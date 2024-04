anime – AN ARCHDEMON’S DILEMMA: How to Love Your Elf Bride – di Hiroshi Ishiodori

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii? – ( 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい?)

Titolo internazionale: An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride

Genere: serie tv – azione, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 01:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Hiroshi Ishiodori

Series Composition: Aya Yoshinaga

Character design: Mina Osawa

Music: Yuma Yamaguchi

Studios: Brain’s Base

Titolo in Italia: An Archdemon’s Dilemma: How to Love Your Elf Bride

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme

“Wakaranai Ai” by The Brow Beat

Ending Theme

“Blue Star” by Sayaka Yamamoto

TRAMA

Lo stregone Zagan ha sempre avuto pochi contatti con il prossimo. L’unica persona con cui ogni tanto parla è il suo amico Barbaros, altro stregone come lui.

Quando l’arcidemone Marchosias viene a mancare tutti i suoi beni vengono messi all’asta, e Barbaros invita Zagan a partecipare.

Fra le merci esposte appare una splendida elfa, ed è amore a prima vista per Zagan, che pur di aggiudicarsela spende l’intero patrimonio.

Ora l’elfa Nephilia appartiene a lui ma… Come si parla con una ragazza?

Fra una incomprensione e l’altra nascerà l’amore fra i due?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Ichinose – Nephy

Yūsuke Kobayashi – Zagan

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii?

Manga

– Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii?

– Akuyuu no Ore ga Ponkotsu Kishi wo Miterarenai nda ga, Dou Sewa wo Yakya Ii?: Madome Gaiden

