anime – SAILOR MOON COSMOS – di Tomoya Takahashi

SCHEDA

Titolo originale: Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie -(劇場版 美少女戦士セーラームーンCosmos)

Titolo internazionale: Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie

Genere: 2 film d’animazione – azione, magia, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 160 minuti (totale, 80 minuti per film)

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2023

Tratto: tratto dal manga “Sailor Moon” di Naoko Takeuchi. I due movie sono il finale della saga remake “Crystal”.

Director: Tomoya Takahashi

Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Kazuko Tadano

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: Toei Animation, Studio Deen

Titolo in Italia: Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie – Il film

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: tutti e due i film sono in streaming sulla tv online Netflix (servizio a pagamento) doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile per l’home video)

Sigle

Opening

1: “Moonlight Densetsu” by Kotono Mitsuishi, Hisako Kanemoto, Rina Satou, Ami Koshimizu & Shizuka Itou (ep 1)

2: “Sailor Star Song” by Nana Mizuki, Marina Inoue, Saori Hayami & Ayane Sakura (ep 2)

Ending

1: “Tsuki no Hana” by Daoko (ep 1)

2: “Happy Marriage Song” by Kotono Mitsuishi, Kenji Nojima, Misato Fukuen, Hisako Kanemoto, Rina Satou, Ami Koshimizu, Shizuka Itou, Junko Minagawa, Sayaka Ohara, Ai Maeda & Yukiyo Fujii (ep 2)

TRAMA

Un misterioso sciame di meteore annuncia una nuova imminente battaglia per le guerriere Sailor. La guerriera della distruzione Sailor Galaxia e il suo impero Shadow Galattica stanno attaccando le guerriere di tutta la via Lattea per impossessarsi dei loro semi di stella.

La battaglia finale di Sailor Moon e delle sue compagne sta per avere inizio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Simone Veltroni

Dialoghi: Matteo Amandola

Doppiatori italiani

Lucrezia Marricchi – Usagi Tsukino/Sailor Moon

Emanuela Ionica – Ami Mizuno/Sailor Mercury

Eva Padoan – Setsuna Meiō/Sailor Pluto

Gaia Bolognesi – Rei Hino/Sailor Mars

Giulia Franceschetti – Michiru Kaiō/Sailor Neptune

Joy Saltarelli – Minako Aino/Sailor Venus

Manuel Meli – Mamoru Chiba/Tuxedo Mask

Margherita De Risi – Hotaru Tomoe/Sailor Saturn

Monica Volpe – Chibiusa Tsukino/Sailor Chibimoon

Tatiana Dessi – Haruka Teno/Sailor Uranus

Veronica Puccio – Makoto Kino/Sailor Jupiter

Alessandra Berardi – Sailor Mnemosyne

Barbara De Bortoli – Sailor Cosmos

Barbara Villa – Sailor Heavy Metal Papillion

Benedetta Degli Innocenti – Seiya Ko/Sailor Star Fighter

Bianca Demofonti – Chibi Chibi

Connie Bismuto – Taiki Kō/Sailor Star Maker

Francesca Rinaldi – Sailor Ceres

Giorgia Brunori – Sailor Lethe

Guendalina Ward – Sailor Vesta

Leonardo Graziano – Artemis

Ludovica Bebi – Sailor Pallas

Martina Felli – Yaten Kō/Salior Star Healer

Monica Bertolotti – Sailor Juno

Roberta De Roberto – Sailor Phi

Roberta Pellini – Chaos

Ughetta D’Onorascenzo – Luna

Valentina Pallavicino – Diana

Ilaria Latini – Princess Kakyu

Michela Alborghetti – Guardian Cosmos

Paola Majano – Ikuko Tsukino

OPERE RELATIVE

Manga:

– Sailor Moon – opera capostipite

– Sailor Moon: Short Stories spinoff con storie brevi dedicate alle protagoniste

– Codename Sailor V – prequel/spinoff, dedicato a Sailor Venus

Anime

Prima Saga

– 1 Sailor Moon – serie tv

– 2 Sailor Moon R (Sailor Moon La Luna Splende) – serie tv

– 3 Sailor Moon S (Sailor Moon e il Cristallo del Cuore) – serie tv

– 4 Sailor Moon Super S (Sailor Moon e il Mistero dei Sogni) – serie tv

– 5 Sailor Moon Stars (Petali di Stelle per Sailor Moon) – serie tv

– Sailor Moon R: La promessa della rosa – film d’animazione

– Sailor Moon S The Movie: Il Cristallo del Cuore – film d’animazione

– Sailor Moon Super S The Movie: Il mistero dei sogni – film d’animazione

– Sailormoon: Make Up Collection – oav/special tv

Seconda Saga (remake)

– 1 Sailor Moon Crystal – serie tv

– 2 Sailor Moon Crystal 2 – serie tv

– 3 Sailor Moon Crystal 3 – serie tv

– 4 Sailor Moon Eternal – film d’animazione

– 5 Sailor Moon Cosmos – film d’animazione

Videogames

– Sailor Moon Another Story gioco di ruolo

