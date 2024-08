anime – OSHI NO KO 2 – di Daisuke Hiramaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Oshi no Ko – (推しの子】2)

Titolo internazionale: My Star 2 – Favorite Girl 2 – My Idol’s Child 2

Genere: serie tv – mistero, soprannaturale, mondo dello spettacolo, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Oshi No Ko: My Star” di Aka Akasaka, Mengo Yokoyari.

Director: Daisuke Hiramaki

Series Composition: Jin Tanaka

Script: Jin Tanaka

Character design: Kanna Hirayama

Music: Takuro Iga

Studios: Doga Kobo

Titolo in Italia: Oshi no Ko – seconda stagione

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Fatale” by GEMN

Ending

“Burning” by hitsujibungaku

Trailer



TRAMA

(con meno spoiler possibile sul finale della precedente stagione)

I gemelli Aqua e Ruby continuano la loro scalata nel mondo dello spettacolo.

La sorella è riuscita finalmente a debuttare come idol, e proprio nelle B-Komachi, il vecchio gruppo della madre ritornato sulle scene. Mentre il fratello è stato scelto per una parte importante nello spettacolo teatrale “Tokyo Blade”, tratto da un popolare manga.

Per Aqua è anche un’ottima occasione per avvicinarsi al regista, che sembra saperne di più sul passato di Ai.

Ma dietro le quinte l’atmosfera è abbastanza tesa tra gli attori; inoltre le difficoltà sono aggravate dalle lamentele dell’autrice dell’opera originale, frustata dalle differenze tra la sceneggiatura teatrale e quella del fumetto.

DOPPIATORI

Takeo Otsuka – Aquamarine Hoshino

Yurie Igoma – Ruby Hoshino

Rie Takahashi – Ai Hoshino

Kento Itō – Gorō Amemiya

Lynn – Miyako Saitō

Manaka Iwami – Akane Kurokawa

Megumi Han – Kana Arima

Rumi Okubo – Memcho

Tomoyo Takayanagi – Sarina

OPERE RELATIVE

Manga

– Oshi No Ko: My Star

Anime

– Oshi no Ko – serie tv – prequel

Light Novel

– Oshi no Ko: Spica, la prima stella della sera

Live action

– Oshi no Ko – film

– Oshi no Ko – drama

