon e Sewa, sono molto uniti, ma con caratteri assai diversi. Lui è un ragazzo gentile, generoso e disponibile con tutti, perciò popolare in classe; lei invece non ha amici, o per lo meno, non sembra interessata ad averne, tanto da rimanere sempre sola anche a scuola, e viene giudicata fredda e altezzosa.

Sewa è fin troppo attaccata e gelosa del fratello, tanto che a volte il suo sentimento sembra proprio un’ossessione. Sejoon vuole bene la sorella, ma a volte manifesta la voglia di essere più indipendente.

Quando torna in città un loro amico di infanzia, Khinoon, il ragazzo prende la palla al balzo, e gli chiede di provare a fare breccia nel cuore di Sewa, in modo che si stacchi da lui. Il suo piano sembra funzionare, ma poi si accorge che le attenzioni della sorella gli mancano…

“Cosa sceglieresti? Essere amato da tutti o essere amato dall’unica persona che ami?”

