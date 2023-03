anime – THE ANGEL NEXT DOOR SPOILS ME ROTTEN (Otonari no Tenshi-sama…) – di Li Hua Wang

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken – (お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件)

Titolo internazionale: The Angel Next Door Spoils Me Rotten

Genere: serie tv – sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio – Marzo 2023

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 22:30 (JST)

Tratto: da una serie di Light novel.

Director: Li Hua Wang

Series Composition: Keiichirō Ōchi

Character design: Takayuki Noguchi

Music: Moe Hyūga

Studios: Project No.9

In Italia: in visione, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Angel Next Door Spoils Me Rotten

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Gift” by Masayoshi Ōishi

Ending

1: “Chiisana Koi no Uta” by Manaka Iwami (eps 1-6, 9-)

2: “Ai Uta” by Manaka Iwami (ep 7)

TRAMA

Lo studente Fujimiya Amane vive da solo e ha come vicina di casa la ragazza più bella sua scuola, Shiina Mahiru, che sembra proprio un angelo. I due però non sono amici, e non si sono praticamente mai parlati.

Ma le cose cambiano quando lui la trova una sera seduta su un altalena sotto la pioggia, e le presta il suo ombrello. A causa di ciò però Amane si bagna e si ammala, così Mahiru si presenta alla sua porta per aiutarlo. Inizia così l’amicizia tra i due, che magari si trasformerà qualcosa di più…

DOPPIATORI

Manaka Iwami – Mahiru Shiina

Taito Ban – Amane Fujimiya

Haruka Shiraishi – Chitose Shirakawa

Kensho Ono – Yūta Kadowaki

Taku Yashiro – Itsuki Akasawa

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken

Manga

– Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken

RECENSIONI