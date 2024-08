manga – DISTRUGGETE SOBUTEI!! – di Kazuhiro Fujita

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Souboutei Kowasu Beshi – (双亡亭壊すべし)

Titolo internazionale: Souboutei Must be Destroyed

Autore: Kazuhiro Fujita

Genere: azione, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – 2021

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 25 (concluso)

Titolo in Italia: Distruggete Souboutei!!

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina a 5,95 €

Traduzione: Rosalia Feraudo

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Nel distretto Numanakarai a Tokyo c’è una antica villa abbandonata chiamata “Souboutei”, che leggenda vuole sia stregata. Negli anni diverse persone hanno cercato di farla abbattere, ma nessuno ci è mai riuscito. Ma il nuovo capo di stato, Shiba, è ben deciso a distruggere la magione una volta per tutte…

Tsutomu Takoha è un povero pittore, che è riuscito a trovare un appartamento a basso prezzo proprio vicino alla casa infestata. Il suo cammino si incrocerà con quello di Seeichi, un bambino scomparso 45 anni prima… Quali terribili segreti segreti nasconde Souboutei?

