anime – ALYA SOMETIMES HIDES HER FEELINGS IN RUSSIAN – Ryota Itoh

SCHEDA

Titolo originale: Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san – (時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん)

Titolo internazionale: Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian – Arya Next Door Sometimes Lapses into Russian – Roshidere

Genere: serie tv – commedia sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Ryota Itoh

Series Composition: Ryota Itoh

Character design: Yūhei Murota

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: Doga Kobo

Titolo in Italia: Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Ichiban Kagayaku Hoshi” by Sumire Uesaka

Ending Theme:

1: “Gakuen Tengoku” by Sumire Uesaka

2: “Kawaikute Gomen” by Sumire Uesaka

TRAMA

Alisa, per gli amici Alya, è una ragazza per metà russa e metà giapponese, una delle più belle ragazze della scuola.

L’unico che riceve un po’ di attenzioni da Alya è il suo vicino di banco Kuze, un ragazzo che passa le nottate a vedere anime e videogiocare.

Alya mentre comunica con Kuze in giapponese, dice ciò che pensa realmente in russo, pensando di non venir capita. Ma Kuze quando era piccolo aveva una vicina di origini russe, e per poter giocare con lei aveva imparato la lingua. Quindi capisce tutto quello che Alya pensa realmente, ma finge di non capirla un po’ per paura della reazione di lei, un po’ per divertimento.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kōhei Amasaki – Masachika Kuze

Sumire Uesaka – Alisa “Alya” Mikhailovna Kujō

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san

Manga

– Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Alya-san

