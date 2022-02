anime – HAJIMETE NO GAL (My First Girlfriend is a Gal) – di Hiroyuki Furukawa

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Hajimete no Gal – (はじめてのギャル)

Titolo internazionale: My First Girlfriend is a Gal

Genere: serie tv – commedia, ecchi, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 12 luglio 2017 al 13 settembre 2017

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: dall’omonimo manga di Meguru Ueno.

Director: Hiroyuki Furukawa

Series Composition: Yūichirō Momose

Script: Makoto Takada, Masamune Kuji, Yūichirō Momose

Character design: Hiroyuki Furukawa

Music: Yashikin

Studios:

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: My First Girlfriend is a Gal

Distributore: Crunchryoll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Hajimete no Season” by Junjō no Afilia

Ending

“Gal Chikku Love” by Erabareshi

TRAMA

Junichi “Jun” Hashiba è uno studente liceale che non ha mai avuto una fidanzata, e spinto dai suoi amici si dichiara ad una compagna di classe, Yukana Yame. Incredibilmente la cosa funziona, e la ragazza accetta di uscire con lui! Tuttavia ora Jun si ritrova ad avere una ragazza che è una “gal”, ovvero che ama la moda, e che lo imbarazza perchè si diverte a stuzzicarlo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Shintarō Asanuma – Junichi Hashiba

Yuki Nagaku – Yukana Yame

Ayana Taketatsu – Yui Kashii

Eri Kitamura – Ranko Honjō

Kazusa Aranami – Ayumi Uesaka

Kenji Akabane – Keigo Ishida

RECENSIONI