anime – ID: INVADED – di Ei Aoki

SCHEDA

Titolo originale: ID:Invaded – (ID:INVADED イド:インヴェイデッド)

Titolo internazionale: ID:Invaded

Genere: serie tv – drammatico, fantascienza, mistero, realtà virtuale, poliziesco, psicologico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Tratto: storia originale

Director: Ei Aoki

Series Composition: Otaro Maijo

Original Character Design: Yūki Kodama

Character design: Atsushi Ikariya

Music:

Studios: NAZ

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: ID:Invaded

Distributore: Dynit

Traduzione: Andrea Prodomo

Editing: Dario Schember

Sigle:

Opening

“Mister Fixer” by Sou

Ending

“Other Side” by MIYAVI

Trailer



TRAMA

Il protagonista si risveglia, senza memoria, in un mondo assurdo e completamente frammentato; persino il suo corpo può dividersi in più parti, inoltre non sembrano valere le normali leggi della fisica. Quando si imbatte in un crimine, qualcosa inizia a muoversi nel suo inconscio, e si ricorda di essere un investigatore e di chiamarsi Sakaido.

Andando avanti, Sakaido scopre di essere in una sorta di mondo virtuale chiamato il “Pozzo” (“Ido” in giapponese) dove ci sono le coscienze omicide di alcuni serial killer, messe là dalla polizia. E lui è lì per un motivo ben preciso: prevedere le mosse di un terribile assassino prima che nella realtà uccida di nuovo.

Ma questa è solo la punta del mistero.

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Kenjiro Tsuda – Sakaido

M.A.O – Hondocho

Yoshimasa Hosoya – Momoki

Fukushi Ochiai – Nishimura

Junya Enoki – Wakashika

Manabu Muraji – Hayaseura

Rintarou Nishi – Matsuoka

Ryota Takeuchi – Fukuda

Sarah Emi Bridcutt – Togo

Shuuhei Iwase – Habutae

Takashi Kondo – Shiratake

Wataru Katō – Kokufu

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Ei Aoki presenti sul sito:

RECENSIONI

