manga – MARRIAGE TOXIN – di Joumyaku, Mizuki Yoda

Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Marriagetoxin – (マリッジトキシン)

Titolo internazionale: Marriage Toxin

Autori: storia di Joumyaku, disegni di Mizuki Yoda

Genere: azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump +

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: Marriagetoxin

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 6,50 euro

Traduzione: Mauro Baratta

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Gero fa parte di una casata di avvelenatori, sicari che uccidono a pagamento da centinaia di anni. La nonna preme perchè si sposi e metta al mondo un erede per continuare la stirpe, ma lui non vuole assolutamente, tra l’altro è imbranato con le donne.

Le cose cambiano quando la famiglia decide che allora dovrà essere la sorella minore, Akari, a sposarsi con la forza, nonostante sia già fidanzata con una ragazza. Gero non può accettarlo, così risparmia la vita al suo attuale bersaglio, la truffatrice matrimoniale Kinosaki, perchè l’aiuti a fidanzarsi! Inizia così una strana collaborazione tra i due, mentre membri di altre casate criminali li attaccano…

