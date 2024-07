manga – NON FARE IL FIGO! – di Kaoru Tada

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Kakko Tsuken na yo!! – (カッコつけんなよ!!)

Titolo internazionale:

Autrice: Kaoru Tada

Genere: commedia, scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1980

Casa Editrice giapponese: Bessatsu Margaret

Rivista: Shueisha

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Non fare il figo!

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: Sprea Editori

edizione grande ma senza sovracopertina, a 12,90 €

Traduzione: Francesca Ciamminitti

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Dall’autrice del manga di “Kiss me Licia”, una raccolta di quattro storie brevi.

“Non fare il figo!”: Seiko frequenta un liceo femminile e sogna un amore romantico, e si innamora a prima vista di Takama del liceo maschile vicino. Ma quando va a trovarlo, viene avvicinata dal “teppista” e motociclista Yoshi.

“Urara e Hamada”: alla giovane Urara viene imposto un matrimonio combinato dai genitori. La ragazza pensa di accettare, tanto non ha prospettive dopo il liceo, ma il suo amico Hamada si mette in mezzo…

“Amore al mandarino”: durante una partita di basket scolastica, Mizuki vede in controluce un ragazzo che gioca a calcio avvolto in una luce color mandarino. Amore a prima vista! Ma chi è?

“Equazione d’aprile”: Nana è fidanzata con un compagno di scuola più grande, ma quando questi inizia università, la lascia via telefono. Per sfogarsi, la ragazza va a tagliarsi i capelli corti, ma…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kaoru Tada presenti sul sito:

RECENSIONI