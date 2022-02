anime – TAKT OP. DESTINY – di Yuuki Itoh

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Takt Op. Destiny – (タクトオーパス)

Titolo internazionale: Takt Op. Destiny

Genere: serie tv – azione, fantasy, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 6 ottobre 2021 al 22 dicembre 2021

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Yuuki Itoh

Series Composition: Kiyoko Yoshimura

Script: Akira Kindaichi, Kiyoko Yoshimura, Kosuke Isshiki

Character design: Reiko Nagasawa

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Madhouse, MAPPA

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Takt Op. Destiny

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Takt” by Mafumafu & Gaku

Ending

“Symphonia” by Mika Nakashima

Trailer



TRAMA

Dopo che una meteora è precipitata sulla Terra il mondo è stato invaso da mostri chiamati “D2”. Scoperto che la musica è l’unica arma in grado di sconfiggerli, alcune ragazze coraggiose, le “Musicart”, affrontano con degli spartiti i D2, e sono guidate dai “Direttori d’Orchestra”.

Takt è un giovane direttore d’orchestra in viaggio a New York con una musicart di nome Cosette: sebbene abbiano obiettivi diversi, hanno stabilito una cooperazione per raggiungere i loro scopi.

DOPPIATORI

Kouki Uchiyama – Takt Asahina

Shion Wakayama – Cosette/Destiny

Maria Sashide – Kirakira-boshi

Natsu Yorita – Mokusei

Sumire Uesaka – Walküre

Yumiri Hanamori – Carmen

