anime – TENGOKU DAIMAKYO (Heavenly Delusion) – di Hirotaka Mori

SCHEDA

Titolo originale: Tengoku Daimakyou – (天国大魔境)

Titolo internazionale: Heavenly Delusion

Genere: serie tv – avventura, drammatico, fantascienza, mistero, sentimentale, psicologico, post-apocalittico

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 -in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo Mx – Disney Plus

Trasmissione: sabato alle 22:00 (JST)

Tratto: dal manga “Heavenly Delusion” di Masakazu Ishiguro.

Director: Hirotaka Mori

Series Composition: Makoto Fukami

Character design: Utsushita

Music: kensuke ushio

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Tengoku Daimakyou

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: su Disney Plus (solo sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Disney Plus Italia

Sigle

Opening Theme:

“innocent arrogance” by BiSH

Ending Theme:

“Dare mo Kare mo Doko mo Nani mo Shiranai” by ASOBI Doumei

Trailer



TRAMA

Tokio, Mimihime ed altri bambini, sono sempre vissuti all’interno di un grosso complesso con alte fortificazioni, dove sono ben istruiti e nutriti, con il supporto di alta tecnologia e robot. Possono fare quello che vogliono, tranne uscire. Ma un giorno Tokio inizia a ricevere misteriosi messaggi sul suo dispositivo elettronico, che gli chiedono se vuole vedere cosa ci sia fuori dalle mura.

Intanto Maru e Kiruko attraversano un paesaggio post-apocalittico desolato e popolato da esseri mostruosi, per raggiungere un misterioso “Paradiso”. Ma dopo aver cercato così a lungo, forse il paradiso è più un sogno insostenibile che una potenziale realtà.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Gen Sato – Maru

Sayaka Senbongi – Kiruko

Atsumi Tanezaki – Aoshima

Hibiku Yamamura – Tokio

Kazuya Nakai – Robin Inazaki

Masako Isobe – Enchō

Misato Fukuen – Mimihime

Misato Matsuoka – Anzu

Shunsuke Takeuchi – Shiro

Tad-hi Mutou – Sawatari

Tomoyo Kurosawa – Kuku

Toshiyuki Toyonaga – Kona

Yūki Shin – Taka

OPERE RELATIVE

Manga

– Heavenly Delusion

