anime – KYASHAN SINS (Casshern Sins) – di Shigeyasu Yamauchi

SCHEDA

Titolo originale: Casshern Sins – (キャシャーン SINS)

Titolo internazionale: Casshern Sins

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantascienza, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal Ottobre 2008 a Marzo 2009

Tratto: storia originale

Director: Shigeyasu Yamauchi

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Yoshihiko Umakoshi

Music: Kaoru Wada

Studios: Madhouse, Tatsunoko Production

Titolo in Italia: Kyashan Sins

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 (streaming) 2022 (home video)

Trasmissione tv: Man-ga (Sky)

Trasmissione tv online: Yamato Animation

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Yamato Video

Sigle:

Opening

“Aoi Hana” by Color Bottle

“Blue Flower” by Color Bottle

Ending

“Reason” by Kana

“Aoi Kage” by Otoyakichiemon’Ju (ep 13)

“Blue Shadow” by Otoyakichiemon’Ju (ep 13)

“Hikari to Kage” by Shinji Kuno

“Light and Shadow” by Shinji Kuno

“A Path” by Nami Miyahara (ep 24)

Trailer italiano



TRAMA

Versione alternativa e più cupa del classico di animazione “Kyashan”.

In un lontano futuro, la Terra è diventata una terra desolata e l’umanità è estinta. Tutto ciò che resta sono robot senzienti, alcuni dalla tecnologia primitiva, altri del tutto simili ad umani; ma in molti stanno arrugginendo per una misteriosa malattia. Kyashan, un cyborg, si risveglia da un lungo sonno, senza ricordare nulla del passato.

Ma viene subito accusato di aver portato lui il mondo in rovina, uccidendo Luna, il “sole” che aveva rappresentato l’unica speranza della Terra.

DOPPIATORI

Dubbing Director: Stefano Cutaia

Translation: Ad Libitum

Dialogues: Giorgio Bassanelli Bisbal (eps 1-14) Paolo Siervo (eps 15-24)

Dubbing Assistant: Luana Congedo

Dubbing Coordination: Orlando Leone

Dubbing Engineer: Andrea Guerrini, Gianni Barretta

Mixing: Stefano Severini

Doppiatori italiani

Ismaele Ariano a- Kyashan

Katia Sorrentino – Lyuze

Laura Valastro – Ringo

Lorenzo Scattorin – Dune

Luana Congedo – Leda

Martina Felli – Luna Natsuki

Massimiliano Lotti – Briking Boss

Massimo Triggiani – Dio

Riccardo Rovatti – Ohji

Andrea Rotolo – Margo

Francesca Consalvi – Wrench

Maurizio Merluzzo – Akos

OPERE RELATIVE

Anime

– Kyashan – serie tv

– Kyashan: il mito – oav

– Kyashan Sins serie tv

Live action

– Kyashan la rinascita – film

