anime – THE ORBITAL CHILDREN (Chikyuugai Shounen Shoujo) – di Mitsuo Iso

SCHEDA

Titolo originale: Chikyuugai Shounen Shoujo – (地球外少年少女)

Titolo internazionale: The Orbital Children – Extraterrestrial Boys and Girls

Genere: oav – avventura, fantascienza

Rating: Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 6 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022

Trasmissione: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Mitsuo Iso

Series Composition: Mitsuo Iso

Script: Mitsuo Iso

Character design: Kenichi Yoshida

Music: Rei Ishizuka

Studios: Production +h.

Titolo in Italia: The Orbital Children

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle:

Ending

“Oarana” di Harusaruhi

Trailer



TRAMA

Anno 2045: Touya è un bambino nato sulla luna, vive in una grande stazione spaziale di nome Anshin, e trova fastidiosi i terrestri che arrivano lì in vacanza. Ma a seguito di un grave incidente, lui e altri bambini rimangono bloccati e isolati nella stanza di comando. Unendo le loro forze e usando quel poco di tecnologia ancora funzionante, dovranno sia sopravvivere sia cercare un modo per fuggire.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Sebastiano Tamburrini – Touya Sagami

Edoardo Lomazzi – Sindaco Sagami

Gianandrea Muià – Taiyō Tsukuba

Erica Laiolo – Miina Misasa

Iacopo Cioni – Hiroshi Tanegashima

Giada Bonanomi – Nasa Houston

Alessia Bossari – Isako Darmstadt Nobeyama

Ermanno Giampietruzzi – Kennedy Uchinoura Johnson

Cast aggiuntivo: Alessandro Fattori, Cesare Rasini, Camilla Villani, Paolo Carenzo

Staff italiano

Doppiaggio Italiano e Sonorizzazione: NexusTv

Direzione del doppiaggio: Simona Biasetti

Assistente al doppiaggio: Andrea Volpi

Traduzione e Dialoghi Italiani: Digital Brain Studio LLC

Fonico di doppiaggio: Daniele Scozzaro

Fonico di Mix: Luca Tommasoni

Project Manager: Letizia Riccelli

Supervisore: Mattia Fioravanti

OPERE RELATIVE

Manga

– Chikyuugai Shounen Shoujo

LINK relativi all’opera

Altre opere di Mitsuo Iso presenti sul sito:

Dennou Coil serie tv, anime

RECENSIONI