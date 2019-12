Giappone: Anime INVERNO 2020

–

22/7

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Regista: Abo Takao, Wakabayashi Shin

data uscita: 11/01

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: Un progetto di idol digitali del producer delle AKB48, Yasushi Akimoto.

sito ufficiale – trailer

–

5-toubun no Hanayome 2nd Season – (The Quintessential Quintuplets 2nd Season: The Five Wedded Brides – 五等分の花嫁 第2期)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions

data uscita: ??/01

In Italia:

temi: Comedy, Harem, Romance, School, Shounen

tratto: Manga “The Quintessential Quintuplets” (edito in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione. Fuutarou Uesugi è uno studente dagli ottimi voti ma povero. Un giorno conosce Itsuki Nakano, una studentessa appena trasferitasi. I due litigano, ma Fuutarou scopre poi di doverle fare da tutor a lei e… alle sue gemelle!

sito ufficiale

–

A3! Season Spring & Summer – (Act! Addict! Actors! Season Spring & Summer)

scheda sul sito

Studio P.A. Works, Studio 3Hz – Regista: Shinohara Keisuke

data uscita: 14/01

In Italia:

temi: Music

tratto: videogioco. Curiosità, a Luglio 2020 uscirà il sequel, intitolato “A3! Season Autumn & Winter”

trama: Una compagnia teatrale è costituita da quattro gruppi di giovani attori ed ognuno di essi porta il nome di una stagione. Condotti da un esperto impresario caduto in disgrazia, i ragazzi sapranno ravvivare la compagnia teatrale e, migliorando di giorno in giorno la propria recitazione, conquisteranno la fama.

sito ufficiale – trailer

–

ARP Backstage Pass

scheda sul sito

Studio

data uscita: 13/01

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: Il gruppo idol maschile ARP si esibisce live, cantando, ballando e conversando interattivamente con il suo pubblico, utilizzando una tecnologia di realtà aumentata in tempo reale. Il leader è Shinji, poi abbiamo il talentuoso ballerino León ed il duo Rebel Cross, composto dallo stilista Daiya e dal cantautore Rage.

sito ufficiale – trailer

–

Bang Dream! 3rd Season

scheda sul sito

Studio SANZIGEN

data uscita: 23/01

In Italia:

temi: Music

tratto: Manga di Kashiwabara Mami

trama: Terza stagione della popolare serie musicale, con protagonista Kasumi Toyama e la sua band.

sito ufficiale – trailer

–

Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. – (A Destructive God Sits Next to Me – Bokuhaka – ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。)

scheda sul sito

Studio EMT Squared – Regista: Nigorikawa Atsushi

data uscita: 10/01

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Comedy, School, Josei

tratto: Manga di Aki Arata

trama: Seri Koyuki desidera una normale vita scolastica, ma invece finisce per essere coinvolto con il suo strano compagno di classe, Kabuto Hanadori. Kabuto è uno studente delirante del liceo, le cui fantasie vanno dal credere di essere un cavaliere in un viaggio, a sostenere che rimuovendo la benda sull’occhio rilascerà un alter-ego più oscuro a cui si riferisce come Michael Offenbarung Dunkelheit. Seri è determinato a non lasciarsi trascinare da Kabuto, ma sembra che sarà più facile a dirsi che a farsi!

sito ufficiale – trailer

–

Breakers

scheda sul sito

Studio NHK Enterprises – Regista: Nishikawa Masataka

data uscita: 07/01

In Italia:

temi: Sport

tratto: storia originale

trama: L’anime ha come protagonisti atleti paralimpici che incontreranno Ren Narita, uno scienziato sportivo ai margini del mondo dello sporto. Vi saranno avrà quattro storie basate su discipline diverse: Pallacanestro in carrozzina, corsa e salto in alto, goalball e nuoto paralimpico.

