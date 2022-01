testi sigle ost – SAILOR MOON CRYSTAL (saga)

Eternal eternity (Haruka, Michiru)

Ikusen no yoake wo tobikoete

eien mo tobikoete.

Kagami no mukou uranau tabi ni

hikari hanatsu shinjitsu wa hitotsu

kono sora no hate kooru yaiba de

yoru no tobari mo kirisaite iku.

Nariyamanu shiosai no you na mune no zawameki ga

haru wo tsugeru kaze ni nari bokura wo oikosun da.

Ikusen no eien wo kurikaesu

hateshinai kodoku no yami no naka de

anata wo sagashiteta

zutto sagashite ita

inryoku ni michibikareru mama.

Motsureta akai ito wo hodoku you ni

ryuusei ni notte ai ni yuku kara

toki wo koe haruka

sadame ga michiru

sono shunkan wo ima tomo ni futari de.

Yosete wa kaesu ai no shirabe wa

nani yori mo tashikana nukumori de

mitsumeau me to karameta yubi wa

kotoba ijou no oto wo kanaderu.

Aoi kajitsu wo kajiri futari wakeau shiawase

aragaenai supiido de bokura wa tokeatteku.

Ikusen no eien wo kurikaesu

hateshinai kodoku no yami no naka de

anata wo sagashiteta

zutto sagashite ita

inryoku ni michibikareru mama.

Motsureta akai ito wo hodoku you ni

ryuusei ni notte ai ni yuku kara

toki wo koe haruka

sadame ga michiru

sono shunkan wo ima tomo ni futari de.

Taiyou ga shizumi sekai no owari ga tatoe futari wo hikisaku toki mo

itsudemo nando demo bokura wa meguriaeru yo.

Ikusen no eien wo kurikaesu

hateshinai kodoku no yami no naka de

anata wo sagashiteta

zutto sagashite ita

inryoku ni michibikareru mama.

Motsureta akai ito wo hodoku you ni

ryuusei ni notte ai ni yuku kara

toki wo koe haruka

sadame ga michiru

sono shunkan wo ima tomo ni futari de.