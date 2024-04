anime – THE SLIME DIARIES – di Yuji Haibara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken – (転スラ日記 転生したらスライムだった件)

Titolo internazionale: The Slime Diaries

Genere: serie tv – commedia, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile – Giugno 2021

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: martedì alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Tensura Nikki: Tensei Shitara Slime Datta Ken”, spinoff di ” That Time I Got Reincarnated as a Slime“.

Director: Yuji Haibara

Series Composition: Kotatsumikan

Character design: Atsushi Irie, Risa Takai

Music: R.O.N

Studios: 8bit

Titolo in Italia: The Slime Diaries

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, subita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Brand new diary” by Akane Kumada

Ending Theme:

1: “Kamona Tempest!” by Miho Okasaki, Megumi Toyoguchi, Tomoaki Maeno, Sayaka Senbongi, M・A・O, Chikahiro Kobayashi, Asuna Tomari

2: “Oyasumi Orange” by Miho Okasaki

TRAMA

Fra un viaggio diplomatico e una battaglia serve un po’ di pausa per Rimuru e la sua gente. Ogni occasione è buona per migliorare le colture, assaporare nuovi cibi di stagione o per festeggiare!

Tempest è anche questo!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Miho Okasaki – Rimuru

Akane Kumada – Eren

Asuna Tomari – Gobuta

Atsushi Ono – Kaijin

Chikahiro Kobayashi – Ranga

Haruki Ishiya – Rigur

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Mi sono Reincarnato in uno Slime – opera capostipite

Anime

– That Time I Got Reincarnated as a Slime – serie tv – opera d’animazione capostipite

– That Time I Got Reincarnated as a Slime 2 – serie tv

– That Time I Got Reincarnated as a Slime 3 – serie tv

– Tensei Shitara Slime Datta Ken Oav – special

Manga

– Vita da Slime

– Tensura Nikki: Tensei Shitara Slime Datta Ken

Videogames

– SLIME, ISEKAI Memories