sito ufficiale

–

Darwin’s Game – (ダーウィンズゲーム)

scheda sul sito

Studio Nexus – Regista: Tokumoto Yoshinobu

data uscita: 04/01

In Italia:

temi: Action, Mystery, Shounen

tratto: dal Manga “ Darwin’s Game

trama: La storia è incentrata su Kaname Sudo, studente delle superiori che è attratto da una misteriosa app di gioco intitolata “Darwin’s Game”. Viene coinvolto in un gioco in cui la posta in gioco è la vita o la morte.

sito ufficiale – trailer

–

Dorohedoro

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Hayashi Yuuichirou

data uscita: 13/01

In Italia:

temi: Action, Comedy, Horror, Fantasy, Seinen

tratto: dal Manga “ Dorohedoro

trama: La storia ruota attorno a Kaiman, che non ricorda chi fosse prima di essere trasfigurato da un mago. Questa trasformazione lo lasciò con la testa di un rettile e il desiderio di scoprire la verità su chi fosse veramente. Accompagnato da Nikaido, la sua compagna, rintraccia Maghi in “The Hole” sperando di scoprire chi è stato a metterlo in questo stato.

sito ufficiale – trailer

–

Eizouken ni wa Te o Dasu na! – (Hands off the Motion Pictures Club! – 映像研には手を出すな!)

scheda sul sito

Studio Science SARU – Regista: Yuasa Masaaki

data uscita: 06/01

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, School, Seinen

tratto: Manga di Oowara Sumito

trama: La storia segue Midori, Tsubame e Sayaka, un energico trio di ragazze delle superiori del primo anno che si riuniscono nell’Eizouken (Video Research Club) per trasformare gli anime dei loro sogni in realtà. Midori è nervosa nel creare un anime da sola. Incontra Tsubame che sembra essere una ragazza benestante, e sogna di diventare un’animatrice. La migliore amica di Midori, Sayaka, ha il senso finanziario di portare a compimento il progetto e si unisce alla coppia nella loro ricerca.

sito ufficiale – trailer

–

Haikyuu!!: To the Top – (Haikyuu!! 4th Season – ハイキュー!! TO THE TOP)

scheda sul sito

Studio Production I.G – Regista: Satou Masako

data uscita: 11/01

In Italia:

temi: Comedy, Sports, Drama, School, Shounen

tratto: dal Manga “ Haikyuu!!

trama: Quarta stagione dedicata alla pallavolo.

sito ufficiale – trailer

–

Hatena Illusion – (はてな☆イリュージョン)

scheda sul sito

Studio Children’s Playground Entertainment – Regista: Matsuo Shin

data uscita: ??/01

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural, Romance, Ecchi

tratto: Light Novel di Matsu Tomohiro e Yabuki Kentarou

trama: Hatena Illusion – La serie è incentrata su Makoto Shiranui, un ragazzo che viaggia a Tokyo cercando di diventare l’apprendista di Mamoru Hoshisato, un mago di fama mondiale e amico dei suoi genitori. Da quando aveva visto uno spettacolo di Mamoru e sua moglie Maive, aveva sognato di essere un mago. La loro figlia Kana (soprannominata Hatena) è stata amica di Makoto fin dall’infanzia. Anche se Tokyo ha avuto un’esplosione di furti con scasso da una bella donna ladra, Makoto può riposare tranquillamente finché Hatena è lì. Quando arriva alla residenza di Hoshisato, una dimora stregata, il maggiordomo di famiglia Jeeves e la cameriera Emma lo salutano, e si riunisce con Hatena, solo per scoprire che adesso non vanno molto d’accordo.

