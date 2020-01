anime – KYOKOU SUIRI – IN/SPECTRE – di Keiji Gotoh

A cura di Marichan

Titolo originale: Kyokou Suiri – In/Spectre – (虚構推理)

Titolo internazionale: In/Spectre

Genere: serie tv – azione, mistero, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Tratto: dal Manga di Chasiba Katase, a sua volta ispirato alle Light novel di Kyou Shirodaira

Director: Keiji Gotoh

Series Composition: Noboru Takagi

Character design: Takatoshi Honda

Studios: Brain’s Base

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: In/Spectre

Distributore: Crunchyroll Italia

TRAMA

Quando aveva 11 anni Kotoko Iwanaga fu rapita per due settimana da degli yokai (spiriti) che volevano che lei diventasse la loro dea della giustizia; una persona che facesse da giudice nelle loro controversie, ma anche da ponte tra il mondo umano e spirituale.

Ora Kotoko è cresciuta e frequenta le superiori, ma continua la sua missione con gli spiriti, che vede e che aiuta come può, a volte anche affrontandoli. Ma l’avventura vissuta da bambina le ha lasciato anche dei problemi fisici, infatti spesso si reca in ospedale per controlli.

Qua incontra Sakuragawa Kurou, un universitario che va frequentemente a trovare la cugina ricoverata: per Kotoko è amore a prima vista! Gli spiriti però le consigliano di stargli alla larga, perchè per loro lui è pericoloso e terrificante, nonostante l’aspetto del tutto ordinario…

Ma Kotoko è ben decisa a chiedere a Kurou il suo aiuto per risolvere i vari problemi soprannaturali, e magari di fidanzarsi anche con lei.

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Akari Kitō – Kotoko Iwanaga

Mamoru Miyano – Kurō Sakuragawa

Kenji Hamada – Detective Terada

Mayumi Sako – Rikka Sakuragawa

Misato Fukuen – Saki Yumihara

Sumire Uesaka – Karin Nanase

