videogames – DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Story: Cyber Sleuth – (デジモンストーリー サイバースルゥース)

Nel 2019 è stato distribuito per Nintendo Switch e Microsoft Windows con il titolo “Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition”

Titolo internazionale: Digimon Story Cyber Sleuth

Genere: gioco di ruolo

Piattaforma: Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation Vita e PlayStation 4

Anno di uscita: 2015

Paese: Giappone

Classificazione PEGI o Rating: + 12 anni

Sviluppatore: Media.Vision

Publisherse: Bandai Namco Entertainment

Titolo in Italia: Digimon Story: Cyber Sleuth – Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Lingua: inglese

Trailer



TRAMA

EDEN, una realtà virtuale che vede te come protagonista. Un giorno un hacker irrompe nella chat a cui stavi partecipando, cercando di attirare gli utenti a Kowloon, una zona di EDEN infestata dagli hacker, promettendo in cambio un “regalo”. Per tua sfortuna, accetterete…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Il giocatore dovrà scegliere se assumere il ruolo del protagonista maschile Takumi Aiba, o di quello femminile Ami Aiba.