sito ufficiale

–

Healin` Good Precure – (ヒーリングっど♡プリキュア)

scheda sul sito

Studio Toei Animation

data uscita: ??/02

In Italia:

temi: Action, Magic, Fantasy, Shoujo

tratto: storia originale. Nuova serie tv del franchise “Pretty Cure” (Precure)

trama:

sito ufficiale

–

Heya Camp

scheda sul sito

Studio C-Station

data uscita: 06/01

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: Manga di Afro

trama: Spinoff di “ Yuru-camp

sito ufficiale – trailer

–

Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei – (The Case Files of Jeweler Richard – 宝石商リチャード氏の謎鑑定)

scheda sul sito

Studio Shuka

data uscita: 09/01

In Italia:

temi: Mystery

tratto: Romanzo di Tsujimura Nanako

trama: La serie segue l’estimatore di gioielli Richard Ranashinha Dvorpian, e il brillante e allegro studente universitario Seigi Nakata, mentre scoprono i messaggi nascosti che giacciono nei gioielli, risolvendo vari casi relativi ai gioielli svelando gli aspetti psicologici nascosti dei loro proprietari che giacciono nelle gemme.

sito ufficiale – trailer

–

ID:Invaded – (イド:インヴェイデッド)

scheda sul sito

Studio TROYCA – Regista: Aoki Ei

data uscita: 06/01

In Italia:

temi: Sci-Fi, Mystery

tratto: storia originale

trama: Sakaido, un detective, si ritrova in un mondo virtuale e viene rapidamente incaricato di svelare l’omicidio di Kaeru, una ragazza che è stata pugnalata a morte. Diventa presto evidente che le regole fisiche non convenzionali del nuovo mondo non si limitano agli edifici o alle strade poiché il corpo di Sakaido presenta anche vari stati di disconnessione.

sito ufficiale – trailer

–

Infinite Dendrogram – (インフィニット・デンドログラム-)

scheda sul sito

Studio Naz – Regista: Kobayashi Tomoki

data uscita: 09/01

In Italia:

temi: Fantasy, Game

tratto: Light novel di Kaidou Sakon e Taiki

trama: Nell’anno 2043, Infinite Dendrogram, fu lanciato come il primo VRMMO full-dive di successo al mondo. Oltre alla sua capacità di simulare perfettamente i cinque sensi, insieme alle sue molte altre straordinarie funzionalità, il gioco ha promesso di offrire ai giocatori un mondo pieno di infinite possibilità. Quasi due anni dopo, la futura matricola del college, Reiji Mukudori, è finalmente in grado di acquistare una copia del gioco e iniziare a giocare. Con l’aiuto del suo esperto fratello maggiore, Shuu, e del suo partner Embryo, Reiji intraprende un’avventura nel mondo di gioco. Cosa scoprirà e incontrerà in questo mondo di gioco noto per il suo incredibile realismo e le infinite possibilità?

sito ufficiale – trailer

–

Isekai Quartet 2 – (異世界かるてっと 第2期)

scheda sul sito

Studio PuYUKAI

data uscita: ??/01

In Italia:

temi: Comedy, Parody, Fantasy

tratto: crossover tra diverse serie

trama: Serie comica, con i personaggi di vari anime.

sito ufficiale – trailer

–

Ishuzoku Reviewers – (異種族レビュアーズ)

scheda sul sito

Studio Passione – Regista: Ogawa Yuuki

data uscita: 11/01

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi, Fantasy

tratto: Manga di Amahara

trama: La bellezza è davvero negli occhi di chi guarda! Dagli elfi alle succubi ai ciclopi e altro ancora, i recensori di Yoruno Gloss sono qui per valutare le delizie a luci rosse di tutti i tipi di ragazze mostruose … L’unica cosa è che non possono mai essere d’accordo su quali specie siano le più calde!

sito ufficiale

–

Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. – (I hate being in pain, so I think I’ll make a full defense build. – I Hate Getting Hurt, So I Put All My Skill Points Into Defense – 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。)

scheda sul sito

Studio Silver Link

data uscita: ??/01

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: Light novel di Yuumikan e Koin

trama: La protagonista Maple, che sa poco dei videogiochi, spende tutti i suoi punti di status in potere difensivo. Diventa molto lenta, non può usare la magia ed è presa a pugni anche da un coniglio. Tuttavia, scopre di non provare dolore e di non ricevere danni. Come risultato dell’uso intensivo dei suoi punti, ottiene l’abilità di “Difesa assoluta” e micidiali contromisure. Come “Rookie di tipo Mobile Fortress”, ora può disabilitare tutti i tipi di attacchi e superare qualsiasi barriera con la sua abilità “Lethal Poison”.

