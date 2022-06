videogames – DUKE NUKEM 3D: 20th Anniversary World Tour

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Cr3misis.

SCHEDA

Titolo originale: Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Titolo internazionale: Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Genere: Sparatutto in prima persona

Piattaforma: PC – PS4 – Xbox One – Nintendo Switch

Supporto: Dvd – Acquisto Digitale

Anno di uscita: 2016 (Nintendo Switch – 2020)

Paese: USA

Classificazione PEGI: + 18 anni

Sviluppatore: Gearbox Software, Nerve Software

Publisher: Gearbox Software

Titolo in Italia: Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Lingua: inglese con traduzione di testi in italiano

TRAMA

Il gioco inizia subito dopo gli avvenimenti di Duke Nukem 2, dove dopo aver sconfitto il comandante dei Rigelatin (capo di una razza aliena che aveva preso il nostro protagonista in ostaggio per estrarre dal suo cervello le conoscenze necessarie per conquistare la Terra) e la sua intera razza nel processo ed essere scappato dal loro pianeta con una navicella, Duke Nukem si ritrova sulla Terra che, in sua assenza, è stata invasa da una moltitudine di altri alieni che, pronti a conquistarla, hanno rapito tutte le donne e trasformato i poliziotti in maiali antropomorfi pompati (sembra strano ma è vero) pronti a fare fuoco e a farti a brandelli.

Ora tocca a te riconquistare la terra dagli alieni! Divertiti in questo classico degli anni 90’ sparando a una gran varietà di alieni, facendo battutacce di ogni tipo anche a sfondo sessista perché… anni 90’, sconfiggendo e umiliando boss sempre più mastodontici e difficili da buttar giù, scoprendo una marea di segreti ed easter eggs di altre IP di quell’era, andando al McDonald, Parco Divertimenti, negozio di marijuana ad Amsterdam… vabbè avete capito, ed infine salvando la Terra dalla minaccia aliena!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

Questa versione è stata creata appositamente per i 20 anni del titolo. Non solo la qualità del voice acting è stata migliorata pur mantenendo tutto il resto intatto come il gioco originale per creare un bel effetto nostalgico per i veterani, non solo sono stati aggiunti tutti i livelli delle precedenti espansioni del gioco come la “Megaton Edition” ma è stato aggiunto appositamente un nuovo capitolo creato con l’aiuto dei designer principali della 3D Realms, i creatori del Duke Nukem originale! Senza contare gli svariati livelli creati dai fan facilmente reperibili sul workshop di Steam, se lo giochi da pc ovviamente.

OPERE RELATIVE

Videogames

– Duke Nukem

– Duke Nukem II

– Duke Nukem 3D

– Duke Nukem 64

– Duke Nukem: Time to Kill

– Duke Nukem: Zero Hour

– Duke Nukem: Land of the Babes

– Duke Nukem: Manhattan Project

– Duke Nukem: Critical Mass

– Duke Nukem Forever

RECENSIONI