anime – BARAOU NO SOURETSU (Requiem of the Rose King) – di Kentaro Suzuki

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Baraou no Souretsu – (蔷薇王的葬队)

Traduzione letterale: Il corteo funebre del Re delle Rose

Titolo internazionale: Requiem of the Rose King – The Rose King’s Funeral Procession

Genere: serie tv – drammatico, storico, soprannaturale, dark fantasy

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TOKYO MX

Trasmissione: domenica alle 22:30 (JST)

Tratto: dal manga “Requiem of the Rose King” di Aya Kanno.

Director: Kentaro Suzuki

Series Composition: Hiroki Uchida

Script: Hiroki Uchida

Character design: Chikara Hashizume

Music: Kou Otani

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub TnS – Tanoshimi no Sekai Fansub.

Sigle:

Opening

“Ware, Bara ni Insu” by Makoto Furukawa

Ending

“Akumu” by ZAQ

Trailer giapponese



TRAMA

Inghilterra, metà del ‘400, durante la Guerra delle Due Rose, che vide la casata York (rosa bianca) contro i Lancaster (rosa rossa).

L’attuale duca di York è il Protettore del regno, ma vuole spodestare il re Enrico VI e salire al trono. Richard è l’ultimo dei suoi figli: nato ermafrodita, disprezzato dalla madre che lo crede maledetto, il ragazzo ama solo il padre da cui ha ereditato il nome.

Inoltre Richard è cresciuto turbato dalle visioni dell’ex nemica dell’Inghilterra, Giovanna d’Arco, che lo scherniva ogni volta, profetizzando che avrebbe portato rovina a tutti coloro che lo conoscevano…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Mitsuki Saiga – Richard

Hikaru Midorikawa – Henry

Aoi Yūki – Giovanna D’Arco

Aya Hisakawa – Cecily Neville

Ayumi Mano – Lady Isabel Neville

Kōhei Amasaki – Edward of Westminster

Kousuke Toriumi – Edward

Riho Sugiyama – Henry Stafford

Satoshi Hino – William Catesby

Sayaka Ohara – Margaret

Sayumi Suzushiro – Lady Anne Neville

Shizuka Itou – Elizabeth

Sho Hayami – Richard padre

Yasuaki Takumi – George