sito ufficiale – trailer

–

Jibaku Shounen Hanako-kun – (Toilet-Bound Hanako-kun – 地縛少年花子くん)

scheda sul sito

Studio Lerche – Regista: Andou Masaomi

data uscita: 10/01

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural, School, Shounen

tratto: Manga di Aida Iro

trama: Si dice che “Hanako-san” viva nella toilette delle ragazze al 3 ° piano nell’edificio della vecchia scuola e garantirà a chiunque un desiderio ad un certo prezzo. Yashiro Nene cerca “Hanako-san” nella speranza di un incontro d’amore di successo, ma ciò che trova è completamente diverso da quello che immaginava.

sito ufficiale – trailer

–

Koisuru Asteroid – (恋する小惑星〈アストロイド〉)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Hiramaki Daisuke

data uscita: 03/01

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, School

tratto: 4-koma Manga di Quro

trama: Da piccola, Mira Kinohata incontra un ragazzo di nome Ao in un campeggio in città. Mentre guardano insieme il cielo stellato, Mira scopre che esiste una stella col suostesso nome, ma nessuna stella di nome Ao. I due hanno quindi promesso di esplorare un giorno gli asteroidi e di trovare una stella per darle il suo nome.Diversi anni dopo, Mira si iscrive al liceo di Hoshizaki e decide di unirsi al club di astronomia per mantenere la sua promessa. Tuttavia, apprende che il club di astronomia si fonderà con la società di ricerca geologica per formare il club di scienze della terra. A malincuore, Mira va nella stanza del club e si riunisce con Ao Manaka, la persona con cui ha promesso di esplorare gli asteroidi, ed è scioccata nell’apprendere che è una ragazza.A questi due si aggiungono i senpai Mai Inose e Sakurai Mikage, uno studente del secondo e terzo anno della società di ricerca geologica, e Mari Morino, uno studente del terzo anno del club di astronomia.

sito ufficiale – trailer

–

Kuutei Dragons – (Drifting Dragons – Airborne Dragons – 空挺ドラゴンズ)

scheda sul sito

Studio Polygon Pictures – Regista: Yoshihira Tadahiro

data uscita: 09/01

In Italia: Netflix

temi: Adventure, Fantasy, Seinen

tratto: Manga “Drifting Dragons” (edito in Italia da Planet Manga) di Kuwabara Taku

trama: È tempo di vedere che sapore ha il drago! L’equipaggio del dirigibile Queen Zaza si guadagna da vivere dando caccia ai draghi. Riuscire, e la ricompensa sono le ricchezze e tutta la carne che possa mangiare! Fallire, e tutto ciò che li attende è una fine tremenda. Segui la grande avventura di caccia e cucina della Queen Zaza mentre insegue i draghi nel il cielo.

sito ufficiale trailer

–

Kyokou Suiri – (In/Spectre – 虚構推理)

scheda sul sito

Studio Brain’s Base

data uscita: 12/01

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Comedy, Demons, Supernatural, Romance, Shounen

tratto: Manga di Katase Chashiba, a sua volta ispirato a un romanzo di Shirodaira Kyou

trama: Alla giovane età di 11 anni, Kotoko Iwanaga è stata rapita da youkai per due settimane perchè diventasse il loro “Dio della saggezza”, un mediatore tra lo spirito e il mondo umano, ruolo a cui la ragazza ha rapidamente accettato, ma a costo del suo occhio destro e gamba sinistra. Ora, sei anni dopo, ogni volta che gli yokai desiderino risolvere i propri problemi, si recano a Kotoko per un consulto.Nel frattempo, Kurou Sakuragawa, uno studente universitario di 22 anni, ha appena lasciato la sua ragazza dopo essere fuggito da solo quando i due hanno incontrato un kappa. Vedendo questa come la sua possibilità di avvicinarsi a lui, Kotoko fa la sua mossa, sperando di sposarsi con Kurou un giorno. Tuttavia, si rende presto conto che c’è qualcosa di più in lui. Con queste informazioni, chiede il suo aiuto per risolvere i vari problemi sovrannaturali, desiderando nel contempo che il suo nuovo partner alla fine ricambi i suoi sentimenti.

