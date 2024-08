manga – GATE 7 – di Clamp

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gate 7 – (ゲート セブン)

Titolo internazionale: Gate 7

Autrici: Clamp

Genere: avventura, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – sospeso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 4 (interrotto)

Titolo in Italia: Gate 7

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,30 €, edizione deluxe con sovracopertina a 5,90 €

Volumi: 4 (interrotto)

TRAMA

Chikahito Takamoto è appassionato di arte e cultura giapponese antica, e ha sempre sognato di visitare Kyoto. Ma il primo viaggio nella sua città dei sogni si trasforma in un incubo, quando in un tempio viene coinvolto in una battaglia tra mostri e tre ragazzi dotati di poteri soprannaturali!

Due di loro, Sakura e Tachibana, vorrebbero cancellargli la memoria dell’evento; ma Hana, l’unica ragazza del gruppo, decide invece di coinvolgerlo nella loro lotta.

