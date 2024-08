anime – DUNGEON NO NAKA NO HITO (Dungeon People) – di Sayaka Yamai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dungeon no Naka no Hito – (ダンジョンの中の人)

Titolo internazionale: Dungeon People

Genere: serie tv – avventura, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 01:53 (JST)

Tratto: Manga

Director: Sayaka Yamai

Series Composition: Toshimitsu Takeuchi

Script: Toshimitsu Takeuchi

Character design: Hiromi Nakayama

Music: LASTorder, Pieru

Studios: OLM

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Winds of re:sub.

Sigle:

Opening

“Micro Revolution” by TrySail

Ending

“Blueprint” by Akari Nanawo

Trailer



TRAMA

Dopo tre anni di preparazione, Clay è pronta per infiltrarsi nel dungeon (labirinto pieno di mostri e tesori) dove è scomparso suo padre.

Ma nel cuore del sotterraneo, invece che il genitore, incontra una maga di nome Belle che le offre un lavoro! La ragazza infatti dice di essere l’amministratrice del dungeon, e cercava proprio un’esperta avventuriera come Clay per restaurare il labirinto e piazzare nuove trappole.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Sayaka Senbongi – Clay

Sayumi Suzushiro – Belle

OPERE RELATIVE

Manga

– Dungeon no Naka no Hito