sito ufficiale – trailer

–

Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden – (Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record – マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝)

scheda sul sito

Studio Shaft

data uscita: 05/01

In Italia:

temi: Psychological, Drama, Magic, Thriller

tratto: da un videogioco, a sua volta spinoff di “ Puella Magi Madoka Magica

trama: Città di Kamihama. “Combatterai al mio fianco?” L’incontro tra le ragazze avvia una nuova storia. Guidate da un potere misterioso, ragazze magiche si riuniscono in questa città. È un posto dove le ragazze magiche possono rimanere come sono. Traggono nuovo potere nella loro lotta contro le streghe. “Cosa sta succedendo … in questa città?” Tamaki Iroha arriva in città alla ricerca della sorella scomparsa. Iroha lavora con altre ragazze per cercare indizi. Alla fine anche Akemi Homura, della città di Mitakihara, arriva a Kamihama. “Se riesco a capire cosa sta succedendo in questa città, potrei essere in grado di salvare Kaname-san…”. Quando le ragazze magiche delle due città si incrociano, nasce una nuova speranza.

sito ufficiale trailer

–

Majutsushi Orphen Hagure Tabi – (Sorcerous Stabber Orphen – 魔術士オーフェンはぐれ旅)

scheda sul sito

Studio Deen – Regista: Hamana Takayuki

data uscita: 07/01

In Italia:

temi: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Magic, Martial Arts

tratto: Light novel di Akita Yoshinobu.

trama: Un remake dell’omonimo anime originale 1998-1999, “ Orphen lo stregone

sito ufficiale – trailer

–

Murenase! Seton Gakuen – (Come Together! to the Seton Academy – 群れなせ!シートン学園)

scheda sul sito

Studio Gokumi – Regista: Hiroshi Ikehata

data uscita: 07/01

In Italia:

temi: Comedy, School

tratto: Manga di Yamashita Bungo

trama: Seton Academy, una scuola piena di animali dove, grazie al declino della popolazione, ci sono meno umani di qualsiasi altra creatura. Mazama Jin, un odiatore di animali e l’unico maschio umano nella sua classe, si innamora di Hino Hitomi, l’unica donna umana, nell’istante in cui la vede. Tuttavia si ritrova presto impigliato con varie altre creature dopo essersi unito con riluttanza al “branco” di Lanka il lupo, l’unico altro membro del suo branco.

sito ufficiale – trailer

–

Natsunagu!

scheda sul sito

Studio

data uscita: ??/01

In Italia:

temi: Slice of Life, Drama

tratto: storia originale

trama: La storia dell’anime segue la maturità di Natsuna Keyaki, una studentessa universitaria di Tokyo che va a Kumamoto dopo aver perso i contatti con la sua amica dopo i terremoti del 2016. Lì, incontra persone con personalità varie, come la ragazza della scuola media Izumi, che iniziano ad accendere una passione in Natsuna.

sito ufficiale

–

Nekopara (2020) – ( ネコぱら)

scheda sul sito

Studio Felix Film – Regista: Yamamoto Yasutaka

data uscita: 09/01

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Visual novel

trama: Kashou Minaduki, figlio di una lunga dinastia di pasticceri giapponesi si è trasferito per aprire la sua pasticceria “La Soleil”. Durante il trasloco però, nascoste tra le sue cose, trova due ragazze gatto, Chocola e Vanilla, che la famiglia stava crescendo di nascosto.

