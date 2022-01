anime – AGGRETSUKO 2 – di Rareko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Aggressive Retsuko 2 – (アグレッシブ烈子 2)

Titolo internazionale: Aggretsuko 2

Genere: serie tv web – commedia, slice of life, lavoro

Rating: adatto ad un pubblico maturo – la serie potrebbe essere vista in realtà da tutti, data la totale mancanza di immagini e/o argomenti non adatti ai bambini, ma è difficile che un pubblico troppo giovane ne capisca la trama

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2019

Rete giapponese: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Rareko

Original Creator: Sanrio

Studios: Fanworks

Titolo in Italia: Aggretsuko 2

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2019

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Trailer giapponese



TRAMA

Dopo il finale della prima stagione, le cose sembravano andare per il meglio per Retsuko. Ma all’improvviso le piomba in casa l’asfissiante madre, ben decisa a trovare un marito per la figlia. Inoltre a lavoro le viene affidato un giovane appena assunto, Anai, con il quale però iniziano da subito fraintendimenti e problemi. Unico sfogo, ancora il death metal!

DOPPIATORI

Edizione italiana

Traduzione: Irene Cantoni

Sottotitoli: Federica Pierantozzi

Dialoghi italiani: Silvia Bacinelli

Direzione del doppiaggio: Silvana Fantini

Doppiatori italiani

Retsuko: Jolanda Granato

Fenneko: Jenny De Cesarei

Washimi: Chiara Francese

Tsubone: Marina Thovez

OPERE RELATIVE

Anime

– Aggressive Retsuko – serie tv di ben 100 episodi (dalla durata di circa tre minuti ciascuno) del 2016

– Aggretsuko – serie tv – prequel

– Aggretsuko 3 – serie tv – sequel

– Aggretsuko 4 – serie tv – sequel

