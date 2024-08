anime – DELICO’S NURSERY – di Hiroshi Nishikiori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Delico’s Nursery – (デリコズ・ナーサリー)

Titolo internazionale: Delico’s Nursery

Genere: serie tv – mistero, soprannaturale (vampiri)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Agosto 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: giovedì alle 00:30 (JST)

Tratto: spettacolo teatrale

Director: Hiroshi Nishikiori

Series Composition: Kenichi Suemitsu

Script: Kenichi Suemitsu

Character design: Yōko Itō

Music: Syunsuke Wada

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Delico’s Nursery

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll (solo streaming)

Sigle

Opening:

“Unfair” by Mika Nakashima

Ending:

“Prayer” by Anonymouz

TRAMA

I vampiri di questo mondo hanno perso l’immortalità, ma hanno ancora poteri superiori a quelli umani. Dali Delico è un detective che fa parte di una nobile casata vampiresca, ed è anche membro del Consiglio di Patto di Sangue: ma dopo la morte dell’amata moglie ha deciso di lasciare tutto per occuparsi dei figli piccoli.

Ma i colleghi Gerhard, Dino e Henrique hanno bisogno che torni ad investigare, così Dali fa un patto con loro. Lui accetta di occuparsi di un caso particolarmente complicato di omicidio, ma loro lo aiuteranno con i bambini.

DOPPIATORI

Masakazu Morita – Dali Delico

Hiro Shimono – Henrique Lorca

Katsuyuki Konishi – Gerhard Fra

Takuya Sato – Dino Classico