sito ufficiale – trailer

–

Number 24

scheda sul sito

Studio Pra – Regista: Kimiya Shigeru

data uscita: 08/01

In Italia:

temi: Sports, School

tratto: storia originale

trama: La storia è incentrata su Natsusa Yuzuki, che spera di essere un asso nella squadra di rugby quando si iscrive al college. Tuttavia, non è più in grado di giocare a rugby a causa di determinate circostanze. Ibuki Ueoka è un compagno di studi più grande che ha lasciato il rugby. Yasunari Tsuru è uno studente più giovane che trova sgradevole Natsusa. Yuu Mashiro è uno studente più giovane che ammira e segue Natsusa. Seiichirou Shingyou è il caro amico d’infanzia di Natsusa. Insieme, competono nella lega di rugby dell’università di Kansai.

sito ufficiale – trailer

–

Oda Shinamon Nobunaga – (織田シナモン信長)

scheda sul sito

Studio Signpost – Regista: Takahashi Hidetoshi

data uscita: 11/01

In Italia:

temi: Comedy, Historical, Seinen, Slice of Life

tratto: Manga di Megurogawa Una

trama: Nella “commedia unica nel suo genere samurai-reincarnato-come-un-cane”, Nobunaga perisce ad Honnouji come nella storia e si reincarna nel Giappone moderno come un cane di nome Shinamon. Alla fine si uniscono altri signori della guerra dell’epoca degli Stati Combattenti come Takeda Shingen, anch’essi come cani.

sito ufficiale – trailer

–

Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu – ( 推しが武道館いってくれたら死ぬ)

scheda sul sito

Studio 8 bit – Regista: Yamamoto Yuusuke

data uscita: 10/01

In Italia:

temi: Comedy, Music, Seinen

tratto: Manga di Hirao Auri

trama: Una ragazza è ossessionata dalla sua idol preferita, un membro minore di un gruppo meno popolare, abbastanza da dire che sarebbe morta pur di vederla cantare al Budoukan.

sito ufficiale trailer

–

Overflow – ( おーばーふろぉ)

scheda sul sito

Studio Hokiboshi

data uscita: 06/01

In Italia:

temi: Romance, Ecchi, Erotic

tratto: Manga

trama: Lo studente universitario Kazushi Sudō, in seguito ad una serie di strane circostanze, si ritrova a fare un bagno caldo con le sorelle Shirakawa, sue amiche d’infanzia…

sito ufficiale

–

Pet – (ペット)

scheda sul sito

Studio Geno – Regista: Oomori Takahiro

data uscita: 06/01

In Italia: Amazon Prime Video

temi: Mystery, Psychological, Supernatural, Seinen

tratto: manga di Miyake Ranjou

trama: La storia ruota attorno a persone che possiedono la capacità di infiltrarsi nelle menti delle persone, e manipolare i ricordi. I loro poteri sono stati usati per nascondere incidenti, omicidi e altre azioni. Questi poteri non solo possono distruggere lo spiriti altrui, ma allo stesso tempo corrompere il cuore degli utilizzatori. Gli utilizzatori dovevano proteggere i loro cuori fragili e insicuri, come se fossero incatenati l’uno all’altro. Sono chiamati “pets” con paura e disprezzo.

sito ufficiale trailer

–

Plunderer

scheda sul sito

Studio GEEKTOYS – Regista: Kanbe Hiroyuki

data uscita: 09/01

In Italia:

temi: Action, Ecchi, Fantasy, Shounen

tratto: Manga di Minazuki Suu

trama: È l’anno 305 del calendario Alciano e il mondo è attualmente controllato da “numeri”. Ogni uomo nato è marchiato con un “Conto”. Questo conteggio può essere qualsiasi cosa; la quantità di chilometri percorsi o la quantità di persone che hanno affermato che il tuo cibo è gustoso. Se il tuo conteggio scende a 0, verrai inviato nell’Abisso. Dopo che il Conto della madre di Hina è sceso a 0, la sua ultima richiesta è stata quella di cercare il Barone rosso leggendario.

sito ufficiale trailer

–

Rebirth

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS Osaka Studio

data uscita: 05/01

In Italia:

temi: Game

tratto: Gioco di carte

trama: La serie ruoterà attorno a una squadra di 12 studenti delle scuole superiori che amano giocare al gioco di carte collezionabili Rebirth For You.

sito ufficiale

–

Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei Shite Mita. – (RikeKoi – 理系が恋に落ちたので証明してみた)

scheda sul sito

Studio Zero-G – Regista: Kitahata Tooru

data uscita: 11/01

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: Manga di Yamamoto Arifred

trama: Yukimura Shinya e Himuro Ayame sono due scienziati che vogliono scoprire se l’amore può essere dimostrato da una teoria scientifica. Hanno anche sentimenti reciproci, e vogliono essere in grado di dimostrarli attraverso fatti teorici simili. Con questa perfetta opportunità, questi scienziati tenteranno di dimostrare la teoria dell’amore che esprimono l’uno per l’altro.

sito ufficiale – trailer

–

Runway de Waratte – (Smile at the Runway – ランウェイで笑って)

scheda sul sito

Studio Ezola

data uscita: 11/01

In Italia:

temi: Drama, School, Shounen, Slice of Life

tratto: Manga di Inoya Kotoba

trama: Chiyuki Fujito ha un sogno: diventare una modella della Collezione Parigi. Il problema è che è troppo bassa per essere una modella e tutti quelli che la circondano glielo fanno notare di continuo! Ma qualunque cosa dicano, lei non si arrenderà. Anche la sua compagna di classe, una modesta studentessa di nome Ikuto Tsumura, ha un sogno: diventare stilista. Un giorno Chiyuki le dice che è “probabilmente impossibile” per lei, inducendola a considerare di lasciar perdere …?! Questa è la storia di due individui che inseguono con tutto il cuore i propri sogni, nonostante tutta la negatività che li segue!

sito ufficiale – trailer

–

Show by Rock!! Mashumairesh!!

scheda sul sito

Studio Kinema Citrus – Regista: Son Seung-Hui

data uscita: 09/01

In Italia:

temi: Comedy, Music

tratto: Videogames

trama: Il nuovo anime sarà incentrato sulla band Mashumairesh !!!!, che comprende il chitarrista e cantante Howan della discendenza volpe, il chitarrista e cantante MashimaHimeko della stirpe di gatti a strisce, il bassista e il cantante Delmin della stirpe dei Devilmint Kiryu, e il batterista e cantante Ruhuyu del lupo discendenza femminile.

sito ufficiale – trailer

–

Somali to Mori no Kamisama – (Somali e lo Spirito della Foresta – Somali and the Forest Spirit -ソマリと森の神様)

scheda sul sito

Studio Satelight – Regista: Yasuda Kenji

data uscita: 07/01

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Slice of Life, Fantasy

tratto: Manga ” Somali e lo Spirito della Foresta” (edito in Italia da Planet Manga) di Gureishi Yako

trama: Il mondo è governato da spiriti, folletti e ogni sorta di strane creature. Gli esseri umani sono perseguitati, fin quasi all’estinzione. Un giorno, un golem e una ragazza umana solitaria si incontrano, formando una strana coppia; una un membro di una razza in rovina, l’altro un guardiano della foresta.

sito ufficiale – trailer

–

Toaru Kagaku no Railgun T – (A Certain Scientific Railgun 3 – とある科学の超電磁砲[レールガン]T)

scheda sul sito

Studio: J.C.Staff – Regista: Nagai Tatsuyuki

data uscita: 10/01

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Super Power

tratto: Manga di Kamachi Kazuma, a sua volta spinoff di una serie di Light Novel

trama:Le capacità di elettro-manipolazione di Misaka – e il proiettile Railgun – la rendono una rock star ad Academy City. La tecno-metropoli è piena di studenti con poteri sovrannaturali, conosciuti noti come espers, tra cui la compagna di stanza di Misaka, Kuroko. In questa città piena di bande superpotenti, scienziati pazzi e mostri, non c’è carenza di azione!

sito ufficiale trailer

–

Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasenka?

scheda sul sito

Studio MAPPA, Lapin Track

data uscita: 10/01

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: storia originale

trama:

sito ufficiale